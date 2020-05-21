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Прикордонники на Сумщині затримали пару з Молдови: йшли в РФ шукати роботу. ФОТО

Вчора в районі населеного пункту Новеньке біля кордону з РФ на Сумщині прикордонники Сумського загону затримали двох громадян Молдови.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що 31-річний чоловік разом із 39-річною жінкою пішки намагалися незаконно перетнути російсько-український кордон і в обхід пунктів пропуску потрапити в Росію. Виявилося, що парочка вже потрапляла цього року до поля зору прикордонників: нещодавно їх уже затримували бійці Чернігівського загону біля кордону з Білоруссю.

За словами порушників, вони йшли в РФ, щоб знайти роботу.

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За порушення прикордонного режиму та спробу незаконного перетину державного кордону України їм загрожує адміністративна відповідальність за ст. 202 та ч. 2 ст. 204-1 КУпАП. Подальшу долю затриманих вирішить суд.

Прикордонники на Сумщині затримали пару з Молдови: йшли в РФ шукати роботу 01

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5979) Молдова (2070) росія (65146)


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Топ коментарі
+5
Йти з Молдови до московії на роботу, коли поруч румунія з платнею в 2 рази більше ніж у мордви, це вата головного мозгу.
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21.05.2020 12:21
+3
молдавский спецназ взял штурмом квартиру, в которой засели бандиты, и по привычке сделал в ней евроремонт..
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21.05.2020 12:04
+3
украинский спецназ вышел в первую стройку в мире по снайпингу..
в Украине за шесть лет войны сформировалась отличная школа снайперов, которые имеют возможность тренироваться 365 дней в году в реальных условиях..
шутка про клубнику и спецназ не прошла.. тренируйтесь больше!
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21.05.2020 12:15
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надо було пєндєлямі їх за порєбрік сопроводіть
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21.05.2020 12:03 Відповісти
несгибаемьіе
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21.05.2020 13:59 Відповісти
А що робить? Таке нині життя...
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21.05.2020 12:03 Відповісти
Йти з Молдови до московії на роботу, коли поруч румунія з платнею в 2 рази більше ніж у мордви, це вата головного мозгу.
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21.05.2020 12:21 Відповісти
Це так вони прикордонникам збрехали що мов ляв працю шукати, брехуни п'яний непотріб похмеляться бігають до родичів, таких постійно ловлять та пи..ять, а вони потім прапор України з сільради в багно вкидають.
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21.05.2020 12:40 Відповісти
"Додони", сер!
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21.05.2020 13:28 Відповісти
а кто сказал, что они знают румынский? скорее всего из Приднестровья шагают.
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21.05.2020 15:54 Відповісти
Так чому так далеко? Придністров'я = РФ зовсім поруч ! Вони ж теж за "р- узький мир".
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21.05.2020 12:43 Відповісти
молдавский спецназ взял штурмом квартиру, в которой засели бандиты, и по привычке сделал в ней евроремонт..
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21.05.2020 12:04 Відповісти
По такой логике украинский спецназ должен клубнику собирать)
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21.05.2020 12:11 Відповісти
украинский спецназ вышел в первую стройку в мире по снайпингу..
в Украине за шесть лет войны сформировалась отличная школа снайперов, которые имеют возможность тренироваться 365 дней в году в реальных условиях..
шутка про клубнику и спецназ не прошла.. тренируйтесь больше!
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21.05.2020 12:15 Відповісти
Украинский спецназ вышел в первую СТРОЙКУ.понял что очепятка, но тоже прикольно)))
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21.05.2020 19:58 Відповісти
да!.. тоже заметил свою ошибку, и догадался, что ты её используешь..
моя клавиатура на компе расположена под таким углом, что я иногда допускаю примитивные ошибки.. сорри!
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21.05.2020 20:04 Відповісти
Прошли тысячу километров с целофановыми пакетами вместо рюкзаков.
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21.05.2020 12:11 Відповісти
BMW очень крепкий пакет
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21.05.2020 12:25 Відповісти
Чего в Румынию не пошли, кацапы?
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21.05.2020 12:20 Відповісти
Пусть себе шли бы люди кушать хочеться всем
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21.05.2020 13:53 Відповісти
***** малдавашке
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21.05.2020 14:30 Відповісти
 
 