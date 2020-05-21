Медики в Чернівецькій області повністю забезпечені засобами захисту і всім необхідним для лікування COVID-19, - Аваков. ФОТОрепортаж
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков у Чернівецькій області ознайомився з роботою лікарів під час пандемії, оглянув наявні засоби індивідуального захисту та ознайомився з протоколами лікування COVID-19.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.
"Ознайомившись із роботою шпиталю та поспілкувавшись із персоналом, можу сказати, що лікарі та медсестри, які працюють з пацієнтами з коронавірусную інфекцією, повністю забезпечені засобами індивідуального захисту, всім необхідним обладнанням та ліками. Під час лікування пацієнтів з COVID-19 медперсонал користується виключно масками багаторазового використання зі змінними фільтрами 3М, вони надійні та комфортні. Лікарі дотримуються протоколу лікування пацієнтів з COVID-19", - розповів міністр.
Аваков за сумлінне ставлення до виконання службових обов'язків, ініціативу та наполегливість, вагомий особистий внесок у розвиток і зміцнення відомчої медичної служби вручив медикам цінні подарунки - наручні годинники.
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1) Они всем обеспечены и довольны (все должны улыбаться! Даже если не видно этого под маской)
2) Они организовали убийство шеремета.
Треба ще, щоб А.Геращенко повідомив нам про своє бачення цієї проблеми.........
Очима Арсена Борисовича))