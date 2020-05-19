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"Слуга народу" Богуцька прийшла в Раду в масці з сітки: "Вірус помер". ФОТО

Нардепка "Слуги народу" Ліза Богуцька з'явилася на засідання парламенту у в'язаній масці.

Відповідне фото вона опублікувала у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

Слуга народу Богуцька прийшла в Раду в масці з сітки: Вірус помер 01

"Сьогодні вранці при вході в Парламент виявилося, що у мене температура ледь набирає 34 ° С. Остигаю. Пізніше зрозуміла, в чому причина. Це вірус помер. Не зміг подолати бар'єр моєї коронної маски!" - написала Богуцька в коментарі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Будь-які законодавчі ініціативи щодо Криму зараз можуть зашкодити процесу обміну полоненими, враховуючи, як Росія на це реагує, - "слуга народу" Богуцька

Слуга народу Богуцька прийшла в Раду в масці з сітки: Вірус помер 02

Автор: 

карантин (18172) Богуцька Ліза (66) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+37
її такі ж самі і вибрали
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19.05.2020 13:10
+30
"Слуга народа" Богуцкая пришла в Раду в маске из сетки: "Вирус умер" - Цензор.НЕТ 8075
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19.05.2020 13:14
+29
Богуцкая, тебе такая идет.
"Слуга народа" Богуцкая пришла в Раду в маске из сетки: "Вирус умер" - Цензор.НЕТ 7735
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19.05.2020 13:14
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"Слуга народа" Богуцкая пришла в Раду в маске из сетки: "Вирус умер" - Цензор.НЕТ 8075
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19.05.2020 13:14 Відповісти
Зачем Вы назвали её таким словом?
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19.05.2020 13:23 Відповісти
комплект?!
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19.05.2020 13:32 Відповісти
.
"Слуга народа" Богуцкая пришла в Раду в маске из сетки: "Вирус умер" - Цензор.НЕТ 2126
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19.05.2020 13:35 Відповісти
креативненько!
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19.05.2020 14:16 Відповісти
Пусть посмотрит видео Хабиба из Дагестана в котором тоже все говорили, что вируса нет и никто не видел трупов и никто не видел зараженных и что там теперь. Отец Хабиба померает и ситуация критическая и там эпидемия! вот видос https://www.youtube.com/watch?v=Xete85dNUig
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19.05.2020 13:15 Відповісти
Перепутала эротические труселя с маской!
Бывает.....у слабоумных!
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19.05.2020 13:15 Відповісти
Это её зимние трусы!
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19.05.2020 13:15 Відповісти
"Слуга народа" Богуцкая пришла в Раду в маске из сетки: "Вирус умер" - Цензор.НЕТ 3431
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19.05.2020 13:15 Відповісти
Вже є з кого брати приклад...


"Слуга народу" Богуцька прийшла в Раду в масці з сітки: "Вірус помер" - Цензор.НЕТ 1868
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19.05.2020 21:34 Відповісти
горбатого могила исправит!
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19.05.2020 13:16 Відповісти
"Слуга народа" Богуцкая пришла в Раду в маске из сетки: "Вирус умер" - Цензор.НЕТ 8126
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19.05.2020 13:17 Відповісти
Не согласен с Вашим уравнением)))
Доктор Г.Лектор был умным, хоть и ненормальным
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19.05.2020 13:28 Відповісти
Я також з Вашим, на доктора Г.Лектор її оділи насильно, а ця добровільно натягнула.
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19.05.2020 13:37 Відповісти
- Привет 5-й окружной конференции женщин и девушек (с)
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19.05.2020 15:59 Відповісти
"Слуга народа" Богуцкая пришла в Раду в маске из сетки: "Вирус умер" - Цензор.НЕТ 9508
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19.05.2020 13:18 Відповісти
расист..
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19.05.2020 13:49 Відповісти
Мене це ніколи не примусить пофарбуватися в брюнетку.
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20.05.2020 04:06 Відповісти
я слишком много повидала чтоб близко к сердцу принимать- короновирус пандемию и даже собственную смерть.(с)
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19.05.2020 13:20 Відповісти
В голове не бум-бум, малолетка, дура-дурой. (С)
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19.05.2020 13:20 Відповісти
невже ці ідіоти пишуть та приймають закони по яким жити всій Україні?
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19.05.2020 13:20 Відповісти
+ ... Вы знаете, а я с Вами соглашусь таки, это даже не идиоты, это худшее поколение депутатов, которое когда-либо было в зале под куполом ... в свое время, я проработал с первым независимым депутатским созывом Украины ... сколько там было сияющих лиц, светящихся, желающих что-то сделать для страны! там были политзаключенные, политэмигранты, которые хотели изменить страну, сделать ее лучше ... приведу пример (фамилию не буду называть депутата, ее многие знают, она до сих пор на слуху) - заступаем мы на сутки, у нас подопечных 80 депутатов ... приходит этот депутат и говорит, все кто будет ко мне приходить или приезжать ночью, я как депутат обязан принять его! Вы мне (нам с напарником) звоните (час ночи, 2,3 или 5 утра) и говорите что меня ждут в холле люди: 5-7 мин. и я выйду ... на моей памяти, таких случаев было с сотню (а я проработал 4,5 года с депутатами) ... ни разу этот человек не отказал ни кому во встрече! я был поражен и до сих пор, если вдруг где-то встречаюсь с ним, а прошло уже почти 30 лет, он всегда спрашивает за мою дочь, которую помнит по имени! для меня это фантастика! Вот это были депутаты! а сейчас, такое собе подобие (что-то среднее между шулером наперсточником - мадам с окружной) - извините за резкость! стыдоба! а эата мадам, предел всех возможных пороков!!!
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19.05.2020 13:33 Відповісти
респект за такие слова.
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19.05.2020 13:36 Відповісти
пока жива богуцкая, вирус не умрет!
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19.05.2020 13:21 Відповісти
Теперь покажите это по ТВ-помойкам, а потом удивляйтесь, почему это резко возросло число больных.
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19.05.2020 13:21 Відповісти
Такой Верховной Рады еще не было.Очень Дрались , но Трусы с рюшеками не Носили.
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19.05.2020 13:22 Відповісти
Для барановирусных и торговцев масками это как потеря корыта. Ни по жрать ни по запрещать.
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19.05.2020 13:22 Відповісти
Ты так и не дал ссылку на "исследования британских учёных", что маска пропускает на 97% вирус извне и на 51% задерживает при кашле и чихании зараженного.
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19.05.2020 13:25 Відповісти
Все проблемы Богуцкой в том что у неё мозг не в извилинах , а в сеточку .))
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19.05.2020 13:23 Відповісти
В ВОЗ фото и информацию уже отправили, а то там не в курсе, что вирус умер...
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19.05.2020 13:24 Відповісти
А зачем она сняла ведро?
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19.05.2020 13:28 Відповісти
Можешь снять маску, Тэк!

https://youtu.be/sqzTOTdIGo0
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19.05.2020 13:36 Відповісти
ватная дура
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19.05.2020 13:29 Відповісти
Богуцкая как раз патриотичная дура.
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19.05.2020 13:44 Відповісти
Патриоты бывают разных "патриархатов".
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19.05.2020 14:01 Відповісти
Богуцкая разве христианка?
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19.05.2020 14:35 Відповісти
Я взяла слово в кавычки, потому что имела в виду не вероисповедание, а патриотизм разных наций, стран.
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19.05.2020 14:48 Відповісти
Може сдохне від трупного яду?
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19.05.2020 13:56 Відповісти
"Слуга народа" Богуцкая пришла в Раду в маске из сетки: "Вирус умер" - Цензор.НЕТ 2763
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19.05.2020 13:30 Відповісти
На всех желающих депутатов не хватит.
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19.05.2020 16:01 Відповісти
краще б там було написано путін ху# ло...
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19.05.2020 13:30 Відповісти
Там не будет
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19.05.2020 14:02 Відповісти
в квартале все такие пианисты
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19.05.2020 13:31 Відповісти
говорят кружевные трусики помагают!)))
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19.05.2020 13:31 Відповісти
Як в тому анекдоті - коли бабуля онукові презервативи в'язала
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19.05.2020 13:32 Відповісти
Сексуальнинько...
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19.05.2020 13:36 Відповісти
Зелёные шизофреники в Раде. Только зелохи могли такое отмочить...
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19.05.2020 13:37 Відповісти
Просто она знает истинную причину карантина. Поэтому соблюдает условность в лайт версии.
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19.05.2020 13:38 Відповісти
Скільки вже можуть брехати,то хоча би чесний вчинок.
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19.05.2020 13:43 Відповісти
Це зрада! Дивiться, зебiли та зебобiки, за кого ви вiддали свiй голос. Ця новина повинна бути на перших шпальтах свiтових ЗМI!
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19.05.2020 13:44 Відповісти
Лучше б трусы на башку напялила!!!
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19.05.2020 13:46 Відповісти
Маска какая то нескрепного цвета. Нацпредательница!!!
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19.05.2020 13:46 Відповісти
скрепного. кольору розведених місячних
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19.05.2020 14:34 Відповісти
Потом насрала посреди площади "стыд умер".
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19.05.2020 13:47 Відповісти
"Слуга народу" Богуцька прийшла в Раду в масці з сітки: "Вірус помер" - Цензор.НЕТ 8205
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19.05.2020 13:54 Відповісти
Важкий перебіг клімаксу...
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19.05.2020 14:08 Відповісти
Який дебільний народ вибирав цих підстілок. ?
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19.05.2020 14:09 Відповісти
И это власть...… Они больше напоминают стаю диких ЗЕленых обезьян!
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19.05.2020 14:19 Відповісти
А где ведро?
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19.05.2020 14:23 Відповісти
Кто трусы на морду тянет, кто авоську. Идиоты.
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19.05.2020 14:27 Відповісти
Лизка решила сфоткаться на фоне чьей-то дупы) а маску подобрала под трусы, они из того же материала)
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19.05.2020 14:28 Відповісти
В одно время мы тыкали пальцами,смеялись с депутатки госдуры мизулиной и вот получили свою "мизулину" в лице Богуцкой и это только начало
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19.05.2020 14:30 Відповісти
Это чтоб Лиза лизала не снимая маски...
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19.05.2020 14:31 Відповісти
і згідно тупорилого українського законодавства її не можна оштрафувати.
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19.05.2020 14:55 Відповісти
Клоуны развлекаются.
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19.05.2020 15:02 Відповісти
Люди,которым нужно принимать таблетки,принимают законы...дочего довел страну этот фигляр пЗе!
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19.05.2020 15:04 Відповісти
если бы она была с ведром на голове-позорную маску не было бы видно
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19.05.2020 15:07 Відповісти
Какая же она дурная, пипец.
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19.05.2020 15:12 Відповісти
а хтось сміявся з друшлаків і баняків на головах майданівців котрі ХОЧ на якийсь відсоток,але могли захистити...

а тут справді, лізанька могла з таким самим ефектом власні труси на голову надіти...
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19.05.2020 15:54 Відповісти
и вот эти ******* пишут для страны.
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19.05.2020 16:20 Відповісти
Це точно маска? Чи її труселя?
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19.05.2020 16:47 Відповісти
Бедная Лиза!
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19.05.2020 16:59 Відповісти
Эта дура и родилась-то только потому, что когда-то ее папа взял точно такой презерватив.
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19.05.2020 17:46 Відповісти
Лучше бы она дура сетку напялила вместо одежи
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19.05.2020 17:55 Відповісти
ну хрен с ним, голосовали за таких клоунов, когда не знали, что они будут чудить, Но как можно голосовать за таких второй раз? разве что в дурдоме.
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19.05.2020 21:02 Відповісти
В голове ни бум буб малолетка дура дурой
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20.05.2020 01:10 Відповісти
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