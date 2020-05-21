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Новини Фото Окуповані території
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Червоний Хрест направив понад 19 тонн гуманітарної допомоги в ОРДЛО, - Держприкордонслужба. ФОТО

Понад 19 тонн гуманітарної допомоги направили представники Міжнародного комітету Червоного Хреста мешканцям тимчасово окупованих територій Донбасу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

Три вантажівки з гуманітарною допомогою проїхали вчора через КПВВ "Новотроїцьке" за маршрутом Київ-Донецьк.

"Щоб допомогти громадянам, які проживають на тимчасово окупованих територіях, які постійно страждають від російської агресії, Міжнародний комітет Червоного Хреста направив гігієнічні засоби та товари медичного призначення загальною вагою 19 150 кг", - йдеться в повідомленні.

Прикордонники продовжують оперативно оформляти і здійснювати пропуск таких гуманітарних місій через лінію розмежування для допомоги цивільному населенню.

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Червоний Хрест направив понад 19 тонн гуманітарної допомоги в ОРДЛО, - Держприкордонслужба 01
Червоний Хрест направив понад 19 тонн гуманітарної допомоги в ОРДЛО, - Держприкордонслужба 02

Автор: 

Червоний Хрест (403) Донбас (22356) гуманітарна допомога (991)


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Топ коментарі
+5
Спонсорує терористів.
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21.05.2020 09:50
+3
помогайте богатеть лугандонской своре
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21.05.2020 10:19
+2
Чтобы им хватило сил воевать против украинцев
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21.05.2020 09:52
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21.05.2020 09:50 Відповісти
Вчера зеленский сказал,что там гордый народ.Украина им предлагала помощь,но они от нее отказались,хотя ничего у орло не было.И вот пан президент через красный крест уговорил их взять помощь.И непонятно,то ли путин запретил им брать помощь у Украины ,или что там за такая игра?Короче,там наши люди и мы им помогаем,хотя их анексировал путин.Вот так.
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21.05.2020 09:55 Відповісти
А ты реально не врубаешся, что там злоба на Украину, гораздо больше, чем у Украины на них?
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21.05.2020 15:22 Відповісти
Чтобы им хватило сил воевать против украинцев
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21.05.2020 09:52 Відповісти
Спирт для септиков. Надеюсь не питьевой.
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21.05.2020 09:56 Відповісти
ну так зависит от вида товаров, то есть помощи.
не патроны же прислали им.
хотя каждый грузовик = пакет ракет "Ольхи", если по цене - не купим консервов донбасситам - купим/сделаем ракеты.(идеализирую))
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21.05.2020 09:57 Відповісти
чепушила пожирує
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21.05.2020 10:06 Відповісти
помогайте богатеть лугандонской своре
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21.05.2020 10:19 Відповісти
Вся эта помощь-в бездонную дыру,тупо отмыв бабла.
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21.05.2020 10:24 Відповісти
Направил через территорию Украины . Мало того , что не можете прекратить этот произвол , так ещё и продолжаете злить людей подобными новостями .
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21.05.2020 10:36 Відповісти
Прекратить произвол? Если бы грузовик не пустили, Украина бы, 100 проц, попала бы под санкции КК, т. е. помощь для Украины, была бы свернута.
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21.05.2020 15:28 Відповісти
Ну чого б тому ОРДІЛО + РФ не воювати? Допомога йде , пенсії за рахунок тих хто працює і сплачує податки в Україні йде , вода та електрика - все майже безкоштовно ! Тут грошей НЕ вистачає на маски і одяг для Медиків , а на допомогу ворогу вистачає грошей і Світовому товариству і в України ! Просто бомба ... чого ж не жити в війні?
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21.05.2020 12:21 Відповісти
 
 