Бюст Жукова на проспекті Григоренка у Харкові "червонів" два дні поспіль. ФОТО

Дві доби поспіль невідомі обливали фарбою погруддя маршала Жукова на проспекті генерала Петра Григоренка.

Про це повідомила "Суспільному" глава адміністрації Немишлянського району Тетяна Топчій, передає Цензор.НЕТ.

"Це було опівночі. Патрульна поліція помітила, що він (бюст. - Ред.) був укотре облитий фарбою. Сьогодні вночі виїжджала слідча група і сьогодні вранці працює слідча група. Розбираємося, з'ясовуємо, шукаємо свідків. Витираємо, миємо" - сказала Топчій 20 травня.

Як повідомили в поліції, правоохоронці вилучили розбиту скляну банку із залишками фарби. Інформацію про інцидент внесли до ЄРДР.

19 травня стало відомо, що вночі двоє невідомих облили фарбою пам'ятник і кинули банку. На цей звук зреагував черговий адміністрації. Наздогнати невідомих йому не вдалося.

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Нагадаємо, у вересні 2019 року суд в Харкові визнав незаконним перейменування проспекту Григоренка на проспект Жукова.

2 червня 2019 року активісти ряду партій і громадських організацій повалили бюст маршала СРСР Георгія Жукова, який стояв неподалік від Палацу спорту в Харкові.

Геннадій Кернес тоді заявив, що міська влада Харкова відновить пам'ятник маршалу СРСР Жукова, який знесли протестувальники.