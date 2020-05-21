До Всесвітнього дня вишиванки Зеленський із дружиною подарували вишиті сорочки лідерам світових держав. ФОТО
Символічні подарунки, які несуть у собі частину української історії та культури, отримали президенти та перші леді Сполучених Штатів Америки, Французької Республіки, Канади, Республіки Польща, Турецької Республіки та інших країн.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
"21 травня Україна відзначає День вишиванки – свято, покликане берегти та шанувати давні традиції нашого народу. Вишиванка – самобутній код нашого етносу із зашифрованими в оригінальних орнаментах оберегами та символами. Зі щирим серцем хочемо поділитися з вами частинкою української історії та автентики", – написали Володимир та Олена Зеленські в супровідному листі.
Топ коментарі
+33 Anatoly KANEVSKY #433903
показати весь коментар21.05.2020 09:13
+31 Прощай немытая раССея
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+23 Борис Козлов #446474
показати весь коментар21.05.2020 09:24
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https://twitter.com/jozefkneht1 Йозеф Кнехт
Пам'ятаєте,як все починалося? Зе, журналісти, зустрічі на пуфиках. Нові обличчя, нова струя. А зараз головних баригоборців Ткача, Скрипіна, та іншу тусовку не акредитували до Зе. Лицем не вийшли. Це логічний і закономірний результат про який ми попереджали. Зробили себе разом.
у меня такая...
та которая а фотке похожа на ту что мне в детстве бабушка вышивала
Уроды бл.ять!
я за такое бы сделал как Сралин...
б*же, та не ганьбили.... би країну, бо вишиванка = ручна робота, а не наштампували і впарили типу "нац. символ".
г*споди, вони реально спеціально нас опускають.... правда х.з. куди ще, але ця братва така шо навіть нижче плінтуса може опустити(сь)
Вибір - справа смаку.
Якщо цим криворожцям подобається такий дизайн - хрєн з ними.
Я не оцінювала їх естетичний смак.
Я мала на увазі, що вони намагалися хоч щось зробити, що не нашкодить Україні.
Незграбно зробили - факт. Але краще, ніж нічого взагалі.
є трад. стиль - а вони розіслали як ніби купили в Китаї.
Але не цьогоріч, на жаль.
https://twitter.com/MullyaMia
https://twitter.com/MullyaMia Муля Слобожанска
Дєткі,ну тє,которіє жівіє грят:папка,а давай в Оман!
А я такой:ну давай,заодно замутим гос.візіт.
А ему:у нас там посла нет. зєбіл-нічо інвєстіції прівєзу.
Прілєтаєт, значіт,а там-нєжданчік:султан в коме.
Ну,прішлось Лєнкє за клована отель оплатіть.А шо подєлаєш..
Вот так і отдохнулі
1/ По факту организаиции отправки, целях для музеев или личные подарки:
Нет сомнения, что акция была проведена через одно место, как и все, к чему не прикасается этот гребаный квартал.
2/ По факту вышиванок:
Что это за фото? Если это чудо отправили, то представление об отправившем будет тоже как о чуде. В музей такое убожество страшно помещать. А мне в США в музее подарков придется прятать глаза из-за убогости представления нашей реально известной во всем мире реликвии - вышиванки. Кварталовцы, оставьте вы в конце концов Украину в покое, не издевайтесь.
3/ По факту адресов:
Путину тоже направили? "С искренним сердцем хотим поделиться с вами частичкой украинской истории и аутентичности", - написали Владимир и Елена Зеленские. Я в ауте. Владимир и Елена уйдите в отставку, не мучайте избирателей.
... ПРОСТЕ запитання до ВИБОРЦІВ Зе .. Ви обрали ЛИЦЕ України ? ... чи Своє продемонстрували .... що ЗБИРАЄТЕСЬ робити 73 % ? ..бо ВОНО уже вважає що Вас 75% ...
только потужный умеет дарить правильные вышиванки.