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Бюст Жукова на проспекті Григоренка у Харкові "червонів" два дні поспіль. ФОТО

Бюст Жукова на проспекті Григоренка у Харкові

Дві доби поспіль невідомі обливали фарбою погруддя маршала Жукова на проспекті генерала Петра Григоренка.

Про це повідомила "Суспільному" глава адміністрації Немишлянського району Тетяна Топчій, передає Цензор.НЕТ.

"Це було опівночі. Патрульна поліція помітила, що він (бюст. - Ред.) був укотре облитий фарбою. Сьогодні вночі виїжджала слідча група і сьогодні вранці працює слідча група. Розбираємося, з'ясовуємо, шукаємо свідків. Витираємо, миємо" - сказала Топчій 20 травня.

Як повідомили в поліції, правоохоронці вилучили розбиту скляну банку із залишками фарби. Інформацію про інцидент внесли до ЄРДР.

19 травня стало відомо, що вночі двоє невідомих облили фарбою пам'ятник і кинули банку. На цей звук зреагував черговий адміністрації. Наздогнати невідомих йому не вдалося.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Невідомі намалювали чорну смугу на пофарбованому в червоний прапорі пам'ятника воїнам-визволителям у Слов'янську, мер Лях звернувся у поліцію. ФОТО

Бюст Жукова на проспекті Григоренка у Харкові червонів два дні поспіль 01

Нагадаємо, у вересні 2019 року суд в Харкові визнав незаконним перейменування проспекту Григоренка на проспект Жукова.

2 червня 2019 року активісти ряду партій і громадських організацій повалили бюст маршала СРСР Георгія Жукова, який стояв неподалік від Палацу спорту в Харкові.

Геннадій Кернес тоді заявив, що міська влада Харкова відновить пам'ятник маршалу СРСР Жукова, який знесли протестувальники.

Автор: 

пам’ятник (928) Харків (5594) вандалізм (426)


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Топ коментарі
+50
Кого нах искать?
Он просто МИРОТОЧИЛ!
Поклонская подтвердит.
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21.05.2020 12:49
+32
Йому стало соромно за невинноубієнних солдат власної армії?
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21.05.2020 12:51
+21
Стыдно маньяку за угробленные жизни.
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21.05.2020 12:52
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Кого нах искать?
Он просто МИРОТОЧИЛ!
Поклонская подтвердит.
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21.05.2020 12:49 Відповісти
"мироточил" кровью миллионов замордованных этим убийцей солдат,
начиная с Халкин-Гола, когда бросал неподготовленных набранных призывников с Дальнего Востока против наилучшей в Японии Квантунской армии, и заканчивая штурмом Берлина
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21.05.2020 14:37 Відповісти
Йому стало соромно за невинноубієнних солдат власної армії?
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21.05.2020 12:51 Відповісти
Зачем это делать???
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21.05.2020 12:51 Відповісти
От і я кажу, навіщо по кілька разів на рік знищувати пам'ятники воїнам УПА і АТО в Харкові?!
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21.05.2020 12:59 Відповісти
Тоже верно.
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21.05.2020 13:01 Відповісти
москалі ********** танцювати на кістках при нквд навіть організувало рух "богоборців" які знищували кладовища.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89_%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0 Ликвидация кладбищ в СССР
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21.05.2020 13:09 Відповісти
Стыдно маньяку за угробленные жизни.
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21.05.2020 12:52 Відповісти
бюст мироточит!.. нужно Гепу приложить к бюсту, и может произойдет чудо.. Гепа околеет!
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21.05.2020 12:53 Відповісти
Штерн добился, что президиум Верховного Совета СССР дал Военному Совету фронтовой группы право помилования. К этому времени уже имелось 17 приговоренных к расстрелу. Даже не юристов содержания уголовных дел приговоренных потрясали. В каждом таком деле лежали либо рапорт начальника, в котором тот писал: «Такой-то получил такое-то приказание, его не выполнил» и резолюция на рапорте: «Трибунал. Судить. Расстрелять!», либо записка Жукова: «Трибунал. Такой-то получил от меня лично такой-то приказ. Не выполнил. Судить. Расстрелять!». И приговор. Более ничего. Ни протоколов допроса, ни проверок, ни экспертиз. Вообще ничего. Лишь одна бумажка и приговор.
- П. Г. Григоренко: «В подполье можно встретить только крыс» https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-_451bcb1937a0a174-24 [23] (Википедия)
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21.05.2020 12:53 Відповісти
счет жертв жукова идет на десятки миллионов (я не шучу) людей солдат и мирных граждан он прямо или косвенно виноват причем жертвы были и после войны (тоцкий полигон) его преступления и безграничную жестокость с тупостью показал В.Суворов в книгах Беру свои слова обратно и Тень победы
привожу отрывки из книги Тень победы о Ржевско-Сычевской операции

Для проведения этой грандиозной операции были собраны силы большие, чем для проведения контрнаступления под Сталинградом. Под командованием Жукова на этот раз - почти два миллиона солдат и офицеров, 3300 танков, более тысячи боевых самолетов, 24 тысячи орудий и минометов. Суммарный боевой вес советских танков, привлекаемых к этой операции в 2,8 раза превышал боевой вес всех германских танков, которые Гитлер 22 июня 1941 года бросил на Советский Союз.
И вот эту операцию в ноябре-декабре 1942 года Жуков снова провалил.
Там, где был Жуков, - позорное поражение, реки крови, пирамиды солдатских костей и почти две тысячи сгоревших советских танков. Это - в дополнение к тому, что в этом районе было уже уложено в землю с января по август(под командованием того же жукова). А под Сталинградом, где Жукова не было, - победа.

"Войска 25 ноября фактически посылались не в бой, а на убой, под хорошо организованный огонь врага".
"Две стрелковых бригады 8-го гвардейского стрелкового корпуса - 148-я и 150-я четыре дня штурмовали село Хлепень, расположенное на высоком берегу Вазузы: под селом практически в полном составе полегли 148-я и 150-я стрелковые бригады, в которых кроме штабов и подразделений обеспечения не осталось никого".
"Неумолимая Ставка и ее представитель Георгий Жуков требовали только одного - наступления во чтобы то ни стало. 20-я армия была дополнительно усилена 5-м танковым корпусом и четырьмя стрелковыми дивизиями."
"Поле битвы было усеяно нашими сгоревшими танками. В частности, уже 6 декабря шесть танковых бригад 20-й армии из восьми, потерявшие почти всю материальную часть, были отведены для восстановления боеспособности в тыл".
"Уже 13 декабря 6-й танковый корпус имел в строю 26 танков, а два дня назад введенный в сражение 5-й танковый корпус - только 30. Один танковый корпус вел бой за деревню Малое Кропотово, второй пытался взять штурмом село Подосиновка".
"За неделю (11-18 декабря) крайне кровопролитных, ожесточенных и по своей сути безрезультатных боев наступательные возможности 20-й армии были окончательно исчерпаны. Закончились боеприпасы и горюче-смазочные материалы. Почти полностью была потеряна материальная часть всех восьми танковых бригад и обоих танковых корпусов. Оставшиеся в живых люди, по несколько суток находившиеся без сна и пищи, были предельно измотаны и смертельно устали".
"За 23 суток беспрерывных боев войска 20-й армии на 8-километровом участке вгрызлись в оборону противника на 10 километров. Среднесуточные темпы наступления - чуть более 400 метров в сутки. За каждый километр пришлось платить шестью тысячами убитых и раненых воинов".
"Примерно по тому же сценарию разворачивались события в полосах наступления других армий Западного и Калининского фронтов".
"Общие людские потери Калининского и Западного фронтов составили более 215 тысяч человек убитыми и ранеными".
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21.05.2020 13:27 Відповісти
Так поставьте круглосуточный каравул и охраняйте эту святую святыню. Добавте дежурных администрации... Думали легко будет?
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21.05.2020 12:53 Відповісти
Кто кому?
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21.05.2020 13:05 Відповісти
Ну да .В Украине просто обожают Сралинских любимчиков.Конева,Ватутина,Берию,Ежова ,Будённого,Ворошилова,Молотова,Кагановича.
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21.05.2020 13:06 Відповісти
Жжёра Жюков обречён в Харькове.Многие будут нести собачий помёт вместо цветочков.Кат украинцев.Пусть привыкает вместе с ордой!.Главное превратить это в регулярный инфошум в орде.Они выкупят.Можно будет даже обменять на кого-то из наших..
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21.05.2020 13:03 Відповісти
Бюст то ладно. Удивительней всего, что харьковчане не краснеют за своего мэра.
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21.05.2020 13:08 Відповісти
А подорвать пробовали, как в свое время бюст сралина в Запорожье?
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21.05.2020 13:12 Відповісти
в Запорожье маленький был. тут взрывчатки много надо.
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21.05.2020 13:14 Відповісти
Там жилые дома в 30 метрах стоят вокруг почти. С окон видно всё кстати. Можно с хорошей рогатки достать мелкими аптечными *пизирьками* с краской. А рогатку купить в рыболовецком магазине, кто сделать не умеет. Напомню скороспелым---кожеток с языка ботинка кожаного, резина авиационная, рогач с ореха лесного желательно, между рожками не менее 12-14 см и гайка даже на 32 полетит за нефиг делать на 40 м убойно.
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21.05.2020 13:45 Відповісти
може на третью ночь сдёрнут?
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21.05.2020 13:12 Відповісти
Нация может гордиться не только этими подвигами, но и вообще всеми своими усилиями по украшению украинских городов - отбитой и разбитой плиткой, граффити, пятнами утеплителя, застройкой балконов. Все это выглядит гораздо величественней, чем вся Швейцария.
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21.05.2020 13:13 Відповісти
В Харькове законы Украины не работают? Какого этот Мясник из комуняцкого прошлого до сих пор красуется в городах Украины, а не свалке истории где нибудь?
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21.05.2020 13:14 Відповісти
Черного кобеля не отмоешь добела.
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21.05.2020 13:16 Відповісти
*догнать не сумел*---так бегуна наймите в охрану. Видно очередной отставник дремал ---пенсуху не хилую суммируя с зарплаткой что в райисполкоме выдадут!
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21.05.2020 13:38 Відповісти
так может он и не старался, но начальству другого не скажет, мол сделал все что смог
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21.05.2020 14:05 Відповісти
А может это он сам все и сделал...

- Пять всадников! На белых конях! В черных костюмах и черных полумасках, - заученно отбарабанил корнет и не удержался: - Остальных, не помню сколько, положил на месте!
...
- Да что ж вы мне не верите? - канючил Бубенцов. - Зачем мне вам врать? Налетели, уволокли, отвезли в поле, закричали: «Ах, это не предводитель, мы ошиблись!» - и бросили в густую рожь…
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21.05.2020 15:48 Відповісти
Розтрощить ідола цього катюги! А потім пройтись по обласним та районним адміністраціям та попалить разом з комсомольцями яки там сидять при всіх владах вже двадцять років усі червоні ганчірки та портрети членінв та сралінів з комбрігом щорсом в їхніх кабінетах! Амінь.
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21.05.2020 13:51 Відповісти
Надо коптером ргдшку ночью прямо на фуражку ему вцепить только вместо узргма детонатор с пластинчатым замедлителем от бпмки.
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21.05.2020 14:05 Відповісти
а дежурный администрации не боится догнать этих челов с краской?
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21.05.2020 14:17 Відповісти
Порвите вате шаблон этим скрином!

Бюст Жукова на проспекті Григоренка у Харкові "червонів" два дні поспіль - Цензор.НЕТ 8927
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21.05.2020 14:47 Відповісти
Ставьте Гепу на ночь. Охранять.
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21.05.2020 16:15 Відповісти
Не чіпайте бюст Жюкова, то допа і гепа приготували собі на могилу!
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21.05.2020 17:42 Відповісти
 
 