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Новини Фото ДТП
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Пішов на обгін: на трасі Київ-Одеса в потрійному ДТП загинули 4 людини, зокрема 6-річний хлопчик. ФОТОрепортаж (оновлено)

Правоохоронці Черкащини встановлюють обставини ДТП, у якій чотири людини загинули і четверо травмовані.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє сектор комунікації поліції Черкаської області.

"Сьогодні, 22 травня, близько десятої години ранку до поліції надійшло повідомлення про те, що на 154 км автодороги М 05 "Київ – Одеса", біля села Марійка Жашківського району Черкаської області сталася дорожньо-транспортна пригода за участю трьох автомобілів: ВАЗ, Toyota та Mercedes. Унаслідок ДТП чотири людини загинуло, серед них одна малолітня дитина. Ще четверо людей, серед яких двоє дітей, госпіталізовані", - йдеться в повідомленні.

Пішов на обгін: на трасі Київ-Одеса в потрійному ДТП загинули 4 людини, зокрема 6-річний хлопчик 01

На місце події виїхали і працюють працівники поліції, ДСНС та медики.

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Як повідомили в пресслужбі ДСНС, рятувальники деблокували тіла загиблих.

Як пізніше написав на своїй сторінці у Facebook заступник начальника департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький, аварія забрала життя чотирьох людей - трьох дорослих і 6-річного хлопчика.

Пішов на обгін: на трасі Київ-Одеса в потрійному ДТП загинули 4 людини, зокрема 6-річний хлопчик 02

"Попередньо, водій авто Toyota Land Cruiser пішов на обгін зустрічною смугою руху транспорту, не впевнившись, що смуга зустрічного руху, на яку він буде виїжджати, - вільна, і скоїв лобове зіткнення з ВАЗ 21114.

Також вантажний мікроавтобус Mercedes-Benz, щоб уникнути зіткнення з Toyota Land Cruiser, здійснив різкий маневр, унаслідок чого перевернувся", - написав він.

У автомобілі ВАЗ-21114 перебували шестеро людей: двоє чоловіків, двоє жінок та двоє дітей. Загинули 6-річна дитина, жінка та двоє чоловіків. Ще одну жінку з 4-річною дівчинкою шпиталізували до лікарні у тяжкому стані.

Пішов на обгін: на трасі Київ-Одеса в потрійному ДТП загинули 4 людини, зокрема 6-річний хлопчик 03

В авто Toyota Land Cruiser двоє потерпілих - діти віком 4 та 11 років. Їх також шпиталізували до медичного закладу.

Білошицький зазначив, що в жодному з автомобілів не було автокрісел для дітей.

"Неуважність, легковажність, надмірна самовпевненість і, найголовніше - грубе порушення ПДР, коштувало сьогодні життя чотирьом людям. І ще невідомо, які наслідки будуть для життя і здоров'я потерпілих", - додав він.

Заступник начальника департаменту патрульної поліції України також нагадав, що за січень-квітень 2020 року через виїзд на смугу зустрічного руху сталось 441 ДТП, з них 178 - ДТП з потерпілими, у яких загинуло 42 людей.


Пішов на обгін: на трасі Київ-Одеса в потрійному ДТП загинули 4 людини, зокрема 6-річний хлопчик 04
Фото: сайт Нацполіції

Пішов на обгін: на трасі Київ-Одеса в потрійному ДТП загинули 4 людини, зокрема 6-річний хлопчик 05

Автор: 

ДТП (4467) Нацполіція (15164) ДСНС (5105) Чернігівська область (909)


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Топ коментарі
+9
На ровной дороге , по две полосы в каждую сторону , гололёда нет . Как такое возможно !!?? .
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22.05.2020 14:06
+6
Терміново треба заборонити вогнепальну зброю автотранспорт, він вбиває стільки людей!
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22.05.2020 14:17
+4
Скорее всего лихое опережение.
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22.05.2020 14:18
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На ровной дороге , по две полосы в каждую сторону , гололёда нет . Как такое возможно !!?? .
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22.05.2020 14:06 Відповісти
с отбойниками, на одной полосе...
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22.05.2020 14:15 Відповісти
Отбойник спас встречку .
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22.05.2020 14:19 Відповісти
да попасть под 200 Кукурузник, боком, это, что под танк!!
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22.05.2020 14:09 Відповісти
І не потрібно ні війни, ні "смертельної пандемії". Просто приїхали....
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22.05.2020 14:10 Відповісти
Авто роблять з фольги?
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22.05.2020 14:11 Відповісти
жигулі
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22.05.2020 14:25 Відповісти
Зовсім інша річ була "Победа". Лист 1.2 мм.
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22.05.2020 14:29 Відповісти
Від 0,8 мм до 2,0 мм ... певно, КАМАЗ наскрізь проїде
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22.05.2020 15:28 Відповісти
Розстріл і ця дтп,це вже мінус 11 людей.І це тільки два випадки.А хтось ще каже,чому населення зменшується.
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22.05.2020 14:14 Відповісти
скільки вже втонуло...
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22.05.2020 14:16 Відповісти
Терміново треба заборонити вогнепальну зброю автотранспорт, він вбиває стільки людей!
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22.05.2020 14:17 Відповісти
МВД просто надо средства контроля скорости, наконец-то закупить, а не тратить сотни миллионов евро на не очень нужные глючные фрацузские вертолеты. Та и бронетехника тоже непонятно зачем Авакову.
Скорость в Украине НИКАК вообще не контролируется!!! Такого даже в Косово, та даже в Судане нет! В результате - тысячи трупов, в том числе и детских. Ни в чем не повинные люди...Не икается Авакову, ничего ночью кровавое не снится?
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22.05.2020 15:45 Відповісти
Да...средство контроля скорости точно не для крузера..
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22.05.2020 16:07 Відповісти
В данном дтп это причём вообще? На трассе разрешённая скорость - 90-110 кмч. Это уже фатальная скорость, даже без превышений.
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22.05.2020 16:22 Відповісти
Съем свои носки, если тот же ЛК ехал с такой скоростью. На такой скорости можно затормозить, уйти в сторону, не допустить, чтобы машины так в лепешку. Даже в Тоете серьезно пострадавшие. Часто приходилось ехать по Харьковской трассе. 90-110 едут только те, кто не может больше. И двухсотки точно! Всегда удивляло - как на этом слабоуправляемом сарае летают типа как на 911-м Порше. И какой на скоростях за 150 расход у этих бензиновых бегемотов. К чему эти бычьи понты?
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22.05.2020 17:22 Відповісти
Ответ на вопрос "К чему эти бычьи понты?" можно найти посмотрев на поведение обезьян, бабуинов к примеру.
И авакову там ничего не икается. Пробраться к такому корыту и удерживать его столько лет может только колированый людоед, в привычном понимании оно - давно не человек. Думаю, он только на пути к креслу за плечами десяток трупов оставил, так что все те тысячи жертв, к которым он косвенно причастен прибывая в своей должности не заставят его даже почесаться.
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22.05.2020 17:41 Відповісти
Скорее всего лихое опережение.
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22.05.2020 14:18 Відповісти
Я тоже не понимаю как он шел на обгон по встречке если там были разделительные отбойники??

"Предварительно, водитель авто Toyota Land Cruiser пошел на обгон по встречной полосе движения транспорта"
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22.05.2020 15:09 Відповісти
Легко.
Видно точки белые под разметку, асфальт новый. Могли по односторонке пускать в обе стороны если другая двухполоска в ремонте
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22.05.2020 16:09 Відповісти
на трасі біля Марійки скільки себе пам'ятаю постійно народ гинув.
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22.05.2020 14:36 Відповісти
Увы на сегодня еще очень много летающего автобыдла, которое само не знает куда оно так спешит и валит прилично за сотню.
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22.05.2020 14:36 Відповісти
Предварительно, водитель авто Toyota Land Cruiser пошел на обгон по встречной полосе движения транспорта, не убедившись, что полоса встречного движения, на которую он будет выезжать - свободна, и совершил лобовое столкновение с ВАЗ 21114. Так там 2 полоси в кожному напрямку і відбійники стоять, нічого не зрозумів.
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22.05.2020 14:57 Відповісти
Может ремонт... Вечно эту дорогу строят...
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22.05.2020 15:29 Відповісти
не понимаю ничего...
как обгон по встречке... если присутствует отбойник, разделяющий потоки???
или в том месте где этот "трактор" убил "жигуль" не было отбойника?
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22.05.2020 15:01 Відповісти
Там іде ремонт - рух організовано по одній половині дороги, внаслідок цього і було зіткнення на зустрічці.
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22.05.2020 15:49 Відповісти
во гандон ланд крузер против ваза шо танк..
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22.05.2020 15:26 Відповісти
Ничего не понял, там объезд, что ли?
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22.05.2020 15:31 Відповісти
Какая встречка, там два ряда в каждом направлении
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22.05.2020 15:36 Відповісти
Суки!!!!! Позавчора їхав по цій дорозі в Одесу . В цьому місці ремонт. Дорога з односторонньої РАПТОМ переходить в ДВОХ. !!! ЖОДНОГО попереджувального знаку ! В Европі 3 (три)!!! рази попереджують якщо така ситуація. Ще встиг подумати, не дай Бог щось трапиться...Аваков ,падло, горі у пеклі !!!
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22.05.2020 15:37 Відповісти
Аваков ще той перец, але хіба він відповідає за знаки та ремонт?
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22.05.2020 16:43 Відповісти
Хтось відповість за жахіття яке творится на дорогах? краще загинув той негідник на тойотічим невині люди, раніше хоч ДАІ трохи боялись зараз повний хаос на дорогах, ну Аваков незаміний.
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22.05.2020 15:55 Відповісти
С добрым утром. Справедливости в жизни нет, а потом мы ещё и сдохнем все до одного.
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22.05.2020 16:24 Відповісти
ехал сегодня там, видел эту аварию. картина была жуткая. причина этой и многих других жутких аварий на одесской трассе - ее бесконечные ремонты. с двухсторонней дороги с разделительной полосой автопоток переводят на одну сторону, а культура езды многих наших водителей такова, что в этом узком месте они вместо того, чтобы снизить скорость и повысить бдительность начинают делать идиотские маневры и пытаться побыстрее поскочить этот участок. аварий на таких ремонтируемых участках я за годы насмотрелся уже достаточно. и сам не раз попадал в опасные ситуации из-за дебилов, которые в таких местах начинают чудить. поэтому давно уже стараюсь в подоных местах спрятаться за фурой или камазом и проехать под таким прикрытием пусть медленно, но верно всю ремонтируемую дистанцию. когда властелин мира на крузаке вылетает на встречку и видит камаз, то шансов, что он вернется в свою полосу намного больше, чем если он видит жигу или ланос.
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22.05.2020 16:27 Відповісти
Прочитал какую то чушь ... Выехал на встречку ( через отбойник? ) Допустил лобовое столкновение ( на односторонней полосе? )... Я не знаю что там произошло , но версия полиции брехня от начала до конца
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23.05.2020 12:42 Відповісти
А на один комент выше, сложно было посмотреть?)
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24.05.2020 22:48 Відповісти
 
 