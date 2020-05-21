"Київавтодор" цієї зими витратив на прибирання снігу більше грошей, ніж за минулий більш сніжний сезон. ДОКУМЕНТ
За сезон 2019-2020 року "Київавтодор" витратив більше грошей на прибирання та вивезення снігу, ніж минулого року, коли зима була більш сніжною.
Документ із зазначеними витратами комунальної корпорації опублікував у Facebook юрист Ростислав Кравець, передає Цензор.НЕТ.
Згідно з офіційною інформацією, в період з листопада 2018 року по квітень 2019-го "Київавтодор" витратив 328,2 мільйона гривень на утримання доріг і тротуарів у столиці в осінньо-зимовий період. Тоді як у такий же сезон, але цього року витрати зросли до 395,4 мільйона гривень.
Раніше на брифінгу мер Києва Віталій Кличко заявив, що минула безсніжна зима заощадила Києву понад 44,5 тисячі тонн солі, а виділені на прибирання снігу кошти були спрямовані на закупівлю і ремонт комунальної техніки.
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А ни чего.
Так что начальнику этому вообще можно не париться.
Неужели, тоже украл?
Про Лукашенко слышал, про Колю слыша, про парад слышал, так, что можешь сразу отвечать на вопрос, не утруждая себя.
"Ермак работает на пользу Украины или на пользу паРаши?"
Даже гипотетически представить себе не могу, чтобы при ТАКИХ делах у себя дома, я 24/7 шарился по чужим сайтам и обливал помоями чужой народ и власть чужой страны! Да у тебя самого горит-палает хата, а ты соседскую "тушить" собрался? Или на новый "дворец" заработать себе надумал? По чём нынче такая "озабоченность" за "судьбу чужой страны"? А?
"Ермак работает на пользу Украины или на пользу паРаши?"
1. Почему ты здесь 24/7?
2. Какое тебе дело до ЧУЖОЙ страны, если в ТВОЕЙ
странераша-колонии во главе со слабоумным диктатором творится то, что нам и в страшных снах не снилось?
3. Сколько тугриков составляет твой "гонорар"?
Ну это просто вершина наглости