УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10342 відвідувача онлайн
Новини Фото Хабарники
2 302 6

Голову сільради на Кіровоградщині затримали за вимагання хабаря в 14 тис. доларів, - поліція. ФОТОрепортаж

На Кіровоградщині поліція затримала сільського голову за вимагання 14 000 доларів США хабаря.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Оперативники управління стратегічних розслідувань у Кіровоградській області, слідчі обласного управління поліції за процесуального керівництва прокуратури області задокументували корупційну діяльність голови сільради в Новгородківському районі. Посадовець організував "схему", за якою земельні питання можна було вирішити лише за умови сплати певного "внеску".

Встановлено, що за виділення у власність земельних ділянок сільськогосподарського призначення загальною площею 20 га посадовець вимагав 14 000 доларів США неправомірної вигоди.

Голову сільради на Кіровоградщині затримали за вимагання хабаря в 14 тис. доларів, - поліція 01

Сьогодні, 20 травня, оперативники управління стратегічних розслідувань у Кіровоградській області, слідчі слідчого управління обласної поліції за процесуального керівництва прокуратури області затримали сільського голову після одержання першої частини визначеної ним суми - 7000 доларів США.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На Миколаївщині співробітник СБУ вимагав у фермера 2 тис. дол. і 10 т зерна як хабар, - ДБР. ФОТО

З місця затримання поліцейські вилучили кошти, а також рішення сесії сільської ради щодо виділення земельних ділянок.

Голову сільради на Кіровоградщині затримали за вимагання хабаря в 14 тис. доларів, - поліція 02

Посадовця затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу.

Голову сільради на Кіровоградщині затримали за вимагання хабаря в 14 тис. доларів, - поліція 03
Фото: сайт поліції

Автор: 

хабар (4702) затримання (4339) земля (1677) Правоохоронні органи (2708) силовики (2513) Кіровоградська область (568)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Не по должности взял, это взятка главы громады.
показати весь коментар
20.05.2020 14:04 Відповісти
Без постоянного государственного террора украинские чиновники быстро превращаются в свиней.
показати весь коментар
20.05.2020 14:14 Відповісти
Председатель сельсовета на 7-й год реформ - это конечно хорошо, но когда стратегически будем переходить к мерам городов, типа Одессы,Харькова,Львова? Там очень нужна стратегическая чистка от криминального мусора, ну а потом уже и к столице-матушке
показати весь коментар
20.05.2020 14:15 Відповісти
Главу сельсовета на Кировоградщине пристрелили за вымогательство взятки в 14 тыс. долларов.Такие заголовки мне и людям больше нравятся.😠
показати весь коментар
20.05.2020 14:44 Відповісти
Справжня європейська країна, яка варта членства в єс по усім показникам😂😂😂
показати весь коментар
20.05.2020 14:53 Відповісти
Короновірус вдарив по мізкам голові який став відразу твариною.
показати весь коментар
20.05.2020 14:56 Відповісти
 
 