Транспортний колапс у Києві: черги від зупинок у спальних районах тягнуться глибоко у двори. ФОТО

У спальних районах Києва другий день поспіль спостерігаються величезні черги на зупинках громадського транспорту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Київ Оперативний".

Зокрема, від нестачі транспорту страждають жителі столичної Троєщини.

"На перший погляд може здатися, що це знаменита гра "змійка" для тетрису, але ні. Це жителі Троєщини намагаються доїхати до роботи", - написав місцевий житель у коментарі до знімка з чергою.

У коментарях до публікації інший киянин показав, як ідуть справи на зупинках Оболонського району. "На Оболоні те саме, фото сьогодні о 8:00", - написав він.

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Як повідомлялося, київська міська влада планує з 23 травня відновити роботу наземного транспорту столиці в повному обсязі без обмежень, введених в рамках протидії поширенню коронавирусної хвороби Covid-19.