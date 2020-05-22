Масове вбивство на Житомирщині: підозрюваний застрелив двох приятелів, з якими випивав, а потім пішов у будиночок до решти гостей і відкрив вогонь. ФОТОрепортаж

Поліція продовжує встановлювати особи загиблих. Це кияни, добровольці, учасники АТО, службовці Нацгвардії віком від 29 до 50 років. На місці події знайшли 5 одиниць зареєстрованої зброї.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Житомирської області.

Попередньо слідчі з'ясували, що в ніч з 20 на 21 травня відпочивати на ставок приїхали 8 чоловіків. Вони були знайомі з орендарем ставка і підтримували з ним приятельські стосунки.

"Конфлікт виник після вживання алкоголю між трьома чоловіками: один з них - орендар, двоє - відпочивальники. В ході конфлікту підозрюваний убив двох чоловіків, з якими випивав, потім пішов до іншого будиночка, де перебували ще шестеро гостей. Там від його пострілів загинули п'ять людей. Одному учаснику вдалося втекти в село, звідки він і повідомив про подію поліцейським", - сказано в повідомленні.

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Особи загиблих встановлено.

"Це - добровольці, учасники антитерористичної операції, жителі Києва віком від 29-ти до 50-ти років. Серед загиблих - троє військовослужбовців Національної гвардії України, які перебували на вихідних після повернення з ООС", - повідомили в поліції.

Слідчі вилучили на місці злочину 5 одиниць зареєстрованої зброї, в тому числі - рушницю, з якої стріляв орендар ставка.

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Призначено судово-медичну експертизу тіл загиблих, опитані очевидці події, проводяться інші слідчі заходи.

Нагадаємо, в ніч на п'ятницю, 22 травня, в лісі Житомирської області чоловік розстріляв сімох людей.

Раніше цього чоловіка вже притягували до відповідальності за порушення правил зберігання мисливської зброї.

За даними поліції, конфлікт міг статися на тлі вживання алкоголю. Цю версію дружині підтвердив сам підозрюваний. Він розповів, що приятелі нібито стали докоряти йому, що вони воювали, а він своїх дітей не пустив в армію.