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Новини Фото Будні поліції
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Дівчина та її співмешканець вирощували марихуану на конспіративних квартирах і продавали жителям столиці, - поліція. ФОТОрепортаж

Під час обшуку правоохоронці вилучили 300 г канабісу, 47 кущів конопель, амфетамін, ЛСД, екстазі та 18 банок галюциногенних грибів загальною вагою 2 кг.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Київської області.

"23-річна мешканка Києво-Святошинського району створила канал у мобільному месенджері для збуту наркотиків. Реалізовувати та виготовляти "товар" допомагав дівчині її співмешканець - 27-річний киянин", - сказано в повідомленні.

У поліції розповіли, що дівчина продавала наркотики методом закладок, оплату отримувала на електронний гаманець.

"Вирощували зловмисники канабіс у конспіративних столичних квартирах, куди навідувалися лише в темний час доби", - додали в поліції.

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Слідчі відкрили провадження за ст. 307 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їхніх аналогів). Вирішується питання про оголошення підозри молодим людям за збут наркотиків і обрання запобіжного заходу. Якщо провину буде доведено, дівчині та її співмешканцю загрожує від 4 до 8 років за ґратами.

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Дівчина та її співмешканець вирощували марихуану на конспіративних квартирах і продавали жителям столиці, - поліція 01

Дівчина та її співмешканець вирощували марихуану на конспіративних квартирах і продавали жителям столиці, - поліція 02
Дівчина та її співмешканець вирощували марихуану на конспіративних квартирах і продавали жителям столиці, - поліція 03
Дівчина та її співмешканець вирощували марихуану на конспіративних квартирах і продавали жителям столиці, - поліція 04
Дівчина та її співмешканець вирощували марихуану на конспіративних квартирах і продавали жителям столиці, - поліція 05

Автор: 

Київ (19463) Київська область (4022) наркотики (1447) Нацполіція (15164)


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Топ коментарі
+17
Какое страшное преступление. Страна страдает от алкоголизма, а они борятся с безобидной травкой, от которой еще никто не умер и никого не убил.
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23.05.2020 13:18
+14
Девушка и ее сожитель выращивали марихуану на конспиративных квартирах и продавали жителям столицы, - полиция - Цензор.НЕТ 8447
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23.05.2020 13:00
+7
Под торчка косил.
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23.05.2020 13:02
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на эти сообщения с ошибками в мессенджере нельзя смотреть без слёз на глазах. Мусора, который так безграмотно писал нужно тоже судить!
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23.05.2020 12:56 Відповісти
Под торчка косил.
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23.05.2020 13:02 Відповісти
Девушка и ее сожитель выращивали марихуану на конспиративных квартирах и продавали жителям столицы, - полиция - Цензор.НЕТ 8447
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23.05.2020 13:00 Відповісти
а что зеленскому можно наркоту продавать
а остальним нельзя?
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23.05.2020 14:03 Відповісти
Да все уже поняли,что собаки Авакова,"трудятся в поте лица своего"...барыга_торчек Оманский канабис не жалует,на кислом сидит.И Аваков кстати это знает.
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23.05.2020 13:02 Відповісти
Судя по сегодняшним заявлениям по положению в Киеве, есть подозрение что Степанов является главным потребителем выращиваемого продукта.
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23.05.2020 13:08 Відповісти
Девушка и ее сожитель выращивали марихуану на конспиративных квартирах и продавали жителям столицы, - полиция - Цензор.НЕТ 6840
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23.05.2020 13:09 Відповісти
Журналы "Юный техник", "Моделист конструктор", могли привести максимум к оторванным пальцам, либо халявным изделиям изготовленным собственноручно.
Журналы "Юный натуралист" и "Мичуринец" - только либо к канабинолу или опиатной группе.
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23.05.2020 13:11 Відповісти
юные натуралисты, мля!
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23.05.2020 13:14 Відповісти
Какое страшное преступление. Страна страдает от алкоголизма, а они борятся с безобидной травкой, от которой еще никто не умер и никого не убил.
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23.05.2020 13:18 Відповісти
Чиполинно! Ты часом страну не попутал?
РЕЙТИНГ СТРАН МИРА ПО УРОВНЮ ПОТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЯ (2018)

Россия -16 место, Украина - 60
По другим источникам Россия заняла седьмую строку рейтинга - уровень потребления алкоголя на душу населения составил 11,1 литра. (2019) И это без выжранной "Боярки"
Дівчина та її співмешканець вирощували марихуану на конспіративних квартирах і продавали жителям столиці, - поліція - Цензор.НЕТ 3279
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23.05.2020 14:09 Відповісти
если учесть самогон, рейтинг может даже очень изменться
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23.05.2020 15:32 Відповісти
Вы утверждаете, что в других странах не производят аналоги самогона? Напрасно. Тот же немецкий шнапс ни что иное как фруктовый самогон. Палинка - тот же самогон. Или что в таких странах как Испания, Португалия, Франция, Италия не производят и не пьют домашнее вино.
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23.05.2020 15:59 Відповісти
тьі тута не утрируй от темки, тот, которьій семерко вчера завалил под етаноловой наркотой бьл , дозволеной аваківим или таки под травой ???
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24.05.2020 00:10 Відповісти
а грибы с банками взвешивали...?
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23.05.2020 13:18 Відповісти
Шо Авакову не перепадало від ботаніків?
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23.05.2020 13:37 Відповісти
сердце кровью обливается, когда такое читаю. Сколько людей останется без зелёной помощи
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23.05.2020 13:37 Відповісти
Она реально лечит рак, это факт.
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24.05.2020 03:32 Відповісти
Дівчина та її співмешканець вирощували марихуану на конспіративних квартирах і продавали жителям столиці, - поліція - Цензор.НЕТ 5494почему в масс-культуре это история успеха, а в жизни - быстрый строк?
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23.05.2020 13:46 Відповісти
Це той фільм, де з успішної та заможної людини з цікавою і високоплаченою роботою, роблять вічно переляканого залежного наркоперевізника і після вижимання його важкої праці і нервів, в кінці кінців пристрілюють як загнаного пса?
Ну, тоді можна сказати, що парочка до успіху прийшла.
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23.05.2020 20:17 Відповісти
це фільм про те, що якщо ти працюєш навіть на цру але ти спосушаєшся на брудні папірці й тебе так затягує нечисте багно, що вже не допоможе ніяка система крім чистилища , це стосується діючої влади теж !
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24.05.2020 00:17 Відповісти
Идиоты, в мире все больше стран декриминализируют каннабис, а эти кретины радостно рапортуют что поймали очередных ботаников. Конечно, это же не настоящих уголовников ловить, тут можно и погеройствовать.
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23.05.2020 13:47 Відповісти
Просмотрел
Прочитал
Прослезился...
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23.05.2020 13:49 Відповісти
Интересно, как во время летних каникул используются школьные теплицы ?
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23.05.2020 13:56 Відповісти
В Украине лучшие черноземы в мире, а они в квартирах выращивают.
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23.05.2020 14:05 Відповісти
А в квартире чернозём с полей.
Там в соседней квартире надо поискать притон с самозанятыми девушками.
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23.05.2020 14:08 Відповісти
Как же петушня Аваковская достала стричь конопляных аграриев - толковых автоматизаторов агро производства, проституток и барыг с игровыми автоматами. Глядишь небыло бы запретов то Аваков не имел бы черного нала чтобы заносить и решать дела.
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23.05.2020 14:15 Відповісти
недавно посмотрел на эту тему просто шикарный фильм - "Джентльмены". Всем настоятельно рекомендую !!
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23.05.2020 14:15 Відповісти
скачивал торентресурса "толока" , стараюсь больше с украинской озвучкой смотреть, что интересно часто оттуда скачивают даже соседи позаребриковьіе
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24.05.2020 00:23 Відповісти
по сравнению с паленой водкой это витамины
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23.05.2020 15:35 Відповісти
Ну, пользы в ней никакой нет, конечно, но по крайней мере от курения травы люди не умирают.
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23.05.2020 17:41 Відповісти
Как я понял из новостей, полиция ловит только проституток и планокуров, как самых опасных преступников.
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23.05.2020 16:32 Відповісти
так все с любовью вырощенно) эх
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23.05.2020 18:48 Відповісти
Обняться и смеяться: по паркам-лесопаркам, садам-огородам озабоченные мужики роют землю. Это, с точки зрения власти, полезней со всех сторон: мусорский побор в кармане, клумбы-дубы вскопаны
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23.05.2020 20:43 Відповісти
Мичурины
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23.05.2020 20:50 Відповісти
не знаете, куда деваются вещдоки в ОБНОНе? то начальник райотдела зайдёт, дай шишек, вспомню молодость, то начальник угро - дай жменю экстези, послезавтра коллегия, нужно готовиться, то адъютант генерала - дай коксу грамм двадцать, генерал празднует повышение. А сжигают на камеру солому, опилки и порезанную бумагу) мы живём в королевстве кривых зеркал, все понимают что от травы, ЛСД, амфетаминов и кокса зависимости не будет, но упорно отказываются их декриминализировать. А вот за опиумные и героин нужно ужесточать наказание
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23.05.2020 21:18 Відповісти
Самі ж мусора кришують а потім "здають" для звітності
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23.05.2020 22:31 Відповісти
планокури це дрібнота а ось коли серед білога дня бачиш вмазаних молодиків продуктами морфію, яких шатає по вулицях то це вже таки запитання до собакен аваківа???
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24.05.2020 00:27 Відповісти
То что поймали,взвесили,пересчитали это хорошо,или нет?Совсем не понятно...Но вот эта девушка и ее сожитель хоть знали,что их квартиры конспиративные?Выйдешь на вокзале в Киеве,или выходил до короны,и никто не сдает ни одной конспиративной квартиры.Непорядок...
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24.05.2020 13:43 Відповісти
И никто не нажал кнопку "нравится". С чего бы это?
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25.05.2020 15:25 Відповісти
 
 