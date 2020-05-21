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Офіс Генпрокурора готовий до запуску інституту кримінальних проступків з 1 липня 2020 року, - Венедіктова. ФОТОрепортаж

Тривають технічні роботи з впровадження кримінальних проступків у Єдиному реєстрі досудових розслідувань, що складаються з процесуальної та аналітичної складової.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова на робочій зустрічі з членами комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності та представниками Національної поліції, Державного бюро розслідувань, Державної фіскальної служби обговорила стан готовності до впровадження інституту кримінальних проступків і механізмів їхнього розслідування у формі дізнання, а також поточний стан реформування органів прокуратури.

"Ми продовжуємо розпочату реформу прокуратури, однак рухаємося далі виважено, із залученням міжнародних партнерів, щоб таки досягти мети і побудувати інституцію за найвищими світовими стандартами. Вже почав роботу Тренінговий центр прокурорів, який, зокрема, допоможе нам підготувати фахівців до запуску інституту кримінальних проступків. Ми зараз до цього активно готуємось, щоб він запрацював вчасно, з 1 липня 2020 року", - зазначила Венедіктова.

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Фахівці Офісу Генпрокурора розповіли, що нині тривають технічні роботи з впровадження кримінальних проступків у Єдиному реєстрі досудових розслідувань, які складаються із процесуальної та аналітичної складової. Зміни також дозволять забезпечити безперервну роботу у ЄРДР понад 30 тисячам користувачів. Крім того, ведеться робота з приведення у відповідність законодавчих та нормативно-правових актів.

Також на зустрічі окрему увагу було приділено питанням тестування і навчання співробітників правоохоронних органів, які будуть виконувати повноваження дізнавачів. Сторони наголосили на необхідності внесення змін і формування нових штатних розкладів у правоохоронних органах, обумовлених запровадженням інституту кримінальних проступків.

Представники профільного парламентського комітету наголосили на необхідності своєчасного запуску інституту кримінальних проступків. Практичне його застосування сприятиме забезпеченню швидкого розслідування кримінальних злочинів невеликої тяжкості та зменшення навантаження на слідчих органів досудового розслідування.

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Офіс Генпрокурора готовий до запуску інституту кримінальних проступків з 1 липня 2020 року, - Венедіктова 01
Офіс Генпрокурора готовий до запуску інституту кримінальних проступків з 1 липня 2020 року, - Венедіктова 02
Офіс Генпрокурора готовий до запуску інституту кримінальних проступків з 1 липня 2020 року, - Венедіктова 03

Автор: 

Венедіктова Ірина (829) Офіс Генпрокурора (3249)


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Топ коментарі
+8
Офис Генпрокурора готов к запуску института уголовников
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21.05.2020 12:43
+6
очередная туфта, чтобы замылить глаза ЕС или США, получить бабки и все растащить в славных традициях
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21.05.2020 12:45
+6
Кива маску надел не туда 😬😬😬
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21.05.2020 12:46
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Офис Генпрокурора готов к запуску института уголовников
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21.05.2020 12:43 Відповісти
Если быстро прочитать , - то не то Вмещается в Голове.А может и не Ошибочно. Время покажет.
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21.05.2020 12:43 Відповісти
Институт, который мы заслужили...
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21.05.2020 12:43 Відповісти
очередная туфта, чтобы замылить глаза ЕС или США, получить бабки и все растащить в славных традициях
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21.05.2020 12:45 Відповісти
Кива маску надел не туда 😬😬😬
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21.05.2020 12:46 Відповісти
Мы продолжаем начатую реформу прокуратуры, однако двигаемся дальше взвешенно/ По Рабиновичу-чтобы да так нет.
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21.05.2020 12:46 Відповісти
какие отвратительные рожи!!!!
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21.05.2020 12:48 Відповісти
А чому Ківа без намордника? Йому щеплення від сказу вже зробили?
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21.05.2020 12:48 Відповісти
Куницкий и Бужанский - два сепарских *********!!!
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21.05.2020 12:49 Відповісти
Це кива з бужанським там керують? Ого, тоді путнього нічого з цього не вийде.
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21.05.2020 12:53 Відповісти
Ну почему же? Это такие гиганты мысли!
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21.05.2020 13:43 Відповісти
ОПГ
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21.05.2020 12:57 Відповісти
как мило всё завуалировано!!??,,институт уголовных ПРОСТУПКОВ!!"я лично чёт не понимаю??с каких пор ??проступок??(карл) должен быть уголовно наказуем??хотя с нынешними правителями могут за проступок и смертную казнь применить!!(похоже репрессивный закон янека по сравнению с нынешними ,,модернизированными художествами"будет очень бледно выглядеть!!)а по факту идёт подготовка к конкретным репрессиям.(другим это творчество не объяснить)
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21.05.2020 13:00 Відповісти
Своих не сажаем
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21.05.2020 13:07 Відповісти
На последнем фото - сладкая парочка? Из детского садика привычка ходить парами держась за руку. А сейчас ведь ОГПУ, пора взрослеть, детство уже прошло. Или нет?
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21.05.2020 13:16 Відповісти
Суетятся и фонтанируют бурную реформаторскую деятельность. А я сажаю...
Офіс Генпрокурора готовий до запуску інституту кримінальних проступків з 1 липня 2020 року, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 2058
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21.05.2020 13:22 Відповісти
Днепровский кандидат в депутаты от «Слуги Народа» МАКСИМ БУЖАНСКИЙ избивал жену и разыскивался как рейдер
Общественный деятель из Днепра https://www.facebook.com/denis.selin.52#_blank Денис Селин на своей странице в социальной сети Facebook поделился достижениями будущего кандидата в нардепы.
Вот что он накопал на Макса Бужанского в полицейских архивах:

В 1998 году его объявляли в розыск по статье УК 206 ч. 2 (противозаконное завладение имуществом предприятии, учреждения, организации),
уголовное дело № 621506 от 30.11.1998.

В 2004 году проходил по делу о воровстве статье 185 УК ч.1.
Дело № 67041942 дата:06.10.2004г В 2004 году проходил по делу о воровстве статье 185 УК ч.1. Дело № 67041942 дата:06.10.2004г

Также угрожал по телефону гражданке Шведовой Н.В
Дело передано в прокуратуру № 6193 от 26.04.2012.

В 2013 году бывшая жена Бужанского заявила, что он ее избил (угрожал истице физической расправой и ударил по лицу) -
дело в едином реестре досудебных расследований № 12013040690004160 от 21.07.2013.

Также об избиении заявлял Цибратенко В.Г 31.03.2014
по статье 190 ч.1 Уголовного кодекса Украины и материал внесен в ЕРДР № 12014040690001128

В 2014 году было заявление на Максима Бужанского со стороны бывшей жены о нанесении телесных увечий третьим лицам
в деле единого учета № 7013 от 04.07.2014.

Еще будущий кандидат в народные депутаты нарушал правила ношения и хранения оружия статья 191 УПАП ч.1 № 654075 от 09.10.201

В своей публикации Денис Селин отметил других кандидатов на места в парламенте от политической партии «Слуга Народа», чтобы те тщательно проверили прошлое возможного днепровского мажоритарщика.
https://49000.com.ua/dneprovskiy-kandidat-v-deputaty-ot-s/#_blank https://49000.com.ua/dneprovskiy-kandidat-v-deputaty-ot-s/
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21.05.2020 13:37 Відповісти
А что такое "интситут уголовных проступков"? Чем отличается от преступления?
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21.05.2020 13:40 Відповісти
Прошу обнародавать оклады прокуров. У нас если правильно посчитать на одного преступника десятка два тех кто его разоблачает. И чем больше их становится тем больше они берут взяток.
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21.05.2020 13:55 Відповісти
Когда увидел состав Комитета - что то мне стало ссыкотно!!!!
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21.05.2020 14:17 Відповісти
Офіс Генпрокурора готовий до запуску інституту кримінальних проступків з 1 липня 2020 року, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 5414
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21.05.2020 14:44 Відповісти
Кому непонятно. Небольшой тяжести преступления, хотят переложить на плечи участковых. Так как следаки устали. До 2012 года был старый УПК, где опера и участковые все делали, а следак и не выходя из кабинета печатали бумажки. Потом изменили, и следаки несут ответственность за сбор материала, а остальные службы им помогают. Но так как следствие это ленивые оболтусы, то хотят вернуть УПК до 2012 года
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21.05.2020 21:52 Відповісти
 
 