Чоловік, який відкрив стрілянину на Житомирщині, раніше притягувався до відповідальності за порушення правил зберігання мисливської зброї, - ЗМІ. ФОТОрепортаж 18+
Підозрюваний притягувався до адміністративної відповідальності за порушення правил зберігання мисливської зброї в 2015 році.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання "Dетектів-Info" з посиланням на власне джерело.
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Повідомляється, що близько 1 години ночі до місцевого відділення поліції звернувся 43-річний працівник Київського Національного авіаційного університету Вадим Федюнін. Чоловік розповів, що у компанії з восьми осіб, в якій він перебував поблизу водойми в Новоселиці, виникла суперечка з орендарем водного дзеркала. Останній в ході конфлікту використав вогнепальну зброю, смертельно поранивши сім чоловіків з мисливської гладкоствольної рушниці ІЖ-58.
"Попередньо встановлено, що в процесі конфлікту їх розстріляв 58-річний власник місцевої водойми Анатолій Захаренко, якого в жовтні 2015 року притягали до адміністративної відповідальності за порішення правил зберігання мисливської зброї", - повідомляє видання.
"Напередодні трагедії на сайті поліції Житомирщини було повідомлено про викриття на хабарі (ч.3 ст.368 КК України) начальника поліції одного з районів області, що за "невтручання у діяльність, пов’язану з розведенням риби, вимагав у 58-річного мешканця Романівського району області щомісяця надавати йому хабар у розмірі 10 тис. грн", - зазначає видання.
За інформацією джерела "Dетектів-Infо", йшлося саме про водойму біля села Новоселиця. Тоді "запакованим" "перевертнем у погонах" виявився начальник Попільнянського відділення Коростишівського відділу поліції ГУНП в Житомирській області, підполковник Руслан Мшанецький. А заявником, що поскаржився на вимагання, виступав саме Анатолій Захаренко..
Нагадаємо, в ніч на п'ятницю, 22 травня, в лісі Житомирської області чоловік розстріляв сімох людей.
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Двоє вбитих в будиночку біля столу, це ті що не спали і продовжували випивати з господарем по версії слідства?
Ще двоє в траві на вулиці, один з них з автоматом, наче готувався стріляти.
Троє в будинку де "спали", при чому "спали" вони чомусь не на матраці, а на підлозі, один з них в коридорі, другий ногами в дверях.
АЛЕ тіла перекладали перед тим, як фотографувати. Подивіться на кров на тілах, кров не тече знизу в гору.
А бухали і вживали наркоту (судячи по фото) приїхавші озброєні "рибалки".
А то приїхали озброєні бандюки "рибалити", почали "пресувати" арендатора і погрожувати. І в результаті він ще й винуватий, що захистив своє життя і гідність.
А хлопці приїхали таки рибалити.Це "пресували" арендатора ще раніше місцеві ментяри(є відео затримання оборотня в пагонах).На ставку ж орендар випивав з двома посередниками,які погрожували і вимагали забрати заяву. І в результаті козел розгнівався,пішов за рушницею і одного застрелив.Інший наче б то втік,а переслідувач бігав і стріляв уже всіх підряд,бо вважав усіх спільниками навіть сонних і лежачих,яких підставили(можливо й вбив інший посередник,який подзвонив аж вранці).Вбивця зізнався,зброя підкинута,хто поранив скотину,чи самопал не зясовано.Захисту життя,як такого,не було,а гідність,наче душа невинних хлопців,які воювали на фронті,а загинули на орендованій баригами землі біля тихого ставка,полетіла в небо.Ганьба постсовковій колонії та її мародерній "владі",яка окрім розбірок бандитських та "швидких" грошей нічого не бачить,а прихватизоване у інших вважає за власне і навіть за справедливий докір(якщо такий тут і міг бути)-готова знищити любого.
Приїхали наймані бандюки пресувати арендатора. Бухали, вживали наркоту. Частина з них "відрубились", двоє озброєних залишились караулити. Але також були вмазані. Мужик цим скористався, дістав рушницю і прикінчив нелюдів.
Туди їм і дорога!!!
Мужика потрібно звільнити - він захищався від озброєних бандитів.
Якщо це правда то нестиковки у версії про "п'яні розбірки".
Скоріш за все були бухі, а що там було насправді один Бог знає.
І якщо це вчинила поліція, яка сама ж нас інформує про перебіг подій і сама бере участь в розслідування, то правди ми не дізнаємося.