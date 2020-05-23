Дівчина та її співмешканець вирощували марихуану на конспіративних квартирах і продавали жителям столиці, - поліція. ФОТОрепортаж
Під час обшуку правоохоронці вилучили 300 г канабісу, 47 кущів конопель, амфетамін, ЛСД, екстазі та 18 банок галюциногенних грибів загальною вагою 2 кг.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Київської області.
"23-річна мешканка Києво-Святошинського району створила канал у мобільному месенджері для збуту наркотиків. Реалізовувати та виготовляти "товар" допомагав дівчині її співмешканець - 27-річний киянин", - сказано в повідомленні.
У поліції розповіли, що дівчина продавала наркотики методом закладок, оплату отримувала на електронний гаманець.
"Вирощували зловмисники канабіс у конспіративних столичних квартирах, куди навідувалися лише в темний час доби", - додали в поліції.
Слідчі відкрили провадження за ст. 307 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їхніх аналогів). Вирішується питання про оголошення підозри молодим людям за збут наркотиків і обрання запобіжного заходу. Якщо провину буде доведено, дівчині та її співмешканцю загрожує від 4 до 8 років за ґратами.
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а остальним нельзя?
Журналы "Юный натуралист" и "Мичуринец" - только либо к канабинолу или опиатной группе.
РЕЙТИНГ СТРАН МИРА ПО УРОВНЮ ПОТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЯ (2018)
Россия -16 место, Украина - 60
По другим источникам Россия заняла седьмую строку рейтинга - уровень потребления алкоголя на душу населения составил 11,1 литра. (2019) И это без выжранной "Боярки"
Ну, тоді можна сказати, що парочка до успіху прийшла.
Прочитал
Прослезился...
Там в соседней квартире надо поискать притон с самозанятыми девушками.