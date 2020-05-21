Рятувальники витягли дитину, яка впала в шламовідстійник шахти на Донеччині, - ДСНС. ФОТОрепортаж

У Донецькій області в шламовідстійник шахти "Центральна", завглибшки 2 метри, який був заповнений водою на 0,5 метра, впала дитина.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Так, 20 травня о 11:46 диспетчер Служби порятунку "101" отримав повідомлення, що у шламовідстійник шахти "Центральна" завглибшки 2 метри, що був заповнений водою на 0,5 метра, впала дитина.

"Самостійно вибратися з пастки підліток вже не міг, тому покликав на допомогу рятувальників. Подія сталася поблизу вул. Кренкеля у м. Мирноград. Бійці 9-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України у Донецькій області, які прибули на місце події, за допомогою штурмової драбини спустилися на дно шламовідстійника та допомогли дитині, 2009 року народження, піднятися драбиною на поверхню", - йдеться в повідомленні.

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Фото: сайт ДСНС