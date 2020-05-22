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Масове вбивство на Житомирщині: підозрюваний застрелив двох приятелів, з якими випивав, а потім пішов у будиночок до решти гостей і відкрив вогонь. ФОТОрепортаж

Поліція продовжує встановлювати особи загиблих. Це кияни, добровольці, учасники АТО, службовці Нацгвардії віком від 29 до 50 років. На місці події знайшли 5 одиниць зареєстрованої зброї.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Житомирської області.

Попередньо слідчі з'ясували, що в ніч з 20 на 21 травня відпочивати на ставок приїхали 8 чоловіків. Вони були знайомі з орендарем ставка і підтримували з ним приятельські стосунки.

"Конфлікт виник після вживання алкоголю між трьома чоловіками: один з них - орендар, двоє - відпочивальники. В ході конфлікту підозрюваний убив двох чоловіків, з якими випивав, потім пішов до іншого будиночка, де перебували ще шестеро гостей. Там від його пострілів загинули п'ять людей. Одному учаснику вдалося втекти в село, звідки він і повідомив про подію поліцейським", - сказано в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Серед убитих унаслідок стрілянини на Житомирщині - воїн бригади швидкого реагування Нацгвардії Віталій Вульчин: він недавно повернувся з фронту. ФОТО

Масове вбивство на Житомирщині: підозрюваний застрелив двох приятелів, з якими випивав, а потім пішов у будиночок до решти гостей і відкрив вогонь 01Масове вбивство на Житомирщині: підозрюваний застрелив двох приятелів, з якими випивав, а потім пішов у будиночок до решти гостей і відкрив вогонь 02Масове вбивство на Житомирщині: підозрюваний застрелив двох приятелів, з якими випивав, а потім пішов у будиночок до решти гостей і відкрив вогонь 03Масове вбивство на Житомирщині: підозрюваний застрелив двох приятелів, з якими випивав, а потім пішов у будиночок до решти гостей і відкрив вогонь 04

Особи загиблих встановлено.

"Це - добровольці, учасники антитерористичної операції, жителі Києва віком від 29-ти до 50-ти років. Серед загиблих - троє військовослужбовців Національної гвардії України, які перебували на вихідних після повернення з ООС", - повідомили в поліції.

Слідчі вилучили на місці злочину 5 одиниць зареєстрованої зброї, в тому числі - рушницю, з якої стріляв орендар ставка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Серед загиблих унаслідок стрілянини на Житомирщині були волонтер і нацгвардійці, - ЗМІ. СПИСОК

Масове вбивство на Житомирщині: підозрюваний застрелив двох приятелів, з якими випивав, а потім пішов у будиночок до решти гостей і відкрив вогонь 05Масове вбивство на Житомирщині: підозрюваний застрелив двох приятелів, з якими випивав, а потім пішов у будиночок до решти гостей і відкрив вогонь 06

Призначено судово-медичну експертизу тіл загиблих, опитані очевидці події, проводяться інші слідчі заходи.

Нагадаємо, в ніч на п'ятницю, 22 травня, в лісі Житомирської області чоловік розстріляв сімох людей.

Раніше цього чоловіка вже притягували до відповідальності за порушення правил зберігання мисливської зброї.

За даними поліції, конфлікт міг статися на тлі вживання алкоголю. Цю версію дружині підтвердив сам підозрюваний. Він розповів, що приятелі нібито стали докоряти йому, що вони воювали, а він своїх дітей не пустив в армію.

Автор: 

Нацполіція (15164) вбивство (3088) масове вбивство (74) Житомирська область (1261)


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Топ коментарі
+27
Самооборона? Убить двоих безоружных , а потом пойти и убить еще пять человек, это называется самооборона? Вестерном насмотрелся?
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22.05.2020 16:18
+25
ПЯТЬ ЕДИНИЦ оружия, Карл!
Они что, в тыл врага на рыбалку ехали?
100% криминал с обеих сторон - прессовать мужика пытались.
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22.05.2020 16:17
+21
Мужик не терпила.
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22.05.2020 16:10
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Ну, ти і мурло. В бан
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22.05.2020 22:16 Відповісти
..-она что, участница отдыха и очедивица конфликта- бред несет жена..
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22.05.2020 20:46 Відповісти
авжеж.. вона ж не знає чоловіка свого.. І по телефону з ним не розмовляла перед тим, як він поліцію викликав.. Там же ж чорним по білому написано, що дружина розповіла те, що їй чоловік сказа по телефону.
Так що "бред несешь" ти.
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22.05.2020 21:42 Відповісти
В Украину приехал мистер Линч
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22.05.2020 17:34 Відповісти
нє, кольт уравнял разних - даже колічєствєнний пєрєвєс нє дал прєімущєства
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22.05.2020 18:04 Відповісти
это норма или не норма?
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22.05.2020 17:49 Відповісти
Почитайте росСМИ "Ленту", "РашаТудей"
у них версия такая:
Что убийца русский, а украинцы приехали и начали его прессовать
из-за национальности урожая изнасилованием и побоями
- вот за это он якобы и убил всех...
Понятно что козломордые большие любители дуплиться фейками,
но для этого у них есть специальные "СМИ" - а здесь обьявились центральные...
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22.05.2020 18:16 Відповісти
Не розповсюджуйте тут цю московську брехню. Вчіться інформацію про події в Україні брати з українських джерел. Вище цю інформацію я вже розміщував, але не полінуюсь ще раз для вас особисто.


інформація ЗМІ про нібито зв'язок розстрілу з відмовою орендаря ставка платити хабарі місцевим правоохоронцям, яких напередодні затримала поліція, за що нібито вже загиблі АТОшники й приїхали помститися орендарю, не відповідає дійсності. Ці події зовсім не пов'язані, оскільки АТОшники приїхали на ставок відпочивати о 5 ранку 21 травня, а затримання начальника Попільнянського відділення Коростишівського відділу поліції ГУНП в Житомирській області, підполковника Руслана Мшанецького сталося пізніше".
https://www.unian.ua/incidents/u-policiji-rozpovili-pro-rozstril-atoshnikiv-na-zhitomirshchini-i-pro-zv-yazok-tragediji-z-habarami-novini-zhitomira-11007371.html
"Мой муж - человек вспыльчивый. Он уже признал свою вину. Что стало причиной конфликта? Муж успел мне сказать, что конфликт разгорелся из-за слов его приятелей о том, что они воевали, а он своих детей не пустил в армию", - рассказала супруга.
https://censor.net/news/3197306/massovoe_ubiyistvo_na_jitomirschine_chast_pogibshih_byli_priyatelyami_mujchiny_otkryvshego_strelbu
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22.05.2020 18:55 Відповісти
"конфликт разгорелся из-за слов его приятелей о том, что они воевали, а он своих детей не пустил в армию", це ж ви самі й цитуєте. А підтекст висловлювання дружини - що, мовляв, він не пустив дітей на війну зі своїми.
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22.05.2020 20:41 Відповісти
Ну то що ви не зрозуміли? Ось вам повністю цитата його жінки:

"Задержан мой муж. Все это произошло на берегу пруда. Там, где выпивается водка, - всегда конфликт. Мой муж - человек вспыльчивый. Он уже признал свою вину. Что стало причиной конфликта? Муж успел мне сказать, что конфликт разгорелся из-за слов его приятелей о том, что они воевали, а он своих детей не пустил в армию".

Інші домисли і версії російських пропагандонів до уваги не беріть, про це смисл мого попереднього коментаря.
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22.05.2020 21:58 Відповісти
Цитата https://censor.net/user/70964: "...убийца русский, а украинцы приехали и начали его прессовать
из-за национальности..." Це хіба не теж саме, що він "кацап", "он своих детей не пустил в армию"?
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22.05.2020 22:14 Відповісти
Додамо, що напередодні трагедії на https://www.npu.gov.ua/news/korupcziya/na-oderzhanni-xabarya-zatrimano-posadovczya-policziji-zhitomirshhini/ сайті поліції Житомирщини було повідомлено про викриття на хабарі (ч.3 ст.368 КК України) начальника поліції одного з районів області, що за "невтручання у діяльність, пов'язану з розведенням риби, вимагав у 58-річного мешканця Романівського району області щомісяця надавати йому хабар у розмірі 10 тис. грн".За інформацією джерела Dетектив-Info, мова йшла саме про водойму біля села Новоселиця. Тоді "запакованим" "перевертнем у погонах" виявився начальник Попільнянського відділення Коростишівського відділу поліції ГУНП в Житомирській області, підполковник Руслан Мшанецький. А заявником, що поскаржився на вимагання, виступав саме Анатолій Захаренко.. Інший співрозмовник Dетектив-Info додає,що після цієї "реалізації" орендар водойми дійсно відправився відпочивати в компанії 8 раніше йому знайомих військовослужбовців."Разом вони вживали алкоголь, і на якомусь етапі до Захаренка виникла претензії з боку бійців. Ті "під градусом" почали згадувати російське походження господаря та погрожувати йому насильством та навіть згвалтуванням через те, що він "здав" Мшанецького. Захаренко не стерпів такої наруги, пішов та взяв рушницю. Коли це побачили його опоненти, один з них намагався накинутися на орендаря водойми з ножем, але наразився на постріл. Надалі господар почав вбивати всіх інших, зокрема й сплячих. А Федюкіна просто відпустив, коли той почав благати стрільця пожаліти його, мовляв у нього ніяких претензій до Захаренка не було. Після цього останній сам подзвонив знайомим правоохоронцям з Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції та зізнався у злочині. Сказав, що здасться тільки їм, що й відбулося. Тож якби не професіоналізм співробітників ДВБ і намагання брати силою інші підрозділи, там було б ще багато крові", - резюмує джерело автора цих рядків. https://antikor.com.ua/articles/382151-vbivstvo_simoh_vijsjkovosluhbovtsiv_i_volonteriv_zjavilisja_foto_ta_podrobitsi_zvirjachoji_rozpravi_na_hitomirshchini Вбивство сімох військовослужбовців і волонтерів: з'явилися фото та подробиці звірячої розправи на Житомирщині • Портал АНТИКОР
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22.05.2020 18:20 Відповісти
Автоматы вместо удочек это нормально? Законно? На мирной территории?????
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22.05.2020 18:34 Відповісти
Бог создал людей,полковник Кольт уравнял их в правах.
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22.05.2020 18:39 Відповісти
ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР!
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22.05.2020 18:44 Відповісти
На цензор де жа вю напало
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22.05.2020 19:03 Відповісти
неврівноважений, як про нього ссказала його ж дружина. Чогось ніхто з восьми хлопців його не вбив, а він вбив сімох. Не виправдовуйте розумового дегенерата. Шкода що вищу міру покарання в нас відмінили.
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22.05.2020 21:36 Відповісти
про телесні ушкодження чи згвалтованого орендаря ставку ніде не написно, а от про вбитих ним сімох хлопців написано всюди.
Тож, висновки цілком очевидні.
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22.05.2020 22:55 Відповісти
шо, навіть ті що спали у сарайчику погрожували?? Дивні ви люди, рюзьгоізичниє.
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22.05.2020 23:35 Відповісти
думати вас не вчили? 7 осіб вбито з мисливської рушниці, яку треба перезарядити після пострілу. Як вважаєш, ті, хто прийшов тому покидьку "погрожувати" чи "вбивати", дозволили б йому 4 рази перезарядити рушницю? Особливо при наявності в них самих зброї..
Думати треба, хоч іноді.
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22.05.2020 23:37 Відповісти
мда... Образив тебе Господь мізками.
"Поугрожалі" і пішли собі спати?? Ти взагалі притомний? Чи як? Напевно "як".
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22.05.2020 23:59 Відповісти
ні, блін, набухався і пішов у хащу спати.
Дебілізм не лікується, тож, не напружуйся навіть.
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23.05.2020 00:35 Відповісти
це мені щойностворена нульовка написала? Я не помиляюсь?
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23.05.2020 01:04 Відповісти
я помітила хто ти є.
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23.05.2020 02:01 Відповісти
Мутна якась історія......
Для слідства там багато роботи.
"Рибаки" зі зброєю, це вже багато про що каже.
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22.05.2020 19:23 Відповісти
П'яний кацап перестріляв 8 АТОшників, виучка просто ідеальна,"котики " всякі просто курять збоку. Тьфу.😬
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22.05.2020 19:27 Відповісти
ну хз, "отдыхать" с пятью стволами, пусть и зарегистрированными как - то... (или это все имущество стрелка? хотя - тогда - так бы и написали)
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22.05.2020 19:39 Відповісти
вот и рыбалка = ни одной удочки, хоть для близира,.. - зато аж 5 стволов.. = так на кого была охота ... ???
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22.05.2020 20:42 Відповісти
ну не всім же ж як ти сидіти всі шість років війни у диванних військах перед компом та сцятись від кожного лунання грому.
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22.05.2020 21:33 Відповісти
я жінка, і свій вклад у цю війну зробила. А ти - серло, за шість років напевно диван пропердів до дірок.
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22.05.2020 23:19 Відповісти
це ти тут метелик одноднівка, створився на форумі півроку тому. Мій нік на цьому форумі ще з 2013-го, коли Пороха ще й в проекті не було, як президента. Ти і тут обісравця, кацапсятина.
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22.05.2020 23:47 Відповісти
Вы правы на 100 на рыбалку и в гости с карабинами не ездят довели хлопца а он слабонервный оказался по словам супруги а тут ещё мент доэтого в больших погонах доить приходил да и мне ровно пофигу бо беpпредел ,даже если они атошники
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22.05.2020 21:34 Відповісти
а шо, вони його поранили чи катували?? Деякі взагалі спали, і ця падла їх сплячих розстріляла.
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22.05.2020 21:37 Відповісти
виродок кінчений !!
Залив бельма та перестріляв хлопців !!
Немає виправдань !
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22.05.2020 21:32 Відповісти
Як казав Жеглов десь, колись, щось схоже вже було... «... Мы с корешами напились... Было весело! Но чтобы стало ещё веселее... пошёл домой за ружьём. Принёс, навёл на корешей. А они ка-ак побежали! Чтобы они вернулись, я стал стрелять им вдогонку!». Хоча, наші і слідчі і журнолізди можуть і звьязок з вбивсьвом Кенеді "розкопати".
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22.05.2020 22:05 Відповісти
Перше правило безпечної риболовлі або полювання - зброю, вудки не брати, з автобуса не виходити...
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22.05.2020 22:09 Відповісти
Нахрена мне комментарии кацапских троллей здесь? Одна кацапская птица обзывает украинцев ОПГ.
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22.05.2020 22:32 Відповісти
Просто неймовірно скільки дебілов (не кажу про ворогів) одразу почало ширити версію про «рекет» й «біндєри ато бандіти абідєлі рускаво». Альо, нешановні, це версія від вбивці який застрелив сімох людей з яких більшість - тупо спала й не могла не те що нападати, але взагалі чинити спротив не здатна була.

А що вони зі стволами були - це їх справа. Уві сні вони з них не стріляли. Єдиний який з карабіном лежить, йому той карабін могли й підкласти після смерті, пострілів з нього не було, він на запобіжнику.
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23.05.2020 10:57 Відповісти
Вже та кількість зброї, яку привезли з собою бандюки - явно свідчить, що приїхали вони не рибалити.
Тут потрібно провести реальне розслідування, а не лише звинувачувати арендатора ставка.
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23.05.2020 11:52 Відповісти
ага.. тільки "бандюки" всі розстріляні, а твій "герой" неушкоджений і вбив сплячих людей.
Напевно, який ти, такі в тебе і "герої".
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23.05.2020 13:49 Відповісти
Версія "біндєри абідєлі русскаво" не проходить.Цей виродок-орендатор є типовою фігурою української сепаратної від народу барижні,яка прихватизувала ставок на українській землі і готова знищити усіх сонними та беззбройними,підло стріляючи в спину.Такі відрізняються від окупанта,бо наче б то "свої",але вони вороги навіть найстрашніші.
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23.05.2020 14:59 Відповісти
пипец, я в шоке. никто нифига не знает, но срач подняли на ресурсе знатный. )))))
принкертоны хреновы))))
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23.05.2020 15:34 Відповісти
Такий брєд, а не версії - скоріш в війну за бурштин повірили ніж в те що старий пердун вбив 7 вояків зі зброєю з АТО
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29.05.2020 00:37 Відповісти
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