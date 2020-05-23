Львів попрощався із воїном 80-ї ОДШБ Сергієм Тимощуком, загиблим у Луганському аеропорту в 2014-му. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 23 травня, у Львові відбулося урочисте прощання із Сергієм Володимировичем Тимощуком, 1995 року народження, солдатом, військовослужбовцем 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, який загинув 31.08.2014 року в боях за Луганський аеропорт.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Львівську міську раду, Сергій Тимощук майже шість років перебував у списках безвісти зниклих. Наприкінці літа 2014 року військовослужбовець перестав виходити на зв'язок, перебуваючи в районі проведення антитерористичної операції в Луганському аеропорту.

У лютому 2020 року останки солдата Сергія Тимощука сепаратисти передали українській стороні.

Сергій Володимирович Тимощук народився 16 вересня 1995 року. Проходив військову службу за контрактом на той час у 80-й окремій аеромобільній бригаді на посаді номера розрахунку гаубично-артилерійського дивізіону. Загинув 31 серпня 2014 року в боях із російсько-терористичними угрупованнями під час оборони Міжнародного аеропорту "Луганськ".

Особу захисника вдалося встановити за допомогою системи ДНК-ідентифікації.

Поховають героя у м. Славута Хмельницької області, звідки він родом.

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