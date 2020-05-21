Україна сьогодні святкує День вишиванки: дудл від Google, одягнені пам'ятники дітей у Києві та привітання від полярників. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
День вишиванки в Україні відзначається в третій четвер травня. У 2020 році свято припадає на 21 травня.
Свято починалося в 2006 році з маленької акції "Всесвітній день вишиванки", але з часом вийшло на всеукраїнський рівень, повідомляє Цензор.НЕТ.
У День вишиванки український традиційний одяг надягають тисячі людей не тільки в нашій країні, а й по всьому світу. Так, українські полярники, які зараз в Антарктиді, записали вітальне відео до Дня вишиванки.
"Команда 25-ї Української антарктичної Експедиції надсилає свої привітання всій Україні до Дня вишиванки. І де б ви не були, варто пам'ятати, що ми - українці, маємо чудові традиції", - наголошується в привітанні.
У День вишиванки в Україні в національний одяг одягають навіть пам'ятники. Так, цього року скульптури дітей на Поштовій площі в центрі Києва одягли у вишиванки і медичні маски.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.
Google присвятив свою стартову сторінку Дню вишиванки. Ілюстрації для нового дудла намалювала українська художниця Тетяна Якунова, пише Громадське.
"Найбільше часу в роботі над цим проєктом я присвятила вивченню національної вишивки та численних візерунків. Більшість елементів святкового дудла я створила, надихнувшись різноманіттям традиційних елементів вишивки з різних куточків України", - розповіла художниця.
У компанії додали, що для створення візерунка на вишиванці можна використовувати понад 250 видів вишивальних швів. Вони діляться на три категорії: квіткові орнаменти, зооморфні фігури і геометричні фігури. Всі вони є на святковому дудлі.
Провести 21 травня Парад вишиванок в соціальних мережах з хештегом #ОдягниВишиванку закликали українців з усього світу Петро і Марина Порошенки. Про це повідомляє пресслужба "Європейської Солідарності".
"Зараз, коли реванш стукає у двері нашого дому, потужні символи, що єднають, особливо цінні. Прапор, герб, гімн, мова, вишиванка роблять нас єдиною нацією, є джерелом сили предків, символом нашої боротьби за світле майбутнє. Ми одягаємо вишиванку, щоб показати – ми єдиний сильний непереможний народ. У нашому серці – Україна. П’ята колона Кремля не полишає надій повернути Україну під вплив Росії. Але я впевнений, єдність українців та щира любов до України не дадуть ворогу розвернути нас до минулого", - підкреслив Порошенко на сторінці в мережі Facebook.
Порошенко закликав українців влаштувати парад вишиванок в соцмережах.
"Нехай вишивка об'єднує українців", - зазначив п'ятий президент України.
Представники української громади Туреччини зняли ролик до Дня вишиванки, в якому йдеться про значення прикрашеної вишивкою сорочки як оберега для кожного українця.
Українці в Індії з нагоди Дня вишиванки представили пісню "Мамин оберіг" про національну вишиванку.
З теми української етніки світові дизайнери черпають натхнення, світові зірки вбираються у вишиванки.
"Для українців споконвіку власна вишиванка була дуже дорогоцінною, виступала оберегом від зла та недолі. Вишиванка є самобутнім символом зв’язку поколінь, зберігає споконвічні народні традиції етнічного вишитого українського одягу. Вишиванка – це генетичний код, з якого складається унікальне національне ДНК України як частини європейської родини", - підкреслила в привітанні до Дня вишиванки в.о. міністра культури і інформаційної політики Світлана Фоменко.
Фотографії одягнених у вишиванки американських дипломатів оприлюднило Посольство США в Україні.
"З нагоди Дня вишиванки команда Посольства США вбралася в свої кращі вишиванки. Святкуйте сьогодні разом з нами і діліться вашими фотографіями улюблених вишиванок", - зауважили в диппредставництві.
Посольство Великої Британії в Україні привітало українців з Днем вишиванки, а британські дипломати приєдналися до святкування.
"З Днем Вишиванки! Посольство Великої Британії, незважаючи на карантин, з радістю приєднується до цьогорічного свята. Багато наших колег з нетерпінням чекають цього дня, щоб показати свою вишиту сорочку або сукню. Дивіться наші фото у вишиванках, а діліться своїми в коментарях", - зазначили в посольстві.
Українські знаменитості з нагоди Дня вишиванки також публікують свої фотографії у вишиванках.
Будь ласка, зачекайте...
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(майже втрачено техніку цієї вишивки, тому вироби з нею найдорожчі)
борщагівська дешевше
Смычок для игры на пианино ничем в этом плане требований не отличается
І так поспішав,що й туфлі забризкав і в шось вступив.
Сплошные понты у дешевок!
Это еще началось с того, как в первые дни "правления" зебильной нечисти, они заказали себе на всех значки депутатов из серебра высшей пробы!
пєльмєні крадені,
балалайка крадена,
матрьошка крадена,
лапті крадені,
язык крадений,
герб крадений,
прапор крадений,
гімн крадений,
і навіть радіо у Марконі вкрали ...
Офіс президента Володимира Зеленського прозвітував про подарунки від президентського подружжя лідерам світових держав до Дня вишиванки. Однак із повідомлення стає ясно, що вишиванку від Зеленських отримав неіснуючий "президент Канади". Про це повідомляє https://www.eurointegration.com.ua/news/2020/05/21/7110185/ "Європейська правда" .
я так понимаю, что и Литвин отличается от Пороха "физиологически"!
автентичні шви і техніки - козлик, верхоплут, занизування, зерновий вивід, бігунець, штапівка, пухлики, ретязь, качалочки, мережка (має окремий набір прийомів)...
- "украинский изыг и ваши вышиванки распаляют междуусобнаю ненависть!"... хныр-ррррр....))
А где семья Зебила Оманского, в посадке на шашлыках? У него хоть дети есть, или домашние питомцы?...))))
Офис президент сообщил о том, что преЗЕдент Зеленский вместе с женой отправили в подарок лидерам стран мира традиционные украинские вышиванки.
Правда, формулировку его пресс-служба как всегда, составила ужасно некорректно :
"Символические подарки, которые несут в себе часть украинской истории и культуры, получили президенты и первые леди Соединенных Штатов Америки, Федеративной Республики Германия, Французской Республики, Канады, Республики Польша, Турецкой Республики и других стран", - пишет пресс-служба....
НО !!!
Как известно, в Канаде нет должности президента, а соответственно и должности первой леди. Формально руководством региона занимается королева Великобритании Елизавета II, а на месте, ее представителем, является генерал-губернатор. А Джастин Трюдо, в свою очередь, занимает пост премьер-министра. Неофициально его жену называют первой леди, но официально такого титула в стране нет. Кстати, самой Великобритании в списке "одаренных" также нет.
Кроме этого, в Германии в качестве первой леди выступает жена федерального канцлера, а не президента. И как бы... назвать мужа канцлера Германии Ангелы Меркель "первой леди" довольно трудно.... да и обидно !!!!!
(двоешники!!!)
Однако, горожане Украины уже лет 200 одеваются по европейской моде.
Посмотрите фото второй половины 19 века.
для Паризької виставки 1878 року
https://www.facebook.com/105263587788156/videos/2413569005609794/