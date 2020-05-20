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Організована група викрадала людей для "лікування" в "реабілітаційних центрах" на Рівненщині, за "порушення" застосовували тортури, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж

У Рівненській області повідомили про підозру 21 людині - за версією слідства, вони викрадали людей, тримали їх у неволі і катували

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

За даними слідства, житель Рівного створив і очолив злочинну групу під виглядом діяльності громадської організації. До її складу залучив ще 20 учасників, в тому числі раніше судимих ​​людей.

"Діючи упродовж 2016-2020 років у складі міжрегіональної організованої групи, за грошову винагороду вони викрадали людей на території східних та західних областей України, примусово перевозили їх та поміщували до 5 так званих "лікувальних центрів" на території Рівненської області та одного закладу у Тернопільській області", - зазначили в пресслужбі.

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Людей утримували під виглядом надання медичної та психологічної допомоги від наркотичної, алкогольної та інших видів залежності. Зацікавлені люди періодично платили підозрюваним від 5 до 12 тисяч гривень на місяць. При цьому за порушення режиму перебування, а також спроби втечі до утримуваним застосовувалися насильницькі дії - поміщення в "карцер", заподіяння тілесних ушкоджень, примусове введення психотропних і наркотичних речовин та інші.

"19 травня 2020 року на підставі ухвал слідчого судді правоохоронцями проведено 27 обшуків на території Рівненської та Тернопільської областей, зокрема у так званих "реабілітаційних центрах", за адресами проживання осіб, причетних до вчинення вказаних злочинів, у належних їм транспортних засобах", - розповіли в прокуратурі.

Під час обшуків в 6 "реабілітаційних центрах", які працювали без будь-яких дозвільних документів та медичного персоналу, виявлено 145 незаконно утримуваних осіб з різних регіонів України, документи, що посвідчують їхню особу, комп’ютерну техніку, засоби мобільного зв’язку, чорнові записи про діяльність цих закладів, грошові кошти, банківські картки, рекламну продукцію щодо нарко- та алкозалежності, медичні препарати та інше.

Зараз 14 осіб, в тому числі організатора й активних учасників угруповання, затримали.

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Організована група викрадала людей для лікування в реабілітаційних центрах на Рівненщині, за порушення застосовували тортури, - Офіс Генпрокурора 01
Організована група викрадала людей для лікування в реабілітаційних центрах на Рівненщині, за порушення застосовували тортури, - Офіс Генпрокурора 02
Організована група викрадала людей для лікування в реабілітаційних центрах на Рівненщині, за порушення застосовували тортури, - Офіс Генпрокурора 03

Організована група викрадала людей для лікування в реабілітаційних центрах на Рівненщині, за порушення застосовували тортури, - Офіс Генпрокурора 04
Організована група викрадала людей для лікування в реабілітаційних центрах на Рівненщині, за порушення застосовували тортури, - Офіс Генпрокурора 05

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Автор: 

катування (598) Рівне (573) Офіс Генпрокурора (3248) Рівненська область (1175)


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Топ коментарі
+12
Ай, молодцы, закрыли! А взамен что? Распустили наркоманов по домам?
Теперь они могут продолжить снимать серебряные сережки со своей 7-ми летней дочери и нести в ломбард?
А мать должна продолжить на ночь приматывать скотчем к руке мобильный телефон, чтоб он тоже не оказался в ломбарде?
Ломать и наказывать - научились! Когда что-то создавать научатся?
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20.05.2020 02:34
+11
Одобряете значит? Деятельность "реабилитаторов"? А если называть вещи своими именами, то подпольных концлагерей...
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20.05.2020 05:35
+11
Я так понимаю им можно было кого угодно"заказать подлечить",не обязательно наркома или синяка.Вот надоели вы жене,предположим,а она вас за 5тыс грн. сдала на месяц на перевоспитание.Вы кого защищаете,вы в своем уме?
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20.05.2020 05:39
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"ничего страшного в этих центрах не происходило"
ну да, кроме незаконного лишения свободы и пыток, а так ничего страшного, никто не умер. так-то на подвалах в Лугандоне тоже ничего страшного не происходит, ну бывает и умрет кто, но редко
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20.05.2020 09:22 Відповісти
Чекатило осудили незаконно потому что Бухенвальд был.. Вот приблизительно такую же нелепицу и ты написал.
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20.05.2020 09:28 Відповісти
"нєлєпіцу" тут ти пишеш, підтримуючи діяльність злочинної організації
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20.05.2020 09:33 Відповісти
А как быть с майданом 2?Насчет злочиннои Организации,там все по закону?
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20.05.2020 13:54 Відповісти
шта? потрудитесь выражаться яснее, сударь.
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20.05.2020 14:21 Відповісти
https://www.facebook.com/zk.rivne/videos/334764037201952/
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20.05.2020 09:16 Відповісти
Та за таке розстрілювати потрібно.
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20.05.2020 09:50 Відповісти
так у вас в америке то и делают , что расстреливают! то неадекватный гражданин в школе постреляет, то на дискотеке! у себя порядок наведите, пупы земли!
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20.05.2020 10:25 Відповісти
Вали отсюда, побируха кацапская.
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20.05.2020 11:21 Відповісти
Ага и негры в штатах недоедают. Лет 35 назад такое слышал.
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20.05.2020 11:28 Відповісти
Ми - пупи. Ви - піпи.
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28.05.2020 16:28 Відповісти
Для них, вірніше для їх кураторів і будують зелені фашисти приватні камери зі всіма зручностями. Такі викрадення проводять для віджимання власності у незахищених громадян. Таке враження що лихі 90 повернулись.
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20.05.2020 10:22 Відповісти
Государство может предложить альтернативу?
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20.05.2020 11:51 Відповісти
альтернативу тюрьме для незаконного удержания и пыток алкоголиков? зачем? я не готов своими налогами финансировать подобную деятельность государства. За преступления - тюрьма, больным - лечение.
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20.05.2020 14:28 Відповісти
вы тут разумничался в теме больше других

кроме ни к чему не обязывающей болтовни есть что по теме сказать?
терпеть не могу людей, которые сами не делают, другим не дают и не предлагают ничего взамен
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20.05.2020 14:47 Відповісти
ну если вам не очевиден смысл того, о чем я говорю, это еще не значит, что я "разумничался", может поищите проблему в себе. А я говорю совершенно конкретные вещи - я осуждаю подобную преступную деятельность и выражаю гражданское несогласие с позицией отдельных форумчан, оправдывающих столь тяжкие преступления и пытающихся найти в такой явной уголовщине какую-то общественную полезность.
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20.05.2020 15:03 Відповісти
1. Это не похищение людей. Это незаконная мед. практика.
2. Вы - трепло
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20.05.2020 15:04 Відповісти
чушь собачья.
вы юрист? я да. и мне не составляет труда отличить похищение и незаконное удержание людей от незаконной медицинской практики.
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20.05.2020 15:11 Відповісти
Кто сэтим ужасом наркозависимости не сталкивался, тот не поймет и комменты писать нечего!
У людей на Ровенщине был шанс, если не излечиться, так родным дать покой на время содержания!
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20.05.2020 13:10 Відповісти
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