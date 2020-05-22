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Чоловік, який відкрив стрілянину на Житомирщині, раніше притягувався до відповідальності за порушення правил зберігання мисливської зброї, - ЗМІ. ФОТОрепортаж 18+

Підозрюваний притягувався до адміністративної відповідальності за порушення правил зберігання мисливської зброї в 2015 році.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання "Dетектів-Info" з посиланням на власне джерело.

УВАГА! Фото не рекомендуються для перегляду людям з нестійкою психікою!

Повідомляється, що близько 1 години ночі до місцевого відділення поліції звернувся 43-річний працівник Київського Національного авіаційного університету Вадим Федюнін. Чоловік розповів, що у компанії з восьми осіб, в якій він перебував поблизу водойми в Новоселиці, виникла суперечка з орендарем водного дзеркала. Останній в ході конфлікту використав вогнепальну зброю, смертельно поранивши сім чоловіків з мисливської гладкоствольної рушниці ІЖ-58.

Також читайте: Поліція про масове вбивство на Житомирщині: "Алкоголь міг стати однією з причин розстрілу людей"

"Попередньо встановлено, що в процесі конфлікту їх розстріляв 58-річний власник місцевої водойми Анатолій Захаренко, якого в жовтні 2015 року притягали до адміністративної відповідальності за порішення правил зберігання мисливської зброї", - повідомляє видання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чоловік із рушниці розстріляв сімох людей на Житомирщині, - Геращенко. ФОТО (оновлено)

"Напередодні трагедії на сайті поліції Житомирщини було повідомлено про викриття на хабарі (ч.3 ст.368 КК України) начальника поліції одного з районів області, що за "невтручання у діяльність, пов’язану з розведенням риби, вимагав у 58-річного мешканця Романівського району області щомісяця надавати йому хабар у розмірі 10 тис. грн", - зазначає видання.

За інформацією джерела "Dетектів-Infо", йшлося саме про водойму біля села Новоселиця. Тоді "запакованим" "перевертнем у погонах" виявився начальник Попільнянського відділення Коростишівського відділу поліції ГУНП в Житомирській області, підполковник Руслан Мшанецький. А заявником, що поскаржився на вимагання, виступав саме Анатолій Захаренко..

Нагадаємо, в ніч на п'ятницю, 22 травня, в лісі Житомирської області чоловік розстріляв сімох людей.

Чоловік, який відкрив стрілянину на Житомирщині, раніше притягувався до відповідальності за порушення правил зберігання мисливської зброї, - ЗМІ 01
Чоловік, який відкрив стрілянину на Житомирщині, раніше притягувався до відповідальності за порушення правил зберігання мисливської зброї, - ЗМІ 02
Чоловік, який відкрив стрілянину на Житомирщині, раніше притягувався до відповідальності за порушення правил зберігання мисливської зброї, - ЗМІ 03
Чоловік, який відкрив стрілянину на Житомирщині, раніше притягувався до відповідальності за порушення правил зберігання мисливської зброї, - ЗМІ 04
Чоловік, який відкрив стрілянину на Житомирщині, раніше притягувався до відповідальності за порушення правил зберігання мисливської зброї, - ЗМІ 05
Чоловік, який відкрив стрілянину на Житомирщині, раніше притягувався до відповідальності за порушення правил зберігання мисливської зброї, - ЗМІ 06
Чоловік, який відкрив стрілянину на Житомирщині, раніше притягувався до відповідальності за порушення правил зберігання мисливської зброї, - ЗМІ 07
Чоловік, який відкрив стрілянину на Житомирщині, раніше притягувався до відповідальності за порушення правил зберігання мисливської зброї, - ЗМІ 08
Чоловік, який відкрив стрілянину на Житомирщині, раніше притягувався до відповідальності за порушення правил зберігання мисливської зброї, - ЗМІ 09
Чоловік, який відкрив стрілянину на Житомирщині, раніше притягувався до відповідальності за порушення правил зберігання мисливської зброї, - ЗМІ 10

Автор: 

вбивство (3088) масове вбивство (74) Житомирська область (1261)


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Топ коментарі
+34
Водка никогда до добра не доводила
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22.05.2020 12:41
+28
Рассказали о погибших.. А теперь подноготную "стрелка" кто и что... Расстрелять столько человек тоже не просто ( тем паче это "громко"), т.е. делал все осознанно. Значит должна быть причина..От "политических противоречий" до ( судя о наездах на него с требованием взятки) простого наезда.. ( может гости были нежеланными). Версия что во всем виновата "водка" сомнительна, убит не один, а семеро ( потенциально могло быть восьмеро), что то тут не так...
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22.05.2020 12:50
+20
По твоей логике "летчики" только в небе, "доктора" только в больницах, а фермеры все на фермах?
Военный это тот, кто принял присягу и находится на военной службе.
Как показывает практика, военные бывают не только на фронте, а клоуны - не только в цирке.
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22.05.2020 13:00
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Alexeyhttps://www.facebook.com/profile.php?id=100008117959400&comment_id=Y29tbWVudDoxMDE1Njg4NDY2Nzc1NzE2M18xMDE1Njg4NDcwMzUxMjE2Mw%3D%3D Isay(знав їх особисто і не раз бував на тому озері разом з усіма): Они все дружили с хозяином Толиком! И 5 из них не пили алкоголь вообще!

https://www.facebook.com/myroslavhai/posts/10156884667757163?comment_id=10156884703512163
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23.05.2020 19:39 Відповісти
Дякую. Я читала вчора на сторінці Мирослава Гая.
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23.05.2020 21:02 Відповісти
Так кто кого перестрелял в таком случае?
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23.05.2020 09:49 Відповісти
Не знаю Я читаю в фейсбуці переписку їх знайомих. І всі пишуть, що рейдерами вони точно не були. З тим господарем дружили. А я бачу нестиковки в офіційній версії.
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23.05.2020 19:47 Відповісти
Он им всем в зад стрелял?
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22.05.2020 22:01 Відповісти
на столе мокрый стоит, перед смертью хапанули пацаны
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22.05.2020 23:02 Відповісти
Фотки не підтверджують версію, яку поліція повідомила.
Двоє вбитих в будиночку біля столу, це ті що не спали і продовжували випивати з господарем по версії слідства?
Ще двоє в траві на вулиці, один з них з автоматом, наче готувався стріляти.
Троє в будинку де "спали", при чому "спали" вони чомусь не на матраці, а на підлозі, один з них в коридорі, другий ногами в дверях.
АЛЕ тіла перекладали перед тим, як фотографувати. Подивіться на кров на тілах, кров не тече знизу в гору.
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23.05.2020 00:13 Відповісти
Может в агонии шевелились. В голове не укладывается. А матрас они под голову постелили, потому что людей много было и на всех одной кровати не хватило бы..Вот и легли на пол.
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23.05.2020 05:55 Відповісти
Я там не був, але фотки вказують на нестиковку в версії поліції. Дивно лягати ногами в двері. Та й один з тих, кого на вулиці застрелили і якого поліція враховує, як одного з поснулих, то він взутий. Дивно спати взутим на вулиці. А якщо вискочив на постріли, то хіба мав би час взуватися. А другий з тих, що мав би спати теж вбитий на вулиці зі зброєю в руках, але він босий якраз.
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23.05.2020 19:36 Відповісти
Это не автомат))) Так что твоя писанина - ТРЕШ!
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23.05.2020 09:03 Відповісти
Називайте, як хочете,але то вогнепальна зброя в руках загиблого на вулиці. між тим нам кажуть, що він спав. То він спав в траві і обнімав зброю?
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23.05.2020 19:30 Відповісти
а как у вспыльчивого и у неуравновешенного появилось оружие?
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23.05.2020 07:12 Відповісти
Приїхали озброєні бандюки, ранили мужика. А що йому залишалось робити?!
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23.05.2020 07:13 Відповісти
Ты идиот? откуда ранили? прям из домика? находясь в труханах? включи мозг...
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23.05.2020 21:46 Відповісти
Хорошо так по бухали!))))))) Это ж в каком состоянии надо было быть, чтобы такую толпу расстрелять с бердянки!...)))
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23.05.2020 09:26 Відповісти
Мабуть був у тверезому стані.
А бухали і вживали наркоту (судячи по фото) приїхавші озброєні "рибалки".
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23.05.2020 11:46 Відповісти
"Україно,Україно,подивись на себе-в твоїй хаті сидить ворог і сміється з тебе!"Класичне вбивство патріотів,які повернулися з фронту, зрощеним під час війни барижним орендо-синдикатом під "дахом" ментярні(Ще в 2015-му не відреагували на злочинця).Тому без різниці,чи синдикат зелено-каломойний,чи шоколадно-колорадний,бо він при владі 29-ть років і різниться тільки за імям пахана з 90-х.Хіба за це стояв Майдан?
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23.05.2020 10:42 Відповісти
Злочинці які прикриваються "патріотизмом" та "геройством" - вже геть чисто нівелювали ці поняття в головах людей.
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23.05.2020 11:44 Відповісти
Ця історія зайвий раз доводить, що перед запровадженням вільного володіння зброєю потрібно прийняти чіткий закон про застосування цієї зброї.
А то приїхали озброєні бандюки "рибалити", почали "пресувати" арендатора і погрожувати. І в результаті він ще й винуватий, що захистив своє життя і гідність.
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23.05.2020 11:42 Відповісти
Ця історія не доводить, що зброя застосовувалася(озброєних не здолати).Закон про застосування зброї тут ні до чого-приїзжали рибалити туди й раніше(є свідки),тому можливо їх повбивали посередники-менти напередодні зустрічі з арендатором(думали-це охорона).Арендатор був баригою і злочинцем(в2015-му затримувався,але відкупився,що вазує про зрощення криміналу з органами влади).
А хлопці приїхали таки рибалити.Це "пресували" арендатора ще раніше місцеві ментяри(є відео затримання оборотня в пагонах).На ставку ж орендар випивав з двома посередниками,які погрожували і вимагали забрати заяву. І в результаті козел розгнівався,пішов за рушницею і одного застрелив.Інший наче б то втік,а переслідувач бігав і стріляв уже всіх підряд,бо вважав усіх спільниками навіть сонних і лежачих,яких підставили(можливо й вбив інший посередник,який подзвонив аж вранці).Вбивця зізнався,зброя підкинута,хто поранив скотину,чи самопал не зясовано.Захисту життя,як такого,не було,а гідність,наче душа невинних хлопців,які воювали на фронті,а загинули на орендованій баригами землі біля тихого ставка,полетіла в небо.Ганьба постсовковій колонії та її мародерній "владі",яка окрім розбірок бандитських та "швидких" грошей нічого не бачить,а прихватизоване у інших вважає за власне і навіть за справедливий докір(якщо такий тут і міг бути)-готова знищити любого.
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23.05.2020 12:46 Відповісти
А як на мене все набагато простіше.
Приїхали наймані бандюки пресувати арендатора. Бухали, вживали наркоту. Частина з них "відрубились", двоє озброєних залишились караулити. Але також були вмазані. Мужик цим скористався, дістав рушницю і прикінчив нелюдів.
Туди їм і дорога!!!
Мужика потрібно звільнити - він захищався від озброєних бандитів.
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23.05.2020 13:05 Відповісти
Що ж-на безриб'ї і рак-риба.
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23.05.2020 13:27 Відповісти
Нестиковки в вашій простій версії. П'ятеро з них взагалі не вживали алкоголь.
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23.05.2020 19:51 Відповісти
Є вже висновки експертизи?
Якщо це правда то нестиковки у версії про "п'яні розбірки".
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23.05.2020 20:01 Відповісти
І чого їх тоді всіх підстрелили як куропаток без зайвого клопоту?
Скоріш за все були бухі, а що там було насправді один Бог знає.
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23.05.2020 23:36 Відповісти
Вже писав, що п'ятеро з них взагалі не вживали алкоголь.
І якщо це вчинила поліція, яка сама ж нас інформує про перебіг подій і сама бере участь в розслідування, то правди ми не дізнаємося.
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25.05.2020 20:48 Відповісти
Вже шість років влада позбавляється добровольців і волонтерів, це правда, може і в цьому суть...
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26.05.2020 00:00 Відповісти
Це ви збрехали. Влада не шість років позбавляється волонтерів, а останній рік. А попередні п'ять років волонтери були на піку своєї діяльності, але в своїй більшості хотіли більшого і отримали Зеленського, як баба з "Золотої рибки" отримала корито.
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26.05.2020 21:47 Відповісти
Де логіка?Мамик і Малек-друзі дитинства-медики,один щойно з фронту поїдуть з Киева трусити якогось орендаря ставка на селі та ще й при цьому ляжуть спати?
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23.05.2020 13:57 Відповісти
Вот вам и самооборона.... чуваки на него в трусах и термухе нападали????
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23.05.2020 21:46 Відповісти
Підозрілі смерті - як один мисливець міг завалити 7 чоловік, і не просто громадянських, а людей які воювали у АТО і вміли користуватись зброєю ??
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23.05.2020 23:38 Відповісти
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