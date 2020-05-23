УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12527 відвідувачів онлайн
Новини Фото
53 557 831

Підозрюваний у вбивстві 7 людей на Житомирщині заявив, що "це був самозахист". ФОТО

Суд у Житомирі обирає запобіжний захід підозрюваному в убивстві 7 осіб, серед яких службовці Нацгвардії, бійці АТО та волонтер.

Запобіжний захід обирає Корольовський суд Житомирської області, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

Підсудний перебуває в залі суду в бронежилеті та касці. Біля будівлі суду чергують кілька десятків правоохоронців. Родичів ні підозрюваного, ні потерпілих на засіданні немає.

Підозрюваний у вбивстві 7 людей на Житомирщині заявив, що це був самозахист 01

Фото - "5 канал"

Під час перерви чоловіка запитали, чи була це випадковість. Він відповів: "Це був самозахист".

Суддя на прохання сторони захисту ухвалив рішення  про те, що слухання відбудеться в закритому режимі.

Підозрюваний у вбивстві 7 людей на Житомирщині заявив, що це був самозахист 02

Фото - "5 канал"

Дивіться також: Масове вбивство на Житомирщині: підозрюваний застрелив двох приятелів, з якими випивав, а потім пішов у будиночок до решти гостей і відкрив вогонь. ФОТОрепортаж

Нагадаємо, в ніч на п'ятницю, 22 травня, в лісі Житомирської області чоловік розстріляв сімох людей. Раніше цього чоловіка вже притягували до відповідальності за порушення правил зберігання мисливської зброї.

За даними поліції, конфлікт міг статися на тлі вживання алкоголю. Цю версію дружині підтвердив сам підозрюваний. Він розповів, що приятелі нібито стали докоряти йому, що вони воювали, а він своїх дітей не пустив в армію.

Автор: 

Житомир (573) суд (11676) вбивство (3088) масове вбивство (74) запобіжний захід (487) Житомирська область (1261)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+56
Звісно.. Така була "замозащіта", шо а 5 сплячих людей розстріляв..
Ну що, виродок, самозахистився?? Років на 15! Шкода що в нас мораторій на смертну кару !
показати весь коментар
23.05.2020 15:07
+40
Довічне.
показати весь коментар
23.05.2020 15:12
+38
Убивать спящих-єто самозащита!!
Поєьому заседания должні біть закрітіми!
показати весь коментар
23.05.2020 15:08
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 9 з 9
Так треба не було чайників в президенти виберати..а ти назагал де знаходився ?
показати весь коментар
24.05.2020 01:40 Відповісти
Прекратите истерику Президент Зеленский выбран народом Украины.
показати весь коментар
24.05.2020 09:48 Відповісти
Совковим народом України..
показати весь коментар
24.05.2020 15:23 Відповісти
зараз кручє 90-их
показати весь коментар
24.05.2020 11:15 Відповісти
О яка забота ?) каска , бронік)))... а за тих хто на передовій переживаете? .. чи на самопотек?
показати весь коментар
24.05.2020 02:07 Відповісти
Все було просто.
Цю падлу в касці та бронєжілеті взяли за бєйци суворі люди і наказали запросити всіх йому відомих АТОшників на зустріч під благовидним привідом.
Після цього була влаштована засідка і після вбивства жертвам розклали зброю.
Тут стирчать вуха Портнова і він мусить відповісти за цю казнь 7 чоловік
показати весь коментар
24.05.2020 07:24 Відповісти
слішком сложно, но возможно
показати весь коментар
24.05.2020 11:16 Відповісти
що тут складного? Тільки умовити хазяїна.
А ми про нього взагалі нічого не знаємо.
Може то взагалі була ЙОГО ідея
показати весь коментар
24.05.2020 16:04 Відповісти
Безсовісний виродок.
показати весь коментар
24.05.2020 08:43 Відповісти
мені цей Зє!лєнскій тоже не нравиця
показати весь коментар
24.05.2020 11:17 Відповісти
І чого це воно сидить в броніку і касці ?
На смертну кару заробило.
показати весь коментар
24.05.2020 08:44 Відповісти
вбив би гада!
Підозрюваний у вбивстві 7 людей на Житомирщині заявив, що "це був самозахист" - Цензор.НЕТ 5385
показати весь коментар
24.05.2020 11:22 Відповісти
Ты идиот клинический.
показати весь коментар
24.05.2020 09:58 Відповісти
С твоего некролога переписал, я ж говорю шо ты идиот.
показати весь коментар
24.05.2020 10:13 Відповісти
а Бога не боїсся?
показати весь коментар
24.05.2020 11:21 Відповісти
Боюся
показати весь коментар
24.05.2020 11:51 Відповісти
А ти боіся ?) бач під суддю з косив. Невже написано вбивай ?
показати весь коментар
24.05.2020 15:09 Відповісти
Не факт, що так і було. Як і навпаки. Там є виживший свідок. Навіщо списи ломати? Почекаємо - побачимо. А то уже 8 сторінок детективу намалювали.
показати весь коментар
24.05.2020 13:15 Відповісти
Ти правий, суть не в детективах , а в тому хто що бажае , щоб так було ..І те що находяться багато які наіхжают. на хлопців які три дні вернулися з фронту , захищаючи всю країну ., навіть не бажаючи їх зрозуміти .., чому? Це що за держава ? Чи просто глушать свою совість , бо самим було слабо піти .., тому і дезертира собі в президенти вибрали ...Не вони самі косили тільки е ще Володя..?
показати весь коментар
24.05.2020 15:21 Відповісти
Яке життя захищав вбиваючи на смерть..Що завилина зелена?Ці хлопці тебе захищали, щоб під твою домівку совковий ,ватний світ не прийшов ,..зразу б твої завилини прочистили
показати весь коментар
24.05.2020 15:00 Відповісти
одне уточнення - ті, хто спав, проснулись після перших вистрілів. Ніхто там не різав "бєззащітних младєнцев, мірно спящих в колибєлі"
показати весь коментар
24.05.2020 11:20 Відповісти
Внучок ** ,..ти з про соня на багато здатний ?Ти чув постріли з АК в відповідь?В нього не було куда відходити , чи за ним хтось гнався?.. Не оправдуй зло .., саме він посіяв зло , а Написано, що по сіеш те пожнеш !! І бронік не спасе ..., бач така в кацапа самозащита ,.. напад ..Судячи в Лоходроні так само захищаються ..
показати весь коментар
24.05.2020 15:14 Відповісти
Так його вбивати і не збирались, як що вірити версії про рекет - нащо вбивати того хто винен грощі ? Так що версія про самозахист це фантастіка.
показати весь коментар
29.05.2020 00:34 Відповісти
в бронике, каске и шлепанцах... кстати, не проще ли у входящих в зал суда отбирать оружие, чем вешать на подозреваемого такой тюнинг...
показати весь коментар
24.05.2020 12:05 Відповісти
Маеш надію приїхати до нього , на озерце ?))..
показати весь коментар
24.05.2020 15:04 Відповісти
Стерненко про розстріл - https://www.youtube.com/watch?v=jgWthykWL5E
показати весь коментар
24.05.2020 22:52 Відповісти
Реальна фантастіка, а не версія - старий пердун вбив 7 вояків АТО зі зброєю ?
Фантастика
показати весь коментар
29.05.2020 00:35 Відповісти
Сторінка 9 з 9
 
 