Підліток під час конфлікту у Вишгороді застрелив чоловіка з його ж карабіна. ФОТО
Сьогодні близько 3:00 у Вишгороді стався конфлікт між групою молодих людей і двома дорослими чоловіками, унаслідок якого одного з учасників було застрелено.
Про це йдеться в повідомленні обласної поліції, передає Цензор.НЕТ.
Зокрема, під час бійки один із компанії, в якій були неповнолітні, побачив у свого супротивника в сумці зброю, вихопив її і зробив прицільний постріл в опонента. Цієї миті інший підліток сильно вдарив іншого чоловіка, після чого той знепритомнів, а нападники зникли в невідомому напрямку.
Від отриманого вогнепального поранення 45-річний житель Вишгорода помер на місці події.
Поліцейські, які прибули на місце бійки, вилучили мисливський карабін МКМ-072СБ і набої. Вилучені речові докази направлено на проведення відповідних експертиз.
Під час проведення низки необхідних розшукових заходів з участю працівників управління карного розшуку поліції Київщини та співробітників Вишгородського відділу поліції встановлено і затримано всіх учасників інциденту.
Ними виявилися четверо неповнолітніх віком 15-17 років, і один 19-річний хлопець.
Серед затриманих - 16-річний неповнолітній, який підозрюється в умисному вбивстві 45-річного жителя Вишгорода. Зловмисник тимчасово проживає на Сумщині.
За цим фактом порушено два кримінальні провадження за ч. 1 ст. 115 і за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України.
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99,9% тих хто верещить про екзамени не вміє стріляти.
Любий нормальний документальний фільм закордонний або навіть СССР і, якщо в полі зору крім об"єкту переслідування є інші люди (збоку, далеко, близько, на іншому боці вулиці, в транспорті, у вікнах, на балконах, тощо), і поліцейські кажуть - зброю застосовувати не мали змоги, бо могли постраждати люди.
Це кажуть люди які спеціально тренуються володіти зброєю. Бо в них достатньо досвіду й розуму.
будет, действительно, как в Сомали, где страшно выйти на улицу, но надо... после заката солнца улицы будут пустеть и только малолетки будут бегать и стрелять по всем, кто не успел заныкаться до заката...
Вы думаете, менты начнут приезжать на вызовы? да они сейчас приезжают через раз! если у всех будет оружие - мы будем свидетелями, как по утрам, наши города будут отмывать от крови и увозить десятки трупов
Логіка ледащ - куплю пістолета і він за мене все зробить. В таких дома покриваться пилом тренажери і спортивний одяг.
Якщо в людини немає часу на зарядку вранці, протягом дня, або ввечорі, вона не зможе навчитися стріляти. Це справа си-сте-ма-тич-на і не на один рік.
А ещё может на Мерсе переехать человек 10 и его отмажут. Но то же Мерс, а то карабин.
ствол был у малолеток.
Как должно транспортироваться охотничье оружие?
Ану, совкодрочеры, обьясните, как у него оказался короткоствол, та ещё Глок.
Который официально не экспортировался в Украину.
Реальность такова - вооружились все, от депутатов до проституток.
Но реально принять нормальный закон, который бы узаконил этот оборот, сделал его цивилизованным - низзя.
Совок головного мозга.
Это хуже чем рак.
Когда же вы поумнеете, гребанные совкодрочеры.