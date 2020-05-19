Десятки батьків пікетують Кабмін з вимогою відкрити дитсадки: "За що жити нашим дітям?". ФОТОрепортаж

Кілька десятків громадян пікетують Будинок уряду з вимогою якомога швидше відкрити дитсадки, закриті через загальнонаціональний карантин.

Близько 50 молодих батьків, деякі з них прийшли зі своїми дітьми дошкільного віку, стоять біля будівлі Кабміну, вимагаючи від Кабміну вже з 22 травня дозволити роботу дитячих садків, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Вони тримають у руках саморобні плакати із закликами якнайшвидше відновити роботу навчально-виховних закладів. Батьки вважають, що необхідно відкривати дитячі садки, тому що їм потрібно ходити на роботу, а дітей немає з ким лишити. Біля Кабміну зібралися як кияни, так і батьки з передмістя столиці.

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"Ініціаторами акції виступають батьки, які втрачають дохід через неможливість поєднувати роботу і догляд за дітьми. Зазначається, що водночас гостро стоїть проблема у батьків дітей з особливими освітніми потребами, яким потрібна постійна корекція із залученням фахівців", - пише 5 канал.







