Голову сільради на Кіровоградщині затримали за вимагання хабаря в 14 тис. доларів, - поліція. ФОТОрепортаж

На Кіровоградщині поліція затримала сільського голову за вимагання 14 000 доларів США хабаря.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Оперативники управління стратегічних розслідувань у Кіровоградській області, слідчі обласного управління поліції за процесуального керівництва прокуратури області задокументували корупційну діяльність голови сільради в Новгородківському районі. Посадовець організував "схему", за якою земельні питання можна було вирішити лише за умови сплати певного "внеску".

Встановлено, що за виділення у власність земельних ділянок сільськогосподарського призначення загальною площею 20 га посадовець вимагав 14 000 доларів США неправомірної вигоди.

Сьогодні, 20 травня, оперативники управління стратегічних розслідувань у Кіровоградській області, слідчі слідчого управління обласної поліції за процесуального керівництва прокуратури області затримали сільського голову після одержання першої частини визначеної ним суми - 7000 доларів США.

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З місця затримання поліцейські вилучили кошти, а також рішення сесії сільської ради щодо виділення земельних ділянок.

Посадовця затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу.



Фото: сайт поліції