УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13477 відвідувачів онлайн
Новини Фото
8 351 7

Иностранец на Львовщине зарезал родственника и привез его в больницу спасать. ФОТО

Ночью 22 мая в госпиталь на территории Винниковской ОТГ заехал автомобиль, в салоне которого было обнаружено окровавленное тело мужчины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на портал Varta1.

"Установлено, что пассажир автомобиля на польской регистрации получил многочисленные ножевые ранения, которые оказались несовместимыми с жизнью. От полученных травм он скончался. Водитель автомобиля был задержан вторым батальоном полиции Львова. На место происшествия приехала следственно-оперативная группа", - говорится в заметке.

Смотрите также: Среди погибших в результате стрельбы на Житомирщине волонтер и нацгвардейцы, - СМИ. ФОТОрепортаж18+

Иностранец на Львовщине зарезал родственника и привез его в больницу спасать 01

В отделе коммуникации полиции Львовской области сообщили, что погибшим оказался 33-летний иностранец. Также установлено, что в больницу его доставил родственник, на год старше гражданин той же страны, который проживает в Винниках.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины.

Родственника погибшего, причастного к совершению преступления, полицейские задержали в порядке ст. 208 УПК Украины, вскоре суд изберет для него меру пресечения.

Нацполиция (15168) убийство (3088) Львовская область (2427)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Домбасяне Астанавитесь!
показати весь коментар
22.05.2020 13:03 Відповісти
о..на маєш..Чікаго
показати весь коментар
22.05.2020 13:09 Відповісти
Чікаго?Ген.прокурор Луценко сказав, де в нас Чікаго.
показати весь коментар
22.05.2020 13:34 Відповісти
поляк?.
показати весь коментар
22.05.2020 13:25 Відповісти
Два принци з Еміратів посварилися. Гаряча арабська кров... посперечалися про елітні авто або породи коней - і "вай-вай, зарэзал!" Иностранец на Львовщине зарезал родственника и привез его в больницу спасать - Цензор.НЕТ 5116
показати весь коментар
22.05.2020 13:36 Відповісти
З Грузії обидва брати.
показати весь коментар
22.05.2020 14:15 Відповісти
Кавказ рулит! Гнать бы их всех с Украины к ипеням.
показати весь коментар
22.05.2020 13:46 Відповісти
 
 