Україна сьогодні святкує День вишиванки: дудл від Google, одягнені пам'ятники дітей у Києві та привітання від полярників. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

День вишиванки в Україні відзначається в третій четвер травня. У 2020 році свято припадає на 21 травня.

Свято починалося в 2006 році з маленької акції "Всесвітній день вишиванки", але з часом вийшло на всеукраїнський рівень, повідомляє Цензор.НЕТ.

У День вишиванки український традиційний одяг надягають тисячі людей не тільки в нашій країні, а й по всьому світу. Так, українські полярники, які зараз в Антарктиді, записали вітальне відео до Дня вишиванки.

"Команда 25-ї Української антарктичної Експедиції надсилає свої привітання всій Україні до Дня вишиванки. І де б ви не були, варто пам'ятати, що ми - українці, маємо чудові традиції", - наголошується в привітанні.

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У День вишиванки в Україні в національний одяг одягають навіть пам'ятники. Так, цього року скульптури дітей на Поштовій площі в центрі Києва одягли у вишиванки і медичні маски.



















Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Google присвятив свою стартову сторінку Дню вишиванки. Ілюстрації для нового дудла намалювала українська художниця Тетяна Якунова, пише Громадське.

"Найбільше часу в роботі над цим проєктом я присвятила вивченню національної вишивки та численних візерунків. Більшість елементів святкового дудла я створила, надихнувшись різноманіттям традиційних елементів вишивки з різних куточків України", - розповіла художниця.

У компанії додали, що для створення візерунка на вишиванці можна використовувати понад 250 видів вишивальних швів. Вони діляться на три категорії: квіткові орнаменти, зооморфні фігури і геометричні фігури. Всі вони є на святковому дудлі.

Провести 21 травня Парад вишиванок в соціальних мережах з хештегом #ОдягниВишиванку закликали українців з усього світу Петро і Марина Порошенки. Про це повідомляє пресслужба "Європейської Солідарності".

"Зараз, коли реванш стукає у двері нашого дому, потужні символи, що єднають, особливо цінні. Прапор, герб, гімн, мова, вишиванка роблять нас єдиною нацією, є джерелом сили предків, символом нашої боротьби за світле майбутнє. Ми одягаємо вишиванку, щоб показати – ми єдиний сильний непереможний народ. У нашому серці – Україна. П’ята колона Кремля не полишає надій повернути Україну під вплив Росії. Але я впевнений, єдність українців та щира любов до України не дадуть ворогу розвернути нас до минулого", - підкреслив Порошенко на сторінці в мережі Facebook.

Порошенко закликав українців влаштувати парад вишиванок в соцмережах.

"Нехай вишивка об'єднує українців", - зазначив п'ятий президент України.

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Представники української громади Туреччини зняли ролик до Дня вишиванки, в якому йдеться про значення прикрашеної вишивкою сорочки як оберега для кожного українця.

Українці в Індії з нагоди Дня вишиванки представили пісню "Мамин оберіг" про національну вишиванку.

З теми української етніки світові дизайнери черпають натхнення, світові зірки вбираються у вишиванки.

"Для українців споконвіку власна вишиванка була дуже дорогоцінною, виступала оберегом від зла та недолі. Вишиванка є самобутнім символом зв’язку поколінь, зберігає споконвічні народні традиції етнічного вишитого українського одягу. Вишиванка – це генетичний код, з якого складається унікальне національне ДНК України як частини європейської родини", - підкреслила в привітанні до Дня вишиванки в.о. міністра культури і інформаційної політики Світлана Фоменко.

Фотографії одягнених у вишиванки американських дипломатів оприлюднило Посольство США в Україні.

"З нагоди Дня вишиванки команда Посольства США вбралася в свої кращі вишиванки. Святкуйте сьогодні разом з нами і діліться вашими фотографіями улюблених вишиванок", - зауважили в диппредставництві.

Посольство Великої Британії в Україні привітало українців з Днем вишиванки, а британські дипломати приєдналися до святкування.

"З Днем Вишиванки! Посольство Великої Британії, незважаючи на карантин, з радістю приєднується до цьогорічного свята. Багато наших колег з нетерпінням чекають цього дня, щоб показати свою вишиту сорочку або сукню. Дивіться наші фото у вишиванках, а діліться своїми в коментарях", - зазначили в посольстві.





















Українські знаменитості з нагоди Дня вишиванки також публікують свої фотографії у вишиванках.











