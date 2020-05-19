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Новини Фото Коронавірус і карантин
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Транспортний колапс у Києві: черги від зупинок у спальних районах тягнуться глибоко у двори. ФОТО

У спальних районах Києва другий день поспіль спостерігаються величезні черги на зупинках громадського транспорту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Київ Оперативний".

Зокрема, від нестачі транспорту страждають жителі столичної Троєщини.

"На перший погляд може здатися, що це знаменита гра "змійка" для тетрису, але ні. Це жителі Троєщини намагаються доїхати до роботи", - написав місцевий житель у коментарі до знімка з чергою.

Транспортний колапс у Києві: черги від зупинок у спальних районах тягнуться глибоко у двори 01

У коментарях до публікації інший киянин показав, як ідуть справи на зупинках Оболонського району. "На Оболоні те саме, фото сьогодні о 8:00", - написав він.

Також читайте: Від сьогодні у Києві запустять ще три спецрейси автобусних маршрутів. ПЕРЕЛІК

Транспортний колапс у Києві: черги від зупинок у спальних районах тягнуться глибоко у двори 02

Як повідомлялося, київська міська влада планує з 23 травня відновити роботу наземного транспорту столиці в повному обсязі без обмежень, введених в рамках протидії поширенню коронавирусної хвороби Covid-19.

Автор: 

карантин (18172) Київ (19461) транспорт (1392) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+31
Это какойта зебилизм
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19.05.2020 09:41
+30
не отмазывай гундосую зелупу.
некрасиво.

именно зелупа запустил в страну тысячи больных без проверки.
именно зелупа выкручивал руки мерам, чтоб остановили транспорт.
именно зелупа дал приказ начать уголовку против мера Черкас, первым отменившим дебильный зеленожопый "карантин".
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19.05.2020 09:53
+19
Сегодня на Дарницкой пл. - нечто небывалое, такого не видел за весь ихний зеленожопый "карантин"...
Но! - как всегда: зеленые "слуги" хотят народ уничтожить, но народ выкручивается - подъехал "левак" на автобусе и забрал почти всех (в т.ч. стоячих) - по 8 грн. налом, все с удовольствием заплатили.

Немного напоминает уже СССР - если закон не нарушать, ты будешь голожоп, голоден и холоден. Но если нарушать - все более-менее.
Интересно, что СССР создовала та же нация (Троцкий и т.п.), что и нынешний зеленый режим. Это у них в священных книгах так написано, что-ли - славян гнобить?
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19.05.2020 09:43
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ну и как с таким транспортом добраться
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19.05.2020 09:40 Відповісти
Никак
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19.05.2020 10:00 Відповісти
Это какойта зебилизм
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19.05.2020 09:41 Відповісти
кличкизм
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19.05.2020 09:43 Відповісти
не отмазывай гундосую зелупу.
некрасиво.

именно зелупа запустил в страну тысячи больных без проверки.
именно зелупа выкручивал руки мерам, чтоб остановили транспорт.
именно зелупа дал приказ начать уголовку против мера Черкас, первым отменившим дебильный зеленожопый "карантин".
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19.05.2020 09:53 Відповісти
Это самый удачный промоушн "Эпицентра" в истории...
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19.05.2020 09:58 Відповісти
Так а что он может сказать, если по 1+1 каждый божий день рассказывают, как в Киеве плохо, сколько нарушений, сколько недовольных.
Вот у зебилов и создается впечатление, что во всем виноват Кличко....
Кличко, они совместными усилиями уже давно пытаются спихнуть, как никак бюджет столицы измеряется миллиардами и желающих его попилить целая очередь (зебилы думают, что если пустят этих пилильщиков, то "хуже не будет")
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19.05.2020 09:58 Відповісти
Около 50 миллиардов. Ткаченко, Тищенко, Богдан уже напряглись. Если киевляне опять проголосуют "по приколу" то будет огромная Ж в Киеве.
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19.05.2020 10:56 Відповісти
А Педалик тут типа не при делах ? А зачем тогда он нужен в Киеве ? И шо, организацией работы маршруток должен президент страны заниматься ?
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19.05.2020 12:04 Відповісти
Нет,не при делах.Ежедневно в метро Киева ездило 1,3 млн человек, а в троллейбусах и трамваях - 1,1 млн пассажиров. И примерно столько же горожан пользуются маршрутками.

Всего на балансе "Киевпастранса" числится 1578 единиц общественного транспорта: 709 автобусов, 458 трамваев и 401 троллейбус.
Педалику, как ты говоришь надо всего лишь купить ещё столько же транспортных средств, примерно по деньгам 1.5 млрд.баксов примерно как годовой бюджет Киева.
Так что Педалик походу ты.
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19.05.2020 18:15 Відповісти
А преЗЕдент проезжал мимо этих очередей на велике?...
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19.05.2020 09:42 Відповісти
нет. он в них стоит.
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19.05.2020 09:43 Відповісти
Сразу за Коломойским. Вместе с народом - до конца.
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19.05.2020 09:46 Відповісти
Про беню - в самую точку. Про конец , неплохо бы понять до чьего???)))))
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19.05.2020 09:58 Відповісти
конца Коломойского конечно (в смысле, пока он не кончит)
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19.05.2020 10:00 Відповісти
Люди, это же во благо....отсутсвие транспорта поможет остановить вирус )))))))
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19.05.2020 09:43 Відповісти

Уже до тупых зебилов начинает доходить - в очереди на остановке та же толпа, что и в транспорте.
Те же люди, на том же расстоянии друг от друга.
Но если в транспорте ты едешь 20-30 мин, то на остановке ты стоИшь 1-2 часа...

Но если смотреть из окна Майбаха, как наши "слуги" - то это не так очевидно.
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19.05.2020 09:51 Відповісти
Люди стоят на расстоянии друг от друга в очереди...
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19.05.2020 10:16 Відповісти
Сегодня на Дарницкой пл. - нечто небывалое, такого не видел за весь ихний зеленожопый "карантин"...
Но! - как всегда: зеленые "слуги" хотят народ уничтожить, но народ выкручивается - подъехал "левак" на автобусе и забрал почти всех (в т.ч. стоячих) - по 8 грн. налом, все с удовольствием заплатили.

Немного напоминает уже СССР - если закон не нарушать, ты будешь голожоп, голоден и холоден. Но если нарушать - все более-менее.
Интересно, что СССР создовала та же нация (Троцкий и т.п.), что и нынешний зеленый режим. Это у них в священных книгах так написано, что-ли - славян гнобить?
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19.05.2020 09:43 Відповісти
Этот принцип - один из столпов постсовкового феодализма. Придумать для плебса такие законы, чтобы они жили в нищете и г.овне. И чтобы те из плебса кто осмелился подняться из этого г.овна - все поголовно были нарушителями и преступниками. Так плебс легче контролировать.
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19.05.2020 09:51 Відповісти
на стоячі місця повинна реагувати міліція Авакяна(це не "команда зе")
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19.05.2020 09:55 Відповісти

болт по всей морде и "зеко-манде", и милиции.
Стоя ездят даже в официальных троллейбусах - зачастую находятся вменяемые водители и кондуктора, которые запускают людей больше "положенного" зелеными дебилами.
Иначе бы Киев давно погиб.
Говорю ж - зеленая сволочь хочет народ уничтожить, но находятся люди, которые спасают других от зеленой сволочи.
Так и держимся.
Пытаемся пережить это зеленое бедствие, как наши предки - монголо-татарское иго.
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19.05.2020 10:03 Відповісти
Не ганьбіться, не повторюйте за путі ...
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19.05.2020 11:05 Відповісти
типо кацапы - сравяне? ахаха, вкл. с бурятами и калдыровцами + еще 200 пород
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19.05.2020 10:13 Відповісти
"... славян гнобить?" - ха-ха ... Це не їх проблєма, а проблєма слов*ян, сер ...
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19.05.2020 11:03 Відповісти
Представляю как вместе хохочут Коломойский и Зеленский наблюдая из окон своих Мерседесов за нищебродами отчаянно пытающимися добраться до работы и заработать несколько сотен долларов. Коломойский, Ахметов, дустом их еще посыпьте. Бугагагага.
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19.05.2020 09:45 Відповісти
Одно из главных предохранительных мер от распространения коронавируса - соблюдение разумной дистанции между людьми (1). Опасность на транспорте от СКОПЛЕНИЯ пассажиров, упакованных как шпроты в консервной банке (2).

Простой способ избежать (2) при пользовании транспортом - равномерно распределить потоки пассажиров во времени, изменив график начала работы предприятий и учреждений в диапазоне 7:00 до 9:00 - 10:00 утра.

Ведь многие из нас так и делают, когда пытаются избежать быть шпротом, упакованным в консервной банке салона тролейбуса/автобуса или вагона метро/пригородного электропоезда.
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19.05.2020 09:48 Відповісти
Педалик и Степанов -мол0дцы!Никакого полового контакту для народу.Логистика у них в в голове -на нуле.Нужно разносить начало и окончание рабочего дня для разных видов деятельности во времени,чтобы не было подобного.При неоходимости продлить работу ДС.Это касается всех городов.Включайте мозги ,господа градоначальники.Нельзя же всё время только грабить.
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19.05.2020 09:50 Відповісти
ты не про "педаликов", а про ЗЕЛУПУ давай.
этот марази придумал не Кличко, а именно ЗЕЛУПА.

Вижу, зебилам уже дали отмашку - валить всё на местные власти, а зелупа в шоколаде, бл...
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19.05.2020 09:56 Відповісти
Так это "зэбилы" запрещают Кличко запустить общественный транспорт?
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19.05.2020 10:15 Відповісти
а то кто? вон мер Черкасс хотел запустить и что? Зєжопа лично передавал привет от себя и от всех своих гвардейцев кардинала
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19.05.2020 10:20 Відповісти
Бондаренко хотел открыть магазины, кафэшки и парки. Про транспорт разговора не было. И это было до ослабления карантина.
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19.05.2020 10:25 Відповісти
и что? он даже транспорт не пытался открыть, а всего лишь кафе и парки и то кучу дел завели! а если бы кто-то из меров попытался транспорт открыть?? запрет установлен КабМином! https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/211-2020-%D0%BF постанова КМУ 211
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19.05.2020 10:38 Відповісти
очікуваний кінець карантину -транспортний колапс...

ВИЇХАЛИ ВСІ.

І ВСТАЛИ. (
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19.05.2020 09:51 Відповісти
підказка Кличку.
термінове,вимушене,не зовсім законне рішення.


дозвіл для індивідуального транспорту руху парних\непарних номерів по парних\непарних днях.. бо СТУПОР буде до п"ятниці
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19.05.2020 09:54 Відповісти
А після п*ятниці ?
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19.05.2020 11:06 Відповісти
ПреЗЕдент даже запретить нормально не смог, а обещает что-то организовать и усовершенствовать...
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19.05.2020 09:56 Відповісти
если это гундосое президент, то я Жан-Клод ВанДамм...
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19.05.2020 09:58 Відповісти
Опасное сравнение...по словам людей, работавших с ВанДаммом, он тоже предложение из пяти слов до десяти раз пытается заучить...
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19.05.2020 10:00 Відповісти
Комментарии можно не читать, сплошная ботоферма...
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19.05.2020 09:58 Відповісти
что, зебобикам становится неуютно?
ниче, почитай результаты проплаченных "соц-опросов" - зелупа из оплачивает из твоего же кармана, так что тебе сам Бог велег.
Тебе станет так приятно: у зелупы рейтинг все выше, все счастливы, все любят зележопую власть, все так хорошо...
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19.05.2020 10:06 Відповісти
Лахта чомусь дуже любить "Цензор". Колись тролі "світили" аквафрешами, потім стали тіпо маскуватися. Але ми їх бачимо відразу.
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19.05.2020 10:51 Відповісти
Вы сделали их(людей)вместе!!! Зебилы
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19.05.2020 09:59 Відповісти
Транспортний колапс у Києві: черги від зупинок у спальних районах тягнуться глибоко у двори - Цензор.НЕТ 7861
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19.05.2020 10:02 Відповісти
Зедебилизм во всей красе !
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19.05.2020 10:09 Відповісти
б*же, за что нам такое, Вася сосед стоит в очереди на маршрутизацию и трамвализацию, а у меня изжога от переедания, Босподи, накажи Васю, так как он в церковь не ходит(из молитвы православного)
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19.05.2020 10:15 Відповісти
Если метро будет работать с ограничением по числу пассажариов на вагон, то у входа на станции будут такие же очереди, как на фото.
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19.05.2020 10:34 Відповісти
Точно ... інфа різна є ... Часто випускають припущення поводирів у голос, або їх версії.
А нам пережовувати ...
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19.05.2020 11:08 Відповісти
До сих пор-непонятно:это от некомпетентности власти или сознательно страну разваливают или...то и другое
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19.05.2020 10:52 Відповісти
Нєпанятна ... Це у всіх є перепустки ?
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19.05.2020 10:58 Відповісти
73% это заслужили. Стой те под дождем
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19.05.2020 11:01 Відповісти
а ваших 8-ми процентных там нет ? Или вы все тут "работаете", вам и ездить никуда не надо ?
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19.05.2020 12:15 Відповісти
Транспортный коллапс в Киеве: очереди от остановок в спальных районах тянутся глубоко во дворы. ФОТО



прямо в квартиру тянутся о-о,

вышел за парог -
и хоп - уже в очереди

ахахаха
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19.05.2020 11:04 Відповісти
до дивану ...
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19.05.2020 11:08 Відповісти
На каких идиотов рассчитаны все эти проплаченные комментарии?Цензор нет,на самом деле цензор да.Для определенного круга читателей.Свалка мусора ...
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19.05.2020 11:17 Відповісти
Вас либо в спам ,либо забанят. Устал уже с этой грязной клоакой бороться. Откровенная грязь- в фаворитах,корректные аргументы- зло. Сюр.
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19.05.2020 12:27 Відповісти
Посмотрим что будет после 22 мая, когда откроют ещё больше заведений. Особенно если 25 числа они скажут "Не, пока в Киеве рано открывать метро". Это будет весело
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19.05.2020 13:04 Відповісти
Знову: Зє-бубочка,Кличко-ворог народу.. телевізор продовжує робити дива...
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19.05.2020 14:22 Відповісти
В Украине 73% ваты,а что вы хотели?))мыжеодиннарот,дедываэвали,какаяразница,это все что надо знать про наших как-бы (граждан)
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19.05.2020 16:05 Відповісти
Карантин ослабили,теперь весь Киев стоит в расслабленном состоянии))Открывайте метро ,пускайте автобусы...дебилы,ведь видно что людям уже ***** на ваш псевдокарантин((((
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19.05.2020 16:02 Відповісти
 
 