Під час пресконференції Зеленського на Дніпропетровщині впав міст разом із фурою, яка проїжджала по ньому. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
В с. Олексіївка Нікопольського району обрушилася секція моста. В результаті НП у воду впала фура, яка по ньому проїжджала цієї миті.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Наше Місто".
На цей момент подробиці обвалення невідомі.
Прямо зараз місцеві жителі намагаються потрапити в кабіну, щоб допомогти водієві вантажівки. Про його стан теж поки немає інформації.
Як пізніше повідомили в пресслужбі МВС, під час руху вантажного автомобіля "Iveco" автомобільним мостом через Олексіївську затока Каховського водосховища, сталося руйнування однієї з секцій моста.
Прибувши до місця події, рятувальники встановили, що міст є частиною траси Н-23 Кропивницький - Запоріжжя. Його довжина становить 120, а висота – 5 м. Конструкція споруди складається з семи залізобетонних опор і шести металевих секцій. Довжина однієї секції - 20 м. Власником споруди є Служба автомобільних доріг у Дніпропетровській області.
Фото: Наше місто
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где не проедет - пожары и наводнения.
я так думаю, что и КОРОНАВИРУС может быть через него
Новий рекорд - https://gazeta.ua/ru/articles/avto/_ustanovili-novyj-rekord-peregruzki-fury/910989 24.06.2019 - 202 тони !
https://www.unn.com.ua/uk/news/1820380-u-mikolayivskiy-oblasti-cherez-rukh-vantazhivok-chastkovo-zatonuv-pontonniy-mist Раз .
https://ua.112.ua/suspilstvo/u-mykolaivskii-oblasti-vantazhivka-man-**********-pontonnyi-mist-cherez-richku-inhul-410445.html Два .
https://www.rbc.ua/ukr/news/nikolaevom-pogruzilsya-vodu-pontonnyy-most-1490686377.html Три .
Снігурівський район, Миколаївська обл., якщо що.
Может, уже нужно было обновить перила?
Три роки назад, в травні, в мене біля гаража упав провід 33000-ної лінії. Благо, нікого під ним не було. Я коли зрання приїхав, був просто реально шокований, бо мав затриматись тоді, але не зрослось. Перегнив болт кріплення кніци підвісу лінії. Провід відірвався і достав швелера одного з гаражів. Відгорів і впав долі. Поплавив ЗБ плиту, та просіку в траві зробив.
Ось, фото того.
https://d.radikal.ru/d22/2005/5b/69007ecea5a5.jpg Раз
https://c.radikal.ru/c20/2005/cd/0***********.jpg два
https://a.radikal.ru/a10/2005/65/d8ab55053f5a.jpg три
https://d.radikal.ru/d37/2005/85/cf265019df5a.jpg чотири
https://b.radikal.ru/b23/2005/df/37aae249c48d.jpg п'ять
Мост сгнил как и почти всё что сейчас стоит.
- Он разрушился.
на блоке водил иногда нагибают
а данный мост свиньи подрыли ( много свиней ) , с фермы ушли и напакостили
Это для поржать или кудой ?
И это на Днепропетровщине . И не нужно водителя осуждать за перегруз этот камышовый мост латали лопатами с верху и знали о проблемах но было всё пох....
Скоро и дамбу прорвёт .... с девизом пох....