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Новини Фото Силовики
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Оперативники затримали 12 членів злочинної організації шахраїв, яка привласнила майже 18 млн гривень. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Правоохоронці затримали членів злочинної організації шахраїв, яка діяла по всій території України і привласнила майже 18 мільйонів гривень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Управління комунікації Національної поліції України.

Як повідомив начальник Департаменту карного розшуку Нацполіції Вадим Дзюбинський, злочинна організація складалася з кількох організованих злочинних груп. Зловмисники діяли на території всієї держави. До складу організації входило 20 осіб. Наразі затримано 12 учасників - організатор, троє співорганізаторів та вісім членів злочинної організації.

За його словами, співробітники Департаменту карного розшуку Нацполіції спільно з оперативниками Управління карного розшуку поліції у Хмельницькій області, за участю співробітників карного розшуку в Одеській, Житомирській, Івано-Франківській та Черкаській областях, а також слідчих ГСУ Нацполіції задокументували та припинили діяльність злочинної організації, яка складалася з кількох організованих злочинних груп. Спецоперацію проведено за силової підтримки спецпідрозділу КОРД та співробітників поліції особливого призначення. Заходи здійснювалися за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора України.

Оперативники затримали 12 членів злочинної організації шахраїв, яка привласнила майже 18 млн гривень 01

Дзюбинський зазначив, що зловмисники під приводом продажу мінеральних добрив і дизельного палива привласнювали кошти потерпілих. Члени злочинної організації мали кілька заздалегідь підготовлених "сценаріїв", які залежали від поведінки обраних жертв.

Оперативники затримали 12 членів злочинної організації шахраїв, яка привласнила майже 18 млн гривень 02

Зокрема, зловмисники телефонували до фермерів, керівників організацій представлялися працівниками підприємства, яке нібито займається продажем мінеральних добрив або дизельного пального. Після домовленості про продаж товару зловмисники просили сплатити передплату. Щойно потерпілі переказували завдаток за товар – зловмисники відключали телефони та зникали.

Оперативники затримали 12 членів злочинної організації шахраїв, яка привласнила майже 18 млн гривень 03

Мали зловмисники і злочинну схему дій на випадок, коли обрана жертва погоджувалася сплатити кошти лише після доставлення товару. В такому випадку шахраї підшукували постачальників, які насправді надавали послуги із продажу мінеральних добрив і дизельного пального, та замовляли доставку товару на адреси потерпілих. Зловмисники підробляли документи, зокрема платіжні доручення, та надсилали їх в електронному вигляді потенційним покупцям

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Оперативники затримали 12 членів злочинної організації шахраїв, яка привласнила майже 18 млн гривень 04

Отримавши платіжне доручення, потерпілі не перевіряли надходження коштів та починали розвантажувати товар. У цей час одним із членів злочинної організації телефонував до представника покупця та вимагав негайного перерахувати кошти за поставлене майно. Шахрай надавав розрахунковий рахунок, який вони потім спустошували.

Для злочинних дій шахраї створили 17 фіктивних підприємств з різними розрахунковими рахунками. Фігурантам інкримінують скоєння 57 шахрайств. Сума збитку становить понад 18 млн гривень.

Оперативники затримали 12 членів злочинної організації шахраїв, яка привласнила майже 18 млн гривень 05

"До складу організації входило понад 20 учасників. В порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України поліція затримала 12 фігурантів. Зокрема, затримано організатора, трьох співорганізаторів та вісьмох найбільш активних учасників злочинної організації. Встановлено, що зловмисники діяли на території всієї держави", - повідомив Дзюбинський.

Оперативники затримали 12 членів злочинної організації шахраїв, яка привласнила майже 18 млн гривень 06

В ході проведення понад 30 санкціонованих обшуків за місцем мешкання фігурантів поліцейські вилучили зброю, наркотики, банківські картки, фінансово-господарські документи різних товариств. Крім того, виявлено кошти в іноземній валюті та золоті вироби.

Оперативники затримали 12 членів злочинної організації шахраїв, яка привласнила майже 18 млн гривень 07

"Затриманим інкримінують участь у злочинній організації та вчинення шахрайських дій у складі злочинної організації в особливо великих розмірах. Організатору також інкримінують створення злочинної організації", - наголосив  Дзюбинський.

Оперативники затримали 12 членів злочинної організації шахраїв, яка привласнила майже 18 млн гривень 08

Досудове розслідування триває в межах кримінального провадження за ч.1,2,3,4 ст. 190 (Шахрайство) та ч. 1 ст.255 (Створення злочинної організації) Кримінального кодексу України.

Автор: 

шахрайство (1080) Нацполіція (15164) Правоохоронні органи (2708) силовики (2514) КОРД (137)


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Топ коментарі
+2
нууууууу, а как же без травы.....
проверенная схема..
можно еще патрон подбросить...
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21.05.2020 14:45
+2
молодцы ребята! а те, что на полу - очень органично там смотрятся)) жаль, что талантов нашего народа хватает лишь на такие схемы..взрывы банкоматов, рекет, грабеж, насилие и убийства. ну и конечно же, десятки дтп в день. очень жаль...
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21.05.2020 14:57
+2
Молодцы!!!! Круто сработали!!
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21.05.2020 15:04
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нууууууу, а как же без травы.....
проверенная схема..
можно еще патрон подбросить...
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21.05.2020 14:45 Відповісти
Ты нарик, или наркоторговец, что отмазываешь?
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21.05.2020 14:52 Відповісти
боже збав, никого не отмазываю...
просто - опыт..
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21.05.2020 15:03 Відповісти
https://censor.net/user/457547 Интересный опыт, однако.
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21.05.2020 21:22 Відповісти
молодцы ребята! а те, что на полу - очень органично там смотрятся)) жаль, что талантов нашего народа хватает лишь на такие схемы..взрывы банкоматов, рекет, грабеж, насилие и убийства. ну и конечно же, десятки дтп в день. очень жаль...
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21.05.2020 14:57 Відповісти
Молодцы!!!! Круто сработали!!
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21.05.2020 15:04 Відповісти
Татуха на спине быка , спортсмен- сиделец.
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21.05.2020 15:06 Відповісти
ОПУ "пов'язали ...навряд ... там збитки мільярдами ...
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21.05.2020 15:22 Відповісти
надо бы пожёще!!! как в Америке!!
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21.05.2020 15:25 Відповісти
Через 4 дня выпустят. К чем эта показха
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22.05.2020 18:51 Відповісти
 
 