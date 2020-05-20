Організована група викрадала людей для "лікування" в "реабілітаційних центрах" на Рівненщині, за "порушення" застосовували тортури, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж
У Рівненській області повідомили про підозру 21 людині - за версією слідства, вони викрадали людей, тримали їх у неволі і катували
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.
За даними слідства, житель Рівного створив і очолив злочинну групу під виглядом діяльності громадської організації. До її складу залучив ще 20 учасників, в тому числі раніше судимих людей.
"Діючи упродовж 2016-2020 років у складі міжрегіональної організованої групи, за грошову винагороду вони викрадали людей на території східних та західних областей України, примусово перевозили їх та поміщували до 5 так званих "лікувальних центрів" на території Рівненської області та одного закладу у Тернопільській області", - зазначили в пресслужбі.
Людей утримували під виглядом надання медичної та психологічної допомоги від наркотичної, алкогольної та інших видів залежності. Зацікавлені люди періодично платили підозрюваним від 5 до 12 тисяч гривень на місяць. При цьому за порушення режиму перебування, а також спроби втечі до утримуваним застосовувалися насильницькі дії - поміщення в "карцер", заподіяння тілесних ушкоджень, примусове введення психотропних і наркотичних речовин та інші.
"19 травня 2020 року на підставі ухвал слідчого судді правоохоронцями проведено 27 обшуків на території Рівненської та Тернопільської областей, зокрема у так званих "реабілітаційних центрах", за адресами проживання осіб, причетних до вчинення вказаних злочинів, у належних їм транспортних засобах", - розповіли в прокуратурі.
Під час обшуків в 6 "реабілітаційних центрах", які працювали без будь-яких дозвільних документів та медичного персоналу, виявлено 145 незаконно утримуваних осіб з різних регіонів України, документи, що посвідчують їхню особу, комп’ютерну техніку, засоби мобільного зв’язку, чорнові записи про діяльність цих закладів, грошові кошти, банківські картки, рекламну продукцію щодо нарко- та алкозалежності, медичні препарати та інше.
Зараз 14 осіб, в тому числі організатора й активних учасників угруповання, затримали.
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ну да, кроме незаконного лишения свободы и пыток, а так ничего страшного, никто не умер. так-то на подвалах в Лугандоне тоже ничего страшного не происходит, ну бывает и умрет кто, но редко
кроме ни к чему не обязывающей болтовни есть что по теме сказать?
терпеть не могу людей, которые сами не делают, другим не дают и не предлагают ничего взамен
2. Вы - трепло
вы юрист? я да. и мне не составляет труда отличить похищение и незаконное удержание людей от незаконной медицинской практики.
У людей на Ровенщине был шанс, если не излечиться, так родным дать покой на время содержания!