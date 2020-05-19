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"Слуга народу" Богуцька прийшла в Раду в масці з сітки: "Вірус помер". ФОТО
Нардепка "Слуги народу" Ліза Богуцька з'явилася на засідання парламенту у в'язаній масці.
Відповідне фото вона опублікувала у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні вранці при вході в Парламент виявилося, що у мене температура ледь набирає 34 ° С. Остигаю. Пізніше зрозуміла, в чому причина. Це вірус помер. Не зміг подолати бар'єр моєї коронної маски!" - написала Богуцька в коментарі.
Топ коментарі
+37 Muron
показати весь коментар19.05.2020 13:10
+30 kuba
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показати весь коментар19.05.2020 13:14
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Бывает.....у слабоумных!
Доктор Г.Лектор был умным, хоть и ненормальным
https://youtu.be/sqzTOTdIGo0
а тут справді, лізанька могла з таким самим ефектом власні труси на голову надіти...