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Масове вбивство на Житомирщині: загинули бійці батальйону Кульчицького Владислав Мамиченко й Андрій Москалець. ФОТО

Серед убитих унаслідок стрілянини біля водойми на Житомирщині були військовослужбовці батальйону імені генерала Кульчицького Владислав Мамиченко й Андрій Москалець.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на сторінці підрозділу у фейсбуці.

"Мамік та Мальок. Друзі з дитинства. З однієї школи. Сусіди. Влад працював у банку. Андрій займався реконструкцією музейних експонатів. Звичайне мирне життя. Сім'я і діти. Коли почалася війна на сході України, вони разом прийшли в батальйон, у медичну службу. Разом виїжджали не в одне відрядження. Разом виконували службово-бойові завдання. Разом пройшли не одну ротацію. Веселі та завзяті. Господарські. Завжди щось будували, ремонтували, налагоджували побут, де б не були. Були товариськими. І були "не розлий вода". І ось, у цю страшну ніч, коли куля вбивці обірвала їхні життя, вони так само були разом", - йдеться в пості.

Нагадаємо, в ніч на п'ятницю, 22 травня, в лісі Житомирської області чоловік розстріляв сімох людей.

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Масове вбивство на Житомирщині: загинули бійці батальйону Кульчицького Владислав Мамиченко й Андрій Москалець 01
Масове вбивство на Житомирщині: загинули бійці батальйону Кульчицького Владислав Мамиченко й Андрій Москалець 02
Масове вбивство на Житомирщині: загинули бійці батальйону Кульчицького Владислав Мамиченко й Андрій Москалець 03
Масове вбивство на Житомирщині: загинули бійці батальйону Кульчицького Владислав Мамиченко й Андрій Москалець 04
Масове вбивство на Житомирщині: загинули бійці батальйону Кульчицького Владислав Мамиченко й Андрій Москалець 05

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Масове вбивство на Житомирщині: загинули бійці батальйону Кульчицького Владислав Мамиченко й Андрій Москалець 06

Андрій Москалець

Масове вбивство на Житомирщині: загинули бійці батальйону Кульчицького Владислав Мамиченко й Андрій Москалець 07

Владислав Мамиченко

Масове вбивство на Житомирщині: загинули бійці батальйону Кульчицького Владислав Мамиченко й Андрій Москалець 08

Автор: 

вбивство (3088) Ян Осока (1495) Житомирська область (1261)


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