"Слуга народу" Богуцька прийшла в Раду в масці з сітки: "Вірус помер". ФОТО

Нардепка "Слуги народу" Ліза Богуцька з'явилася на засідання парламенту у в'язаній масці.

Відповідне фото вона опублікувала у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вранці при вході в Парламент виявилося, що у мене температура ледь набирає 34 ° С. Остигаю. Пізніше зрозуміла, в чому причина. Це вірус помер. Не зміг подолати бар'єр моєї коронної маски!" - написала Богуцька в коментарі.

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