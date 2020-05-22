З воїном 93-ї ОМБр Євгеном Сафоновим, загиблим у зоні ООС 21 травня, простяться завтра в Павлограді. ФОТО

Завтра, 23 травня, у місті Павлоград Дніпропетровської області, о 12.00 на кладовищі "Соснівка" (район школи №14) відбудеться прощання з Євгеном Миколайовичем Сафоновим (позивний Сафон), 1988 року народження, солдатом, номер обслуги протитанкового артилерійського дивізіону 93-ї окремої механізованої бригади, який загинув вчора, 21 травня, близько 4.00 ранку у зоні проведення Операції об'єднаних сил у Луганській області внаслідок смертельних поранень, що зазнав під час влучання 120-мм міни у військову вантажівку Збройних Сил України. Поранення дістали ще п'ятеро бійців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Перед чином похорону о 9.30 біля міської лікарні №4, що розташована на вулиці Новоросійській, відбудеться формування колони з автівок, які будуть супроводжувати тіло загиблого військовослужбовця до місця його проживання (провулок Бірюзовий, будинок 12).

Євген Сафонов народився 25.11.1988 року у Павлограді. Мав середню освіту, в 2007 році отримав спеціальність електрогазозварювальника в Західно-донбаському професійному ліцеї (м. Павлоград), працював на павлоградських підприємствах, останнім часом - на шахті "Тернівська".

З 2014 року воював у складі добровольчого батальйону "Айдар", в 93-й ОМБр - з 30.01.2019 року.

У нього залишилися мати, брат, дружина та син.

Також читайте: Українського воїна поранено внаслідок обстрілу найманцями РФ з гранатометів позицій ОС поблизу Авдіївки, - пресцентр