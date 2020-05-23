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З воїном 93-ї ОМБр Євгеном Сафоновим, загиблим у зоні ООС 21 травня, попрощалися на Дніпропетровщині. ФОТО

Сьогодні, 23 травня, в місті Павлоград Дніпропетровської області відбулося прощання з Євгеном Миколайовичем Сафоновим (позивний Сафон), 1988 року народження, солдатом, номером розрахунку протитанкового артилерійського дивізіону 93-ї окремої механізованої бригади, який загинув 21 травня близько 4:00 у зоні проведення операції Об'єднаних сил у Луганській області унаслідок смертельних поранень, яких зазнав під час влучання 120-мм міни у вантажівку Збройних сил України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на tv-news.dp.ua.

Євген Сафонов народився 25.11.1988 року в Павлограді. Мав середню освіту, у 2007 році здобув спеціальність електрогазозварника в Західно-Донбаському професійному ліцеї (м. Павлоград), працював на павлоградских підприємствах, останнім часом - на шахті "Тернівська". З 2014 року воював у складі добровольчого батальйону "Айдар", у 93-й ОМБр - із 30.01.2019 року.

У нього залишилися мати, брат, дружина і син.

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З воїном 93-ї ОМБр Євгеном Сафоновим, загиблим у зоні ООС 21 травня, попрощалися на Дніпропетровщині 01
З воїном 93-ї ОМБр Євгеном Сафоновим, загиблим у зоні ООС 21 травня, попрощалися на Дніпропетровщині 02

З воїном 93-ї ОМБр Євгеном Сафоновим, загиблим у зоні ООС 21 травня, попрощалися на Дніпропетровщині 03

Автор: 

Павлоград (120) похорон (1283) Ян Осока (1495) 93 окрема механізована бригада (294)


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