Червоний Хрест направив понад 19 тонн гуманітарної допомоги в ОРДЛО, - Держприкордонслужба. ФОТО
Понад 19 тонн гуманітарної допомоги направили представники Міжнародного комітету Червоного Хреста мешканцям тимчасово окупованих територій Донбасу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.
Три вантажівки з гуманітарною допомогою проїхали вчора через КПВВ "Новотроїцьке" за маршрутом Київ-Донецьк.
"Щоб допомогти громадянам, які проживають на тимчасово окупованих територіях, які постійно страждають від російської агресії, Міжнародний комітет Червоного Хреста направив гігієнічні засоби та товари медичного призначення загальною вагою 19 150 кг", - йдеться в повідомленні.
Прикордонники продовжують оперативно оформляти і здійснювати пропуск таких гуманітарних місій через лінію розмежування для допомоги цивільному населенню.
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не патроны же прислали им.
хотя каждый грузовик = пакет ракет "Ольхи", если по цене - не купим консервов донбасситам - купим/сделаем ракеты.(идеализирую))