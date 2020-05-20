СБУ розслідує факт мінування найманцями РФ стежки біля траси поблизу селища на Луганщині. ФОТО

Служба безпеки України розслідує факт мінування найманцями "ЛНР" ділянок поблизу лінії розмежування неподалік від селища Жолобок у Попаснянському районі на Луганщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ, небезпечну зону площею 50 квадратних метрів виявили військовослужбовці інженерно-саперного підрозділу операції Об'єднаних сил. Під час її огляду слідчі СБУ зафіксували, що зловмисники встановили міни з щільністю 4 одиниці на 1 квадратний метр. З місця події вилучено 157 протипіхотних мін ПМН-2.

За попередньою інформацією, засоби ураження були встановлені учасниками незаконних збройних формувань під час бойових дій на сході України.

Дії терористів створили смертельно небезпечну зону поруч із автомобільною трасою та присадибними ділянками місцевих жителів.

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У рамках кримінального провадження, розпочатого СБУ за ч. 1 ст. 14 і ч. 1 ст. 258 (готування до терористичного акту) Кримінального кодексу України, тривають невідкладні слідчо-оперативні дії щодо встановлення всіх обставин правопорушення та причетних осіб.

Процесуальні дії здійснювалися спільно з військовою контррозвідкою Служби безпеки України, військовослужбовцями ООС і Національною поліцією.





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