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"Київавтодор" цієї зими витратив на прибирання снігу більше грошей, ніж за минулий більш сніжний сезон. ДОКУМЕНТ

За сезон 2019-2020 року "Київавтодор" витратив більше грошей на прибирання та вивезення снігу, ніж минулого року, коли зима була більш сніжною.

Документ із зазначеними витратами комунальної корпорації опублікував у Facebook юрист Ростислав Кравець, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з офіційною інформацією, в період з листопада 2018 року по квітень 2019-го "Київавтодор" витратив 328,2 мільйона гривень на утримання доріг і тротуарів у столиці в осінньо-зимовий період. Тоді як у такий же сезон, але цього року витрати зросли до 395,4 мільйона гривень.

Київавтодор цієї зими витратив на прибирання снігу більше грошей, ніж за минулий більш сніжний сезон 01

Раніше на брифінгу мер Києва Віталій Кличко заявив, що минула безсніжна зима заощадила Києву понад 44,5 тисячі тонн солі, а виділені на прибирання снігу кошти були спрямовані на закупівлю і ремонт комунальної техніки.

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Київавтодор цієї зими витратив на прибирання снігу більше грошей, ніж за минулий більш сніжний сезон 02

Автор: 

зима (150) Київавтодор (277)


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Топ коментарі
+47
не потратил.а УКРАЛ!!!!!
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21.05.2020 14:43
+37
Зеленая команда при +12 градусах напряженно убирала белый снег до красных мозолей и синего носа.
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21.05.2020 14:49
+29
сильно)))))))))) а если бы был снег???????????
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21.05.2020 14:44
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не потратил.а УКРАЛ!!!!!
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21.05.2020 14:43 Відповісти
Гдє дєньгі Зін, тобто ЗЕ? Чи то Порох знову вкрав? У вас же доляр був по 25, а прошлої зими 27. Щось у зелебобіків з математикою не гаразд, хоча те як вони крадуть, небариги, то точно гаразд.
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21.05.2020 15:26 Відповісти
В кмда більшість бпп і партія удар - мер партія удар - партії зе нету в кмда так что порохоботи умітесь- хватіт стрелки переводіть - отвечайте
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21.05.2020 15:54 Відповісти
За всі проблеми до 2019 року каміння кидалосся у президента, а тепер тільки Кличко винуватий. Ні так не буває, так що питання до ЗЮ
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21.05.2020 16:39 Відповісти
КИЕВавтодором управляет не Потрох и не Зеля вообще-то. Подчинени КИЕВавтодор скорее Кличку.
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21.05.2020 17:56 Відповісти
У вас только Порох за все отвечал. Бубачка вообще "ни при дилах" нивчем.
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21.05.2020 20:06 Відповісти
Прежде чем что-нибудь написать,подумай головой,а не задом.
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21.05.2020 18:26 Відповісти
аппетит приходит во время кушания...особенно к деньгам
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21.05.2020 14:43 Відповісти
сильно)))))))))) а если бы был снег???????????
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21.05.2020 14:44 Відповісти
більше вкрали б
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21.05.2020 19:14 Відповісти
Зеленая команда при +12 градусах напряженно убирала белый снег до красных мозолей и синего носа.
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21.05.2020 14:49 Відповісти
Для порахоботов в Киеве нету зе каманди в кмда а Більшість в Кмда ето бпп і удар мер с удара - все что проісходіт в Киеве ето заслуга етіх 2 партій
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21.05.2020 14:57 Відповісти
апять петя виноват?
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21.05.2020 14:59 Відповісти
"Київавтодор" цієї зими витратив на прибирання снігу більше грошей, ніж за минулий більш сніжний сезон - Цензор.НЕТ 4611
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21.05.2020 15:05 Відповісти
В кмда більшість бпп і партія удар - мер партія удар - партії зе нету в кмда так что порохоботи умітесь
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21.05.2020 15:53 Відповісти
какие попередники еслі В кмда більшість бпп і партія удар - мер партія удар - партії зе нету в кмда так что порохоботи умітесь
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21.05.2020 15:56 Відповісти
Не трынди, дятел щоколадный, Виталька из порошковской кодлы
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21.05.2020 17:24 Відповісти
А откуда в КМДА взялась зеленая команда?
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21.05.2020 17:57 Відповісти
это помогло сэкономить соль
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21.05.2020 14:49 Відповісти
Теперь нариду будет чем х... посыпать
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21.05.2020 20:07 Відповісти
не всем, только киевлянам такое привалило
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21.05.2020 21:17 Відповісти
То може вони вночі посипали сухі дороги сіллю, потім вранці посипали сіллю сіль (тобто "сніг"), а вдень прибирали його снігозагребущими машинами? До речі, в совкові роки ті машини у середовищі естетів називали "Вучетич". По-перше - незграбні, по-друге - загрібають "на себе".
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21.05.2020 14:54 Відповісти
И, что, начальник Киевавтодора на это скажет в своё оправдание?
А ни чего.
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21.05.2020 14:55 Відповісти
А ему нужно что то говорить? Даже если из этого раздуть грандиозный скандал и добиться заведения уголовных дел, то по отработанной схеме дела затянут, а после спадания шумихи замнут и закроют.
Так что начальнику этому вообще можно не париться.
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21.05.2020 15:11 Відповісти
він буде мовчати, бо бізнес любить тишу
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21.05.2020 19:15 Відповісти
Для порахоботов в Киеве нету зе каманди - Більшість в Кмда ето бпп і удар мер с удара - все что проісходіт в Киеве ето заслуга етіх 2 партій
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21.05.2020 14:57 Відповісти
Ну, педалик еще много рассказывал о поливе улиц для борьбы с задымлением и вирусом.
Неужели, тоже украл?
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21.05.2020 14:57 Відповісти
Самая лучшая позиция по этому вопросу была у Леонида Черновецкого ( в народе Леня Космос), - Пусть снег убирает тот кто его разбрасывал!
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21.05.2020 15:00 Відповісти
Даже не знаю, плакать или смеяться. Хотя, возможно, я дальтоник и не видел зеленого снега.
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21.05.2020 15:00 Відповісти
тото я смотрю снега ни где не была . а это автодор его убирал . судя по затратам ловили снежинки еще до приземления
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21.05.2020 15:01 Відповісти
По гривне за каждую снежинку!
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21.05.2020 15:02 Відповісти
В этом году больше, потому что снег сначала пришлось завозить.
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21.05.2020 15:04 Відповісти
Дальше - что? Вы ещё что-то выяснили или потом будет как с Яценюком - о первом миллиарде и Стене на первой странице, а то, что он выиграл суды - на последней, если останется место после сенсаций на первых страницах?
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21.05.2020 15:07 Відповісти
Вот никак не пойму- какого ляда тут 24/7 дежурят бульбарусы? Откуда такая "озабоченность" нашими проблемами/делами? У вас своих проблем мало? Или- парад отгуляли, дидов на палках проветрили и снова с головой в "омут" чужих проблем!
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21.05.2020 15:42 Відповісти
Да всё никак у зебов не могу дознаться - Ермак работает на пользу Украины или на пользу паРаши?
Про Лукашенко слышал, про Колю слыша, про парад слышал, так, что можешь сразу отвечать на вопрос, не утруждая себя.
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21.05.2020 15:50 Відповісти
А нафига тебе тот Ермак? Забей ты на него! Он что, кормит тебя, раз тебе так интересна его судьба? Про Лукашенку "слышал", говоришь? А должен, холоп, не только "слышать", а сапоги sцарю Бульбарусии вылизывать! А он- "Ермак да Ермак"! У тебя в голове всё в порядке, мышебрат?
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21.05.2020 16:17 Відповісти
Как нафига!? А как же кацапа определить, который из себя изображает украинца и не может ответить на простой вопрос:

"Ермак работает на пользу Украины или на пользу паРаши?"
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21.05.2020 17:26 Відповісти
Дак у тебя же, бульбарус, у самого дома сидит такая "кацапа"! Подкуйловник, который ещё совсем недавно прикрывал свою лысую башку тремя волосинами в четыре ряда! Благодаря ему в ТВОЕЙ стране рашисткая гэбня ногами двери открывает и ворует иностранных граждан, бросая их в тюрьму! Тот самый подкуйловник, который даже на камеру со своими подчиненными говорит на рузьке вместо бульбарусского! Тот самый, кто свой народ от коронавируса тракторами "лечит-спасает" . Тот самый, кто в пандемию гонит на пропагандистский парад тысячи своих граждан! Тот самый, кто в 2 000 г. (? точно год не помню) уничтожил оппозицию и закатал её в землю в лесопосадках! Кто превратил свою страну в колонию терроРаши! И, наконец, тот самый, который готовит "царевича Коленьку" на смену себе, царю-диктатору!

Даже гипотетически представить себе не могу, чтобы при ТАКИХ делах у себя дома, я 24/7 шарился по чужим сайтам и обливал помоями чужой народ и власть чужой страны! Да у тебя самого горит-палает хата, а ты соседскую "тушить" собрался? Или на новый "дворец" заработать себе надумал? По чём нынче такая "озабоченность" за "судьбу чужой страны"? А?
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21.05.2020 18:35 Відповісти
Ты ещё не понял, что я могу не отвечать на твои посты, что я и буду делать, т.к. флаг возле моего ника выделяется и мой короткий пост легко прочитать и понять, что ты не отвечаешь на простой вопрос:

"Ермак работает на пользу Украины или на пользу паРаши?"
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21.05.2020 18:39 Відповісти
Здесь вопросы задаю я, бульбаш. По праву гражданина ЭТОЙ страны, где ты- всего лишь чужеземец. А посему напомню их (их всего лишь три):
1. Почему ты здесь 24/7?
2. Какое тебе дело до ЧУЖОЙ страны, если в ТВОЕЙ стране раша-колонии во главе со слабоумным диктатором творится то, что нам и в страшных снах не снилось?
3. Сколько тугриков составляет твой "гонорар"?
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21.05.2020 18:45 Відповісти
Слухай, громадянин "своєй страни", як би ти був справжний громадянин, то написав би державною мовою, а так ти такий само підхухлятник, як Шарій. Тому білорусу ще можна вибачити, що він не знає своєй рідной мови, бо йому лисий бовдур то забороняє за вказівкою москалів, а тобі ніхто нічого не забороняє, то краще-то не гавчи як оскаженілий собака, бо сам ти бот з параші
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21.05.2020 19:25 Відповісти
По перше, ти мені не "тикай". Вчись ввічливості, якщо вдаєш з себе "щирого українця", хай і за допомогою гугл-перекладача. По-друге, я спілкувався не з тобою- з "патріотом України", що втік в іншу країну та звідти повчає українців "патріотизму". По-третє, я живу у вільній країні, тому спілкуюся тією мовою, яка мені є зручною. І не тобі вказувати мені, як спілкуватися і що робити у себе вдома. Доречі, навіть твій "шоколадний бох" вдома, у побуті, спілкується російською, хоча, як і раніше, на камеру бреше українською. А взагалі, дуже дивно, яке відношенния ти маєш до цапа під бульбаруським прапорцем? Мабуть, працюєш з ним на одній ботофермі?
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21.05.2020 19:52 Відповісти
Уахаха...
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21.05.2020 15:08 Відповісти
Математический парадокс
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21.05.2020 15:15 Відповісти
ключевое слово - ВТРАЧЕНО..
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21.05.2020 15:21 Відповісти
Снег не снег, а яхта новая нужна.
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21.05.2020 15:24 Відповісти
то о чем я и писал - власти нет, государство разваливается, каждый на местах берет столько власти сколько может освоить.
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21.05.2020 15:25 Відповісти
Что-то я вообще не припомню снег в этом году. Вообще. И тем более такой, чтоб нужно было "вывозить". Если я был пару раз- то слабый и сразу сам таял. Это пипец, товарисчи...
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21.05.2020 15:39 Відповісти
убирали хорошо и быстро, потому и "не припомню". И денег при этом очень мало потратили, надо им премию выдать 500% и льготную путевку в лепрозорий от профсоюза
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21.05.2020 23:52 Відповісти
😂😂😂😂😂😂😂😂😂
Ну это просто вершина наглости
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21.05.2020 15:42 Відповісти
так они всю зиму воздух лопатами грузили и снегоуборщик пыль по дорогам разгонял в три смены))
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21.05.2020 15:58 Відповісти
снег вообще был может неделю...
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21.05.2020 16:16 Відповісти
зато не воруют (с) ага...
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21.05.2020 16:17 Відповісти
вы думаете почему снега небыло, автодор его весь убрал
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21.05.2020 16:17 Відповісти
Вони нову техніку купили, в чому проблема?
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21.05.2020 16:20 Відповісти
Очень сомневаюсь, что за 395 тыс грн можно купить хорошую снегоуборочную технику. А вот распилить на "уборке" вполне возможно.
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21.05.2020 17:33 Відповісти
Более внимательно читайте, 395412.6 тыс.грн - это триста девяносто пять миллионов четыреста двенадцать тысяч шестьсот гривен
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21.05.2020 23:43 Відповісти
Да какая разница! (с)
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21.05.2020 17:09 Відповісти
Гниди.Всі.А зелень просто гнида з гнид
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21.05.2020 17:28 Відповісти
спросите у Кличка.....как так?
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21.05.2020 17:40 Відповісти
Зато Педалик хороший !
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21.05.2020 17:51 Відповісти
єто надо любителям Кличко читать
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21.05.2020 18:23 Відповісти
Самое интересное,догадываетесь что кричали бы зебуины,если это все было бы при Порошенко?
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21.05.2020 20:10 Відповісти
такое только у нас возможно.
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21.05.2020 20:40 Відповісти
 
 