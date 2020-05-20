Начальниці відділу економіки та фінансів ОГХК Кириченко спалили автомобіль. ФОТОрепортаж
Вчора в Києві невідомі підпалили автомобіль начальниці відділу економіки та фінансів АТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" Олени Кириченко.
Про це повідомляє джерело Цензор.НЕТ.
За данними джерела, підпал може бути пов'язааний із початком виконання рішення нового призначеного у квітні ФДМ керівництва ОГХК, усупереч позиції старого менеджменту, який пов'язували з інтересами олігархів Фірташа і Мартиненко. Близький до Мартиненко директор Журило очолював підприємство кілька років.
Топ коментарі
+8 Ali Hasan
показати весь коментар20.05.2020 16:48
+7 Ali Hasan
показати весь коментар20.05.2020 16:47
+7 Helen Smith #470475
показати весь коментар20.05.2020 17:02
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
В стране ни экономики , ни финансов , а вот начальников как собак нерезанных ...
Но каденция Порошенко была периодом коррупции и воровства.
Афера с землей Украине сильно в минус вошла. Хоть села и подыхали потихоньку, но теперь процесс точно ускорится.
а, сейчас, в "период честности" в бюджете дыра в 300 млрд?
Другий - Ющенко.
Третій - Кравчук.
Четвертий - Кучма.
Інші 2 були лайном