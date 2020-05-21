Рятувальники витягли дитину, яка впала в шламовідстійник шахти на Донеччині, - ДСНС. ФОТОрепортаж
У Донецькій області в шламовідстійник шахти "Центральна", завглибшки 2 метри, який був заповнений водою на 0,5 метра, впала дитина.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.
Так, 20 травня о 11:46 диспетчер Служби порятунку "101" отримав повідомлення, що у шламовідстійник шахти "Центральна" завглибшки 2 метри, що був заповнений водою на 0,5 метра, впала дитина.
"Самостійно вибратися з пастки підліток вже не міг, тому покликав на допомогу рятувальників. Подія сталася поблизу вул. Кренкеля у м. Мирноград. Бійці 9-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України у Донецькій області, які прибули на місце події, за допомогою штурмової драбини спустилися на дно шламовідстійника та допомогли дитині, 2009 року народження, піднятися драбиною на поверхню", - йдеться в повідомленні.
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не удивлюсь если в "мирнограде" была лаборатория по биооружию, совки любили маскировать подлость под "мирностью". а Крендель это кто? Украинец какой-то? от этих дебильных названий хочется это все говно переименовать на что-то нормальное
На "КОЗЛА"????))))
Эрнст Теодо́рович Кре́нкель - известный советский полярник, профессиональный радист, участник первой советской дрейфующей станции «Северный полюс» и других арктических экспедиций
это как Сахаров или этот шо ракеты делал для нападения на Запад. - одно и то же, совок думаешь в Арктике цветочки сажал?
это как с запуском "спутника" - все подчинено доктрине "мировой революции", которая без войны - не-во-змо-жна!
запомни это
или вы сомневаешься шо все шо ни делал совок = подготовка к ......
вон, Рашка даже типо "помогая" Италии недавно - забросила туда шпионов + пропаганда типо Рашка очень добрая.
применительно к красножопым надо исходить не из "кто это сделал?", а из - "зачем красножопые это сделали?". презумпция виновности
Тут примерно о нём рассказано