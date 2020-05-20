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Начальниці відділу економіки та фінансів ОГХК Кириченко спалили автомобіль. ФОТОрепортаж

Вчора в Києві невідомі підпалили автомобіль начальниці відділу економіки та фінансів АТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" Олени Кириченко.

Про це повідомляє джерело Цензор.НЕТ.

За данними джерела, підпал може бути пов'язааний із початком виконання рішення нового призначеного у квітні ФДМ керівництва ОГХК, усупереч позиції старого менеджменту, який пов'язували з інтересами олігархів Фірташа і Мартиненко. Близький до Мартиненко директор Журило очолював підприємство кілька років.

Читайте також: 16-18 компаній претендують на купівлю ОГХК, яку минулого тижня намагалися захопити рейдери, - глава Фонду держмайна Сенниченко

Начальниці відділу економіки та фінансів ОГХК Кириченко спалили автомобіль 01
Начальниці відділу економіки та фінансів ОГХК Кириченко спалили автомобіль 02
Начальниці відділу економіки та фінансів ОГХК Кириченко спалили автомобіль 03

Автор: 

підпал (673) ОГХК (181)


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Топ коментарі
+8
Нічого дивного, якщо ви проголосували за Зе. Маєте те, що обрали!
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20.05.2020 16:48
+7
А пам'ятаєте як 95 квартал співав пісню про будинок, який палав? Можна і в цьому випадку ще раз заспівати!
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20.05.2020 16:47
+7
я не знаю пока, с каким итогом будет президентская каденция Зеленского.
Но каденция Порошенко была периодом коррупции и воровства.
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20.05.2020 17:02
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Фирташ ещё та старая крыса!
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20.05.2020 16:30 Відповісти
Может не потому, что она "начальница ОГКХ", а потому что она заколебала всех парковаться как зыбилка?
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21.05.2020 11:01 Відповісти
ЗеГниды обещали дешёвую растаможку ....
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20.05.2020 16:32 Відповісти
мабуть внєдарожніка захтіла.. на такому старому кориті соромно було їздити с такою посадою
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20.05.2020 16:33 Відповісти
Та нормально всё. Могли ж и саму...
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20.05.2020 16:36 Відповісти
Странно .
В стране ни экономики , ни финансов , а вот начальников как собак нерезанных ...
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20.05.2020 16:41 Відповісти
Нічого дивного, якщо ви проголосували за Зе. Маєте те, що обрали!
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20.05.2020 16:48 Відповісти
А пам'ятаєте як 95 квартал співав пісню про будинок, який палав? Можна і в цьому випадку ще раз заспівати!
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20.05.2020 16:47 Відповісти
хор верёвки спивав! де эти херои рта?
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21.05.2020 11:02 Відповісти
интересно, что может нарыть новый начальник отдела экономики и финансов, если ее пытаются запугать?
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20.05.2020 16:52 Відповісти
Вы так не чего и не поняли Получит она страховку за корыто и купит нормальный лексус
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20.05.2020 17:02 Відповісти
я не знаю пока, с каким итогом будет президентская каденция Зеленского.
Но каденция Порошенко была периодом коррупции и воровства.
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20.05.2020 17:02 Відповісти
И бесконечного вранья .
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20.05.2020 19:27 Відповісти
Да. Но как теперь не крути все равно получается что барыга был куда меньшим злом чем зеленый дегенерат.
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20.05.2020 20:28 Відповісти
На финише подсчитаем кто больше вреда нанес.
Афера с землей Украине сильно в минус вошла. Хоть села и подыхали потихоньку, но теперь процесс точно ускорится.
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21.05.2020 22:45 Відповісти
Вся надежда на консерватизм присущий селянам... А там глядишь от самого ЗЕ, его "реформ" и его "каманды" останутся рожки да ножки.
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21.05.2020 23:43 Відповісти
Всьо. Вже нема ніякого села. Тепер будуть кібуци
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22.05.2020 00:00 Відповісти
почему в "периоде коррупции и воровства" хватало бабла для разных фондов,

а, сейчас, в "период честности" в бюджете дыра в 300 млрд?
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21.05.2020 11:04 Відповісти
Должны были заправить. Но нет! Взяли, и сожгли. Странно...
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20.05.2020 23:31 Відповісти
Э то не эту ли компанию пытались втихую продать подешёвке?
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21.05.2020 11:29 Відповісти
Порошенко - найкращий президент.
Другий - Ющенко.
Третій - Кравчук.
Четвертий - Кучма.

Інші 2 були лайном
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22.05.2020 00:02 Відповісти
 
 