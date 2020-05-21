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Артилеристи 406-ї ОАБр тренувалися діяти у складі розвідувальних вогневих комплексів. ФОТОрепортаж

В артилерійській бригаді імені генерал-хорунжого Олексія Алмазова проведено планові тренування з управління артилерійською розвідкою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на інформагентство АрміяInform, у занятті, яке проводилося на одному з полігонів Миколаївщини, взяли участь розвідувальні підрозділи бригади та дивізіонів, під час якого були відпрацьовані питання виявлення цілей, обробки результатів розвідки та передачі отриманих даних засобам ураження.

Для проведення розвідки та визначення цілей застосовувалися модернізовані вітчизняні та сучасні закордонні технічні засоби, якими сьогодні укомплектована бригада. Зокрема й тими, що були отримані в межах військової допомоги Україні від США

Як зазначив начальник ракетних військ і артилерії – заступник командувача морської піхоти полковник Олександр Сук, тренування проводилось у два етапи. На першому етапі здійснювався збір інформації про розвідку цілей та передача їх на пункт артилерійської розвідки. Після чого відбувалася обробка отриманих даних, визначалися пріоритети цілей та готувалися пропозиції командиру бригади щодо їхнього ураження.

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Під час другого етапу відпрацьовувалася робота у складі розвідувального вогневого комплексу. Однією з головних особливостей такого принципу роботи є те, що отримана розвідувальна інформація минає декілька таких ланцюгів, як обробка, узагальнення, тощо й одразу використовується для завдання вогневого ураження.

"Сьогодні ми вдосконалювали навички, які знадобляться особовому складу бригади безпосередньо під час виконання бойових завдань. Мету тренувань було досягнуто", – додав полковник.

Артилеристи 406-ї ОАБр тренувалися діяти у складі розвідувальних вогневих комплексів 01
Артилеристи 406-ї ОАБр тренувалися діяти у складі розвідувальних вогневих комплексів 02

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Артилеристи 406-ї ОАБр тренувалися діяти у складі розвідувальних вогневих комплексів 03
Артилеристи 406-ї ОАБр тренувалися діяти у складі розвідувальних вогневих комплексів 04
Артилеристи 406-ї ОАБр тренувалися діяти у складі розвідувальних вогневих комплексів 05
Артилеристи 406-ї ОАБр тренувалися діяти у складі розвідувальних вогневих комплексів 06

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Артилеристи 406-ї ОАБр тренувалися діяти у складі розвідувальних вогневих комплексів 07

Автор: 

Миколаївська область (2273) військові навчання (2775) артилерія (788) 406 ОАБ ВМС (8)


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Топ коментарі
+5
Артиллеристы 406-й ОАБр тренировались действовать в составе разведывательных огневых комплексов - Цензор.НЕТ 1703
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21.05.2020 06:13
+4
Артиллеристы 406-й ОАБр тренировались действовать в составе разведывательных огневых комплексов - Цензор.НЕТ 7053
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21.05.2020 06:32
+2
Артиллеристы 406-й ОАБр тренировались действовать в составе разведывательных огневых комплексов - Цензор.НЕТ 3196Артиллеристы 406-й ОАБр тренировались действовать в составе разведывательных огневых комплексов - Цензор.НЕТ 9970
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21.05.2020 07:14
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Не сделал.
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21.05.2020 03:45 Відповісти
Для різних цілей різна зброя. На що є кошти тим і тренуються.
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21.05.2020 08:42 Відповісти
Турция наш партнер. Поставила нам 6 едениц ТВ2 и 400 ед. боеприпасов к ним. Ряд совместных проектов в сфере производства тех же ударных БПЛА и политическая поддержка в вопросе Крыма. Путь к дальнейшим поставкам и сотрудничеству открыт.
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21.05.2020 09:00 Відповісти
Открыт путь к сотрудничеству с Турцией ,НАТО Прошенком. А путь к миру, через сдачу Украины открывает зеля и кроме пианин ему никто не пришлет .Пройдоха этот зеля
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21.05.2020 09:50 Відповісти
ЭРДОГАШКА ---ШИТ РОССИЙСКИЕ АНАЛО-ГОВНЕТЫ
Появилось видео уничтожения российского «Панциря» в Ливии
https://twitter.com/clashreport/status/1263102755675107334?fbclid=IwAR3gPTU4Z5r4e4GVyefeu4fsKigt_CYq1AVooD3lv7rYjjgAuzpsOw9PPxc
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21.05.2020 06:08 Відповісти
У них за последнюю неделю четыре панциря грохнули и одну краснуху. После таких презентации вряд ли кто-то захочет покупать эти аналоговнеты.
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21.05.2020 10:34 Відповісти
Артиллеристы 406-й ОАБр тренировались действовать в составе разведывательных огневых комплексов - Цензор.НЕТ 1703
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21.05.2020 06:13 Відповісти
Це зезофренія.
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21.05.2020 07:30 Відповісти
Артиллеристы 406-й ОАБр тренировались действовать в составе разведывательных огневых комплексов - Цензор.НЕТ 7053
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21.05.2020 06:32 Відповісти
Но они суки себе по милиону поделали зарплаты и премии хз какие
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21.05.2020 07:23 Відповісти
Артиллеристы 406-й ОАБр тренировались действовать в составе разведывательных огневых комплексов - Цензор.НЕТ 4811
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21.05.2020 06:51 Відповісти
Х.Г.!(хвала господу)
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21.05.2020 08:03 Відповісти
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21.05.2020 07:03 Відповісти
Артиллеристы 406-й ОАБр тренировались действовать в составе разведывательных огневых комплексов - Цензор.НЕТ 3196Артиллеристы 406-й ОАБр тренировались действовать в составе разведывательных огневых комплексов - Цензор.НЕТ 9970
показати весь коментар
21.05.2020 07:14 Відповісти
 
 