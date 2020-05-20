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Під час пресконференції Зеленського на Дніпропетровщині впав міст разом із фурою, яка проїжджала по ньому. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

В с. Олексіївка Нікопольського району обрушилася секція моста. В результаті НП у воду впала фура, яка по ньому проїжджала цієї миті.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Наше Місто".

На цей момент подробиці обвалення невідомі.

Прямо зараз місцеві жителі намагаються потрапити в кабіну, щоб допомогти водієві вантажівки. Про його стан теж поки немає інформації.

Під час пресконференції Зеленського на Дніпропетровщині впав міст разом із фурою, яка проїжджала по ньому 01

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Під час пресконференції Зеленського на Дніпропетровщині впав міст разом із фурою, яка проїжджала по ньому 02

Як пізніше повідомили в пресслужбі МВС, під час руху вантажного автомобіля "Iveco" автомобільним мостом через Олексіївську затока Каховського водосховища, сталося руйнування однієї з секцій моста.

Прибувши до місця події, рятувальники встановили, що міст є частиною траси Н-23 Кропивницький - Запоріжжя. Його довжина становить 120, а висота – 5 м. Конструкція споруди складається з семи залізобетонних опор і шести металевих секцій. Довжина однієї секції - 20 м. Власником споруди є Служба автомобільних доріг у Дніпропетровській області.


Під час пресконференції Зеленського на Дніпропетровщині впав міст разом із фурою, яка проїжджала по ньому 03

В результаті події загиблих та постраждалих немає. На місці працюють представники служб. Вирішується питання про залучення спеціалізованої техніки. Поліцією організовано об'їзд автотранспорту через село Старозаводське Нікопольського району. Причини руйнування моста встановлюються.
Під час пресконференції Зеленського на Дніпропетровщині впав міст разом із фурою, яка проїжджала по ньому 04

Фото: Наше місто

Автор: 

міст (1231) обвалення (121) Дніпропетровська область (3718)


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Топ коментарі
+33
А Зеля как раз только вот про мосты рассказал...Совпадение? Или так не думать???)))
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20.05.2020 11:21
+19
По такому мосту не повинні їздити фури. Або водій знак проігнорував знак, або дорожники болт забили на попередження водіїв.
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20.05.2020 11:25
+18
Судя по замызганому тенту,ферросплавы с НЗФ пер на Одессу.с перегрузом естественно,они ж не лохи.
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20.05.2020 11:35
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А Зеля как раз только вот про мосты рассказал...Совпадение? Или так не думать???)))
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20.05.2020 11:21 Відповісти
ОТО ж !!!!

где не проедет - пожары и наводнения.
я так думаю, что и КОРОНАВИРУС может быть через него
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20.05.2020 13:32 Відповісти
******* бідова ще та. Нєлохсорокдва, як води напитись - бідован рідкосний. Не даремно ж воїн посвідчення кинув долі.
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20.05.2020 19:08 Відповісти
а в фуре шо, 25 танков везли?
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20.05.2020 11:23 Відповісти
Судя по замызганому тенту,ферросплавы с НЗФ пер на Одессу.с перегрузом естественно,они ж не лохи.
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20.05.2020 11:35 Відповісти
ферросплавы автотрансортом в Одессу не возят, не надо херню писать
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20.05.2020 11:50 Відповісти
Что то похожее! Ну во всяком случае,когда такая фура проезжает мимо моего дома...то она так лупит своими колёсами об асфальт-что у меня подпрыгивает кровать!!!
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20.05.2020 12:04 Відповісти
Ну - в деяких випадках досить зручно!
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20.05.2020 20:33 Відповісти
та не. водила двери открывать не хочет, бо в кабине сильно воняет.
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20.05.2020 11:30 Відповісти
"На данный момент подробности обрушения неизвестны. Источник: https://censor.net/p3196708" - тупо сгнила ферма пролёта!!
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20.05.2020 11:24 Відповісти
По фоткам этот мост явно не для тяжело груженных фур. А тем более не для перегруженных. Жалко знак ограничения не сфоткал никто.
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20.05.2020 12:57 Відповісти
не маловажен факт не только самой техники, но и эксплуатации мостового сооружения, оно построено по всей видимости очень давно, как не была бы хороша мостовая сталь, но коррозийную защиту бетона и металла никто не отменял, тем более, что мост фактически лежит на воде.
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20.05.2020 13:10 Відповісти
И это тоже. Это дорога Бетислав-Марьянское-Никополь. Там точно стоит знак ограничения по весу, просто уже не помню какой. Тяжелые фуры идут через Кривой Рог.
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20.05.2020 13:44 Відповісти
советские мосты-20,изредка30тон!!!! фура минимум-40,иногда60тонн......................
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20.05.2020 17:25 Відповісти
А весы в 80 тонн !!! зашкаливают, не хотите? Это на Нибулоновских зерновозах
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20.05.2020 18:34 Відповісти
Рекорд был за 90, вроде.
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20.05.2020 19:26 Відповісти
Це давно вже було.
Новий рекорд - https://gazeta.ua/ru/articles/avto/_ustanovili-novyj-rekord-peregruzki-fury/910989 24.06.2019 - 202 тони !
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20.05.2020 20:36 Відповісти
А толоку з того? У нас тут, під Миколаєвом, є понтонний місток; так, для легкових, та бусів (знаки стоять). Так нахаби зерновозні через нього тулять аж бігом. Як результат, топлять і пантон, і самих себе - бо ідіоти, а від цього ліків немає.
https://www.unn.com.ua/uk/news/1820380-u-mikolayivskiy-oblasti-cherez-rukh-vantazhivok-chastkovo-zatonuv-pontonniy-mist Раз .
https://ua.112.ua/suspilstvo/u-mykolaivskii-oblasti-vantazhivka-man-**********-pontonnyi-mist-cherez-richku-inhul-410445.html Два .
https://www.rbc.ua/ukr/news/nikolaevom-pogruzilsya-vodu-pontonnyy-most-1490686377.html Три .
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20.05.2020 19:22 Відповісти
Да Вадотурский вообще ох...ий парень
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20.05.2020 19:26 Відповісти
У Вадатурського якраз порядок у всьому. А ось Прометей Агро, нахаби рідчайші.
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21.05.2020 08:42 Відповісти
А підкажіть-но мені - багато ще є країн, в яких використовуються понтонні мости?
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20.05.2020 20:39 Відповісти
Один фермер вирішив для себе побудувати невеличкий міст, так приїхали ОРГАНИ і усе арештували.
Снігурівський район, Миколаївська обл., якщо що.
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21.05.2020 09:56 Відповісти
Когда последний раз его красили?
Может, уже нужно было обновить перила?
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20.05.2020 11:25 Відповісти
На рахунок фарбування, та оновлення, реставрації металоконструкцій - слід чекати падіння високовольток та порушення башт.
Три роки назад, в травні, в мене біля гаража упав провід 33000-ної лінії. Благо, нікого під ним не було. Я коли зрання приїхав, був просто реально шокований, бо мав затриматись тоді, але не зрослось. Перегнив болт кріплення кніци підвісу лінії. Провід відірвався і достав швелера одного з гаражів. Відгорів і впав долі. Поплавив ЗБ плиту, та просіку в траві зробив.
Ось, фото того.
https://d.radikal.ru/d22/2005/5b/69007ecea5a5.jpg Раз
https://c.radikal.ru/c20/2005/cd/0***********.jpg два
https://a.radikal.ru/a10/2005/65/d8ab55053f5a.jpg три
https://d.radikal.ru/d37/2005/85/cf265019df5a.jpg чотири
https://b.radikal.ru/b23/2005/df/37aae249c48d.jpg п'ять
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20.05.2020 19:33 Відповісти
Мост устал...
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20.05.2020 11:25 Відповісти
Зеля - черная метка Украине
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20.05.2020 11:25 Відповісти
По такому мосту не повинні їздити фури. Або водій знак проігнорував знак, або дорожники болт забили на попередження водіїв.
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20.05.2020 11:25 Відповісти
Водители болт забили. Часто сталкиваюсь с этим в дороге. Особенно фуры "Нибулона".
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20.05.2020 13:46 Відповісти
так тож Нибулон.зерновозы тоже весовой контроль не трогает.
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20.05.2020 18:00 Відповісти
да он просто сгнил, так же как и
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20.05.2020 11:31 Відповісти
У воділи мабуть так штани смердять, що з кабіни вилазити боїться.
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20.05.2020 11:32 Відповісти
может он единственньій противовес - вьілезет и фура уйдет под мост.
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20.05.2020 15:15 Відповісти
На вьезде на мост стоит знак 25т. Кто-то верит, что там меньше 25 т в кузове? Там десятки таких фур в день многие годы на Херсон-Николаев-Одессу и не только с металлом...
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20.05.2020 11:35 Відповісти
Я думаю если бы в фуре было груза хотя бы до 20 тонн то тент разорвало бы как Тузик тряпку.
Мост сгнил как и почти всё что сейчас стоит.
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20.05.2020 11:37 Відповісти
Внимательно посмотрите предпоследнее фото, где открыт тент у кабины. Прекрасно виден листовой металл...
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20.05.2020 12:02 Відповісти
То швелер 16, або балка.
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20.05.2020 15:04 Відповісти
это обычная доска.
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20.05.2020 18:07 Відповісти
фура порожняя была
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20.05.2020 11:47 Відповісти
Внимательно посмотрите предпоследнее фото, где открыт тент у кабины. Прекрасно виден листовой металл...
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20.05.2020 12:03 Відповісти
Там прекрасно видно что фура пустая. А то, что вам мерещится листовым металлом - ребро кровли фургона, снизу которого виден жёлтый тент. И если бы у вас были мозги, вы бы понимали, что металл не возят на тентованых фурах, его грузят кран-балкой на открытый кузов.
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20.05.2020 13:12 Відповісти
Если бы кроме мозгов у вас, вы бы хоть раз в своей жизни ездили по трассе то увидели массу тентованых фур перевозящих листовое железо. Грузится оно туда легко, ибо конструкционно у всех полуприцепов ребра жесткости под тент сдвигаются к кабине...
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20.05.2020 13:31 Відповісти
Нет там железа, глаза разуйте, несмотря на бредовую теорию перевозки металла в крытых тентах.Вы ещё не видели какие психи берут водил, когда им предлагают сдвигать - раздвигать тент.
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20.05.2020 13:43 Відповісти
- Что случилось с мостом?
- Он разрушился.
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20.05.2020 11:35 Відповісти
Одна секция утонула.
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20.05.2020 11:46 Відповісти
Вот так и едь по нашим мостам, чисто лоторея или обвалиться или нет.
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20.05.2020 11:44 Відповісти
Если у тебя вес сто тонн, то это даже не лотерея.
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20.05.2020 18:28 Відповісти
Все как в европе😂😂😂
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20.05.2020 11:54 Відповісти
Тут Зеленський грозився що всі дороги поремонтували... Ну ну...
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20.05.2020 11:59 Відповісти
Декоммунізація продовжується...
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20.05.2020 12:16 Відповісти
які ви злиє люди, чому тут посміхатися?
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20.05.2020 13:11 Відповісти
Порохоботы это вам знак сверху ...
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20.05.2020 13:19 Відповісти
кстати это отличная идея для "самоконтроля" - самопадающие мосты при превышении допустимой нагрузки. народ моментально станет исключительно культурно смотреть на знаки и реально взвешивать грузы. и тротуары тоже нужно делать "навесные", только для людей. - все что больше 200 кг должно автоматически проваливаться.
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20.05.2020 13:39 Відповісти
Це порохоботи зробили! Поки найзеленіший лідер відволікся на пресконференцію вони звалили моста.
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20.05.2020 14:12 Відповісти
Игнорирование зелёной падалью весового контроля - приводит к уничтожению ВСЕХ дорог и мостов в Украине!!! Дороги они строят!!! Деньги в асфальт закатывают! ГДЕ ВЕСОВОЙ КОНТРОЛЬ??? Хоть один? В правительстве банда ублюдков - малороссов. Одна показуха и хи-хи... Толпе захотелось по приколу? И чего не ржете? Это же классно - едешь по мосту, и бац - уже никто никуда не едет... прикольно же! Да, зебилы?! Вы это сделали вместе.
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20.05.2020 14:37 Відповісти
А при мальдивской свине было лучше? При нём везде контролировали вес, а пришёл клоун и всё отменил? Как вы уже задрали. Да, порошкососы, вы это сделали вместе - привели к власти создателя партии регионов, надругавшись над памятью Небесной сотни.
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20.05.2020 18:27 Відповісти
ну у нас ( Днепр ) иногда работают , и площадки есть , сейчас на полтавской в Партизанском
на блоке водил иногда нагибают
а данный мост свиньи подрыли ( много свиней ) , с фермы ушли и напакостили
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20.05.2020 19:04 Відповісти
мост сам собой декомунизировался.кстати фура с львовскими номерами
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20.05.2020 14:42 Відповісти
.....легковушке какой то ПОВЕЗЛО !!!! а то б УТОПЛИ на.... !!!!
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20.05.2020 15:51 Відповісти
Зебилы кладут кирпичами от собственной несостоятельности.Понимают,что зеленая макака,которую они выбрали-обосралась по всем "фронтам"
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21.05.2020 10:50 Відповісти
Це велика прикмета - в хвилини виступу гаранта валиться міст. Совпадєніє?
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20.05.2020 15:57 Відповісти
Ничего хорошего в этом нет. Лучше бы мост через Лену рухнул целиком.
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20.05.2020 16:42 Відповісти
сомневаюсь я шо фура была груженая.груз бы утащил ту фуру на раз два.
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20.05.2020 18:10 Відповісти
Добрые у нас люди. Я бы эту фуру вместе с водятлом в воду столкнул. Задолбали. Мало того что дороги убивают перегрузом, так теперь и до мостов добрались. Конечно, если в той фуре может быть сто тонн.
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20.05.2020 18:25 Відповісти
офигеть - вы посмотрите на тот мостик - он пешеходный, еще и уставший! там максимум легковушки должны ходить! даже у пустой фуры не было шансов!
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20.05.2020 18:40 Відповісти
Бедная, бедная фура! Пусть водитель расскажет сколько дорог он и его коллеги убили, катаясь с перегрузом в 2 раза.
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20.05.2020 20:00 Відповісти
По прибытию к месту происшествия, спасателями было установлено, что мост является частью трассы Н-23 Кропивницкий - Запорожье. Его длина составляет 120, а высота - 5м. Конструкция сооружения состоит из семи железобетонных опор и шести металлических секций. Длина одной секции - 20 м. Владельцем сооружения является Служба автомобильных дорог в Днепропетровской области.Источник: https://censor.net/p3196708
Это для поржать или кудой ?
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20.05.2020 22:01 Відповісти
Memento море.
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20.05.2020 22:53 Відповісти
Бутусов, ты вообще уже ******** с такими заголовками...и сюда уже приплел Зеленского. Это просто ******, дно пробито...
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21.05.2020 06:35 Відповісти
так мост рухнул акурат к прямой рєчі прєЗє!дєнта о запланірованном масштабном строітєльствє множества мостов по Україні
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21.05.2020 09:02 Відповісти
і вся страна (ну хто смотрєл пресс-конфірєнцію к годовщінє Зє!правлєнія) увідєлі етот позор он-лайн
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21.05.2020 09:03 Відповісти
дорога ложка к обєду, а етот рухнувшій мост впору к Зє!прожектам построєнія "многа тисяч мостофф"
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21.05.2020 09:00 Відповісти
Это знак зебилу)
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21.05.2020 10:49 Відповісти
Ще один "уставший" міст
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21.05.2020 11:02 Відповісти
Спецэффекты квартала!...
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21.05.2020 11:56 Відповісти
Вова Воха за твои красивые обещанные слова не только дорог нету ещё и мосты падают.
И это на Днепропетровщине . И не нужно водителя осуждать за перегруз этот камышовый мост латали лопатами с верху и знали о проблемах но было всё пох....
Скоро и дамбу прорвёт .... с девизом пох....
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21.05.2020 13:00 Відповісти
 
 