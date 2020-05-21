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До Всесвітнього дня вишиванки Зеленський із дружиною подарували вишиті сорочки лідерам світових держав. ФОТО

Символічні подарунки, які несуть у собі частину української історії та культури, отримали президенти та перші леді Сполучених Штатів Америки, Французької Республіки, Канади, Республіки Польща, Турецької Республіки та інших країн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

"21 травня Україна відзначає День вишиванки – свято, покликане берегти та шанувати давні традиції нашого народу. Вишиванка – самобутній код нашого етносу із зашифрованими в оригінальних орнаментах оберегами та символами. Зі щирим серцем хочемо поділитися з вами частинкою української історії та автентики", – написали Володимир та Олена Зеленські в супровідному листі.

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До Всесвітнього дня вишиванки Зеленський із дружиною подарували вишиті сорочки лідерам світових держав 01

Автор: 

вишиванка (72) Зеленський Володимир (23815) День вишиванки (18) Олена Зеленська (252)


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Топ коментарі
+33
хіба то вишиванки? якась бабська кохта та спєцуха
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21.05.2020 09:13
+31
https://twitter.com/jozefkneht1

https://twitter.com/jozefkneht1 Йозеф Кнехт



Пам'ятаєте,як все починалося? Зе, журналісти, зустрічі на пуфиках. Нові обличчя, нова струя. А зараз головних баригоборців Ткача, Скрипіна, та іншу тусовку не акредитували до Зе. Лицем не вийшли. Це логічний і закономірний результат про який ми попереджали. Зробили себе разом.


Ко Всемирному дню вышиванки Зеленский с супругой подарили вышитые рубашки лидерам мировых государств - Цензор.НЕТ 1830
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21.05.2020 09:14
+23
Червоне і чорне - ніт?
б*же, та не ганьбили.... би країну, бо вишиванка = ручна робота, а не наштампували і впарили типу "нац. символ".
г*споди, вони реально спеціально нас опускають.... правда х.з. куди ще, але ця братва така шо навіть нижче плінтуса може опустити(сь)
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21.05.2020 09:24
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https://www.youtube.com/watch?v=UGz2vNzng9Y Антикороновірус v36.0 Пресуха Зе.💙 Вата Шоу 💛
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21.05.2020 09:12 Відповісти
хіба то вишиванки? якась бабська кохта та спєцуха
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21.05.2020 09:13 Відповісти
https://twitter.com/jozefkneht1

https://twitter.com/jozefkneht1 Йозеф Кнехт



Пам'ятаєте,як все починалося? Зе, журналісти, зустрічі на пуфиках. Нові обличчя, нова струя. А зараз головних баригоборців Ткача, Скрипіна, та іншу тусовку не акредитували до Зе. Лицем не вийшли. Це логічний і закономірний результат про який ми попереджали. Зробили себе разом.


Ко Всемирному дню вышиванки Зеленский с супругой подарили вышитые рубашки лидерам мировых государств - Цензор.НЕТ 1830
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21.05.2020 09:14 Відповісти
Блин, это Лена вышивала ? Криворожский орнамент ?
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21.05.2020 09:15 Відповісти
а они уверены что именно так выглядит украинская вышиванка . покрой воротника . орнамент и тд. ? помоему должно быть как то так
До Всесвітнього дня вишиванки Зеленський із дружиною подарували вишиті сорочки лідерам світових держав - Цензор.НЕТ 6886
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21.05.2020 09:15 Відповісти
https://censor.net/user/225346 - вот так должно быть...

у меня такая...

До Всесвітнього дня вишиванки Зеленський із дружиною подарували вишиті сорочки лідерам світових держав - Цензор.НЕТ 7539
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21.05.2020 09:32 Відповісти
не провоцируй комуняк

та которая а фотке похожа на ту что мне в детстве бабушка вышивала
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21.05.2020 09:35 Відповісти
комуняк не провоцировать - их вешать нужно....
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21.05.2020 09:37 Відповісти
Ти бандєрАвскій ХВашиЗД !
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21.05.2020 09:46 Відповісти
бліііін, я теж таку хочу!
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21.05.2020 09:58 Відповісти
продай мне!
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21.05.2020 13:59 Відповісти
До Всесвітнього дня вишиванки Зеленський із дружиною подарували вишиті сорочки лідерам світових держав - Цензор.НЕТ 396
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21.05.2020 09:34 Відповісти
китайський ширпотреб.
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21.05.2020 09:51 Відповісти
То не китайський, то пародія 95го кварталу на наш символ!
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21.05.2020 12:22 Відповісти
Та не то не Українська то маланська вышиванка
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21.05.2020 15:10 Відповісти
Не вышитая рубашка,а ВЫШИВАНКА.Названия,имена,фамилии и т.д.,переводу не подлежат.
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21.05.2020 09:17 Відповісти
А тезке и его жене , пропитаную новачком?
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21.05.2020 09:20 Відповісти
Кабаева, я так понимаю, в пролете? или нет???
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21.05.2020 09:21 Відповісти
Убоге, ти хоч знаєш скільки в Україні орнаметів? Як мінімум, свій у кожної області. Це, що воно називає вишитою рубашкою, не має до української вишиванки жодного відношення. Особливо, зеЛена коХта
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21.05.2020 09:29 Відповісти
За весь год всего ОДНО адекватное действие!
Уроды бл.ять!
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21.05.2020 09:23 Відповісти
ога, "адекватное действие" - разослать пародию на нац. символ.....
я за такое бы сделал как Сралин...
До Всесвітнього дня вишиванки Зеленський із дружиною подарували вишиті сорочки лідерам світових держав - Цензор.НЕТ 2992
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21.05.2020 09:26 Відповісти
Червоне і чорне - ніт?
б*же, та не ганьбили.... би країну, бо вишиванка = ручна робота, а не наштампували і впарили типу "нац. символ".
г*споди, вони реально спеціально нас опускають.... правда х.з. куди ще, але ця братва така шо навіть нижче плінтуса може опустити(сь)
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21.05.2020 09:24 Відповісти
В нас у Львові на Вернісажі багато різноманітних вишиванок.
Вибір - справа смаку.
Якщо цим криворожцям подобається такий дизайн - хрєн з ними.
Я не оцінювала їх естетичний смак.
Я мала на увазі, що вони намагалися хоч щось зробити, що не нашкодить Україні.
Незграбно зробили - факт. Але краще, ніж нічого взагалі.
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21.05.2020 11:49 Відповісти
ворог при владі та й не зробить западла.... ну..., може десь колись і комусь та в когось є такі вороги шо не зробл*ть, але тут зі всіх варіантів, влада робить максимально зашкварно.(може іноді й добре, але тому що помилилась)
є трад. стиль - а вони розіслали як ніби купили в Китаї.
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21.05.2020 13:45 Відповісти
Погоджуюсь.
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21.05.2020 13:49 Відповісти
какая то странная вышиванка. это точно "вышитая рубашка" а не вышиванка
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21.05.2020 09:24 Відповісти
Кожного року наші міщани масово вдягали вишиванки - гарне та вишукане етнічне вбрання, яке доповнює ******** образ.
Але не цьогоріч, на жаль.
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21.05.2020 09:26 Відповісти
Які "щирі" українці. А відео ігри на роял з юрмалівською "шуткою" про Україну не посилали? А чё - прикольно б було.
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21.05.2020 09:28 Відповісти
https://twitter.com/MullyaMia

https://twitter.com/MullyaMia

https://twitter.com/MullyaMia Муля Слобожанска

Дєткі,ну тє,которіє жівіє грят:папка,а давай в Оман!
А я такой:ну давай,заодно замутим гос.візіт.
А ему:у нас там посла нет. зєбіл-нічо інвєстіції прівєзу.
Прілєтаєт, значіт,а там-нєжданчік:султан в коме.
Ну,прішлось Лєнкє за клована отель оплатіть.А шо подєлаєш..
Вот так і отдохнулі
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21.05.2020 09:30 Відповісти
Так ось шо робе Зелєбоба,вночи вишиванки вишиває))
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21.05.2020 09:30 Відповісти
А пам'ятаєш як ти тут на Зєлєбобу ночами вишивав, Горлівка?
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21.05.2020 12:33 Відповісти
"...получили президенты и первые леди ..... и других стран." - Х..ло теж отримало вишиванку?
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21.05.2020 09:34 Відповісти
О оце зелене - це шо?
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21.05.2020 09:37 Відповісти
"Вышиванка" на фото больше на какую-то робу похожа. Женская вообще ужосс!
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21.05.2020 09:38 Відповісти
Скажите, кто-то хотел бы себе такие вышиванки?
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21.05.2020 09:41 Відповісти
перший раз журналісти вірно написали заголовок-----''До Всесвітнього дня вишиванки Зеленський із дружиною подарували вишиті сорочки''----це не Вишиванки-----це вишиті сорочки-----все ж вірно?
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21.05.2020 09:57 Відповісти
Моя супруга и я в США, идя на Пасху в украинскую церковь, одеваем вышиванки. И подавляющее большинство в вышиванках. Но такого одеяния мы не видели никогда, потому что это не вышиванка, это убожество от квартальных, позорящее Украину.
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21.05.2020 10:06 Відповісти
Нивелировать все украинское они смогли даже в этих вышиванках. Эта нелюбовь к Украине просто выпирает
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21.05.2020 10:08 Відповісти
Трохим, это не нелюбовь к Украине. Все значительно хуже. Мы встретились с коллективным врагом независимости Украины. По совокупности действий за год правления Зе четко выкристализовалась направленность их действий. Все действия квартальных являются элементами стратегии Зе - стратегии реванша и загона Украины в стойло совка.
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21.05.2020 18:01 Відповісти
Полностью согласен
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21.05.2020 19:08 Відповісти
Побільше фоток побоялись викласти, шоб ми зі сміху не повмирали?
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21.05.2020 09:42 Відповісти
Шоб на Ростов не погнали!
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21.05.2020 12:28 Відповісти
Какой позор получился вместо hype.
1/ По факту организаиции отправки, целях для музеев или личные подарки:
Нет сомнения, что акция была проведена через одно место, как и все, к чему не прикасается этот гребаный квартал.
2/ По факту вышиванок:
Что это за фото? Если это чудо отправили, то представление об отправившем будет тоже как о чуде. В музей такое убожество страшно помещать. А мне в США в музее подарков придется прятать глаза из-за убогости представления нашей реально известной во всем мире реликвии - вышиванки. Кварталовцы, оставьте вы в конце концов Украину в покое, не издевайтесь.
3/ По факту адресов:
Путину тоже направили? "С искренним сердцем хотим поделиться с вами частичкой украинской истории и аутентичности", - написали Владимир и Елена Зеленские. Я в ауте. Владимир и Елена уйдите в отставку, не мучайте избирателей.
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21.05.2020 09:49 Відповісти
До Всесвітнього дня вишиванки Зеленський із дружиною подарували вишиті сорочки лідерам світових держав - Цензор.НЕТ 776
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21.05.2020 09:55 Відповісти
Шо то за итальянское буратино с Главзебилом?
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21.05.2020 10:00 Відповісти
*арлекино, буратино таки в вышиванке
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21.05.2020 10:02 Відповісти
Подарункові чоловічі від нього не такі. На ній, мабуть, діти на трудах робили.
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21.05.2020 10:07 Відповісти
она мне напоминает третьесортную актриску из немецких фильмов для взрослых, готовая принять сколько угодно и с любой стороны.
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21.05.2020 11:32 Відповісти
мені от цікаво - цей зебіл живе в нашому світі, чи в паралельній реальності?! Ця кремлівська істота взагалі шось про Україну знає?!
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21.05.2020 09:56 Відповісти
Лєначка сама вишивала - всі пальці сколола???
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21.05.2020 10:04 Відповісти
У Лены это апликация, а не вышиванка
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21.05.2020 10:12 Відповісти
Ещё хороша инсталляция по первому снежку, рыганув после винегрета...роспись аки вышиванка
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21.05.2020 10:14 Відповісти
Все как в песне TIK циклоны) Щоб з маленького Вови не вирісло велике Ху....
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21.05.2020 10:16 Відповісти
шо-то мне эта ветка напомнила...
До Всесвітнього дня вишиванки Зеленський із дружиною подарували вишиті сорочки лідерам світових держав - Цензор.НЕТ 7967
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21.05.2020 10:24 Відповісти
Блін! Та хоч би вже того пархаті не чіпали! Все ж паскуди загадять...
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21.05.2020 10:31 Відповісти
..ВСЯКЕ було в Історії України ..Прес-конференція =ДЕБІЛА в прострації= таки мабуть ВПЕРШЕ ...
... ПРОСТЕ запитання до ВИБОРЦІВ Зе .. Ви обрали ЛИЦЕ України ? ... чи Своє продемонстрували .... що ЗБИРАЄТЕСЬ робити 73 % ? ..бо ВОНО уже вважає що Вас 75% ...
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21.05.2020 10:40 Відповісти
Это не вышиванка! это какое то позорище!!! Это ж надо было так наш нац символ испаганить!
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21.05.2020 11:31 Відповісти
а на Маскве есть "первая леди"?
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21.05.2020 11:35 Відповісти
Слава Україні!
До Всесвітнього дня вишиванки Зеленський із дружиною подарували вишиті сорочки лідерам світових держав - Цензор.НЕТ 2370
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21.05.2020 11:42 Відповісти
Ну и где здесь такое позорище??
До Всесвітнього дня вишиванки Зеленський із дружиною подарували вишиті сорочки лідерам світових держав - Цензор.НЕТ 544
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21.05.2020 11:42 Відповісти
Нас явно унизили!
До Всесвітнього дня вишиванки Зеленський із дружиною подарували вишиті сорочки лідерам світових держав - Цензор.НЕТ 7855
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21.05.2020 11:51 Відповісти
До Всесвітнього дня вишиванки Зеленський із дружиною подарували вишиті сорочки лідерам світових держав - Цензор.НЕТ 2449
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21.05.2020 11:52 Відповісти
Якісь страшні ... Зелена ... Брр...
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21.05.2020 11:53 Відповісти
Краще б завод Антонова відновили, і Мотор Січ і космодром збудували десь на о.Зміїїний чи біля Татарбунар. Таке враження, що країна психічно хвора. Розписує крашанки і вишиванки або поразки відмічає свічками і пасками на майдані. Сороки, вони звичайно потрібні для культурологів 18-19 століття, а країні, в якої 80 мільярдів доларів боргів , потрібні розумні владарі, науковці, передові технології і добра енергетика. Тоді разом з вишиванками потрібно зробити свято - чумацьких возів, кравців і шевчуків, день шорника тощо.
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21.05.2020 12:23 Відповісти
Це якась Ганьба!!! а не вишиванка!
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21.05.2020 12:37 Відповісти
Вишиванки Ленка в Швеції вишивала???
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21.05.2020 13:13 Відповісти
Вишиванки Ленка в Швеції вишивала???
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21.05.2020 13:14 Відповісти
На фото подарка есть миленький зеленый комплект. Непонятно, то ли это антиковидная маска по последнему писку моды, то ли бикини к летнему сезону, но точно не вышиванка
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21.05.2020 13:44 Відповісти
Сначала "обули" всю страну, а теперь одели политических мировых лидеров.
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21.05.2020 14:16 Відповісти
Зрада.
только потужный умеет дарить правильные вышиванки.
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21.05.2020 16:49 Відповісти
До Всесвітнього дня вишиванки Зеленський із дружиною подарували вишиті сорочки лідерам світових держав - Цензор.НЕТ 5876
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21.05.2020 16:55 Відповісти
До Всесвітнього дня вишиванки Зеленський із дружиною подарували вишиті сорочки лідерам світових держав - Цензор.НЕТ 5773
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21.05.2020 16:55 Відповісти
Они умудрились послать вышиванки несуществующему "президенту Канады"---видать тупая мендельша список адресов готовила)))
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22.05.2020 01:16 Відповісти
 
 