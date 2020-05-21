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Медики в Чернівецькій області повністю забезпечені засобами захисту і всім необхідним для лікування COVID-19, - Аваков. ФОТОрепортаж

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков у Чернівецькій області ознайомився з роботою лікарів під час пандемії, оглянув наявні засоби індивідуального захисту та ознайомився з протоколами лікування COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

"Ознайомившись із роботою шпиталю та поспілкувавшись із персоналом, можу сказати, що лікарі та медсестри, які працюють з пацієнтами з коронавірусную інфекцією, повністю забезпечені засобами індивідуального захисту, всім необхідним обладнанням та ліками. Під час лікування пацієнтів з COVID-19 медперсонал користується виключно масками багаторазового використання зі змінними фільтрами 3М, вони надійні та комфортні. Лікарі дотримуються протоколу лікування пацієнтів з COVID-19", - розповів міністр.

Аваков за сумлінне ставлення до виконання службових обов'язків, ініціативу та наполегливість, вагомий особистий внесок у розвиток і зміцнення відомчої медичної служби вручив медикам цінні подарунки - наручні годинники.

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Медики в Чернівецькій області повністю забезпечені засобами захисту і всім необхідним для лікування COVID-19, - Аваков 01
Медики в Чернівецькій області повністю забезпечені засобами захисту і всім необхідним для лікування COVID-19, - Аваков 02
Медики в Чернівецькій області повністю забезпечені засобами захисту і всім необхідним для лікування COVID-19, - Аваков 03
Медики в Чернівецькій області повністю забезпечені засобами захисту і всім необхідним для лікування COVID-19, - Аваков 04

Автор: 

Аваков Арсен (2189) Буковина (847) МВС (3501) нагорода (1260) лікарі (1287)


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Топ коментарі
+6
Мусор аваков яке відношення має до медиків??? МВС перетворилось в ОЗУ а він хизується на фото..гидко дивитися на цю владу..СОВОК..
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21.05.2020 15:15
+5
Вот откуда мент Аваков знает, что необходимо медикам ? !!!!!!!!!!!!!!!
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21.05.2020 15:11
+3
Дно вже пробито...
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21.05.2020 15:13
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Вот откуда мент Аваков знает, что необходимо медикам ? !!!!!!!!!!!!!!!
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21.05.2020 15:11 Відповісти
тут 2 варианта развития события:
1) Они всем обеспечены и довольны (все должны улыбаться! Даже если не видно этого под маской)
2) Они организовали убийство шеремета.
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21.05.2020 15:22 Відповісти
Дно вже пробито...
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21.05.2020 15:13 Відповісти
Мусор аваков яке відношення має до медиків??? МВС перетворилось в ОЗУ а він хизується на фото..гидко дивитися на цю владу..СОВОК..
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21.05.2020 15:15 Відповісти
так приехал представлять яценюка, чтоб вспомнили, хвалили друг друга, чуть в жопу не целовали, вот цель их приезда, опять всунуть кроля к бюджету
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21.05.2020 15:17 Відповісти
Это капец, товарищи. А при чем здесь Аваков? У медработников своего министра нет?
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21.05.2020 15:17 Відповісти
Мало того, что он (министр) есть. Он еще и поехал туда с гр.Аваковим А.Б. ........... Чого вони заткнулися????
Треба ще, щоб А.Геращенко повідомив нам про своє бачення цієї проблеми.........
Очима Арсена Борисовича))
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21.05.2020 15:32 Відповісти
Это не твоя парафия Рюкзаков , скоро в двери не войдёшь ,разожрался у корыта хамелион🐲позорный !
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21.05.2020 15:17 Відповісти
його парафія давно перетворилась в ОЗУ, банду, гопників. особливо патрульна поліція)))
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21.05.2020 15:19 Відповісти
Хто в ліс хто по дрова
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21.05.2020 15:18 Відповісти
Аваков, ты кто такой? Давай, - до свидания!
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21.05.2020 15:20 Відповісти
Охорона громадського порядку на перевіряємій території відповідає Євростандартам........
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21.05.2020 15:34 Відповісти
Ну, кто там мне рассказывал про то, что эти все вспышки из-за цыган и всё такое, и что Аваков едет туда по этому поводу?
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21.05.2020 15:22 Відповісти
Як на мене, поліцейський повинен фотографуватися на місці злочину, де його робота і за яку йому гроші платять.
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21.05.2020 15:23 Відповісти
А він це і робить?
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21.05.2020 15:31 Відповісти
* крапка в кінці.
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21.05.2020 15:41 Відповісти
Аваков скоро Сивоху наздожене за розмірами. Скільки можна жерти???
Медики в Чернівецькій області повністю забезпечені засобами захисту і всім необхідним для лікування COVID-19, - Аваков - Цензор.НЕТ 6034
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21.05.2020 15:44 Відповісти
Аваков инспектировал ведомственне медицинские учреждения заодно и общественные медучреждения!!что не понятно убогие?)
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21.05.2020 16:28 Відповісти
 
 