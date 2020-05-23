Підліток під час конфлікту у Вишгороді застрелив чоловіка з його ж карабіна. ФОТО

Сьогодні близько 3:00 у Вишгороді стався конфлікт між групою молодих людей і двома дорослими чоловіками, унаслідок якого одного з учасників було застрелено.

Про це йдеться в повідомленні обласної поліції, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, під час бійки один із компанії, в якій були неповнолітні, побачив у свого супротивника в сумці зброю, вихопив її і зробив прицільний постріл в опонента. Цієї миті інший підліток сильно вдарив іншого чоловіка, після чого той знепритомнів, а нападники зникли в невідомому напрямку.

Від отриманого вогнепального поранення 45-річний житель Вишгорода помер на місці події.

Поліцейські, які прибули на місце бійки, вилучили мисливський карабін МКМ-072СБ і набої. Вилучені речові докази направлено на проведення відповідних експертиз.





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Під час проведення низки необхідних розшукових заходів з участю працівників управління карного розшуку поліції Київщини та співробітників Вишгородського відділу поліції встановлено і затримано всіх учасників інциденту.

Ними виявилися четверо неповнолітніх віком 15-17 років, і один 19-річний хлопець.

Серед затриманих - 16-річний неповнолітній, який підозрюється в умисному вбивстві 45-річного жителя Вишгорода. Зловмисник тимчасово проживає на Сумщині.

За цим фактом порушено два кримінальні провадження за ч. 1 ст. 115 і за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України.