Терористи "ДНР" хочуть "прикрасити" фасади будинків Сталіним і радянськими маршалами. ФОТО

Терористичне угрупування "ДНР" розмістить на будинках банери з портретом радянського диктатора Йосипа Сталіна і маршалами Червоної армії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформують "Новости Донбасса" з посиланням на "депутата ДНР" Владислава Бердичевського.

Він зазначив, що ці банери передала федерація боксу Росії. Там впевнені, що вони символізують День перемоги.

Кількість банерів і міста, в яких вони будуть розміщені, Бердичевський не назвав.

Він публікував фотографії з двома банерами. На одному з них зображено Сталіна, на іншому - радянських маршалів і солдатів Червоної армії, які брали участь у Другій світовій війні.





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Нагадаємо, раніше ватажок "ДНР" Денис Пушилін дозволив використати стосовно Донецька його попередню назву Сталіно в період святкування Дня перемоги.