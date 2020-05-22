Чоловік, який відкрив стрілянину на Житомирщині, раніше притягувався до відповідальності за порушення правил зберігання мисливської зброї, - ЗМІ. ФОТОрепортаж 18+

Підозрюваний притягувався до адміністративної відповідальності за порушення правил зберігання мисливської зброї в 2015 році.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання "Dетектів-Info" з посиланням на власне джерело.

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Повідомляється, що близько 1 години ночі до місцевого відділення поліції звернувся 43-річний працівник Київського Національного авіаційного університету Вадим Федюнін. Чоловік розповів, що у компанії з восьми осіб, в якій він перебував поблизу водойми в Новоселиці, виникла суперечка з орендарем водного дзеркала. Останній в ході конфлікту використав вогнепальну зброю, смертельно поранивши сім чоловіків з мисливської гладкоствольної рушниці ІЖ-58.

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"Попередньо встановлено, що в процесі конфлікту їх розстріляв 58-річний власник місцевої водойми Анатолій Захаренко, якого в жовтні 2015 року притягали до адміністративної відповідальності за порішення правил зберігання мисливської зброї", - повідомляє видання.

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"Напередодні трагедії на сайті поліції Житомирщини було повідомлено про викриття на хабарі (ч.3 ст.368 КК України) начальника поліції одного з районів області, що за "невтручання у діяльність, пов’язану з розведенням риби, вимагав у 58-річного мешканця Романівського району області щомісяця надавати йому хабар у розмірі 10 тис. грн", - зазначає видання.

За інформацією джерела "Dетектів-Infо", йшлося саме про водойму біля села Новоселиця. Тоді "запакованим" "перевертнем у погонах" виявився начальник Попільнянського відділення Коростишівського відділу поліції ГУНП в Житомирській області, підполковник Руслан Мшанецький. А заявником, що поскаржився на вимагання, виступав саме Анатолій Захаренко..

Нагадаємо, в ніч на п'ятницю, 22 травня, в лісі Житомирської області чоловік розстріляв сімох людей.



















