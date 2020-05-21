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Україна сьогодні святкує День вишиванки: дудл від Google, одягнені пам'ятники дітей у Києві та привітання від полярників. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

День вишиванки в Україні відзначається в третій четвер травня. У 2020 році свято припадає на 21 травня.

Свято починалося в 2006 році з маленької акції "Всесвітній день вишиванки", але з часом вийшло на всеукраїнський рівень, повідомляє Цензор.НЕТ.

У День вишиванки український традиційний одяг надягають тисячі людей не тільки в нашій країні, а й по всьому світу. Так, українські полярники, які зараз в Антарктиді, записали вітальне відео до Дня вишиванки.

"Команда 25-ї Української антарктичної Експедиції надсилає свої привітання всій Україні до Дня вишиванки. І де б ви не були, варто пам'ятати, що ми - українці, маємо чудові традиції", - наголошується в привітанні.

Також дивіться: До Всесвітнього дня вишиванки Зеленський із дружиною подарували вишиті сорочки лідерам світових держав. ФОТО

У День вишиванки в Україні в національний одяг одягають навіть пам'ятники. Так, цього року скульптури дітей на Поштовій площі в центрі Києва одягли у вишиванки і медичні маски.

Україна сьогодні святкує День вишиванки: дудл від Google, одягнені памятники дітей у Києві та привітання від полярників 01
Україна сьогодні святкує День вишиванки: дудл від Google, одягнені памятники дітей у Києві та привітання від полярників 02
Україна сьогодні святкує День вишиванки: дудл від Google, одягнені памятники дітей у Києві та привітання від полярників 03
Україна сьогодні святкує День вишиванки: дудл від Google, одягнені памятники дітей у Києві та привітання від полярників 04
Україна сьогодні святкує День вишиванки: дудл від Google, одягнені памятники дітей у Києві та привітання від полярників 05
Україна сьогодні святкує День вишиванки: дудл від Google, одягнені памятники дітей у Києві та привітання від полярників 06
Україна сьогодні святкує День вишиванки: дудл від Google, одягнені памятники дітей у Києві та привітання від полярників 07
Україна сьогодні святкує День вишиванки: дудл від Google, одягнені памятники дітей у Києві та привітання від полярників 08
Україна сьогодні святкує День вишиванки: дудл від Google, одягнені памятники дітей у Києві та привітання від полярників 09

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Google присвятив свою стартову сторінку Дню вишиванки. Ілюстрації для нового дудла намалювала українська художниця Тетяна Якунова, пише Громадське.

Україна сьогодні святкує День вишиванки: дудл від Google, одягнені памятники дітей у Києві та привітання від полярників 10

"Найбільше часу в роботі над цим проєктом я присвятила вивченню національної вишивки та численних візерунків. Більшість елементів святкового дудла я створила, надихнувшись різноманіттям традиційних елементів вишивки з різних куточків України", - розповіла художниця.

У компанії додали, що для створення візерунка на вишиванці можна використовувати понад 250 видів вишивальних швів. Вони діляться на три категорії: квіткові орнаменти, зооморфні фігури і геометричні фігури. Всі вони є на святковому дудлі.

Провести 21 травня Парад вишиванок в соціальних мережах з хештегом #ОдягниВишиванку закликали українців з усього світу Петро і Марина Порошенки. Про це повідомляє пресслужба "Європейської Солідарності".

"Зараз, коли реванш стукає у двері нашого дому, потужні символи, що єднають, особливо цінні. Прапор, герб, гімн, мова, вишиванка роблять нас єдиною нацією, є джерелом сили предків, символом нашої боротьби за світле майбутнє. Ми одягаємо вишиванку, щоб показати – ми єдиний сильний непереможний народ. У нашому серці – Україна. П’ята колона Кремля не полишає надій повернути Україну під вплив Росії. Але я впевнений, єдність українців та щира любов до України не дадуть ворогу розвернути нас до минулого", - підкреслив Порошенко на сторінці в мережі Facebook.

Порошенко закликав українців влаштувати парад вишиванок в соцмережах.

"Нехай вишивка об'єднує українців", - зазначив п'ятий президент України.

Дивіться: Молодша донька короля Бельгії одягла до школи вишиванку. ФОТО

Представники української громади Туреччини зняли ролик до Дня вишиванки, в якому йдеться про значення прикрашеної вишивкою сорочки як оберега для кожного українця.

Українці в Індії з нагоди Дня вишиванки представили пісню "Мамин оберіг" про національну вишиванку.

З теми української етніки світові дизайнери черпають натхнення, світові зірки вбираються у вишиванки.

Україна сьогодні святкує День вишиванки: дудл від Google, одягнені памятники дітей у Києві та привітання від полярників 11

"Для українців споконвіку власна вишиванка була дуже дорогоцінною, виступала оберегом від зла та недолі. Вишиванка є самобутнім символом зв’язку поколінь, зберігає споконвічні народні традиції етнічного вишитого українського одягу. Вишиванка – це генетичний код, з якого складається унікальне національне ДНК України як частини європейської родини", - підкреслила в привітанні до Дня вишиванки в.о. міністра культури і інформаційної політики Світлана Фоменко.

Україна сьогодні святкує День вишиванки: дудл від Google, одягнені памятники дітей у Києві та привітання від полярників 12

Фотографії одягнених у вишиванки американських дипломатів оприлюднило Посольство США в Україні.

Україна сьогодні святкує День вишиванки: дудл від Google, одягнені памятники дітей у Києві та привітання від полярників 13

"З нагоди Дня вишиванки команда Посольства США вбралася в свої кращі вишиванки. Святкуйте сьогодні разом з нами і діліться вашими фотографіями улюблених вишиванок", - зауважили в диппредставництві.

Посольство Великої Британії в Україні привітало українців з Днем вишиванки, а британські дипломати приєдналися до святкування.

"З Днем Вишиванки! Посольство Великої Британії, незважаючи на карантин, з радістю приєднується до цьогорічного свята. Багато наших колег з нетерпінням чекають цього дня, щоб показати свою вишиту сорочку або сукню. Дивіться наші фото у вишиванках, а діліться своїми в коментарях", - зазначили в посольстві.

Україна сьогодні святкує День вишиванки: дудл від Google, одягнені памятники дітей у Києві та привітання від полярників 14
Україна сьогодні святкує День вишиванки: дудл від Google, одягнені памятники дітей у Києві та привітання від полярників 15
Україна сьогодні святкує День вишиванки: дудл від Google, одягнені памятники дітей у Києві та привітання від полярників 16
Україна сьогодні святкує День вишиванки: дудл від Google, одягнені памятники дітей у Києві та привітання від полярників 17
Україна сьогодні святкує День вишиванки: дудл від Google, одягнені памятники дітей у Києві та привітання від полярників 18
Україна сьогодні святкує День вишиванки: дудл від Google, одягнені памятники дітей у Києві та привітання від полярників 19
Україна сьогодні святкує День вишиванки: дудл від Google, одягнені памятники дітей у Києві та привітання від полярників 20
Україна сьогодні святкує День вишиванки: дудл від Google, одягнені памятники дітей у Києві та привітання від полярників 21
Україна сьогодні святкує День вишиванки: дудл від Google, одягнені памятники дітей у Києві та привітання від полярників 22
Україна сьогодні святкує День вишиванки: дудл від Google, одягнені памятники дітей у Києві та привітання від полярників 23

Українські знаменитості з нагоди Дня вишиванки також публікують свої фотографії у вишиванках.

Україна сьогодні святкує День вишиванки: дудл від Google, одягнені памятники дітей у Києві та привітання від полярників 24
Україна сьогодні святкує День вишиванки: дудл від Google, одягнені памятники дітей у Києві та привітання від полярників 25
Україна сьогодні святкує День вишиванки: дудл від Google, одягнені памятники дітей у Києві та привітання від полярників 26
Україна сьогодні святкує День вишиванки: дудл від Google, одягнені памятники дітей у Києві та привітання від полярників 27
Україна сьогодні святкує День вишиванки: дудл від Google, одягнені памятники дітей у Києві та привітання від полярників 28
Україна сьогодні святкує День вишиванки: дудл від Google, одягнені памятники дітей у Києві та привітання від полярників 29

Автор: 

Антарктида (99) вишиванка (72) діаспора (209) Порошенко Петро (15173) українці (2539) Порошенко Марина (106) День вишиванки (18)


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Топ коментарі
+16
Украина сегодня празднует День вышиванки: дудл от Google, одетые памятники играющих детей в Киеве и поздравление от полярников - Цензор.НЕТ 6798
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21.05.2020 13:49
+12
Судячи по фотков, головзебілку вишивали колами,але не хрестиком.
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21.05.2020 13:26
+11
хе-хе, за такі гроші можна купити автентичну борщівську вишиванку
(майже втрачено техніку цієї вишивки, тому вироби з нею найдорожчі)

Украина сегодня празднует День вышиванки: дудл от Google, одетые памятники играющих детей в Киеве и поздравление от полярников - Цензор.НЕТ 3708
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21.05.2020 13:57
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Украина сегодня празднует День вышиванки: дудл от Google, одетые памятники играющих детей в Киеве и поздравление от полярников - Цензор.НЕТ 403
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21.05.2020 13:19 Відповісти
Порох привітав порохоботів з Днем вишиванки Україна сьогодні святкує День вишиванки: дудл від Google, одягнені пам'ятники дітей у Києві та привітання від полярників - Цензор.НЕТ 8663
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21.05.2020 15:49 Відповісти
ги-и-и-и-и-и-и!
Украина сегодня празднует День вышиванки: дудл от Google, одетые памятники играющих детей в Киеве и поздравление от полярников - Цензор.НЕТ 4486
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21.05.2020 13:21 Відповісти
Судячи по фотков, головзебілку вишивали колами,але не хрестиком.
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21.05.2020 13:26 Відповісти
Да и у него какая-то не украинская вышивка.
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21.05.2020 16:23 Відповісти
С рашки прислали )от Козака
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21.05.2020 16:51 Відповісти
Украина сегодня празднует День вышиванки: дудл от Google, одетые памятники играющих детей в Киеве и поздравление от полярников - Цензор.НЕТ 6798
показати весь коментар
21.05.2020 13:49 Відповісти
хе-хе, за такі гроші можна купити автентичну борщівську вишиванку
(майже втрачено техніку цієї вишивки, тому вироби з нею найдорожчі)

Украина сегодня празднует День вышиванки: дудл от Google, одетые памятники играющих детей в Киеве и поздравление от полярников - Цензор.НЕТ 3708
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21.05.2020 13:57 Відповісти
автентичну борщівську вишиванку ...

борщагівська дешевше
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21.05.2020 13:59 Відповісти
борщагівське імєні ринку Сіріус - у зєзіков по ціні борщівки
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21.05.2020 15:06 Відповісти
Ой- йой. Буде дуже шкода, втратити таку красу
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21.05.2020 17:35 Відповісти
Любой скрипач знает, что смычок надо содержать в комфорте и не подвергать перепадам температуры.

Смычок для игры на пианино ничем в этом плане требований не отличается
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21.05.2020 13:58 Відповісти
гріли - гріли -не догріли . не витерпів і двох годин . больной , совсем больной . співчуваю .
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21.05.2020 14:15 Відповісти
Сміх сміхом,а простатит-штука сурйозна.
Україна сьогодні святкує День вишиванки: дудл від Google, одягнені пам'ятники дітей у Києві та привітання від полярників - Цензор.НЕТ 7728

І так поспішав,що й туфлі забризкав і в шось вступив.
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21.05.2020 15:03 Відповісти
І так поспішав,що й туфлі забризкав і в шось вступив.

Україна сьогодні святкує День вишиванки: дудл від Google, одягнені пам'ятники дітей у Києві та привітання від полярників - Цензор.НЕТ 6977
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21.05.2020 15:05 Відповісти
Феном по дешевле это позорище было сделать нельзя.....
Сплошные понты у дешевок!
Это еще началось с того, как в первые дни "правления" зебильной нечисти, они заказали себе на всех значки депутатов из серебра высшей пробы!
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21.05.2020 14:28 Відповісти
"Ночная медуза"... Шо она хотела этим сказать? Наверно, это просто фото в стиле "Жаба-гадюка"
Украина сегодня празднует День вышиванки: дудл от Google, одетые памятники играющих детей в Киеве и поздравление от полярников - Цензор.НЕТ 4784
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21.05.2020 13:57 Відповісти
то попса галімая, така уніформа для мєдуз
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21.05.2020 14:04 Відповісти
Україна сьогодні святкує День вишиванки: дудл від Google, одягнені пам'ятники дітей у Києві та привітання від полярників - Цензор.НЕТ 119
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21.05.2020 14:04 Відповісти
то крадене пацаками в японців а ля чорнолаковий розпис
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21.05.2020 14:06 Відповісти
а шо там не крадене ?)))

пєльмєні крадені,
балалайка крадена,
матрьошка крадена,
лапті крадені,
язык крадений,
герб крадений,
прапор крадений,
гімн крадений,

і навіть радіо у Марконі вкрали ...
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21.05.2020 14:09 Відповісти
А БОРЩ!!! ВОНИ Ж, за кордоном та у маааскві зробили борщ національним блюдом!! Хоча окрім щі..нічого не вміють!.
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21.05.2020 16:18 Відповісти
Все, кто был на море, знают: От медузы до сопли - один шаг.
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21.05.2020 14:44 Відповісти
Подделка - подделка во всем!
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21.05.2020 14:10 Відповісти
віртуальний - віртуальному

Офіс президента Володимира Зеленського прозвітував про подарунки від президентського подружжя лідерам світових держав до Дня вишиванки. Однак із повідомлення стає ясно, що вишиванку від Зеленських отримав неіснуючий "президент Канади". Про це повідомляє https://www.eurointegration.com.ua/news/2020/05/21/7110185/ "Європейська правда" .
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21.05.2020 14:25 Відповісти
Паску купити,-ще вистачило кеби,а на вишиванку -вже ні.
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21.05.2020 15:25 Відповісти
Помню, в школе на уроках труда учили вышивать "крестиком".
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21.05.2020 13:22 Відповісти
тоді не литвин, а литвина
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21.05.2020 13:23 Відповісти


я так понимаю, что и Литвин отличается от Пороха "физиологически"!
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21.05.2020 14:14 Відповісти
"крєстік" (одинарний і подвійний "болгарський") в українську вишивку принесли з паризьких взірців-схем 19 ст.
автентичні шви і техніки - козлик, верхоплут, занизування, зерновий вивід, бігунець, штапівка, пухлики, ретязь, качалочки, мережка (має окремий набір прийомів)...
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21.05.2020 13:34 Відповісти
Мне кажется все на фото не сами вышивали(зимними вечерами) "козликами" и "пухликами", а надели фабричного(китайского) производства.
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21.05.2020 13:38 Відповісти
https://www.google.com/search?q=%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C+%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%83+%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B&source=lmns&bih=644&biw=1348&hl=ru&ved=2ahUKEwjsi_bD5MTpAhUEXJoKHQlADCoQ_AUoAHoECAEQAA всё-бы тебе Китай...
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21.05.2020 13:51 Відповісти
а у Ленки разве вьішиванка? она не в стиле етники украинской. не все, что вьішито, есть вьішиванка.
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21.05.2020 13:58 Відповісти
найкоштовніші вироби з українською вишивкою (борщівка, решетилівка) можуть перевищувати 15 тис грн за одиницю
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21.05.2020 13:45 Відповісти
ну, якщо офісний етикет вимага носити годинника вартістю в одну зарплату власника, то чому б не поширити той само принцип і на вишиванку?..
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21.05.2020 13:47 Відповісти
Зі святом!

Украина сегодня празднует День вышиванки: дудл от Google, одетые памятники играющих детей в Киеве и поздравление от полярников - Цензор.НЕТ 9367
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21.05.2020 13:40 Відповісти
прикольно раньше ездил в город фотать с флагами ходили орали а щас хз...шок
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21.05.2020 13:46 Відповісти
шо за зборище тпшностей с кривым лицом ну кроме вв---там одни богачи и биомуссор там одна вышиванка стоит как зарплата аххаххаххаххах
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21.05.2020 13:47 Відповісти
кто все эти люди? и почему дети черные?
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21.05.2020 14:03 Відповісти
на Поштовій площі - як на пательні, скрізь парєбрік з асфальту й бетону... от і засмажилися путті
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21.05.2020 14:08 Відповісти
Это последствия танцующих негров на танках!
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21.05.2020 14:13 Відповісти
Сейчас мракобесье и манкурты на говно исходятся!
- "украинский изыг и ваши вышиванки распаляют междуусобнаю ненависть!"... хныр-ррррр....))
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21.05.2020 14:12 Відповісти
это и понятно, ведь не празднует люди день фуфаики, вот и бесяться
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21.05.2020 14:28 Відповісти
как то даже пропустил, ну да, теперь же при прзэденте мало о нацианальных традициях говорят, увы. Чуть холодновато у нас, ну ок, не так уж тепло, но одену вышиванку, мне такая из льна и вышита такими же по материалу и цвету нитками - натуральный или чуть белее натурального льна.

Україна сьогодні святкує День вишиванки: дудл від Google, одягнені пам'ятники дітей у Києві та привітання від полярників - Цензор.НЕТ 2569
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21.05.2020 14:26 Відповісти
Почему нет фото Петрухи, хотя бы в трусах со звездочками?
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21.05.2020 14:27 Відповісти
Какая все таки красивая семья у нашего Президента!

А где семья Зебила Оманского, в посадке на шашлыках? У него хоть дети есть, или домашние питомцы?...))))
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21.05.2020 14:33 Відповісти
а какая разница, что дети, что питомцы? один хрен- иуды продажные!
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21.05.2020 14:55 Відповісти
ну вот как так можно!!! из всего сделать посмешище...

Офис президент сообщил о том, что преЗЕдент Зеленский вместе с женой отправили в подарок лидерам стран мира традиционные украинские вышиванки.
Правда, формулировку его пресс-служба как всегда, составила ужасно некорректно :
"Символические подарки, которые несут в себе часть украинской истории и культуры, получили президенты и первые леди Соединенных Штатов Америки, Федеративной Республики Германия, Французской Республики, Канады, Республики Польша, Турецкой Республики и других стран", - пишет пресс-служба....
НО !!!
Как известно, в Канаде нет должности президента, а соответственно и должности первой леди. Формально руководством региона занимается королева Великобритании Елизавета II, а на месте, ее представителем, является генерал-губернатор. А Джастин Трюдо, в свою очередь, занимает пост премьер-министра. Неофициально его жену называют первой леди, но официально такого титула в стране нет. Кстати, самой Великобритании в списке "одаренных" также нет.
Кроме этого, в Германии в качестве первой леди выступает жена федерального канцлера, а не президента. И как бы... назвать мужа канцлера Германии Ангелы Меркель "первой леди" довольно трудно.... да и обидно !!!!! Україна сьогодні святкує День вишиванки: дудл від Google, одягнені пам'ятники дітей у Києві та привітання від полярників - Цензор.НЕТ 623


(двоешники!!!)
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21.05.2020 16:00 Відповісти
Красота!!!
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21.05.2020 17:38 Відповісти
Україна сьогодні святкує День вишиванки: дудл від Google, одягнені пам'ятники дітей у Києві та привітання від полярників - Цензор.НЕТ 2057
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21.05.2020 17:39 Відповісти
Я всё понимаю, конечно, традиции.
Однако, горожане Украины уже лет 200 одеваются по европейской моде.
Посмотрите фото второй половины 19 века.
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21.05.2020 17:40 Відповісти
ось вам ******** сукні від Л. Чернікової по ціні прєзікової "медузи"

Україна сьогодні святкує День вишиванки: дудл від Google, одягнені пам'ятники дітей у Києві та привітання від полярників - Цензор.НЕТ 4604
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21.05.2020 18:31 Відповісти
я сьогодні теж цілий день у вишиванці - дуже люблю її вдягати. Усіх зі святом!
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21.05.2020 18:49 Відповісти
монографія Олени Пчілки про українську вишивку
для Паризької виставки 1878 року

Україна сьогодні святкує День вишиванки: дудл від Google, одягнені пам'ятники дітей у Києві та привітання від полярників - Цензор.НЕТ 8394
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21.05.2020 21:13 Відповісти
Даже в "ватном" Изюме празднуют День вышиванки:
https://www.facebook.com/105263587788156/videos/2413569005609794/
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22.05.2020 01:21 Відповісти
КРАСА!!!
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22.05.2020 07:40 Відповісти
 
 