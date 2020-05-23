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194 українці повернулися додому першим в історії українським рейсом із Сіетлу. ФОТОрепортаж
В Україну спецрейсом повернулися 194 пасажири з Сіетлу (США).
Про це повідомила пресслужба посольства України в США, передає Цензор.НЕТ.
"194 пасажири повернулися додому комерційним спецрейсом із США. Літак доставив громадян, які перебували на західному узбережжі. Спецрейс здійснювався з міста Сіетл, штат Вашингтон", - йдеться в повідомленні.
У посольстві підкреслили, що спецлітак є восьмим у процесі повернення наших громадян із США в Україну.
Також наголошується, що це перший в історії українських авіаліній літак із Сіетлу.
Топ коментарі
+21 Люцифер
показати весь коментар23.05.2020 09:09
+14 Привет
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+13 Yuriy Characternyk
показати весь коментар23.05.2020 09:21
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Вики пишет;Сиетл основан в 1857 г.
А уже в 1885г. произошли китайские "погромы".География нам врет-США находится на одном с нами континенте,и граничит з Китаем и Казажстаном(Большой Каньен).
Кто хоть один летел,отзовитесь.
Просто уже нельзя не допускать пассажироперевозок в больших городах...
разнесут сограждане Бориспольский аеропорт в ноль, так домой хочут////
Тебе точно ни копейки не перепадёт , не переживай.