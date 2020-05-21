СБУ в Житомирі припинила роботу конвертаційного центру з обігом у 200 млн. ФОТО

Служба безпеки України припинила в Житомирі діяльність міжрегіонального конвертаційного центру із загальним обігом понад 200 млн гривень.

Про це повідомляє пресцентр СБ України, інформує Цензор.НЕТ.

У межах досудового розслідування встановлено, що двоє організаторів конверцентру використовували реквізити понад 15 комерційних структур з ознаками фіктивності, зареєстрованих на підставних осіб. "Обслуговувались" у конвертаційному центрі більш ніж 20 потужних агропромислових підприємств з Київщини Житомирщини, Вінниччини, Миколаївщини, Черкащини, Чернігівщини та Хмельниччини.

Бізнесмени купували частину сільгосппродукції для експорту за готівку у невеликих агровиробників. Для її легалізації організатори "конверту" укладали фіктивні угоди купівлі-продажу. Механізм дозволяв комерсантам протиправно збільшувати суми відшкодування з бюджету податку на додану вартість та переводити значні суми грошей у готівку. Організатори "конверту" отримували "комісію" за послуги залежно від суми "проконвертованих" коштів.

За попередніми підрахунками спеціалістів, за час роботи "конверту" у 2019-2020 роках через нього пройшло понад 200 000 000 гривень.

Дивіться також: СБУ підозрює колишнє керівництво податкової служби в "кришуванні" конвертаційних центрів. ФОТОрепортаж

Правоохоронці провели 9 одночасних обшуків в офісах конвертцентру та підконтрольних структурах, а також помешканнях фігурантів кримінального провадження. У зловмисників вилучено бухгалтерську документацію, комп’ютерну техніку, що містить сформовані документи, чорнову бухгалтерію, печатки фіктивних підприємств, чекові книжки та банківські картки.





У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії. Вживаються заходи для накладення арешту на рахунки фірм, задіяних у протиправній схемі, та майно фігурантів для відшкодування держбюджету завданих збитків.