Дівчина та її співмешканець вирощували марихуану на конспіративних квартирах і продавали жителям столиці, - поліція. ФОТОрепортаж

Під час обшуку правоохоронці вилучили 300 г канабісу, 47 кущів конопель, амфетамін, ЛСД, екстазі та 18 банок галюциногенних грибів загальною вагою 2 кг.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Київської області.

"23-річна мешканка Києво-Святошинського району створила канал у мобільному месенджері для збуту наркотиків. Реалізовувати та виготовляти "товар" допомагав дівчині її співмешканець - 27-річний киянин", - сказано в повідомленні.

У поліції розповіли, що дівчина продавала наркотики методом закладок, оплату отримувала на електронний гаманець.

"Вирощували зловмисники канабіс у конспіративних столичних квартирах, куди навідувалися лише в темний час доби", - додали в поліції.

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Слідчі відкрили провадження за ст. 307 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їхніх аналогів). Вирішується питання про оголошення підозри молодим людям за збут наркотиків і обрання запобіжного заходу. Якщо провину буде доведено, дівчині та її співмешканцю загрожує від 4 до 8 років за ґратами.

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