Транспортний колапс у Києві: черги від зупинок у спальних районах тягнуться глибоко у двори. ФОТО
У спальних районах Києва другий день поспіль спостерігаються величезні черги на зупинках громадського транспорту.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Київ Оперативний".
Зокрема, від нестачі транспорту страждають жителі столичної Троєщини.
"На перший погляд може здатися, що це знаменита гра "змійка" для тетрису, але ні. Це жителі Троєщини намагаються доїхати до роботи", - написав місцевий житель у коментарі до знімка з чергою.
У коментарях до публікації інший киянин показав, як ідуть справи на зупинках Оболонського району. "На Оболоні те саме, фото сьогодні о 8:00", - написав він.
Як повідомлялося, київська міська влада планує з 23 травня відновити роботу наземного транспорту столиці в повному обсязі без обмежень, введених в рамках протидії поширенню коронавирусної хвороби Covid-19.
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некрасиво.
именно зелупа запустил в страну тысячи больных без проверки.
именно зелупа выкручивал руки мерам, чтоб остановили транспорт.
именно зелупа дал приказ начать уголовку против мера Черкас, первым отменившим дебильный зеленожопый "карантин".
Вот у зебилов и создается впечатление, что во всем виноват Кличко....
Кличко, они совместными усилиями уже давно пытаются спихнуть, как никак бюджет столицы измеряется миллиардами и желающих его попилить целая очередь (зебилы думают, что если пустят этих пилильщиков, то "хуже не будет")
Всего на балансе "Киевпастранса" числится 1578 единиц общественного транспорта: 709 автобусов, 458 трамваев и 401 троллейбус.
Педалику, как ты говоришь надо всего лишь купить ещё столько же транспортных средств, примерно по деньгам 1.5 млрд.баксов примерно как годовой бюджет Киева.
Так что Педалик походу ты.
Уже до тупых зебилов начинает доходить - в очереди на остановке та же толпа, что и в транспорте.
Те же люди, на том же расстоянии друг от друга.
Но если в транспорте ты едешь 20-30 мин, то на остановке ты стоИшь 1-2 часа...
Но если смотреть из окна Майбаха, как наши "слуги" - то это не так очевидно.
Но! - как всегда: зеленые "слуги" хотят народ уничтожить, но народ выкручивается - подъехал "левак" на автобусе и забрал почти всех (в т.ч. стоячих) - по 8 грн. налом, все с удовольствием заплатили.
Немного напоминает уже СССР - если закон не нарушать, ты будешь голожоп, голоден и холоден. Но если нарушать - все более-менее.
Интересно, что СССР создовала та же нация (Троцкий и т.п.), что и нынешний зеленый режим. Это у них в священных книгах так написано, что-ли - славян гнобить?
болт по всей морде и "зеко-манде", и милиции.
Стоя ездят даже в официальных троллейбусах - зачастую находятся вменяемые водители и кондуктора, которые запускают людей больше "положенного" зелеными дебилами.
Иначе бы Киев давно погиб.
Говорю ж - зеленая сволочь хочет народ уничтожить, но находятся люди, которые спасают других от зеленой сволочи.
Так и держимся.
Пытаемся пережить это зеленое бедствие, как наши предки - монголо-татарское иго.
Простой способ избежать (2) при пользовании транспортом - равномерно распределить потоки пассажиров во времени, изменив график начала работы предприятий и учреждений в диапазоне 7:00 до 9:00 - 10:00 утра.
Ведь многие из нас так и делают, когда пытаются избежать быть шпротом, упакованным в консервной банке салона тролейбуса/автобуса или вагона метро/пригородного электропоезда.
этот марази придумал не Кличко, а именно ЗЕЛУПА.
Вижу, зебилам уже дали отмашку - валить всё на местные власти, а зелупа в шоколаде, бл...
ВИЇХАЛИ ВСІ.
І ВСТАЛИ. (
термінове,вимушене,не зовсім законне рішення.
дозвіл для індивідуального транспорту руху парних\непарних номерів по парних\непарних днях.. бо СТУПОР буде до п"ятниці
ниче, почитай результаты проплаченных "соц-опросов" - зелупа из оплачивает из твоего же кармана, так что тебе сам Бог велег.
Тебе станет так приятно: у зелупы рейтинг все выше, все счастливы, все любят зележопую власть, все так хорошо...
А нам пережовувати ...
прямо в квартиру тянутся о-о,
вышел за парог -
и хоп - уже в очереди
ахахаха