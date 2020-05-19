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Безпілотники Bayraktar TB2 здійснили тренувальні польоти над Хмельницькою та Рівненською областями. КАРТА

Українські ударні безпілотні літальні апарати Bayraktar TB2 19 травня провели тренувальні польоти.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Український мілітарний портал.

Маршрут одного з них можна було спостерігати на сервісах моніторингу повітряного простору.

Безпілотники Bayraktar TB2 здійснили тренувальні польоти над Хмельницькою та Рівненською областями 01

Політ розпочався близько 11-ї години та тривав дві години.

Після зльоту у Старокостянтинові Хмельницької області, БПЛА здійснив політ до міста Ізяслав, звідки до селища Кунів, звідки до міста Здолбунів, Рівненській області.

Згодом його маршрут тривав до селища Новосілки, а звідти вже траєкторія польоту не була прямолінійною та ймовірно оператори Bayraktar TB2 відпрацьовували різноманітні навчальні завдання із маневрування.

Близько 12:50 БПЛА здійснив посадку на аеродромі та виключив транспондери.

Нагадаємо, в січні 2019 року державна компанія "Укрспецекспорт" і турецька компанія Baykar Makina підписали угоду про закупівлю для української армії ударних безпілотників Bayraktar TB2. У березні їх доставили в Україну. У вересні в Туреччині завершилася підготовка військовослужбовців Повітряних Сил ЗСУ за програмою підготовки фахівців з експлуатації та технічного обслуговування безпілотного авіаційного комплексу Bayraktar TB2. 21 жовтня безпілотний авіаційний комплекс "Bayraktar TB2" пройшов фінальні приймально-здавальні випробування на аеродромі Старокостянтинів.

У лютому 2020 року з'явилася інформація, що передані кілька місяців тому Повітряним Силам ЗСУ турецькі ударні БПЛА Bayraktar TB2 все ще не боєготові.

Автор: 

безпілотник (4148) Хмельниччина (914) Рівненська область (1175)


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Топ коментарі
+13
Под Горловкой нехилый полигон... Пусть там и тренируются...
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19.05.2020 21:08
+12
Не там тренировки надо проводить! Где-нить в районе Ростова-на Дону, обратно - Луганск, Донецк... А когда "Мотор-Сич" поставит нормальные движки - так и куда подальше на север... Как Левандовский, Чкалов - подальше на Север с пламенным приветом...
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19.05.2020 20:01
+7
Эти цацки почпат в сортире рюсскае быдло и в Сирии и в Ливии
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19.05.2020 19:51
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Эти цацки почпат в сортире рюсскае быдло и в Сирии и в Ливии
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19.05.2020 19:51 Відповісти
нормально !!!!
закуплены Байтакары в январе 2019, а к 2020 еще не были готовы !!!!!

год великих свершений Бубачки
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19.05.2020 21:25 Відповісти
Просто замечательно. Какие красивые круги. Как стильно включается транспондер. Очень умелое маневрирование. Неспешный подход к несложным задачам.
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19.05.2020 19:58 Відповісти
Неспешный подход к несложным задачам.

а куда спешить ?
у нас же война с рашей будет "столетняя"
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19.05.2020 21:27 Відповісти
Не там тренировки надо проводить! Где-нить в районе Ростова-на Дону, обратно - Луганск, Донецк... А когда "Мотор-Сич" поставит нормальные движки - так и куда подальше на север... Как Левандовский, Чкалов - подальше на Север с пламенным приветом...
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19.05.2020 20:01 Відповісти
Второй этап - учебные стрельбы ракетами,
а потом вперед, мочить москалей!
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19.05.2020 20:10 Відповісти
Эти турецкие дроны отлично зарекомендовали себя на войне в Сирии и Ливии.
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19.05.2020 20:10 Відповісти
В Староконстантинове мощный аэродром ещё со времён союза.глянул сейчас на Гугл карты,порядка 65 МиГов стоит и это хорошо,плохо что стоят в куче рядком,хотя место позволяет их рассредоточить.склады взорванные как то вспомнились.
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19.05.2020 20:14 Відповісти
Там еще подземные ангары есть...
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19.05.2020 21:10 Відповісти
Зелене пуйло не давало потренуватись вже рік опереторам. Стояли десь в ангарі. І це під час війни.
З сьогодняшнього дня Зєля - пуйло. Дострокові пуйлу зеленому
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19.05.2020 20:14 Відповісти
Безпілотники Bayraktar TB2 здійснили тренувальні польоти над Хмельницькою та Рівненською областями - Цензор.НЕТ 6343
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19.05.2020 20:18 Відповісти
Украинские ударные беспилотные летательные аппараты Bayraktar TB2 Источник: https://censor.net.ua/p3196603
Я правильно зрозумів, що це апарати, зроблені вже в Україні?
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19.05.2020 20:36 Відповісти
Єто те что купили у Турции
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19.05.2020 21:03 Відповісти
Не, в Украине делают двигатели для другого типа Турецких дронов, сейчас навскидку название не припомню.
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19.05.2020 21:43 Відповісти
Akinci
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19.05.2020 21:50 Відповісти
Под Горловкой нехилый полигон... Пусть там и тренируются...
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19.05.2020 21:08 Відповісти
Вот, золотые слова! Совершенно в душу центрально!
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19.05.2020 21:32 Відповісти
А якого Х*** ударні(!!!) безпілотники роблять глибоко в тилу?!
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19.05.2020 22:59 Відповісти
Наверное Бубочка думает,как их потихонечку в рашку толкнуть?
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19.05.2020 23:40 Відповісти
ЖАРЕННЫЙ СЕПАР ЭТО ВКУСНО !)
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20.05.2020 08:15 Відповісти
 
 