До Всесвітнього дня вишиванки Зеленський із дружиною подарували вишиті сорочки лідерам світових держав. ФОТО

Символічні подарунки, які несуть у собі частину української історії та культури, отримали президенти та перші леді Сполучених Штатів Америки, Французької Республіки, Канади, Республіки Польща, Турецької Республіки та інших країн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

"21 травня Україна відзначає День вишиванки – свято, покликане берегти та шанувати давні традиції нашого народу. Вишиванка – самобутній код нашого етносу із зашифрованими в оригінальних орнаментах оберегами та символами. Зі щирим серцем хочемо поділитися з вами частинкою української історії та автентики", – написали Володимир та Олена Зеленські в супровідному листі.

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