Пом'якшення карантину: черга на одній із зупинок у Києві розтягнулася на десятки метрів. ФОТО

Після пом'якшення карантину на одній із зупинок громадського транспорту в Києві утворилася величезна черга.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив користувач Facebook Олександр Сава і виклав відповідне фото.

За його словами, люди почали вишиковуватися в чергу із 6:10 ранку. Черга розтяглася на десятки метрів.

"6:10 ранку. Черга на 30", - написав він.



Фото: Сава/Facebook

Зазначимо, що більшість людей у масках, однак необхідна дистанція не дотримується - люди стоять дуже близько один до одного.

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Як повідомлялося раніше, міська влада Києва готується відновити роботу наземного громадського транспорту в звичайному режимі після 22 травня.