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Десятки батьків пікетують Кабмін з вимогою відкрити дитсадки: "За що жити нашим дітям?". ФОТОрепортаж

Кілька десятків громадян пікетують Будинок уряду з вимогою якомога швидше відкрити дитсадки, закриті через загальнонаціональний карантин.

Близько 50 молодих батьків, деякі з них прийшли зі своїми дітьми дошкільного віку, стоять біля будівлі Кабміну, вимагаючи від Кабміну вже з 22 травня дозволити роботу дитячих садків, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Вони тримають у руках саморобні плакати із закликами якнайшвидше відновити роботу навчально-виховних закладів. Батьки вважають, що необхідно відкривати дитячі садки, тому що їм потрібно ходити на роботу, а дітей немає з ким лишити. Біля Кабміну зібралися як кияни, так і батьки з передмістя столиці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рішення про дату відкриття дитсадків Кабмін ухвалить 20 травня, - Міносвіти

"Ініціаторами акції виступають батьки, які втрачають дохід через неможливість поєднувати роботу і догляд за дітьми. Зазначається, що водночас гостро стоїть проблема у батьків дітей з особливими освітніми потребами, яким потрібна постійна корекція із залученням фахівців", - пише 5 канал.

Десятки батьків пікетують Кабмін з вимогою відкрити дитсадки: За що жити нашим дітям? 01
Десятки батьків пікетують Кабмін з вимогою відкрити дитсадки: За що жити нашим дітям? 02
Десятки батьків пікетують Кабмін з вимогою відкрити дитсадки: За що жити нашим дітям? 03
Десятки батьків пікетують Кабмін з вимогою відкрити дитсадки: За що жити нашим дітям? 04

Автор: 

діти (5064) дитячий садок (361) Кабмін (14085) карантин (18172) пікет (322) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+11
а чего до вересня? пускай сидит до 15 лет дома.
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19.05.2020 12:36
+6
Я свого нізащо не відправлю в дитсадок до вересня.
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19.05.2020 12:28
+6
К коломойше пусть идут и к зеленскому. Они управляют страной, а не кабмин.
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19.05.2020 12:33
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Я свого нізащо не відправлю в дитсадок до вересня.
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19.05.2020 12:28 Відповісти
Проблема с вирусом не рассосется ни до 1го сентября ни до 1го декабря этого года!
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19.05.2020 12:36 Відповісти
а чего до вересня? пускай сидит до 15 лет дома.
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19.05.2020 12:36 Відповісти
Тому що в вересні вже в 1ий клас іти Це єдина причина.
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19.05.2020 12:40 Відповісти
Та таких і так влітку хто може, забирає.
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19.05.2020 12:43 Відповісти
А взагалі, буду по ситуації дивитися. До 1 вересня 100% ніяких садочків і т.п., а восени буде видніше. Зараз метро відкриють і подивимось, що буде.
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19.05.2020 12:42 Відповісти
да метро будет показательным, интересно как справятся в нем с грибком после месячного простоя тоннелей без вентиляции, или как обычно запустят на авось и к короновирусу добавят заражение пассажиров грибком.
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19.05.2020 12:53 Відповісти
З грибком то може і справляться - продизінфікують, проженуть потяги і т.п. А от з короною - буде показник, на що далі очікувати. Я певен, що всі ці розмітки, заклики триматися подалі один від одного будуть населенню до одного місця - їхатимуть в годину пік як шпроти в банці. І піде неслабка така хвиля новозаражених. Влада вже почала показувати "альтернативні" цифри заражених\одужавших, судячи за статистикою, в якій немає ніякого підґрунтя, крім бажання виправдати вимушене закінчення карантину.
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19.05.2020 13:32 Відповісти
Потрібно щоб метро частіще відправлялося, щохвилинно у часи пік, як було декілька років тому, а не що 3-5 хвилин як до карантину
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19.05.2020 16:14 Відповісти
им нужно ходить на работу,

==
Да уж. Попривыкали ходить на работу а не работать.
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19.05.2020 12:31 Відповісти
К коломойше пусть идут и к зеленскому. Они управляют страной, а не кабмин.
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19.05.2020 12:33 Відповісти
Так сказали что с 25 мая садики, так какой смысл требовать с 22.
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19.05.2020 12:34 Відповісти
Это были порохоботы, забей...
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19.05.2020 12:37 Відповісти
чем будем их забивать?
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19.05.2020 12:51 Відповісти
Забивать надо зебилов, желательно камнями на площади!
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19.05.2020 13:27 Відповісти
Ситуація ганебна шо с садками, шо зі школами. Як вчитися дітям в селах, де нема інтернету?.. В містах частина дітей взагалі на навчання забила.
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19.05.2020 12:34 Відповісти
Яке зубожиння народу, люди вынуждены рисковать здоровьем своих детей!
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19.05.2020 12:36 Відповісти
Коронавірус не спричиняє захворювання у дітей.
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19.05.2020 12:41 Відповісти
да оно происходит обычно безсимптомно у детей, один больной ребенок прийдя в садик выкосит всех воспитателей в садике, а заменить их некому, т.е. садик как откроют так и закроют на карантин, радость родителей будет недолгой.
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19.05.2020 12:47 Відповісти
А на работе меньше риск заразится? А работающие ночные клубы? А ТОЛПЫ людей на остановках общественного транспорта?
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19.05.2020 12:56 Відповісти
а смысл тогда карантина?
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19.05.2020 12:58 Відповісти
Вот и у меня тот же вопрос.
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19.05.2020 13:01 Відповісти
зато у некоторих зятей будет радость в семье...
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19.05.2020 13:11 Відповісти
Лахті гарантірует* !!

*прим. В Украине.
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19.05.2020 13:10 Відповісти
Идиоти а не родители
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19.05.2020 12:40 Відповісти
Сам одиот(ка), люди вышли на протест от безысходности.
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19.05.2020 12:57 Відповісти
ну сейчас дети же скем-то сидят, чтоб родители вышли попикетировать без них, где безысходность?
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19.05.2020 13:02 Відповісти
Если бы было где детей оставить хоть на небольшое время их бы там было тысячи.
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19.05.2020 13:13 Відповісти
в чем проблема прогулятся с детьми по улице и заодно попикетировать?
боятся заболеть-не аргумент в садике будет тоже самое столпотворение.
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19.05.2020 14:28 Відповісти
Так там многие и пришли с детьми.
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19.05.2020 14:48 Відповісти
аж два ребенка
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19.05.2020 15:02 Відповісти
Разуй глаза.
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19.05.2020 15:30 Відповісти
Посмотри фоторепортаж на других ресурсах.
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19.05.2020 15:34 Відповісти
вони просто "не відчули" на своїй шкурі..
Для цього потрібно смертей у Києві на два порядки більше..
можливо тоді...
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19.05.2020 13:12 Відповісти
От дебилы. А вы не понимаете что через детей вы заразите всю страну? В детдом сдайте если некуда деть своих детей.
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19.05.2020 12:40 Відповісти
Ты уже сдал?
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19.05.2020 12:42 Відповісти
А три тысячи заболевших медработников, лишенных СИЗ тебя не колышет?)))
Закрытое метро тебе туда же?
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19.05.2020 13:25 Відповісти
а где дети детсадовского возвраста, с кем они сейчас?

раз пикетчики смогли выйти на пикет сейчас то точно также могут выйти на работу, кто им мешает?

или проблема в другом, что дети невопитанные и поднадоели родителям и мешают им по салонам красоты ходить и на пляж, по этому воспитанием пусть занимаются воспитатели в садиках.
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19.05.2020 12:42 Відповісти
я мама 4 річної дитини і залюбки б проводила час зі своєю дитиною вдома, якби мала фінансову можливість. Працювати дистанційно з малою дитиною вдома - нереально (якщо без мультиків, чого я не практикую). Година няні коштує - 70 грн.. Доба - 700 грн. (і то, якщо в період карантину няня-камікадзе погодиться працювати) .
Мені пощастило - маю бабусю в селі (так, ризикую). Деякі їх не мають - тому відкриття садочків єдиний вихід повернутися до роботи.
Ще раз, вважаю відкриття садочків наразі передчасною процедурою. Однак комент щодо того, що діти заважають мамам ходити в салони,на пляжі, обридають вдома, тому батьки вийшли на пікет - як мінімум некоректний.
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19.05.2020 13:27 Відповісти
ходити в салони,на пляжі, обридають вдома - это было бы хорошо чтоб было неправдой, но современные мамы в большинстве своем, у-вы не особо парятся по поводу своих чад и считают, что после рождения их миссия на этом заканчивается и дальше им должен садик, школа, институт и т.д. - воспитывать, учить, лечить, а они будут только контролировать.
Дети не дешевое удовольствие, и кто их заводит должен понимать,что будут неудобства и надо расчитывать на себя, а не на государство.
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19.05.2020 14:25 Відповісти
Та всі і так розраховують на себе. Я вам відкрию секрет, що в Україні по-факту відсутня безкоштовна освіта і, тим більше, медицина. Станом на зараз, батьки фактично позбавлені можливості заробляти на прожиття (хоча б на своє, якщо вас бомбить від того, що нічим годувати дітей, самі винні в тому, що "завели" і т.д.) так само, як і ФОПи.
Чому право одних ми поважаємо, а на інших ставимо клеймо безвідповідальних батьків?
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19.05.2020 15:02 Відповісти
Тут уже один советовал, если некуда деть детей, сдать в детдом, этот тоже оттуда.
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19.05.2020 15:32 Відповісти
Пора вещи начать надо называть своими именами, не бесплатная медицина и образование - а платные, не низкие налоги - а высокие, не крепкий хозяйственник - а вор и т.д. по этому и родителей надо называть безответственными если рожают детей не думая смогут ли прокормить, обеспечть или нет, есть кому оставить или нет.
Как назвать родителей которые заводят детей потом сплавляют их в садики, а сами домой спать или на пляж, как назвать родителей которые водят детей больными, с вшами и т.д. в сад заражая потом других детей, и это не единичные случаи, и эти родители продолжают рожать, а адекватные родители обычно в меньшинстве и обычно с одним ребенком, потому, что понимают где они живут (у кого есть деньги выше среднего обычно в садик не водят).
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19.05.2020 15:55 Відповісти
водити дітей в садочок (не в карантин) - це безвідповідально? Я, особисто, сплачую 40 % податків з свого доходу щомісячно і частково я і такі, як я за свої відрахування утримують такі садочки і створюють робочі місця для вихователів. Чому я не маю права, в даному випадку, розраховувати на перебування моєї дитини в дитсадку (не в карантин)?
Ваш коментарій можна адресувати кому завгодно - чи передбачав фермер, який викинув тонну огірків через карантин, закриття ринків? - не треба було садити, безвідповідальний (ваша логіка).
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19.05.2020 16:42 Відповісти
это реальность где ты должен расчитывать на реальность, а не на авось, - кто фермеру мешал застраховать тонну огірків?,

и я тоже оплачиваю 40% своего ежемесячного дохода и содержу на них несколько пенсионеров и оплачиваю садик Вашему ребенку, хотя своего ребенка туда не вожу,
и я не хочу оплачивать, тому дяде, то чего мне не нужно, но нужно ему.
Садик должны оплачивать родители, которые водят туда своих детей, соответственно с родителей брать меньше налогов чтоб они могли оплатить садик, тогда и воспитатели начнут получать нормальную зарплату, и в садиках не надо будет все время сбрасываться и что-то покупать, и родители будут ответственней - не нравится садик-не плати и не ходи - плати деньги частнику.
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19.05.2020 21:24 Відповісти
Зебилы сами выбрали такую жизнь. Им нравится когда их загоняют под плинтус и разрешают существовать. Нравится быть дремучими тупыми ватниками и жить на 150$ от зарплаты до зарплаты. А че? Мамапапатожетакделали. Им не нужна свобода. 73% выбрали рабство для себя и своих детей.
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19.05.2020 12:46 Відповісти
за Петра був рай в Україні.. Ми були найбагатшою країною в Європі.. Дайош Петра взад!
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19.05.2020 12:54 Відповісти
Порох не эталон, но такой херни как сейчас не было.
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19.05.2020 12:59 Відповісти
Да.. прі Порохє і епідємій нє било ...
І вооще даже інфекціонние больніци оказалісь нєє нужни...
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19.05.2020 13:09 Відповісти
Ну після твого пахана овоща який вже в заду, можна сказати, що і рай.
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19.05.2020 13:08 Відповісти
Тот, в отличие от нынешних, соображал в экономике и в политике.
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19.05.2020 13:28 Відповісти
Как обычно. Полтора землекопа чего-то там требуют.
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19.05.2020 12:49 Відповісти
Поинтересуйтесь хоть, сколько детей заболело.
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19.05.2020 12:52 Відповісти
Баста!, [19.05.20 11:48]
Читатели из Минска сообщают о новых вспышках заражения Covid-19 в детских садах и гимназиях города.
"Ясли-сад №356 города Минска, Советский район. На карантин закрыли логопедическую группу, у логопеда подтверждён Covid-19. В восьмой группе нянечка на самоизоляции как контакт первого уровня", - пишет читатель.
"В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой администрация школы №94 приняла решение об отмене линейки и выпускного вечера", - сообщает подписчик.
"Минск, гимназия №61. Коронавирус подтвержден у ученика 3-го класса. Ребенок посещал учебное заведение", - пишет читатель.
"В детском саду №247 Советского района города Минска обнаружен коронавирус. Из родительского чата в Вайбере стало известно, что два воспитателя заболели. Лежат в больнице. Никаких мер в саду не принято", - сообщает подписчик.
"Гимназия №31 в Минске. На фоне эпидемии учителей всеми правдами и неправдами заставляют уговаривать родителей отдать детей в школьный лагерь на 18 дней за 29 рублей", - пишет читатель.

Лукашенко,АПОРТ !
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19.05.2020 13:08 Відповісти
1)Можливо відкрити садики у випадку ГАРАНТУВАННЯ розділення контактів груп..

Щоб не було можливості зараження наприклад,Від однієї виховательки всіх..
Поки що це неможливо..
2.Відкриття дитсадків збільшило ,у данії ,наприклад,Ро(заражуваність) з 0.6 до 0.9

3.Так..ви будете заробляти ,і дітки ваші можливо не хворітимуть..Але вам це ,звичайно може бути пофік,якщо увас немає батьків...

Пояснення довбо..бам -батькам..
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19.05.2020 13:05 Відповісти
Які садочки для казнокрадів? Вони не знають що це таке, у них гувернантки, няні, вчителі бігають за їх мажорними чадами. Влада і громадяни це дві паралеьні прямі із світів що живуть в різних вимірах
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19.05.2020 13:48 Відповісти
Так і метро для них не потрібне.
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19.05.2020 14:55 Відповісти
Журналистов пришло больше, чем протестующих!
Проплаченная акция порохоботов!
Откуда деньги на плакаты? Это Сорос дал приказ!
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19.05.2020 13:58 Відповісти
Хуже не буде, чого ви панікуєте. Прикольніться і йдіть додому.
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19.05.2020 17:46 Відповісти
 
 