Офіс Генпрокурора готовий до запуску інституту кримінальних проступків з 1 липня 2020 року, - Венедіктова. ФОТОрепортаж

Тривають технічні роботи з впровадження кримінальних проступків у Єдиному реєстрі досудових розслідувань, що складаються з процесуальної та аналітичної складової.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова на робочій зустрічі з членами комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності та представниками Національної поліції, Державного бюро розслідувань, Державної фіскальної служби обговорила стан готовності до впровадження інституту кримінальних проступків і механізмів їхнього розслідування у формі дізнання, а також поточний стан реформування органів прокуратури.

"Ми продовжуємо розпочату реформу прокуратури, однак рухаємося далі виважено, із залученням міжнародних партнерів, щоб таки досягти мети і побудувати інституцію за найвищими світовими стандартами. Вже почав роботу Тренінговий центр прокурорів, який, зокрема, допоможе нам підготувати фахівців до запуску інституту кримінальних проступків. Ми зараз до цього активно готуємось, щоб він запрацював вчасно, з 1 липня 2020 року", - зазначила Венедіктова.

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Фахівці Офісу Генпрокурора розповіли, що нині тривають технічні роботи з впровадження кримінальних проступків у Єдиному реєстрі досудових розслідувань, які складаються із процесуальної та аналітичної складової. Зміни також дозволять забезпечити безперервну роботу у ЄРДР понад 30 тисячам користувачів. Крім того, ведеться робота з приведення у відповідність законодавчих та нормативно-правових актів.

Також на зустрічі окрему увагу було приділено питанням тестування і навчання співробітників правоохоронних органів, які будуть виконувати повноваження дізнавачів. Сторони наголосили на необхідності внесення змін і формування нових штатних розкладів у правоохоронних органах, обумовлених запровадженням інституту кримінальних проступків.

Представники профільного парламентського комітету наголосили на необхідності своєчасного запуску інституту кримінальних проступків. Практичне його застосування сприятиме забезпеченню швидкого розслідування кримінальних злочинів невеликої тяжкості та зменшення навантаження на слідчих органів досудового розслідування.

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