УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10638 відвідувачів онлайн
Новини Фото Коронавірус і карантин
1 767 18

Дипломати у вишиванках відправили в регіони партію засобів захисту від коронавірусу. ФОТО

Очільник МЗС Дмитро Кулеба та посли ЄС, Німеччини, Естонії, Швеції та Польщі перевірили підготовку до відправки в 936 об'єднаних територіальних громад партії медичних засобів для протидії поширенню коронавірусу.

В акції взяли участь міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, голова Представництва ЄС в Україні Матті Маасікас, посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен, посол Естонії в Україні Каїм Кууск, посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький і перший секретар Посольства Швеції в Україні Луїз Морсінг. Цензор.НЕТ повідомляє про це з посиланням на пресслужбу МЗС.

Дипломати у вишиванках відправили в регіони партію засобів захисту від коронавірусу 01

Серед відправлених у регіони медичних засобів - захисні рукавички, маски, окуляри, безконтактні термометри, респіратори і засоби для дезінфекції.

Їх придбали в рамках програми підтримки реформи децентралізації U-LEAD with Europe Європейським Союзом і п'ятьма країнами-членами ЄС (Німеччина, Швеція, Данія Польща, Естонія) за участю Карітас України.

Дипломати у вишиванках відправили в регіони партію засобів захисту від коронавірусу 02

Допомога, закуплена Представництвом ЄС в Україні, буде розподілена серед медичних працівників у 936 об'єднаних територіальних громадах.

"Європейські партнери не тільки активно підтримували і підтримують українську реформу децентралізації, яка підвищила рівень життя мільйонів українців. Вони також демонструють готовність підставити плече у важкі часи коронавірусної кризи. Ця підтримка не тільки посилить здатність громад протистояти вірусу, а й надалі зміцнить зв'язки між Україною і ЄС", - сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Дипломати у вишиванках відправили в регіони партію засобів захисту від коронавірусу 03

"Здорові громади - це основа сильної України. Я пишаюся тим, що ЄС і U-Lead здатні підтримати українські громади в селах і невеликих містах у боротьбі з коронавірусом", - додав посол ЄС в Україні Матті Маасікас.

Читайте також: Рада ЄС схвалила 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги для України, - Кулеба

Дипломати у вишиванках відправили в регіони партію засобів захисту від коронавірусу 04

Автор: 

карантин (18172) МЗС (4122) дипломати (566) Євросоюз (13401) Кулеба Дмитро (3604) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+3
Сьогодні свято вишиванки, тому акцентували її
показати весь коментар
21.05.2020 16:59
+3
він знає
того і підгоріло
показати весь коментар
21.05.2020 17:01
+3
звісно!
ти біг за мною 10 км, щоб про це повідомити
ги
показати весь коментар
21.05.2020 17:04
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А проделай они это без вышиванок-было бы хуже?
показати весь коментар
21.05.2020 16:56 Відповісти
Сьогодні свято вишиванки, тому акцентували її
показати весь коментар
21.05.2020 16:59 Відповісти
він знає
того і підгоріло
показати весь коментар
21.05.2020 17:01 Відповісти
Гуня, ты беспросветно туп. Тебе что-то объяснять...проще проигнорить.
показати весь коментар
21.05.2020 17:02 Відповісти
звісно!
ти біг за мною 10 км, щоб про це повідомити
ги
показати весь коментар
21.05.2020 17:04 Відповісти
Какое самомнение, ну надо же...
показати весь коментар
21.05.2020 17:09 Відповісти
мені здалося, чи в тебе язик десь у районі пердильної кістки застряг?
ги
показати весь коментар
21.05.2020 17:11 Відповісти
Что тебе может показаться, если ты всё сплошь шпаришь по соевой методичке, шпрота ты бешеная
показати весь коментар
21.05.2020 17:16 Відповісти
Вышиванки это скорее способ самоидентификации, принадлежность к украинцам. А экономика или гумпомощь к ним имеет....довольно отдалённое отношение. Что в вышиванке, что без,-гумпомощь пригодится. Вот и всё, что я подразумевал.
показати весь коментар
21.05.2020 17:04 Відповісти
Коли вам немає чим пишатися, то і вишиванка нідочого. Не журіться, то наша гордість
показати весь коментар
21.05.2020 17:14 Відповісти
Коронапсихоз продолжается. Никаких средств защиты от вируса передающегося воздушно-капельным путем не существует. Изолирующие противогазы и костюмы химзащиты только спасут от заражения. Эти картинки собственно и доказывают, что Вирус существует только в медийном пространстве.
показати весь коментар
21.05.2020 16:58 Відповісти
от через таких "знавців" в нас президент - клован
показати весь коментар
21.05.2020 17:02 Відповісти
Давай, в очередной раз расскажи как перчатки на руки спасают от вируса передающегося воздушно-капельным путем.
показати весь коментар
21.05.2020 17:06 Відповісти
тупим нічого пояснити не можливо (а особливо тим, хто марить себе розумними)
тому я ніколи цього і не роблю
показати весь коментар
21.05.2020 17:10 Відповісти
Диагносцируем синдром Почтальона Печкина - у меня объяснение есть, но я его ни тебе ни кому либо другому не скажу. А знаешь почему ты не расскажешь о пользе перчаток при вирусных инфекциях?
показати весь коментар
21.05.2020 17:37 Відповісти
https://t.me/nusspavlo/706
В ходе своей пресс-конференции Зеленский отдельным пунктом «своих» достижений остановился на строительстве детской больницы «Охматдит», отметив, что «аналогов нет в Европе. Охматдит - это «космос».
Да. Там - «космос», только вот к этому «космосу» ни Зеленский ни его коррумпированное окружение не имеет никакого отношения, и об этом должен был знать не только Зеленский, но и те, кто его слушал на лужайке.
Именно ненавистная зеленым пролетариатом корпорация «ROSHEN» является основным меценатом, который потратил на клинику больше сотни миллионов гривен. Не знает Зеленский и о том, что выделить на больницу 200 миллионов гривен из «фонда Президента Украины» стало возможным исключительно благодаря распоряжению Президента Порошенко, предусмотрел этот фонд в бюджете на 2019, задолго до того, как в Украине была сменена … захвачена власть.

https://t.me/nusspavlo/706?fbclid=IwAR3dP2llTeJ1C_2i9PjM0nFyCLJ5Nk-JVvy5ZrUAlPP7maRRG4m1KCVzrb0
показати весь коментар
21.05.2020 17:02 Відповісти
это уже пошло, заезжено.
показати весь коментар
21.05.2020 17:49 Відповісти
-Вишиванка ще з давніх часів постійно супроводжувала Українця протягом усього його життєвого шляху. Під час проведення релігійних обрядів і ритуалів або інших важливих урочистостей, Українці обов'язково надягали різні за значенням вишиванки. А мужні слов'яни: українські дружинники Київської Русі, запорізькі козаки, а також патріоти козаки - воїни УНР і УПА у т них обов'язково завжди при собі була найостанніша в житті сорочка, і вони завжди одягали цю чисту білу вишиту криваво-червоного візерунками сорочку перед вирішальними важкими боями і з триразовим бойовим кличем Слава! Слава! Слава! І Слава Україні! Героям слава! хоробро йшли в свій ОСТАННІЙ нерівний бій проти найлютіших ворогів кочових тюркських народів, личакової нечисті фінно - угорських москалів -кацапів .... і інших загарбників, які прийшли з війною на святу слов'янську українську землю. Ще однією важливою прикметою був орнамент і візерунок української вишитої сорочки. Вважалося, що його ні в якому разі не можна повторювати, оскільки людина може перейняти чужу долю. Вишита сорочка повинна мати величезну кількість локальних варіантів орнаментації і крою, що надавало їй одне або відразу кілька цільових призначень. Це були і повсякденні, пожнивні і святкові і для останньої в житті битви! Так як горді українські козаки говорили що ніхто навіть сам Господь Бог не міг заборонити козакові красиво померти в останньому бою.
показати весь коментар
21.05.2020 20:44 Відповісти
 
 