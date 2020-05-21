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Рятувальники витягли дитину, яка впала в шламовідстійник шахти на Донеччині, - ДСНС. ФОТОрепортаж

У Донецькій області в шламовідстійник шахти "Центральна", завглибшки 2 метри, який був заповнений водою на 0,5 метра, впала дитина.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Так, 20 травня о 11:46 диспетчер Служби порятунку "101" отримав повідомлення, що у шламовідстійник шахти "Центральна" завглибшки 2 метри, що був заповнений водою на 0,5 метра, впала дитина.

"Самостійно вибратися з пастки підліток вже не міг, тому покликав на допомогу рятувальників. Подія сталася поблизу вул. Кренкеля у м. Мирноград. Бійці 9-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України у Донецькій області, які прибули на місце події, за допомогою штурмової драбини спустилися на дно шламовідстійника та допомогли дитині, 2009 року народження, піднятися драбиною на поверхню", - йдеться в повідомленні.

Рятувальники витягли дитину, яка впала в шламовідстійник шахти на Донеччині, - ДСНС 01

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Рятувальники витягли дитину, яка впала в шламовідстійник шахти на Донеччині, - ДСНС 02
Рятувальники витягли дитину, яка впала в шламовідстійник шахти на Донеччині, - ДСНС 03
Рятувальники витягли дитину, яка впала в шламовідстійник шахти на Донеччині, - ДСНС 04
Фото: сайт ДСНС

Автор: 

діти (5065) Донецька область (8453) ДСНС (5105)


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Топ коментарі
+5
Пол метра глубина это очень серьёзно!!!! "Проведена просто таки "опаснейшая", "сложнейшая" "спасательная операция". Всем медальки.
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21.05.2020 08:24
+3
Этот Кренкель ушлый мужик был. Единственный беспартийный в полярной экспедиции. Когда проводили парсобрания его на мороз выгоняли, шоб не подслушивал. Правда потом он протокол собрания по рации передавал. Ну и спиртом заведовал.
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21.05.2020 08:56
+2
б*же, раб совка - ура!
это как Сахаров или этот шо ракеты делал для нападения на Запад. - одно и то же, совок думаешь в Арктике цветочки сажал?
это как с запуском "спутника" - все подчинено доктрине "мировой революции", которая без войны - не-во-змо-жна!
запомни это
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21.05.2020 08:54
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Чёрт носит этих рЕБЁНКОВ.
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21.05.2020 08:20 Відповісти
Пол метра глубина это очень серьёзно!!!! "Проведена просто таки "опаснейшая", "сложнейшая" "спасательная операция". Всем медальки.
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21.05.2020 08:24 Відповісти
у хованки грались діти...
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21.05.2020 08:26 Відповісти
вблизи улицы Кренкеля в городе Мирноград Источник: https://censor.net/p3196955\\\\\\\\

не удивлюсь если в "мирнограде" была лаборатория по биооружию, совки любили маскировать подлость под "мирностью". а Крендель это кто? Украинец какой-то? от этих дебильных названий хочется это все говно переименовать на что-то нормальное
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21.05.2020 08:33 Відповісти
"Крендель"? "хочется это все говно переименовать на что-то нормальное"???
На "КОЗЛА"????))))

Эрнст Теодо́рович Кре́нкель - известный советский полярник, профессиональный радист, участник первой советской дрейфующей станции «Северный полюс» и других арктических экспедиций
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21.05.2020 08:46 Відповісти
б*же, раб совка - ура!
это как Сахаров или этот шо ракеты делал для нападения на Запад. - одно и то же, совок думаешь в Арктике цветочки сажал?
это как с запуском "спутника" - все подчинено доктрине "мировой революции", которая без войны - не-во-змо-жна!
запомни это
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21.05.2020 08:54 Відповісти
Товарищ Козлов, просветите рабов, шож совок в 30-годах а Арктике делал? Я думала белым медведям хвосты кутил и Керзону дули показывал.
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21.05.2020 09:00 Відповісти
готовил плацдарм конечно.
или вы сомневаешься шо все шо ни делал совок = подготовка к ......
вон, Рашка даже типо "помогая" Италии недавно - забросила туда шпионов + пропаганда типо Рашка очень добрая.
применительно к красножопым надо исходить не из "кто это сделал?", а из - "зачем красножопые это сделали?". презумпция виновности
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21.05.2020 09:04 Відповісти
Согласна. Ваще советская история - Голливуд отдыхает. Какие люди были. Одна экспедиция Бокия в Индию (под прикрытием ботана Рериха) чего стоит. Гуверу учиться.
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21.05.2020 09:25 Відповісти
Этот Кренкель ушлый мужик был. Единственный беспартийный в полярной экспедиции. Когда проводили парсобрания его на мороз выгоняли, шоб не подслушивал. Правда потом он протокол собрания по рации передавал. Ну и спиртом заведовал.
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21.05.2020 08:56 Відповісти
http://lib.ru/WELLER/mauzer.txt Михаил Веллер. Маузер Папанина
Тут примерно о нём рассказано
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21.05.2020 09:09 Відповісти
мда ... мега операція... заслуговує на окрему новину на цензор .нет... хоча нехай буде .все ж таки краще .ніж постійний брєд про фейковий вірус...
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21.05.2020 08:47 Відповісти
Пороть, пороть і пороть, ранком за те що заробить, вечором за те що заробив.
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21.05.2020 09:30 Відповісти
 
 