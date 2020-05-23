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Новини Фото Коронавірус і карантин
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194 українці повернулися додому першим в історії українським рейсом із Сіетлу. ФОТОрепортаж

В Україну спецрейсом повернулися 194 пасажири з Сіетлу (США).

Про це повідомила пресслужба посольства України в США, передає Цензор.НЕТ.

"194 пасажири повернулися додому комерційним спецрейсом із США. Літак доставив громадян, які перебували на західному узбережжі. Спецрейс здійснювався з міста Сіетл, штат Вашингтон", - йдеться в повідомленні.

У посольстві підкреслили, що спецлітак є восьмим у процесі повернення наших громадян із США в Україну.

Також наголошується, що це перший в історії українських авіаліній літак із Сіетлу.

194 українці повернулися додому першим в історії українським рейсом із Сіетлу 01
194 українці повернулися додому першим в історії українським рейсом із Сіетлу 02
194 українці повернулися додому першим в історії українським рейсом із Сіетлу 03
194 українці повернулися додому першим в історії українським рейсом із Сіетлу 04
194 українці повернулися додому першим в історії українським рейсом із Сіетлу 05

194 українці повернулися додому першим в історії українським рейсом із Сіетлу 06

Автор: 

карантин (18172) посольство України (284) США (22799) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+21
Чому ЗЕбіл не зустрів повернутих інвесторів?
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23.05.2020 09:09
+14
И сколько Беня на этом поимел? Огласите сумму...не стесняйтесь...
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23.05.2020 09:25
+13
Странно. Нет главзебила, ермака и грузчиков из эпицентра .
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23.05.2020 09:21
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Чому ЗЕбіл не зустрів повернутих інвесторів?
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23.05.2020 09:09 Відповісти
Их встретила "инвестецыйна няня"!
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23.05.2020 09:21 Відповісти
Яка радість !
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23.05.2020 09:09 Відповісти
Надо отметить.Иду за Боярышником.
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23.05.2020 09:19 Відповісти
стєкловати на закуску собі візьми.
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23.05.2020 09:59 Відповісти
Гостинцы привезли?
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23.05.2020 09:13 Відповісти
"Гостинцы" как раз проходят инкубационный период.
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23.05.2020 09:15 Відповісти
чужой
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23.05.2020 09:39 Відповісти
Співчуваю.
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23.05.2020 09:20 Відповісти
...о чудо!) 21 век!) какая новость! а какая душевная статья! лучше даже синоптика и программы тв)
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23.05.2020 09:21 Відповісти
Странно. Нет главзебила, ермака и грузчиков из эпицентра .
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23.05.2020 09:21 Відповісти
И сколько Беня на этом поимел? Огласите сумму...не стесняйтесь...
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23.05.2020 09:25 Відповісти
Пацан сказал - пацан сделал.
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23.05.2020 09:31 Відповісти
Интересная изТорыя:
Вики пишет;Сиетл основан в 1857 г.
А уже в 1885г. произошли китайские "погромы".География нам врет-США находится на одном с нами континенте,и граничит з Китаем и Казажстаном(Большой Каньен).
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23.05.2020 09:38 Відповісти
В чём Вы видите противоречие?
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23.05.2020 09:50 Відповісти
Доведи тараканьи погромы в 1885м до конца. Не было бы коронавируса!
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23.05.2020 09:51 Відповісти
Значит будет лечить Украина и впервые завезенный в Украину коронавирус...В США на сегодня почти полтора лимона граждан с КОВИД-19...
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23.05.2020 09:49 Відповісти
совершим прорыв в мировом рейтинге заболевших.
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23.05.2020 09:55 Відповісти
А где бубочка и речи на камеру, или они для него менее ценные чем груз для Эпицентра?
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23.05.2020 09:49 Відповісти
Ну, почти 10 тыс. км через северный полюс, это не менее 12-13 часов лету!
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23.05.2020 09:50 Відповісти
А через Северный полюс летают?
Кто хоть один летел,отзовитесь.
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23.05.2020 10:00 Відповісти
А чем полюса для авиации отличаются от других точек Земли (ничем)? Летают через Арктику, да и над Антарктикой тоже летать можно регулярным рейсам, только мало аварийных аэродромов в случае внештатных ситуаций и поломок, то есть чуть больший риск!
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23.05.2020 11:48 Відповісти
а так шансы свалится хоть в Атлантический, хоть в Тихий, хоть Северный-ледовитый океаны примерно равны!
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23.05.2020 11:52 Відповісти
https://youtu.be/qrJyv2WsA38 Самолеты летают над Северным полюсом
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23.05.2020 12:01 Відповісти
Чтобы пандемия в мире закончилась, нужно всех инфицированных и контактных свезти в Украину а по периметру границы разместить заградбатальоны чтобы никто не сбежал
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23.05.2020 09:58 Відповісти
Лаврентий Павлович ты ли че ли обьявился?
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23.05.2020 10:00 Відповісти
І всіх в київ, тільки в столиці падає захворюваність так влада підкидає гостинчиків.
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23.05.2020 10:01 Відповісти
как могут поддерживают хрупкий баланс по заболевшим.
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23.05.2020 10:06 Відповісти
Если бы эти данные еще и соответствовали действительности. Сколько времени не проводились тесты ПЦР? А где всеобщее тестирование на антитела? Сколько же у нас реально больных и переболевших никто не знает...
Просто уже нельзя не допускать пассажироперевозок в больших городах...
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23.05.2020 14:01 Відповісти
бідні люди ото зейло радіє що таке силоміць повертає людей...
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23.05.2020 10:06 Відповісти
А навіщо повернулися??????????
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23.05.2020 10:21 Відповісти
Умереть на Батькивщыни.
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23.05.2020 10:26 Відповісти
в Украине корону лечат бесплатно. В Штатах только первый тест делают бесплатно. За повторный уже нужно платить. А материальную помощь выдают в зависимости от налоговой истории. Вот они и прилетели спасаться. Со штаммом сверхопасным.
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23.05.2020 10:52 Відповісти
с дозаправкой юхани? - путь не короткий
разнесут сограждане Бориспольский аеропорт в ноль, так домой хочут////
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23.05.2020 10:33 Відповісти
Если бы догадались свозить заболевших короновирусом раньше то можно было бы дотянуть карантин до выборов.
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23.05.2020 10:37 Відповісти
Никому не советую с ними общаться. Они могут быть носителями особо агрессивного штамма. Нахрен они вообще прилетели, не заплатив в казну Украины ни копейки? Зачем бесплатно раздавали украинские паспорта диаспоре? Пусть покупают. Хоть копейку пусть Украине дадут. Твари. Тот, кто с ними дело имел, тот подтвердит: они ищут где бы что урвать от Украины.
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23.05.2020 10:56 Відповісти
А среди местных жителей сколько носителей? Что вы против всех как обычно. Они такие же граждане, как и вы. Стыдно должно быть человеконенавистником
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23.05.2020 14:04 Відповісти
У тебя есть доказательства что они летели бесплатно ??? Если нет то молчи.
Тебе точно ни копейки не перепадёт , не переживай.
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23.05.2020 15:04 Відповісти
круто. в 2020 человечество научилось лететь на самолётах. может и я наконец-то попаду домой через год, другой, когда аваков и шмыгаль разрешат.
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23.05.2020 11:20 Відповісти
було би куди повертатись..( тут скоро така жп почнеться..(
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23.05.2020 12:17 Відповісти
я давно не був удома, там де моя родина. а жопа зараз всюди. цей світ #банувся.
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23.05.2020 12:55 Відповісти
 
 