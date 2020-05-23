Підозрюваний у вбивстві 7 людей на Житомирщині заявив, що "це був самозахист". ФОТО

Суд у Житомирі обирає запобіжний захід підозрюваному в убивстві 7 осіб, серед яких службовці Нацгвардії, бійці АТО та волонтер.

Запобіжний захід обирає Корольовський суд Житомирської області, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

Підсудний перебуває в залі суду в бронежилеті та касці. Біля будівлі суду чергують кілька десятків правоохоронців. Родичів ні підозрюваного, ні потерпілих на засіданні немає.

Фото - "5 канал"

Під час перерви чоловіка запитали, чи була це випадковість. Він відповів: "Це був самозахист".

Суддя на прохання сторони захисту ухвалив рішення про те, що слухання відбудеться в закритому режимі.

Фото - "5 канал"

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Нагадаємо, в ніч на п'ятницю, 22 травня, в лісі Житомирської області чоловік розстріляв сімох людей. Раніше цього чоловіка вже притягували до відповідальності за порушення правил зберігання мисливської зброї.

За даними поліції, конфлікт міг статися на тлі вживання алкоголю. Цю версію дружині підтвердив сам підозрюваний. Він розповів, що приятелі нібито стали докоряти йому, що вони воювали, а він своїх дітей не пустив в армію.