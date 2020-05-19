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Прокуратура Одещини подала позов на 65,2 млн грн до судновласника через скидання в море 8,5 т пальмової олії. ФОТОрепортаж

Прокуратура Одещини подала позов на 65,2 млн грн до судновласника через скидання в море 8,5 т пальмової олії. ФОТОрепортаж

В Одеській області прокуратура вимагає відшкодувати державі 65,2 млн грн збитків за забруднення моря пальмовою олією.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс Генпрокурора.

Так, прокуратура Одеської області звернулася до Господарського суду області з позовом в інтересах держави до судновласника про стягнення збитків у сумі 65,2 млн гривень, заподіяних внаслідок порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища.

Прокуратура з’ясувала, що наприкінці квітня поточного року в акваторії морського порту "Південний", внаслідок порушення вимог природоохоронного законодавства, здійснено скид з судна близько 8,5 тон пальмової олії, у зв’язку із чим відбулось забруднення внутрішніх морських вод України.

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Триває судовий розгляд.

Прокуратура Одещини подала позов на 65,2 млн грн до судновласника через скидання в море 8,5 т пальмової олії 01
Прокуратура Одещини подала позов на 65,2 млн грн до судновласника через скидання в море 8,5 т пальмової олії 02
Прокуратура Одещини подала позов на 65,2 млн грн до судновласника через скидання в море 8,5 т пальмової олії 03
Прокуратура Одещини подала позов на 65,2 млн грн до судновласника через скидання в море 8,5 т пальмової олії 04

Автор: 

забруднення (245) Одеська область (3208) прокуратура (3675) Южний (176) Чорне море (1666) пальмова олія (14)


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Топ коментарі
+4
Вот и вся правда : чем кормят украинцев
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19.05.2020 16:34
+3
в подсолнечном сомнительно. у пальмового масла температура плавления 30 градусов.
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19.05.2020 16:52
+2
Вот...тварь!
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19.05.2020 16:48
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Чье судно?
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19.05.2020 16:34 Відповісти
под флагом Тувалу
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19.05.2020 16:49 Відповісти
Вот и вся правда : чем кормят украинцев
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19.05.2020 16:34 Відповісти
Говорят что в подсолнечном , в сливочном, в сладостях есть это пальмовое масло
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19.05.2020 16:34 Відповісти
еще говорят: есть даже в грудном молоке у Софиек
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19.05.2020 16:38 Відповісти
😀😀😀
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19.05.2020 16:40 Відповісти
в подсолнечном сомнительно. у пальмового масла температура плавления 30 градусов.
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19.05.2020 16:52 Відповісти
Куда везло масло?
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19.05.2020 16:34 Відповісти
Пальмовое масло - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE растительное масло , получаемое из мякоти плодов https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0 масличной пальмы (Elaeis guineensis). Масло из косточки этой пальмы называется https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%BE%D1%8F%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE пальмоядровым маслом . Оба вида масла относятся к группе https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE растительных масел тропического происхождения, так же как и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE кокосовое . Их производят в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B8%D1%8F Малайзии , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%8F Индонезии , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D1%8F Колумбии , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F Нигерии .
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19.05.2020 16:40 Відповісти
Вот...тварь!
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19.05.2020 16:48 Відповісти
прецедент уже был. https://dumskaya.net/news/vladelec-sudna-zaplatil-3-milliona-dollarov-za-r-034887/ 18 апреля 2014, 11:01 Владелец судна заплатил 3 миллиона долларов за разлив пальмового масла в акватории порта «Южный»
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19.05.2020 16:51 Відповісти
Мы идем в Европу😀😀😀
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19.05.2020 17:44 Відповісти
Напрасно судовладелец оставил это при таком решении. Теперь ему будет трудно отбить эти деньги назад.
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19.05.2020 19:08 Відповісти
В казну города Южный при этом попадает не вся сумма а какой то процент от нее. Через время когда страсти улягутся, судовладелец подает снова в суд и как правило повторный суд выигрывает и из бюджета Южного ему выплачивают всю сумму!
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19.05.2020 18:30 Відповісти
Пальмовое масло рыбы уже давно съели, а наша прокуратуру судовладельцу продолжает руки выкручивать. Инспекция охраны Чёрного моря проиграет иски во всех судах и будет платить судебные расходы, которые тоже не маленькие. Но нашим шантажистам кажется, что бюджет Украины всё выдержит, и напрасно.
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19.05.2020 19:06 Відповісти
 
 