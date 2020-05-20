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Терористи "ДНР" хочуть "прикрасити" фасади будинків Сталіним і радянськими маршалами. ФОТО

Терористичне угрупування "ДНР" розмістить на будинках банери з портретом радянського диктатора Йосипа Сталіна і маршалами Червоної армії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформують "Новости Донбасса" з посиланням на "депутата ДНР" Владислава Бердичевського.

Він зазначив, що ці банери передала федерація боксу Росії. Там впевнені, що вони символізують День перемоги.

Кількість банерів і міста, в яких вони будуть розміщені, Бердичевський не назвав.

Він публікував фотографії з двома банерами. На одному з них зображено Сталіна, на іншому - радянських маршалів і солдатів Червоної армії, які брали участь у Другій світовій війні.

Терористи ДНР хочуть прикрасити фасади будинків Сталіним і радянськими маршалами 01
Терористи ДНР хочуть прикрасити фасади будинків Сталіним і радянськими маршалами 02

Також дивіться: 40-метровий портрет Сталіна запустили в небо над окупованим Кримом у роковини підписання указу про депортацію кримських татар. ФОТО

Нагадаємо, раніше ватажок "ДНР" Денис Пушилін дозволив використати стосовно Донецька його попередню назву Сталіно в період святкування Дня перемоги.

Автор: 

Червона армія (11) Сталін (143) Донецька область (8453)


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Топ коментарі
+19
Турки устроили беспощадное и публичное унижение пуйла и его оружия в Ливии.
Только за последние 48 часов турецкие дроны уничтожили 6 русских систем ПВО «Панцирь С1». По меньшей мере один «Панцирь» был захвачен в ходе освобождения базы аль-Ватыйя.
За сегодня на утро, было уничтожено сразу 4 русских «Панцирей» в ходе наступательной операции в Тархуна и Вишки.
Кроме того,турецкими дронами была уничтожена самая навороченная и широко разрекламированная система радио-электронной борьбы (РЭБ) «Красуха», против которой, по версии русской пропаганды, «бессильны даже США» https://twitter.com/newkc14/status/1262463307446988805?s=20 ВИДЕО .

Турция продемонстрировала сначала в Идлибе, а теперь в Ливии своеобразный мастер-класс новой формы войны, к которой, судя по результатам боевых действий, Москва совершенно не готова ни технически, ни организационно.
Единственное, что еще остается у Москвы это старые советские ядерные ракеты (мультики Путина сейчас никто всерьез не воспринимает), которым путинская банда может угрожать другим странам.
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20.05.2020 16:02
+17
К осенним выборам готовятся. Да Владимир Александрович?
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20.05.2020 15:56
+13
как хорошо,что Украина больше не есть колония империи зла *********!
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20.05.2020 16:08
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А поруч повісити портрети путіна і Зе.
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20.05.2020 15:56 Відповісти
краще - просто повісити..
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20.05.2020 16:18 Відповісти
Терористи "ДНР" хочуть "прикрасити" фасади будинків Сталіним і радянськими маршалами - Цензор.НЕТ 6503
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20.05.2020 17:17 Відповісти
Терористи "ДНР" хочуть "прикрасити" фасади будинків Сталіним і радянськими маршалами - Цензор.НЕТ 7968
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20.05.2020 17:17 Відповісти
И Усика с Ломаченком и Гундяем, ну вот прям что б все больные раком мозга на портретах были...
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20.05.2020 16:43 Відповісти
Наздоровля! (с)
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20.05.2020 15:56 Відповісти
К осенним выборам готовятся. Да Владимир Александрович?
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20.05.2020 15:56 Відповісти
Лепрозорий
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20.05.2020 15:58 Відповісти
территория победившего НКВД
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20.05.2020 16:26 Відповісти
Турки устроили беспощадное и публичное унижение пуйла и его оружия в Ливии.
Только за последние 48 часов турецкие дроны уничтожили 6 русских систем ПВО «Панцирь С1». По меньшей мере один «Панцирь» был захвачен в ходе освобождения базы аль-Ватыйя.
За сегодня на утро, было уничтожено сразу 4 русских «Панцирей» в ходе наступательной операции в Тархуна и Вишки.
Кроме того,турецкими дронами была уничтожена самая навороченная и широко разрекламированная система радио-электронной борьбы (РЭБ) «Красуха», против которой, по версии русской пропаганды, «бессильны даже США» https://twitter.com/newkc14/status/1262463307446988805?s=20 ВИДЕО .

Турция продемонстрировала сначала в Идлибе, а теперь в Ливии своеобразный мастер-класс новой формы войны, к которой, судя по результатам боевых действий, Москва совершенно не готова ни технически, ни организационно.
Единственное, что еще остается у Москвы это старые советские ядерные ракеты (мультики Путина сейчас никто всерьез не воспринимает), которым путинская банда может угрожать другим странам.
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20.05.2020 16:02 Відповісти
Туреччина воювала з росією більше 350 років. Прийде час і Туреччина допоможе ліквідовувати цю недоімперію!
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20.05.2020 16:23 Відповісти
предали Моторылу и Киви ?
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20.05.2020 16:03 Відповісти
как хорошо,что Украина больше не есть колония империи зла *********!
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20.05.2020 16:08 Відповісти
Украина в последний год поменяла направление дрейфа от Европы обратно в рашку
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20.05.2020 16:25 Відповісти
Ну да , ну да ....
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20.05.2020 16:36 Відповісти
Не зарекайтесь, с ссанычем возвращаемся туда семимильными шагами
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20.05.2020 17:15 Відповісти
Да хоть покемонами и телепузиками.
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20.05.2020 16:21 Відповісти
Пох.. ! Мы должны этих дятлов реинтегрировать ?
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20.05.2020 16:31 Відповісти
Для зеленского это наши люди.
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20.05.2020 16:32 Відповісти
Загадят дома, а нам потом отмывай
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20.05.2020 16:48 Відповісти
Террористы украшают дома изображениями террористов - это закономерно!
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20.05.2020 16:54 Відповісти
Терористи "ДНР" хочуть "прикрасити" фасади будинків Сталіним і радянськими маршалами - Цензор.НЕТ 6138
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20.05.2020 17:19 Відповісти
хай розвішають, буде в що поціліти з гармат та дронів
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20.05.2020 20:07 Відповісти
И то правда мишени для пристрелки,если конечно на их штабах а не на жилых домах простых людей хотя и ватных.
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20.05.2020 23:20 Відповісти
Содомиты.
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21.05.2020 00:10 Відповісти
 
 