Артилеристи 406-ї ОАБр тренувалися діяти у складі розвідувальних вогневих комплексів. ФОТОрепортаж

В артилерійській бригаді імені генерал-хорунжого Олексія Алмазова проведено планові тренування з управління артилерійською розвідкою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на інформагентство АрміяInform, у занятті, яке проводилося на одному з полігонів Миколаївщини, взяли участь розвідувальні підрозділи бригади та дивізіонів, під час якого були відпрацьовані питання виявлення цілей, обробки результатів розвідки та передачі отриманих даних засобам ураження.

Для проведення розвідки та визначення цілей застосовувалися модернізовані вітчизняні та сучасні закордонні технічні засоби, якими сьогодні укомплектована бригада. Зокрема й тими, що були отримані в межах військової допомоги Україні від США

Як зазначив начальник ракетних військ і артилерії – заступник командувача морської піхоти полковник Олександр Сук, тренування проводилось у два етапи. На першому етапі здійснювався збір інформації про розвідку цілей та передача їх на пункт артилерійської розвідки. Після чого відбувалася обробка отриманих даних, визначалися пріоритети цілей та готувалися пропозиції командиру бригади щодо їхнього ураження.

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Під час другого етапу відпрацьовувалася робота у складі розвідувального вогневого комплексу. Однією з головних особливостей такого принципу роботи є те, що отримана розвідувальна інформація минає декілька таких ланцюгів, як обробка, узагальнення, тощо й одразу використовується для завдання вогневого ураження.

"Сьогодні ми вдосконалювали навички, які знадобляться особовому складу бригади безпосередньо під час виконання бойових завдань. Мету тренувань було досягнуто", – додав полковник.





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