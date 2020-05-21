Україна показала ОБСЄ копії російських паспортів Пушиліна і представників терористів у Мінську. ФОТО

Українська делегація продемонструвала на засіданні Постійної ради ОБСЄ копії російських паспортів так званого "глави ДНР" Дениса Пушиліна та представників окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО), яких Росія запросила до участі у Тристоронній контактній групі (ТКГ).

Про це "Укрінформу" повідомив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євген Цимбалюк, інформує Цензор.НЕТ.

"Під час сьогоднішнього засідання Постійної ради в онлайн-режимі ми звернули увагу присутніх іноземних делегацій до спроб Росії на переговорах у Мінську не лише зняти з себе відповідальність як з учасника конфлікту на сході України, але й нав’язати участь у засіданнях ТКГ тих людей, які не представляють населення тимчасово окупованих територіях Донбасу і взагалі є громадянами РФ", - заявив він.

За словами посла, у ході засідання він продемонстрував копії закордонних та внутрішніх паспортів РФ, які належать Владиславу Дейнего та Наталії Ніканоровій - так званим "міністрам закордонних справ" т.з. "ЛНР" та "ДНР" відповідно, участь яких на переговорах у Мінську просуває Росія від імені ОРЛО та ОРДО.

Крім того, на засіданні Постійної ради ОБСЄ був продемонстрований і російський паспорт так званого "глави ДНР" Дениса Пушиліна – очільника російської окупаційної адміністрації на окупованій Донеччині.

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"У ході засідання українська делегація наголосила, що ці представники тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей, яких запросила російська сторона для участі у ТКГ, не представляють місцевих жителів. Останні можуть бути представлені лише місцевими органами влади, обраними на законних місцевих виборах, організованих відповідно до Конституції України та законодавства України. Росія ж запросила на переговори у Мінськ людей з російськими паспортами, які були приведені до влади не шляхом демократичним та чесних виборів, а з допомогою російської зброї та найманців", - заявив Цимбалюк.

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Він вказав на те, що Мінський пакет заходів передбачає проведення консультацій з представниками ОРДО у рамках ТКГ і Україна працює в цьому напрямку. Водночас участь у таких консультацій мають брати ті місцеві жителі ОРДЛО, які не є представниками російської окупаційної влади та не володіють російськими паспортами.

Під час засідання Постійної ради ОБСЄ очільник місії України при ОБСЄ також нагадав, що склад Тристоронньої контактної групи чітко визначений у першому реченні Мінського протоколу, яке виглядає наступним чином: "За результатами розгляду та обговорення пропозицій, внесених учасниками консультацій у Мінську 1 вересня 2014 року, Тристороння контактна група у складі представників України, Російської Федерації та Організації з безпеки та співробітництва у Європі досягла розуміння стосовно необхідності здійснення наступних кроків".

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"Ми попросили усі делегації країн-учасниць ОБСЄ пам’ятати про це кожного разу, коли російська делегація намагатиметься просувати своє перекручене бачення складу ТКГ. Є лише три учасники Тристоронньої контактної групи: Україна, РФ та ОБСЄ", - наголосив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні.