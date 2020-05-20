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Новини Фото Операція Об'єднаних сил
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СБУ розслідує факт мінування найманцями РФ стежки біля траси поблизу селища на Луганщині. ФОТО

Служба безпеки України розслідує факт мінування найманцями "ЛНР" ділянок поблизу лінії розмежування неподалік від селища Жолобок у Попаснянському районі на Луганщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ, небезпечну зону площею 50 квадратних метрів виявили військовослужбовці інженерно-саперного підрозділу операції Об'єднаних сил. Під час її огляду слідчі СБУ зафіксували, що зловмисники встановили міни з щільністю 4 одиниці на 1 квадратний метр. З місця події вилучено 157 протипіхотних мін ПМН-2.

За попередньою інформацією, засоби ураження були встановлені учасниками незаконних збройних формувань під час бойових дій на сході України.

Дії терористів створили смертельно небезпечну зону поруч із автомобільною трасою та присадибними ділянками місцевих жителів.

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У рамках кримінального провадження, розпочатого СБУ за ч. 1 ст. 14 і ч. 1 ст. 258 (готування до терористичного акту) Кримінального кодексу України, тривають невідкладні слідчо-оперативні дії щодо встановлення всіх обставин правопорушення та причетних осіб.

Процесуальні дії здійснювалися спільно з військовою контррозвідкою Служби безпеки України, військовослужбовцями ООС і Національною поліцією.

СБУ розслідує факт мінування найманцями РФ стежки біля траси поблизу селища на Луганщині 01
СБУ розслідує факт мінування найманцями РФ стежки біля траси поблизу селища на Луганщині 02

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Керівництво України роззброїло країну під час війни. Сподіваюся, це стане предметом кримінального розслідування", - Бутусов про знищення 3 млн протипіхотних мін:

Автор: 

мінування (1218) СБУ (12812) найманці рф (2053) операція Об’єднаних сил (6725) Луганська область (4877)


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Топ коментарі
+7
Следственный эксперимент с участием сивухи и гордона будет ?
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20.05.2020 21:12
+6
Сепаров, которых требует паРаша выпускать при обмене такими тропами!!! на пользу Украине!!!
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20.05.2020 21:28
+5
Зачем снимали мины? Пускай бы Сивохо с тамженашимилюдьми сами ногами разминировали
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20.05.2020 21:12
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Следственный эксперимент с участием сивухи и гордона будет ?
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20.05.2020 21:12 Відповісти
сивуха - это смага хреновая? Ну а гондон оно не оспаривается..
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20.05.2020 22:31 Відповісти
Зачем снимали мины? Пускай бы Сивохо с тамженашимилюдьми сами ногами разминировали
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20.05.2020 21:12 Відповісти
Ну так по этой тропе отправить их в Донецк еще раз цветы возложить , к дню кацапского маразма.
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20.05.2020 22:23 Відповісти
Откуда могли взяться мины если Сивохо и Мертвечук с Бойком говорят что тамженашилюди хотят мира и они просто хатели пагаварить
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20.05.2020 21:13 Відповісти
Ну да их люди , те кто не имеют своего государства.
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20.05.2020 21:26 Відповісти
Хай лучше расследуют кто эту тропу протоптал и кто обилечивал топтунов ?
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20.05.2020 21:16 Відповісти
Одни служат стране,другие коммерцией занимаются в годы войны....https://journalist.today/rabotnika-sbu-pojmali-na-vzjatke-v-2-tys-dollarov-i-10-tonn-zerna/ Работника СБУ поймали на взятке в 2 тыс. долларов и 10 тонн зерна
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20.05.2020 21:24 Відповісти
Сепаров, которых требует паРаша выпускать при обмене такими тропами!!! на пользу Украине!!!
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20.05.2020 21:28 Відповісти
И пускай каждый за собой борону тащит
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20.05.2020 21:36 Відповісти
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.ukrinform.ua%2Frubric-ato%2F3028394-rosia-perekinula-na-donbas-tri-vagoni-z-************-i-tanki-rozvidka.html%3Ffbclid%3DIwAR3-xscr6tjcX34z7X78-l7-J9oaSUv46ckt4XHxYBNY_V6A-pb67PZ-rdg&h=AT0U311FexKFbIhmpHu5BUB6LwWDNuohrl8YHP_VT6gHPsczUyRCkidVqxMWKKaKSKkEFUHms9mGIAMpBRtQYBnNArZsqS44i7_8FHGrjmI3QC_fJ5km-ihWPVY2gdxH-Cs&__tn__=H-y-R&c[0]=AT08I1SX88HI4YSkwD2fhybFtwEIhuB7L5l5OFKOV8HzdwCkhD_bFE-2t6v-dSX8VmdXXnmPjmKaF20KlesmeB2yk0Pcf17fFjAwtb3JZbvMOTe4W1vMEArca9yL5qIfTJPL1Xnv9XkNngLr3_Umqq0RBu6TwE7xYIq9XAWCNMTPGpgkETJk8Q85I8jCANC6n2zdK0Zin0zghKzBLP5j СБУ розслідує факт мінування найманцями РФ стежки біля траси поблизу селища на Луганщині - Цензор.НЕТ 4768 СБУ розслідує факт мінування найманцями РФ стежки біля траси поблизу селища на Луганщині - Цензор.НЕТ 6902https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.ukrinform.ua%2Frubric-ato%2F3028394-rosia-perekinula-na-donbas-tri-vagoni-z-************-i-tanki-rozvidka.html%3Ffbclid%3**************************************************************&h=AT0U311FexKFbIhmpHu5BUB6LwWDNuohrl8YHP_VT6gHPsczUyRCkidVqxMWKKaKSKkEFUHms9mGIAMpBRtQYBnNArZsqS44i7_8FHGrjmI3QC_fJ5km-ihWPVY2gdxH-Cs&__tn__=%2CmH-y-R&c[0]=AT08I1SX88HI4YSkwD2fhybFtwEIhuB7L5l5OFKOV8HzdwCkhD_bFE-2t6v-dSX8VmdXXnmPjmKaF20KlesmeB2yk0Pcf17fFjAwtb3JZbvMOTe4W1vMEArca9yL5qIfTJPL1Xnv9XkNngLr3_Umqq0RBu6TwE7xYIq9XAWCNMTPGpgkETJk8Q85I8jCANC6n2zdK0Zin0zghKzBLP5j UKRINFORM.UA
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20.05.2020 21:43 Відповісти
СБУ,ви що не бачите,що готується великий наступ на землю українську,бо активізувались не тільки кремлівські куратори,а і бойовики та і їхні диверсанти в середині країни. Канали забиті "мотлохом" сумнівів,антидержавщини,паніки та натхнення в "побєдє над несговорчивими хохлами теза ублюдка з канала " Р-1").
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21.05.2020 06:40 Відповісти
 
 