Масове вбивство на Житомирщині: підозрюваний застрелив двох приятелів, з якими випивав, а потім пішов у будиночок до решти гостей і відкрив вогонь. ФОТОрепортаж
Поліція продовжує встановлювати особи загиблих. Це кияни, добровольці, учасники АТО, службовці Нацгвардії віком від 29 до 50 років. На місці події знайшли 5 одиниць зареєстрованої зброї.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Житомирської області.
Попередньо слідчі з'ясували, що в ніч з 20 на 21 травня відпочивати на ставок приїхали 8 чоловіків. Вони були знайомі з орендарем ставка і підтримували з ним приятельські стосунки.
"Конфлікт виник після вживання алкоголю між трьома чоловіками: один з них - орендар, двоє - відпочивальники. В ході конфлікту підозрюваний убив двох чоловіків, з якими випивав, потім пішов до іншого будиночка, де перебували ще шестеро гостей. Там від його пострілів загинули п'ять людей. Одному учаснику вдалося втекти в село, звідки він і повідомив про подію поліцейським", - сказано в повідомленні.
Особи загиблих встановлено.
"Це - добровольці, учасники антитерористичної операції, жителі Києва віком від 29-ти до 50-ти років. Серед загиблих - троє військовослужбовців Національної гвардії України, які перебували на вихідних після повернення з ООС", - повідомили в поліції.
Слідчі вилучили на місці злочину 5 одиниць зареєстрованої зброї, в тому числі - рушницю, з якої стріляв орендар ставка.
Призначено судово-медичну експертизу тіл загиблих, опитані очевидці події, проводяться інші слідчі заходи.
Нагадаємо, в ніч на п'ятницю, 22 травня, в лісі Житомирської області чоловік розстріляв сімох людей.
Раніше цього чоловіка вже притягували до відповідальності за порушення правил зберігання мисливської зброї.
За даними поліції, конфлікт міг статися на тлі вживання алкоголю. Цю версію дружині підтвердив сам підозрюваний. Він розповів, що приятелі нібито стали докоряти йому, що вони воювали, а він своїх дітей не пустив в армію.
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Так що "бред несешь" ти.
у них версия такая:
Что убийца русский, а украинцы приехали и начали его прессовать
из-за национальности урожая изнасилованием и побоями
- вот за это он якобы и убил всех...
Понятно что козломордые большие любители дуплиться фейками,
но для этого у них есть специальные "СМИ" - а здесь обьявились центральные...
інформація ЗМІ про нібито зв'язок розстрілу з відмовою орендаря ставка платити хабарі місцевим правоохоронцям, яких напередодні затримала поліція, за що нібито вже загиблі АТОшники й приїхали помститися орендарю, не відповідає дійсності. Ці події зовсім не пов'язані, оскільки АТОшники приїхали на ставок відпочивати о 5 ранку 21 травня, а затримання начальника Попільнянського відділення Коростишівського відділу поліції ГУНП в Житомирській області, підполковника Руслана Мшанецького сталося пізніше".
https://www.unian.ua/incidents/u-policiji-rozpovili-pro-rozstril-atoshnikiv-na-zhitomirshchini-i-pro-zv-yazok-tragediji-z-habarami-novini-zhitomira-11007371.html
"Мой муж - человек вспыльчивый. Он уже признал свою вину. Что стало причиной конфликта? Муж успел мне сказать, что конфликт разгорелся из-за слов его приятелей о том, что они воевали, а он своих детей не пустил в армию", - рассказала супруга.
https://censor.net/news/3197306/massovoe_ubiyistvo_na_jitomirschine_chast_pogibshih_byli_priyatelyami_mujchiny_otkryvshego_strelbu
"Задержан мой муж. Все это произошло на берегу пруда. Там, где выпивается водка, - всегда конфликт. Мой муж - человек вспыльчивый. Он уже признал свою вину. Что стало причиной конфликта? Муж успел мне сказать, что конфликт разгорелся из-за слов его приятелей о том, что они воевали, а он своих детей не пустил в армию".
Інші домисли і версії російських пропагандонів до уваги не беріть, про це смисл мого попереднього коментаря.
из-за национальности..." Це хіба не теж саме, що він "кацап", "он своих детей не пустил в армию"?
Тож, висновки цілком очевидні.
Думати треба, хоч іноді.
"Поугрожалі" і пішли собі спати?? Ти взагалі притомний? Чи як? Напевно "як".
Дебілізм не лікується, тож, не напружуйся навіть.
Для слідства там багато роботи.
"Рибаки" зі зброєю, це вже багато про що каже.
Залив бельма та перестріляв хлопців !!
Немає виправдань !
А що вони зі стволами були - це їх справа. Уві сні вони з них не стріляли. Єдиний який з карабіном лежить, йому той карабін могли й підкласти після смерті, пострілів з нього не було, він на запобіжнику.
Тут потрібно провести реальне розслідування, а не лише звинувачувати арендатора ставка.
Напевно, який ти, такі в тебе і "герої".
принкертоны хреновы))))