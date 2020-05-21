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19 060 21

Інформація про продаж Мін'юстом собаки "за борги" - маніпуляція. Собаці не пощастило з господарем, - Малюська. ФОТО

Вчора низка ЗМІ розповсюдили інформацію про те, що Мін'юст продає з аукціону породистого собаку нібито за борги. Сьогодні міністр юстиції Денис Малюська заявив, що це маніпуляція і не йдеться про продаж за борги.

Про це він написав у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Собака за борги" вчора стала однією з топновин та топманіпуляцій. Цьому конкретному собаці не пощастило з господарями і з характером. Результат - покусані звичайні перехожі, власник оштрафований постановою Краснолиманського міського суду Донецької області і цією ж постановою суд постановив цю собаку конфіскувати. Мова не йде про продаж за борги", - пояснив Малюська і прикріпив фото собаки до допису.

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"Щиро сподіваюся, що у нових господарів їй буде краще. Якщо нових нормальних господарів не з‘явиться, викуплю цю собаку на аукціоні сам і віддам на перевиховання/навчання. Думаю, реакція медіа була б цілком протилежною, якби ця собака покусала не дорослих, а, наприклад, дітей. Таких цікавих об‘єктів продажу буває багато. Імовірно, скоро на Сетам з‘явиться лот із трьома левами (Річчі, Вітольд, Багіра) та п‘ятьма ведмедями (Балу, Маша, Ганна, Потап, Тимоша)", - додав глава Мін'юсту.

За його словами, Мін'юст має виконувати рішення суду і відбирати тварин у їхніх господарів: "Часто це йде на користь тваринам, яких забирають від неналежного утримання".

"Іноді тварин забирають за борги, але тут мова, як правило, йде про свійських тварин, що мають вартість. Якщо тварина є домашнім улюбленцем, її за копійки (ціна лотів мізерна) викуповують назад власники (через родичів або близьких)", - пояснив міністр і додав, що зараз з нардепами "обмірковують варіанти врегулювання таких ситуацій".

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Вчора низка ЗМІ розповсюдили інформацію про те, що на сайті системи електронних торгів арештованим майном пропонується лот "Собака породи "Піт-бультер'єр" 2015 року народження". Стартова ціна - 112,5 гривень.

Інформація про продаж Мінюстом собаки за борги - маніпуляція. Собаці не пощастило з господарем, - Малюська 01
Інформація про продаж Мінюстом собаки за борги - маніпуляція. Собаці не пощастило з господарем, - Малюська 02
Інформація про продаж Мінюстом собаки за борги - маніпуляція. Собаці не пощастило з господарем, - Малюська 03

Автор: 

аукціон (1421) тварини (463) Мін’юст (1591) собаки (100) захист тварин (84) Малюська Денис (402)


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Топ коментарі
+8
Если новые нормальные хозяева не появятся, выкуплю эту собаку на аукционе сам - Ну так все таки собака продается? И кстати, я не уверен что министр сам будет нормальным хозяином...
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21.05.2020 11:08
+4
На аукционе выставили за 112 гривень.Ппц,больные на голову,и этот Малюська в том числе.Отдайте тем,кто знает породу,идиоты.
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21.05.2020 11:22
+3
😁😁😁 дожилися і тварини
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21.05.2020 11:09
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Если новые нормальные хозяева не появятся, выкуплю эту собаку на аукционе сам - Ну так все таки собака продается? И кстати, я не уверен что министр сам будет нормальным хозяином...
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21.05.2020 11:08 Відповісти
в донецкой области собака пусть кусает агрессоров и оккупантов...на это и переучивай
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21.05.2020 11:09 Відповісти
😁😁😁 дожилися і тварини
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21.05.2020 11:09 Відповісти
Все вроде бы и убедительно, но когда аж цельный МИНЮСТ зарабатывает копеечку продавая отнятую собаку ---- то днище.
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21.05.2020 11:47 Відповісти
Хотя бы миску и кость собаке вернули,вот изверги
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21.05.2020 11:11 Відповісти
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.obozrevatel.com%2Fukr%2Feconomics%2Feconomy%2Fv-ukraini-z-molotka-prodadut-sobak-borzhnikiv-fotofakt.htm%3Ffbclid%3DIwAR2JMd_0KbBWDvmgwEyNfSyLXT5hvgh4hM7pVr1UWJUohOrAwyD_FqscpW4&h=AT3fKuR_XSgSt2V8zP6n6ANVsnJ1ZV5tQyUTWPQBGLudTwRUg8LCh3FjGxhYn9B0AGF7h4n3a5AI7TnfKHpKLh9x97bYAx3UiGKv4WtGgrkou1D3YTX2XlPVprFYNt_QW91d&__tn__=H-R&c[0]=*****************************************************************************************************-gjj7Qrw416sbjqdmHZZL6BhVqTIABGiTHv6jqhkEbKlOb7pm5j9kCtZOs3q8YnsvdRWVsVIaoq_zUd01YWO3C8 Информация о продаже Минюстом собаки "за долги" - манипуляция. Собаке не повезло с хозяином, - Малюська - Цензор.НЕТ 5369 Информация о продаже Минюстом собаки "за долги" - манипуляция. Собаке не повезло с хозяином, - Малюська - Цензор.НЕТ 2996https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.obozrevatel.com%2Fukr%2Feconomics%2Feconomy%2Fv-ukraini-z-molotka-prodadut-sobak-borzhnikiv-fotofakt.htm%3Ffbclid%3DIwAR2kaVtuR3cY5-xr_HZcWYrFns8eKClW0d5kcQS-HyBidRcnGMoUm97dVhU&h=AT3fKuR_XSgSt2V8zP6n6ANVsnJ1ZV5tQyUTWPQBGLudTwRUg8LCh3FjGxhYn9B0AGF7h4n3a5AI7TnfKHpKLh9x97bYAx3UiGKv4WtGgrkou1D3YTX2XlPVprFYNt_QW91d&__tn__=%2CmH-R&c[0]=*****************************************************************************************************-gjj7Qrw416sbjqdmHZZL6BhVqTIABGiTHv6jqhkEbKlOb7pm5j9kCtZOs3q8YnsvdRWVsVIaoq_zUd01YWO3C8
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21.05.2020 11:14 Відповісти
Говорят жена Малюски ресторан корейской кухни где-то открыла!
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21.05.2020 11:12 Відповісти
Наверное устриц и жаб будут там готовить?
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21.05.2020 11:15 Відповісти
то есть оно все таки признало, что за долги забирают домашних животных " Если животное является домашним любимцем, ее за копейки (цена лотов мизерная) выкупают назад собственники (через родственников или близких)"Источник: https://censor.net/p3197001
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21.05.2020 11:15 Відповісти
На аукционе выставили за 112 гривень.Ппц,больные на голову,и этот Малюська в том числе.Отдайте тем,кто знает породу,идиоты.
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21.05.2020 11:22 Відповісти
всегда не любил человекоподобных, которые заводят бойцовых собак..
и гуляет такой даун во дворе в черных очёчах на пол ипальника и с пивком в руке, и с бойцовой собакой.. и сразу видно, что крепко издевались на этим дауном в детстве родные браться или отец с матерью алкоголики.. и несёт этот даун свои комплексы детские, над головой всю жизнь..
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21.05.2020 11:24 Відповісти
Років 20 тому один бразілець подав у суд, за наклеп, на психолога, за публікацію монографії. В ній той доволі переконливо довів, що за породою собаки можна визначить тип характеру її власника... Власники водолазів, сенбернарів - флегматики, спанієлів - життєрадісні сангвініки, бійцівських порід - люди з комплексами неповноцінності, власники вівчарок не мають чуття гумору... І так далі...
У суді відповідач позов не визнав, і попросив у судді дозволу задать кілька питань позивачу. Суддя дозволив... Психолог питає:
- Скажіть, будь ласка, у вас собака є?...
- Так, є...
- Якої породи?
- Німецька вівчарка...
- Ну от, бачите, ваша честь? Я був правий...
Справа була закрита...
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21.05.2020 11:36 Відповісти
продаже Минюстом/У главного юриста Украины из кодлана Коломойского мозги заточены исключительно на продажу: В Киевском СИЗО заработали 4 платные камеры с улучшенными условиями размещения. / У нас больше тюрем, чем нужно, можно начать их распродажу/ Открыли платную камеру во Львовском СИЗО, стоимость - 4 тыс. грн в месяц,
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21.05.2020 11:27 Відповісти
Міністерству Юстиці
не пощастило з міністром.

Вкотре..
Постмайданного дегенерата Петренко(від Яцені),геніального"схемщика",змінив просто дегенерат...
Інформація про продаж Мін'юстом собаки "за борги" - маніпуляція. Собаці не пощастило з господарем, - Малюська - Цензор.НЕТ 8845

Інформація про продаж Мін'юстом собаки "за борги" - маніпуляція. Собаці не пощастило з господарем, - Малюська - Цензор.НЕТ 1561
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21.05.2020 11:41 Відповісти
Павло, в тебе часом не німецька вівчарка?
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21.05.2020 11:53 Відповісти
Коли з'явиться лот "молюська дресирована" -може викупить якийсь зоопарк для експозиції в розділі приматів,або цирк для виступу між номерами,як клоуна ?
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21.05.2020 12:01 Відповісти
Достал таки Малюська ватников , весь московский улус от бессилия слюной захлебывается, любо-дорого читать
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21.05.2020 13:34 Відповісти
З пітбулем зрозуміло.(Незрозуміло тільки,-якщо тварина покусала людей,то чи не логічніше було б її приспати,щоб подібне не повторилось ?).
Кого покусала вівчарка ? Забув сказати ?
Інформація про продаж Мін'юстом собаки "за борги" - маніпуляція. Собаці не пощастило з господарем, - Малюська - Цензор.НЕТ 4778
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21.05.2020 14:11 Відповісти
В римском праве животные как и люди были в ЧАСТНОЙ (РАБСКОЙ) СОБСТВЕННОСТИ!
В связи формальной отменой РАБСТВА (как явления) значит ли это, что теряется СОБСТВЕННОСТЬ на любое живое существо и заменяется ОПЕКОЙ (над недееснособной тварью - ПИТОМЦЕМ)!? Это очень интересный вопрос так как не было по нему дисскусий и нет закона, который объявляет животных собственностью! Удивляюсь, почему "зеленые" (защитники прав животных) до сих пор не подали запрос в верховный или конституционный суд по разъяснению юридического статуса животных!?
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21.05.2020 15:38 Відповісти
уроды заводят травильных собак.
бойцовские породы вообще нужно запретить.
пусть бычьё с болонками гуляет.
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21.05.2020 17:03 Відповісти
 
 