Під час пресконференції Зеленського на Дніпропетровщині впав міст разом із фурою, яка проїжджала по ньому. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

В с. Олексіївка Нікопольського району обрушилася секція моста. В результаті НП у воду впала фура, яка по ньому проїжджала цієї миті.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Наше Місто".

На цей момент подробиці обвалення невідомі.

Прямо зараз місцеві жителі намагаються потрапити в кабіну, щоб допомогти водієві вантажівки. Про його стан теж поки немає інформації.

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Як пізніше повідомили в пресслужбі МВС, під час руху вантажного автомобіля "Iveco" автомобільним мостом через Олексіївську затока Каховського водосховища, сталося руйнування однієї з секцій моста.

Прибувши до місця події, рятувальники встановили, що міст є частиною траси Н-23 Кропивницький - Запоріжжя. Його довжина становить 120, а висота – 5 м. Конструкція споруди складається з семи залізобетонних опор і шести металевих секцій. Довжина однієї секції - 20 м. Власником споруди є Служба автомобільних доріг у Дніпропетровській області.





В результаті події загиблих та постраждалих немає. На місці працюють представники служб. Вирішується питання про залучення спеціалізованої техніки. Поліцією організовано об'їзд автотранспорту через село Старозаводське Нікопольського району. Причини руйнування моста встановлюються.



Фото: Наше місто