Пішов на обгін: на трасі Київ-Одеса в потрійному ДТП загинули 4 людини, зокрема 6-річний хлопчик. ФОТОрепортаж (оновлено)

Правоохоронці Черкащини встановлюють обставини ДТП, у якій чотири людини загинули і четверо травмовані.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє сектор комунікації поліції Черкаської області.

"Сьогодні, 22 травня, близько десятої години ранку до поліції надійшло повідомлення про те, що на 154 км автодороги М 05 "Київ – Одеса", біля села Марійка Жашківського району Черкаської області сталася дорожньо-транспортна пригода за участю трьох автомобілів: ВАЗ, Toyota та Mercedes. Унаслідок ДТП чотири людини загинуло, серед них одна малолітня дитина. Ще четверо людей, серед яких двоє дітей, госпіталізовані", - йдеться в повідомленні.

На місце події виїхали і працюють працівники поліції, ДСНС та медики.

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Як повідомили в пресслужбі ДСНС, рятувальники деблокували тіла загиблих.

Як пізніше написав на своїй сторінці у Facebook заступник начальника департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький, аварія забрала життя чотирьох людей - трьох дорослих і 6-річного хлопчика.

"Попередньо, водій авто Toyota Land Cruiser пішов на обгін зустрічною смугою руху транспорту, не впевнившись, що смуга зустрічного руху, на яку він буде виїжджати, - вільна, і скоїв лобове зіткнення з ВАЗ 21114.

Також вантажний мікроавтобус Mercedes-Benz, щоб уникнути зіткнення з Toyota Land Cruiser, здійснив різкий маневр, унаслідок чого перевернувся", - написав він.

У автомобілі ВАЗ-21114 перебували шестеро людей: двоє чоловіків, двоє жінок та двоє дітей. Загинули 6-річна дитина, жінка та двоє чоловіків. Ще одну жінку з 4-річною дівчинкою шпиталізували до лікарні у тяжкому стані.

В авто Toyota Land Cruiser двоє потерпілих - діти віком 4 та 11 років. Їх також шпиталізували до медичного закладу.

Білошицький зазначив, що в жодному з автомобілів не було автокрісел для дітей.

"Неуважність, легковажність, надмірна самовпевненість і, найголовніше - грубе порушення ПДР, коштувало сьогодні життя чотирьом людям. І ще невідомо, які наслідки будуть для життя і здоров'я потерпілих", - додав він.

Заступник начальника департаменту патрульної поліції України також нагадав, що за січень-квітень 2020 року через виїзд на смугу зустрічного руху сталось 441 ДТП, з них 178 - ДТП з потерпілими, у яких загинуло 42 людей.





Фото: сайт Нацполіції