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Україна показала ОБСЄ копії російських паспортів Пушиліна і представників терористів у Мінську. ФОТО

Українська делегація продемонструвала на засіданні Постійної ради ОБСЄ копії російських паспортів так званого "глави ДНР" Дениса Пушиліна та представників окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО), яких Росія запросила до участі у Тристоронній контактній групі (ТКГ).

Про це "Укрінформу" повідомив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євген Цимбалюк, інформує Цензор.НЕТ.

"Під час сьогоднішнього засідання Постійної ради в онлайн-режимі ми звернули увагу присутніх іноземних делегацій до спроб Росії на переговорах у Мінську не лише зняти з себе відповідальність як з учасника конфлікту на сході України, але й нав’язати участь у засіданнях ТКГ тих людей, які не представляють населення тимчасово окупованих територіях Донбасу і взагалі є громадянами РФ", - заявив він.

За словами посла, у ході засідання він продемонстрував копії закордонних та внутрішніх паспортів РФ, які належать Владиславу Дейнего та Наталії Ніканоровій - так званим "міністрам закордонних справ" т.з. "ЛНР" та "ДНР" відповідно, участь яких на переговорах у Мінську просуває Росія від імені ОРЛО та ОРДО.

Україна показала ОБСЄ копії російських паспортів Пушиліна і представників терористів у Мінську 01Україна показала ОБСЄ копії російських паспортів Пушиліна і представників терористів у Мінську 02

Крім того, на засіданні Постійної ради ОБСЄ був продемонстрований і російський паспорт так званого "глави ДНР" Дениса Пушиліна – очільника російської окупаційної адміністрації на окупованій Донеччині.

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Україна показала ОБСЄ копії російських паспортів Пушиліна і представників терористів у Мінську 03

"У ході засідання українська делегація наголосила, що ці представники тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей, яких запросила російська сторона для участі у ТКГ, не представляють місцевих жителів. Останні можуть бути представлені лише місцевими органами влади, обраними на законних місцевих виборах, організованих відповідно до Конституції України та законодавства України. Росія ж запросила на переговори у Мінськ людей з російськими паспортами, які були приведені до влади не шляхом демократичним та чесних виборів, а з допомогою російської зброї та найманців", - заявив Цимбалюк.

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Він вказав на те, що Мінський пакет заходів передбачає проведення консультацій з представниками ОРДО у рамках ТКГ і Україна працює в цьому напрямку. Водночас участь у таких консультацій мають брати ті місцеві жителі ОРДЛО, які не є представниками російської окупаційної влади та не володіють російськими паспортами.

Під час засідання Постійної ради ОБСЄ очільник місії України при ОБСЄ також нагадав, що склад Тристоронньої контактної групи чітко визначений у першому реченні Мінського протоколу, яке виглядає наступним чином: "За результатами розгляду та обговорення пропозицій, внесених учасниками консультацій у Мінську 1 вересня 2014 року, Тристороння контактна група у складі представників України, Російської Федерації та Організації з безпеки та співробітництва у Європі досягла розуміння стосовно необхідності здійснення наступних кроків".

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"Ми попросили усі делегації країн-учасниць ОБСЄ пам’ятати про це кожного разу, коли російська делегація намагатиметься просувати своє перекручене бачення складу ТКГ. Є лише три учасники Тристоронньої контактної групи: Україна, РФ та ОБСЄ", - наголосив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні.

Автор: 

громадянство (1073) ОБСЄ (3504) паспорт (1153) росія (65146) Цимбалюк Роман (51) Пушилін Денис (135) Тристороння контактна група (827)


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Топ коментарі
+26
Согласен, а паспорта спустить в унитаз.
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21.05.2020 16:37
+22
Мышебратья, анишедети!!! Бился в истерике Сивохо, и катался по обоссаному полу...
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21.05.2020 16:38
+17
Слепым что то показывать - бесполезно.
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21.05.2020 16:31
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21.05.2020 16:26 Відповісти
Согласен, а паспорта спустить в унитаз.
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21.05.2020 16:37 Відповісти
Всё тайное когда-нибудь становится явным
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21.05.2020 16:27 Відповісти
какая разница ?
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21.05.2020 16:30 Відповісти
Слепым что то показывать - бесполезно.
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21.05.2020 16:31 Відповісти
Бомба!
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21.05.2020 16:32 Відповісти
Бимба
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21.05.2020 16:54 Відповісти
Бумба
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21.05.2020 17:04 Відповісти
La Bamba
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21.05.2020 17:16 Відповісти
Что скажет по этому поводу ЗЕ и Ермак? Два великих стратега.
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21.05.2020 16:33 Відповісти
Ты идиот?
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21.05.2020 16:43 Відповісти
Да ничего они не скажут!Морды "тяпками" и рогом,вперёд проводить выборы на той стороне.
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21.05.2020 16:47 Відповісти
Будуть "продавлювати" через Раду закон про подвійне громадянство. Намір є.
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21.05.2020 17:23 Відповісти
У них також є подібні паспорти, як і у Галдона, Рабиновича, Бойка та інших Мураєвих!
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22.05.2020 11:47 Відповісти
У многих обысцыешников тоже есть такие паспорта
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21.05.2020 16:36 Відповісти
ну так кацапія ж типа член, от і направляє своїх, а ОБеСЦеЄ кацапію не вважає стороною, тому й допускають їхніх до патрулів
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21.05.2020 18:05 Відповісти
Все руководство террористических организаций "ДНР" и "ЛНР" вплоть до низового звена являются российскими гражданами - это факт. Это прямое доказательство,что Россия главный участник конфликта и оккупант.
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21.05.2020 16:37 Відповісти
я не ожидал
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21.05.2020 16:37 Відповісти
Мышебратья, анишедети!!! Бился в истерике Сивохо, и катался по обоссаному полу...
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21.05.2020 16:38 Відповісти
А будет на ветке озвучена обязательная к исполнению мантра "Зеленский сливает Украину"?
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21.05.2020 16:40 Відповісти
Ты уже озвучил....
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21.05.2020 16:42 Відповісти
Я как раз за Зеленского, а зелебобики как известно отродясь не говорят такого. Так что тут мимо
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21.05.2020 16:51 Відповісти
Угу. Для вас же это не слив, а возвращение в "родную говень".
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21.05.2020 16:57 Відповісти
Глупость.
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21.05.2020 16:58 Відповісти
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21.05.2020 16:59 Відповісти
ты, главное, наклейку с машины не снимай) "зЭ!" )))
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21.05.2020 17:41 Відповісти
Зеленский ничего не сливает, потому как не способен ни на что, кроме как зачитывать тексты...
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21.05.2020 16:43 Відповісти
нет, наоборот укрепляет двойным гражданством... А ты знал, что зеленский - вальцман?
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21.05.2020 16:44 Відповісти
Вон оно что, Михалыч....
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21.05.2020 16:46 Відповісти
Так отож оказывается , оно дрыщ голимое.
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21.05.2020 17:06 Відповісти
а ще він брата вбив, якщо ти не вкурсі
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21.05.2020 18:08 Відповісти
А Ермак их так хвалил. Наши люди, такие же украинцы...
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21.05.2020 16:41 Відповісти
Они такие же наши как и он.
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21.05.2020 17:03 Відповісти
так и я о том же
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21.05.2020 17:09 Відповісти
но бубочка имеет свой план. План бубочки - легализовать двойное гражданство. И тогда все эти пушилины и прочая кацапская срань автоматически становятся участниками процесса. Всё легко и просто...
Зебня, чем больше вглядываюсь в ближневосточные черты криворожского мальчика, тем больше понимаю, что он - вальцман. Кстати, куда делся его брат? Их же было двое. Убил мабуть, брательника ссвого ридного...
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21.05.2020 16:43 Відповісти
Надо признать-неплохо сработано.Копии паспортов этих товарищей?Откуда?
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21.05.2020 16:52 Відповісти
///
Глава Чеченской республики Кадыров может быть болен коронавирусной инфекцией.
Об этом сообщает телеграмм-канал «База».
По его данным, несколько дней назад Кадыров почувствовал недомогание. Он счел, что заболел острой респираторной вирусной инфекцией (ОРВИ), однако его состояние стало быстро ухудшаться. Тогда врачи рекомендовали ему обратиться одну из больниц Москвы. Вчера Глава Чечни был экстренно доставлен в столицу на самолете.
«У Рамзана Ахматовича уже диагностировано серьезное поражение легких. Правда, пока диагноз COVID-19 поставлен ему под подозрение»
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21.05.2020 16:53 Відповісти
Айяйяй какой ужасть для украинцев
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21.05.2020 17:08 Відповісти
ужОс, уже коронавирус и от ишаков передается))
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21.05.2020 18:03 Відповісти
Та пусть живёт---пусть дождётся то что давно уготовано ему---и от своих!
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22.05.2020 20:31 Відповісти
Так шо , это уже нинашилюдиниукраинцы ? Какой конфуз!
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21.05.2020 16:58 Відповісти
Наши гавнюки ихних гавнюков знатно макнули. Наши может быть и не совсем гамнюки , но до Зеркаль им как до Марса.
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21.05.2020 17:02 Відповісти
Це не їхні паспорти! Їх вирвали із контекста! Це провокація СБУ!
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21.05.2020 17:27 Відповісти
- Шо? Га? Де? - сказало обесеє.
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21.05.2020 17:42 Відповісти
Неплохо кацапов нагнули их же паспортами!
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21.05.2020 18:00 Відповісти
Копии нотариально заверены, так что теперь не отвертятся.
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21.05.2020 18:19 Відповісти
народная дипломатия-это последний аргумент перед капитуляцией , убежище для политиков-проходимцев
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21.05.2020 18:28 Відповісти
аусвайс лёни пчеловода не раскопали? хорошо спрятал, гнида эфэсбашная....
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21.05.2020 18:39 Відповісти
Двойное гражданство оказалось неожиданно палкой с двумя концами.
Молодцы. Использовать оружие врага против него самого, это сильный ход!
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21.05.2020 21:17 Відповісти
Розкрили чергову таємницю Полішинеля...
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21.05.2020 22:00 Відповісти
Дык Порошенко в свое время уже показывал кучу паспортов, военных билетов и тп. Толку-то?
Я вообще не понимаю чего наши ждут от ОБСЕ и тп. Придут и за нас наши проблемы порешают?
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21.05.2020 22:57 Відповісти
Тут конечно давно ясно что, кто и деньги чьи на той войне против нас. Не просчитали кацапы другое, когда с начала года стали паспорта легко выдавать всем подряд. Там кстати далеко не се смогут ехать в РФ на постоянно и получать с паспортом гражданство. Вроде как живёшь на месте где и жил, но уже паспорт РФ. Теперь пошли проколы. Надо срочно добивать наповал вот чем. Инфа кто сменил паспорт есть---автоматом лишать украинского гражданства! Категорически всех. Сам Донбалласт кацапам не нужен как таковой. А нам не нужен тот сброд что там формировался последние 75 лет! Пусть валят такие и побыстрей. Ясно ведь и так, что та индустрия что там больше работать не сможет---хана технологическая, 20 век. энерго-сверх-расходная, не рентабельно давно. Там сталкерная зона давно уже---пора признать всем. Вкладывать смысла нет. Мировой рынок занят другими крепкими странами по тяжёлой индустрии. Поезд умчался---пусть за ним и мчатся в кацапию в челябинские края.
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22.05.2020 20:47 Відповісти
Как же ш так?
"Ета ж наши люді!" © Нєлох
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22.05.2020 22:51 Відповісти
 
 