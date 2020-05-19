СБУ викрила чиновників Галицької митниці в поборах: встигли "заробити" понад 3 млн. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України викрила корупційну схему, організовану посадовцями на Галицькій митниці в Івано-Франківську.

Про це повідомляє пресцентр СБУ, передає Цензор.НЕТ.

"За версією слідства, працівники митниці систематично вимагали та отримували гроші від представників компаній імпортерів та експортерів. За винагороду вони гарантували не створювати штучні перешкоди під час митного оформлення та не затягувати митні операції", - говориться в повідомленні.

Оперативники спецслужби задокументували, що посадовці залучили до оборудки як посередників митних брокерів. Митні інспектори отримували неправомірну вигоду з кожної фури, яку оформлювали у їх зоні відповідальності.

У межах розпочатого кримінального провадження співробітники СБУ задокументували протиправну діяльність чотирьох інспекторів митниці. Вони здійснили понад 3 тисячі операцій з митного оформлення вантажів та транспортних засобів. За попередніми підрахунками, зловмисники встигли "заробити" більш ніж 3 мільйони гривень.

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Правоохоронці затримали згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України одного з митників та брокера під час отримання хабаря за оформлення вантажу.

Під час санкціонованих обшуків за місцем роботи та проживання посадовців митниці вилучено документацію, яка доводить проведення оборудки, понад 27 тисяч доларів США та майже 3 тисячі євро, ймовірно отриманих від корупційної схеми.





