Саакашвілі і бізнес зустрілися з Венедіктовою: Була предметна й часом жорстка розмова. ФОТОрепортаж

Голова виконкому Нацради реформ Міхеіл Саакашвілі побував разом з представниками бізнесу на зустрічі в Офісі генпрокурора.

Про це він повідомив у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Вперше за історію прокуратури України генеральний прокурор зустрівся за круглим столом з представниками провідних бізнес-асоціацій, під час якої протягом двох годин йшла дуже предметна та іноді жорстка розмова про незаконне втручання з боку правоохоронних органів в діяльність бізнесу. На зустрічі також були присутні члени парламенту", - написав Саакашвілі.

За його словами, "Венедіктова абсолютно відкрита до діалогу і вела дуже відверту і конкретну розмову, без натяку на бюрократизм".

Саакашвілі повідомив про домовленість створити в ОГП департамент із захисту інвестицій, а також про те, що раз в два тижні будуть проводитися зустрічі робочої групи, "які покладуть край незаконному втручанню СБУ, прокуратури, податкової міліції та інших в економіку".

Також читайте: Україна має співпрацювати з МВФ, поки не з'явиться можливість обійтися без його допомоги, - Саакашвілі





"Зустріч була спільною ініціативою Національної ради реформ і Офісу генеральної прокуратури, і я думаю, що це початок дуже хорошої співпраці", - підсумував Саакашвілі.