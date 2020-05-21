Дипломати у вишиванках відправили в регіони партію засобів захисту від коронавірусу. ФОТО

Очільник МЗС Дмитро Кулеба та посли ЄС, Німеччини, Естонії, Швеції та Польщі перевірили підготовку до відправки в 936 об'єднаних територіальних громад партії медичних засобів для протидії поширенню коронавірусу.

В акції взяли участь міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, голова Представництва ЄС в Україні Матті Маасікас, посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен, посол Естонії в Україні Каїм Кууск, посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький і перший секретар Посольства Швеції в Україні Луїз Морсінг. Цензор.НЕТ повідомляє про це з посиланням на пресслужбу МЗС.

Серед відправлених у регіони медичних засобів - захисні рукавички, маски, окуляри, безконтактні термометри, респіратори і засоби для дезінфекції.

Їх придбали в рамках програми підтримки реформи децентралізації U-LEAD with Europe Європейським Союзом і п'ятьма країнами-членами ЄС (Німеччина, Швеція, Данія Польща, Естонія) за участю Карітас України.

Допомога, закуплена Представництвом ЄС в Україні, буде розподілена серед медичних працівників у 936 об'єднаних територіальних громадах.

"Європейські партнери не тільки активно підтримували і підтримують українську реформу децентралізації, яка підвищила рівень життя мільйонів українців. Вони також демонструють готовність підставити плече у важкі часи коронавірусної кризи. Ця підтримка не тільки посилить здатність громад протистояти вірусу, а й надалі зміцнить зв'язки між Україною і ЄС", - сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Здорові громади - це основа сильної України. Я пишаюся тим, що ЄС і U-Lead здатні підтримати українські громади в селах і невеликих містах у боротьбі з коронавірусом", - додав посол ЄС в Україні Матті Маасікас.

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