Медики в Чернівецькій області повністю забезпечені засобами захисту і всім необхідним для лікування COVID-19, - Аваков. ФОТОрепортаж

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков у Чернівецькій області ознайомився з роботою лікарів під час пандемії, оглянув наявні засоби індивідуального захисту та ознайомився з протоколами лікування COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

"Ознайомившись із роботою шпиталю та поспілкувавшись із персоналом, можу сказати, що лікарі та медсестри, які працюють з пацієнтами з коронавірусную інфекцією, повністю забезпечені засобами індивідуального захисту, всім необхідним обладнанням та ліками. Під час лікування пацієнтів з COVID-19 медперсонал користується виключно масками багаторазового використання зі змінними фільтрами 3М, вони надійні та комфортні. Лікарі дотримуються протоколу лікування пацієнтів з COVID-19", - розповів міністр.

Аваков за сумлінне ставлення до виконання службових обов'язків, ініціативу та наполегливість, вагомий особистий внесок у розвиток і зміцнення відомчої медичної служби вручив медикам цінні подарунки - наручні годинники.

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