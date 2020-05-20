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Пом'якшення карантину: черга на одній із зупинок у Києві розтягнулася на десятки метрів. ФОТО

Після пом'якшення карантину на одній із зупинок громадського транспорту в Києві утворилася величезна черга.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив користувач Facebook Олександр Сава і виклав відповідне фото.

За його словами, люди почали вишиковуватися в чергу із 6:10 ранку. Черга розтяглася на десятки метрів.

"6:10 ранку. Черга на 30", - написав він.

Помякшення карантину: черга на одній із зупинок у Києві розтягнулася на десятки метрів 01
Фото: Сава/Facebook

Зазначимо, що більшість людей у масках, однак необхідна дистанція не дотримується - люди стоять дуже близько один до одного.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Транспортний колапс у Києві: черги від зупинок у спальних районах тягнуться глибоко у двори. ФОТО

Як повідомлялося раніше, міська влада Києва готується відновити роботу наземного громадського транспорту в звичайному режимі після 22 травня.

Автор: 

Київ (19461) черга (224) транспорт (1392)


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Топ коментарі
+18
Зробили це разом!!
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20.05.2020 10:47
+12
Або заразяться в транспорті, або в черзі.
Різниці особливої нема, питання лише в зручності для пасажирів.
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20.05.2020 10:48
+8
Діджіталізація,карочє..
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20.05.2020 10:52
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Зробили це разом!!
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20.05.2020 10:47 Відповісти
Або заразяться в транспорті, або в черзі.
Різниці особливої нема, питання лише в зручності для пасажирів.
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20.05.2020 10:48 Відповісти
Або влада має значно збільшити кількість транспорту.
Але де його взяти, правда ж ?
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20.05.2020 10:49 Відповісти
Діджіталізація,карочє..
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20.05.2020 10:52 Відповісти
зато хоть не порошенко )))
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20.05.2020 10:53 Відповісти
Одно из главных предохранительных мер от распространения коронавируса - соблюдение разумной дистанции между людьми (1). Опасность на транспорте от СКОПЛЕНИЯ пассажиров, упакованных как шпроты в консервной банке (2).

Простой способ избежать (2) при пользовании транспортом - равномерно распределить потоки пассажиров во времени, изменив график начала работы предприятий и учреждений в диапазоне 7:00 до 9:00 - 10:00 утра.

Ведь многие из нас так и делают, когда пытаются избежать быть шпротом, упакованным в консервной банке салона тролейбуса/автобуса или вагона метро/пригородного электропоезда.
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20.05.2020 10:56 Відповісти
Гы-гы-гы. Я об этом талдычу уже два месяца, за что имею оскорбления от дебилов, типо, они привыкли ходить на 9 и будут ходить на 9.
А предлагать противное может только соевый порохобот.
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20.05.2020 11:03 Відповісти
Умрут они своей смертью или от Ковид 19, приедут на работу на Бентли или пешком или удавятся в транспорте? Какая разница!?
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20.05.2020 10:57 Відповісти
Ощущается явно нервозное недоверие членов общества друг к другу: если в очереди на автобус сделать дистанцію между людьми немножко больше, обязательно появиться сволочь, которая с криком "мне только спросить!!!" воспользуется прорехой в обороне и займёт лучшее место у окна...
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20.05.2020 11:00 Відповісти
это Вова )))
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20.05.2020 11:03 Відповісти
дахусим, как говорил адмирал Ямамото
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20.05.2020 11:05 Відповісти
очередное дно
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20.05.2020 11:13 Відповісти
Більше пекла. Транспорт для того і призначений щоб перевозити пасажирів при пандемії чи без. Яка в дупі різниця між транспортом і такими чергам? Для вірусолога ніякої. Тому потрібно пристосовувати транспорт під пандемію, а не знищувати інфраструктуру міста. Навпаки, максимально задіяти транспорт, при цьому розвести графік роботи підприємств в часі щоб не було флуктуацій, максимально відкрити вікна і двері на станціях метро, обладнати вагони засобами дезінфекції кварцовими лампами чи хімічними засобами. Тобто, вчитись не тупо сидіти в ізоляції, а вчитись жити і отримувати досвід при пандемії, щоб не зупиняти, ні транспорт, ні метро, тому що це не перша і не остання пандемія, враховуючи плани міжнародних корпорацій мати прибуток чи політичний зиск від штучно створених вірусів і пандемій.
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20.05.2020 11:30 Відповісти
Картина маслом Барановирусные в стойле. Приплыли.
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20.05.2020 11:33 Відповісти
Шпроти -- це не про дистанцію, а про мізки...
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20.05.2020 21:56 Відповісти
Это же Троещина! Детка!
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21.05.2020 09:17 Відповісти
 
 