Інформація про продаж Мін'юстом собаки "за борги" - маніпуляція. Собаці не пощастило з господарем, - Малюська. ФОТО
Вчора низка ЗМІ розповсюдили інформацію про те, що Мін'юст продає з аукціону породистого собаку нібито за борги. Сьогодні міністр юстиції Денис Малюська заявив, що це маніпуляція і не йдеться про продаж за борги.
Про це він написав у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Собака за борги" вчора стала однією з топновин та топманіпуляцій. Цьому конкретному собаці не пощастило з господарями і з характером. Результат - покусані звичайні перехожі, власник оштрафований постановою Краснолиманського міського суду Донецької області і цією ж постановою суд постановив цю собаку конфіскувати. Мова не йде про продаж за борги", - пояснив Малюська і прикріпив фото собаки до допису.
"Щиро сподіваюся, що у нових господарів їй буде краще. Якщо нових нормальних господарів не з‘явиться, викуплю цю собаку на аукціоні сам і віддам на перевиховання/навчання. Думаю, реакція медіа була б цілком протилежною, якби ця собака покусала не дорослих, а, наприклад, дітей. Таких цікавих об‘єктів продажу буває багато. Імовірно, скоро на Сетам з‘явиться лот із трьома левами (Річчі, Вітольд, Багіра) та п‘ятьма ведмедями (Балу, Маша, Ганна, Потап, Тимоша)", - додав глава Мін'юсту.
За його словами, Мін'юст має виконувати рішення суду і відбирати тварин у їхніх господарів: "Часто це йде на користь тваринам, яких забирають від неналежного утримання".
"Іноді тварин забирають за борги, але тут мова, як правило, йде про свійських тварин, що мають вартість. Якщо тварина є домашнім улюбленцем, її за копійки (ціна лотів мізерна) викуповують назад власники (через родичів або близьких)", - пояснив міністр і додав, що зараз з нардепами "обмірковують варіанти врегулювання таких ситуацій".
Вчора низка ЗМІ розповсюдили інформацію про те, що на сайті системи електронних торгів арештованим майном пропонується лот "Собака породи "Піт-бультер'єр" 2015 року народження". Стартова ціна - 112,5 гривень.
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и гуляет такой даун во дворе в черных очёчах на пол ипальника и с пивком в руке, и с бойцовой собакой.. и сразу видно, что крепко издевались на этим дауном в детстве родные браться или отец с матерью алкоголики.. и несёт этот даун свои комплексы детские, над головой всю жизнь..
У суді відповідач позов не визнав, і попросив у судді дозволу задать кілька питань позивачу. Суддя дозволив... Психолог питає:
- Скажіть, будь ласка, у вас собака є?...
- Так, є...
- Якої породи?
- Німецька вівчарка...
- Ну от, бачите, ваша честь? Я був правий...
Справа була закрита...
не пощастило з міністром.
Вкотре..
Постмайданного дегенерата Петренко(від Яцені),геніального"схемщика",змінив просто дегенерат...
Кого покусала вівчарка ? Забув сказати ?
В связи формальной отменой РАБСТВА (как явления) значит ли это, что теряется СОБСТВЕННОСТЬ на любое живое существо и заменяется ОПЕКОЙ (над недееснособной тварью - ПИТОМЦЕМ)!? Это очень интересный вопрос так как не было по нему дисскусий и нет закона, который объявляет животных собственностью! Удивляюсь, почему "зеленые" (защитники прав животных) до сих пор не подали запрос в верховный или конституционный суд по разъяснению юридического статуса животных!?
бойцовские породы вообще нужно запретить.
пусть бычьё с болонками гуляет.