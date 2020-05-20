Начальниці відділу економіки та фінансів ОГХК Кириченко спалили автомобіль. ФОТОрепортаж

Вчора в Києві невідомі підпалили автомобіль начальниці відділу економіки та фінансів АТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" Олени Кириченко.

Про це повідомляє джерело Цензор.НЕТ.

За данними джерела, підпал може бути пов'язааний із початком виконання рішення нового призначеного у квітні ФДМ керівництва ОГХК, усупереч позиції старого менеджменту, який пов'язували з інтересами олігархів Фірташа і Мартиненко. Близький до Мартиненко директор Журило очолював підприємство кілька років.

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