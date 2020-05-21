Оперативники затримали 12 членів злочинної організації шахраїв, яка привласнила майже 18 млн гривень. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Правоохоронці затримали членів злочинної організації шахраїв, яка діяла по всій території України і привласнила майже 18 мільйонів гривень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Управління комунікації Національної поліції України.

Як повідомив начальник Департаменту карного розшуку Нацполіції Вадим Дзюбинський, злочинна організація складалася з кількох організованих злочинних груп. Зловмисники діяли на території всієї держави. До складу організації входило 20 осіб. Наразі затримано 12 учасників - організатор, троє співорганізаторів та вісім членів злочинної організації.

За його словами, співробітники Департаменту карного розшуку Нацполіції спільно з оперативниками Управління карного розшуку поліції у Хмельницькій області, за участю співробітників карного розшуку в Одеській, Житомирській, Івано-Франківській та Черкаській областях, а також слідчих ГСУ Нацполіції задокументували та припинили діяльність злочинної організації, яка складалася з кількох організованих злочинних груп. Спецоперацію проведено за силової підтримки спецпідрозділу КОРД та співробітників поліції особливого призначення. Заходи здійснювалися за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора України.

Дзюбинський зазначив, що зловмисники під приводом продажу мінеральних добрив і дизельного палива привласнювали кошти потерпілих. Члени злочинної організації мали кілька заздалегідь підготовлених "сценаріїв", які залежали від поведінки обраних жертв.

Зокрема, зловмисники телефонували до фермерів, керівників організацій представлялися працівниками підприємства, яке нібито займається продажем мінеральних добрив або дизельного пального. Після домовленості про продаж товару зловмисники просили сплатити передплату. Щойно потерпілі переказували завдаток за товар – зловмисники відключали телефони та зникали.

Мали зловмисники і злочинну схему дій на випадок, коли обрана жертва погоджувалася сплатити кошти лише після доставлення товару. В такому випадку шахраї підшукували постачальників, які насправді надавали послуги із продажу мінеральних добрив і дизельного пального, та замовляли доставку товару на адреси потерпілих. Зловмисники підробляли документи, зокрема платіжні доручення, та надсилали їх в електронному вигляді потенційним покупцям

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Отримавши платіжне доручення, потерпілі не перевіряли надходження коштів та починали розвантажувати товар. У цей час одним із членів злочинної організації телефонував до представника покупця та вимагав негайного перерахувати кошти за поставлене майно. Шахрай надавав розрахунковий рахунок, який вони потім спустошували.

Для злочинних дій шахраї створили 17 фіктивних підприємств з різними розрахунковими рахунками. Фігурантам інкримінують скоєння 57 шахрайств. Сума збитку становить понад 18 млн гривень.

"До складу організації входило понад 20 учасників. В порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України поліція затримала 12 фігурантів. Зокрема, затримано організатора, трьох співорганізаторів та вісьмох найбільш активних учасників злочинної організації. Встановлено, що зловмисники діяли на території всієї держави", - повідомив Дзюбинський.

В ході проведення понад 30 санкціонованих обшуків за місцем мешкання фігурантів поліцейські вилучили зброю, наркотики, банківські картки, фінансово-господарські документи різних товариств. Крім того, виявлено кошти в іноземній валюті та золоті вироби.

"Затриманим інкримінують участь у злочинній організації та вчинення шахрайських дій у складі злочинної організації в особливо великих розмірах. Організатору також інкримінують створення злочинної організації", - наголосив Дзюбинський.

Досудове розслідування триває в межах кримінального провадження за ч.1,2,3,4 ст. 190 (Шахрайство) та ч. 1 ст.255 (Створення злочинної організації) Кримінального кодексу України.