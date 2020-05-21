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Денісова зустрілася з родичами українських політв'язнів Кремля, які мітингували під ОП: "Вони мають бути почуті!". ФОТО

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова підкреслює необхідність комунікації з сім'ями політв'язнів, утримуваних Російською Федерацією.

Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook у четвер, передає Цензор.НЕТ.

"Родини українських політв'язнів, які незаконно утримуються країною-окупантом, у відчаї... Після акції під стінами Офісу президента України вони прийшли до мене просити про допомогу. Потрібна комунікація, аби надія на звільнення їхніх рідних не згасала щохвилини. Наголошую, у ці тяжкі часи дуже важливо мати зворотний зв'язок з родинами всіх бранців Кремля. Вони мають бути почуті!" - заявила Денісова.

Також дивіться: Родичі українських політв'язнів Кремля пікетували ОП: "Пане президенте, поговоріть з нами". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Денісова зустрілася з родичами українських політвязнів Кремля, які мітингували під ОП: Вони мають бути почуті! 01
Денісова зустрілася з родичами українських політвязнів Кремля, які мітингували під ОП: Вони мають бути почуті! 02

Нагадаємо, сьогодні родичі українських політв'язнів Кремля пікетували ОП: "Пане президенте, поговоріть з нами". Родичі українських політв'язнів Кремля вимагали зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, оскільки будь-яка комунікація з ними про обмін політв'язнів припинилася, більш того держава перестала оплачувати послуги адвокатів українських політв'язнів, а також припинила виділяти матеріальну допомогу для оплати посилок з їжею і ліками для політв'язнів.


Денісова зустрілася з родичами українських політвязнів Кремля, які мітингували під ОП: Вони мають бути почуті! 03

Автор: 

Денісова Людмила (883) Зеленський Володимир (23815) політв’язні (1355) Офіс Президента (2022)


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ЗЕ меняет 1 нашего на 100 кацапов. Так что в очередь становитесь, пока 100 кацапов наловим, чтобы 1 нашего выменять. А с таким успехом как сейчас 100 кацапов наловим года через 2
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21.05.2020 16:46 Відповісти
А ЗЄля чому не вийшов до родичів політв'язнів. Голос надірвав після вчорашньої "напруженої" пресконференції, чи поїхав на відпочинок до Оману для відновлення сил і запасів божої роси?
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21.05.2020 16:53 Відповісти
хорошо, правильно.
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21.05.2020 17:49 Відповісти
 
 