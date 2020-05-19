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СБУ викрила чиновників Галицької митниці в поборах: встигли "заробити" понад 3 млн. ФОТОрепортаж

СБУ викрила чиновників Галицької митниці в поборах: встигли

Служба безпеки України викрила корупційну схему, організовану посадовцями на Галицькій митниці в Івано-Франківську.

Про це повідомляє пресцентр СБУ, передає Цензор.НЕТ.

"За версією слідства, працівники митниці систематично вимагали та отримували гроші від представників компаній імпортерів та експортерів. За винагороду вони гарантували не створювати штучні перешкоди під час митного оформлення та не затягувати митні операції", - говориться в повідомленні.

Оперативники спецслужби задокументували, що посадовці залучили до оборудки як посередників митних брокерів. Митні інспектори отримували неправомірну вигоду з кожної фури, яку оформлювали у їх зоні відповідальності.

У межах розпочатого кримінального провадження співробітники СБУ задокументували протиправну діяльність чотирьох інспекторів митниці. Вони здійснили понад 3 тисячі операцій з митного оформлення вантажів та транспортних засобів. За попередніми підрахунками, зловмисники встигли "заробити" більш ніж 3 мільйони гривень.

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Правоохоронці затримали згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України одного з митників та брокера під час отримання хабаря за оформлення вантажу.

Під час санкціонованих обшуків за місцем роботи та проживання посадовців митниці вилучено документацію, яка доводить проведення оборудки, понад 27 тисяч доларів США та майже 3 тисячі євро, ймовірно отриманих від корупційної схеми.

СБУ викрила чиновників Галицької митниці в поборах: встигли заробити понад 3 млн 01
СБУ викрила чиновників Галицької митниці в поборах: встигли заробити понад 3 млн 02
СБУ викрила чиновників Галицької митниці в поборах: встигли заробити понад 3 млн 03

Автор: 

Івано-Франківськ (519) СБУ (12809) митниця (1872)


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навіть свої не відбив ...рахуй "кинули" ...
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19.05.2020 16:59 Відповісти
заробітчанин
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19.05.2020 17:03 Відповісти
Надо для таких вводить смертную казнь, по-другому скорее всего ничего не получится.
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19.05.2020 17:09 Відповісти
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19.05.2020 18:07 Відповісти
просто наверх перестали триггерить.
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19.05.2020 17:15 Відповісти
Ну ясно, ясно.
Короче поедут отбывать наказание в Одессу - тут сейчас теперешние и.о. тоже проштрафились, их на Львов кинут. Они, кстати, многие и есть львовские, которых турнули годом раньше оттуда, не взяв в штатку за какие-то косяки.
Для чего этот цирк? А чтоб нюха не теряли, и понимали кто в доме хозяин.
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19.05.2020 18:34 Відповісти
Через пару недель выпустят, потом они через суд восстановятся, а потом им с наших налогов еще компенсацию выплатят.
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19.05.2020 18:39 Відповісти
Соромно не пхати на верх, ось і СБУ приперлось нагадати, що треба ділитись, як наприклад фермер з СБУшником і грошима і зерном.
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20.05.2020 05:57 Відповісти
 
 