Безпілотники Bayraktar TB2 здійснили тренувальні польоти над Хмельницькою та Рівненською областями. КАРТА

Українські ударні безпілотні літальні апарати Bayraktar TB2 19 травня провели тренувальні польоти.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Український мілітарний портал.

Маршрут одного з них можна було спостерігати на сервісах моніторингу повітряного простору.

Політ розпочався близько 11-ї години та тривав дві години.

Після зльоту у Старокостянтинові Хмельницької області, БПЛА здійснив політ до міста Ізяслав, звідки до селища Кунів, звідки до міста Здолбунів, Рівненській області.

Згодом його маршрут тривав до селища Новосілки, а звідти вже траєкторія польоту не була прямолінійною та ймовірно оператори Bayraktar TB2 відпрацьовували різноманітні навчальні завдання із маневрування.

Близько 12:50 БПЛА здійснив посадку на аеродромі та виключив транспондери.

Нагадаємо, в січні 2019 року державна компанія "Укрспецекспорт" і турецька компанія Baykar Makina підписали угоду про закупівлю для української армії ударних безпілотників Bayraktar TB2. У березні їх доставили в Україну. У вересні в Туреччині завершилася підготовка військовослужбовців Повітряних Сил ЗСУ за програмою підготовки фахівців з експлуатації та технічного обслуговування безпілотного авіаційного комплексу Bayraktar TB2. 21 жовтня безпілотний авіаційний комплекс "Bayraktar TB2" пройшов фінальні приймально-здавальні випробування на аеродромі Старокостянтинів.

У лютому 2020 року з'явилася інформація, що передані кілька місяців тому Повітряним Силам ЗСУ турецькі ударні БПЛА Bayraktar TB2 все ще не боєготові.