194 українці повернулися додому першим в історії українським рейсом із Сіетлу. ФОТОрепортаж

В Україну спецрейсом повернулися 194 пасажири з Сіетлу (США).

Про це повідомила пресслужба посольства України в США, передає Цензор.НЕТ.

"194 пасажири повернулися додому комерційним спецрейсом із США. Літак доставив громадян, які перебували на західному узбережжі. Спецрейс здійснювався з міста Сіетл, штат Вашингтон", - йдеться в повідомленні.

У посольстві підкреслили, що спецлітак є восьмим у процесі повернення наших громадян із США в Україну.

Також наголошується, що це перший в історії українських авіаліній літак із Сіетлу.









