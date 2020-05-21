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СБУ в Житомирі припинила роботу конвертаційного центру з обігом у 200 млн. ФОТО

Служба безпеки України припинила в Житомирі діяльність міжрегіонального конвертаційного центру із загальним обігом понад 200 млн гривень.

Про це повідомляє пресцентр СБ України, інформує Цензор.НЕТ.

У межах досудового розслідування встановлено, що двоє організаторів конверцентру використовували реквізити понад 15 комерційних структур з ознаками фіктивності, зареєстрованих на підставних осіб. "Обслуговувались" у конвертаційному центрі більш ніж 20 потужних агропромислових підприємств з Київщини Житомирщини, Вінниччини, Миколаївщини, Черкащини, Чернігівщини та Хмельниччини.

Бізнесмени купували частину сільгосппродукції для експорту за готівку у невеликих агровиробників. Для її легалізації організатори "конверту" укладали фіктивні угоди купівлі-продажу. Механізм дозволяв комерсантам протиправно збільшувати суми відшкодування з бюджету податку на додану вартість та переводити значні суми грошей у готівку. Організатори "конверту" отримували "комісію" за послуги залежно від суми "проконвертованих" коштів.

За попередніми підрахунками спеціалістів, за час роботи "конверту" у 2019-2020 роках через нього пройшло понад 200 000 000 гривень.

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Правоохоронці провели 9 одночасних обшуків в офісах конвертцентру та підконтрольних структурах, а також помешканнях фігурантів кримінального провадження. У зловмисників вилучено бухгалтерську документацію, комп’ютерну техніку, що містить сформовані документи, чорнову бухгалтерію, печатки фіктивних підприємств, чекові книжки та банківські картки.

СБУ в Житомирі припинила роботу конвертаційного центру з обігом у 200 млн 01
СБУ в Житомирі припинила роботу конвертаційного центру з обігом у 200 млн 02

У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії. Вживаються заходи для накладення арешту на рахунки фірм, задіяних у протиправній схемі, та майно фігурантів для відшкодування держбюджету завданих збитків.

Автор: 

Житомир (573) конвертцентр (256) СБУ (12812)


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Странные сводки СБУ в годы шестилетней войны Украины с оккупантом Россией, в основном служба СБУ крутится возле кассовых аппаратов,а это есть сигнал,что им платят недостаточно за основную работу в борьбе с внешним и внутренним врагом,а левыми деньгами пусть занимаются фин органы с налоговой полицией.
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21.05.2020 11:44 Відповісти
ВСЕ ПРОСТО КАК ХОЗЯЙСТВЕННОЕ МЫЛО.
19.05.2020 Председатель Службы безопасности Иван Баканов представил личному составу Олега Головаша - вновь назначенного руководителя Главного управления СБУ в г. Киеве и Киевской области.

19 августа 2019 года Зеленский главой управления Службы безопасности Украины в Житомирской области Олега Головаша. До своего назначения Головаш занимал должность заместителя начальника управления - начальника отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью управления СБУ в Житомирской области.

СЛИЛ КОРМУШКУ. НОВУЮ ОТКРОЕТ В СТОЛИЦЕ.
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21.05.2020 11:50 Відповісти
Борьба правоохранителей с конвертцентрами напоминает бой Геракла с Лернейской гидрой, у которой вместо одной отрубленной головы вырастали две новые. Тогда Геракл стал прижигать огнём раны монстра. Нечто подобное нужно и здесь...
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21.05.2020 11:53 Відповісти
самі створюють ті конвертаційні центри - а потім успішно ліквідують.
а 10% від обороту - в кишені.
Красота.
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21.05.2020 11:54 Відповісти
А если ограбить конверт-центр это преступление или робингудство?
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21.05.2020 11:54 Відповісти
 
 