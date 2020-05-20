Пом'якшення карантину: черга на одній із зупинок у Києві розтягнулася на десятки метрів. ФОТО
Після пом'якшення карантину на одній із зупинок громадського транспорту в Києві утворилася величезна черга.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив користувач Facebook Олександр Сава і виклав відповідне фото.
За його словами, люди почали вишиковуватися в чергу із 6:10 ранку. Черга розтяглася на десятки метрів.
"6:10 ранку. Черга на 30", - написав він.
Зазначимо, що більшість людей у масках, однак необхідна дистанція не дотримується - люди стоять дуже близько один до одного.
Як повідомлялося раніше, міська влада Києва готується відновити роботу наземного громадського транспорту в звичайному режимі після 22 травня.
Топ коментарі
+18 Vasilij VG
показати весь коментар20.05.2020 10:47
+12 Ksenia VB
показати весь коментар20.05.2020 10:48
+8 Салаутдин
показати весь коментар20.05.2020 10:52
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Різниці особливої нема, питання лише в зручності для пасажирів.
Але де його взяти, правда ж ?
Простой способ избежать (2) при пользовании транспортом - равномерно распределить потоки пассажиров во времени, изменив график начала работы предприятий и учреждений в диапазоне 7:00 до 9:00 - 10:00 утра.
Ведь многие из нас так и делают, когда пытаются избежать быть шпротом, упакованным в консервной банке салона тролейбуса/автобуса или вагона метро/пригородного электропоезда.
А предлагать противное может только соевый порохобот.