Організована група викрадала людей для "лікування" в "реабілітаційних центрах" на Рівненщині, за "порушення" застосовували тортури, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж

У Рівненській області повідомили про підозру 21 людині - за версією слідства, вони викрадали людей, тримали їх у неволі і катували

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

За даними слідства, житель Рівного створив і очолив злочинну групу під виглядом діяльності громадської організації. До її складу залучив ще 20 учасників, в тому числі раніше судимих ​​людей.

"Діючи упродовж 2016-2020 років у складі міжрегіональної організованої групи, за грошову винагороду вони викрадали людей на території східних та західних областей України, примусово перевозили їх та поміщували до 5 так званих "лікувальних центрів" на території Рівненської області та одного закладу у Тернопільській області", - зазначили в пресслужбі.

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Людей утримували під виглядом надання медичної та психологічної допомоги від наркотичної, алкогольної та інших видів залежності. Зацікавлені люди періодично платили підозрюваним від 5 до 12 тисяч гривень на місяць. При цьому за порушення режиму перебування, а також спроби втечі до утримуваним застосовувалися насильницькі дії - поміщення в "карцер", заподіяння тілесних ушкоджень, примусове введення психотропних і наркотичних речовин та інші.

"19 травня 2020 року на підставі ухвал слідчого судді правоохоронцями проведено 27 обшуків на території Рівненської та Тернопільської областей, зокрема у так званих "реабілітаційних центрах", за адресами проживання осіб, причетних до вчинення вказаних злочинів, у належних їм транспортних засобах", - розповіли в прокуратурі.

Під час обшуків в 6 "реабілітаційних центрах", які працювали без будь-яких дозвільних документів та медичного персоналу, виявлено 145 незаконно утримуваних осіб з різних регіонів України, документи, що посвідчують їхню особу, комп’ютерну техніку, засоби мобільного зв’язку, чорнові записи про діяльність цих закладів, грошові кошти, банківські картки, рекламну продукцію щодо нарко- та алкозалежності, медичні препарати та інше.

Зараз 14 осіб, в тому числі організатора й активних учасників угруповання, затримали.

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