СБУ викрила незаконну вирубку лісу на Вінниччині, розмір збитків перевищує 3 млн. ФОТОрепортаж
Служба безпеки України затримала у Вінницькій області організатора групи, яка причетна до незаконної вирубки понад 200 цінних порід дерев для продажу. За 5 тис. американських доларів фігурант намагався уникнути відповідальності.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
За даними слідства, 5 жителів регіону налагодили схему нелегального збуту лісосировини. Співробітники СБУ задокументували факт вирубки зловмисниками дубів на території Вінницького району для продажу місцевим комерсантам.
За попередніми оцінками екологів, розмір збитків, яких зловмисники завдали державі, становить понад 3 мільйони гривень.
За непритягнення до кримінальної відповідальності організатор нелегального бізнесу запропонував гроші чиновнику "Держекоінспекції" і співробітникові спецслужби, які відразу повідомили своєму керівництву про отриману "пропозицію". Оперативники СБУ затримали лідера групи під час спроби передачі хабара.
Наразі затриманому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди посадовій особі) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин правопорушення та притягнення до відповідальності інших учасників групи.
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вот и деятельность этого сбу из той же истории - выпилили весь лесь, тут и сбу нарисовалось... где оно раньше было и посадить ли теперь сбу назад весь лес - вопрос риторический
СЕРЕДА, 20 ЛИСТОПАДА 2019,
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Ключовими завданнями СБУ є:
- захист державного суверенітету, конституційного ладу, територіальної цілісності, економічного, науково-технічного і оборонного потенціалу України;
- захист законних інтересів держави та прав громадян від розвідувально-підривної діяльності іноземних спецслужб та посягань з боку окремих організацій, груп і осіб;
- протидія тероризму;
протидія злочинам проти миру і безпеки людства, корупції та організованій злочинності, які створюють загрозу національній безпеці;
боротьба з кібертероризмом і кібершпигунством;
охорона державної таємниці.
мы с соседями даже киздили палками быков, которые потом писали на нас заявы в ментуру!
жители ФИЗИЧЕСКИ не в состоянии противостоять бандитам во власти!
утром все мужчины уезжают на работу, остаются мамаши, которые бегают за быками с пилами, пытаясь защитить лес, мужики возвращаются - 2-3 дерева - минус!
Мы уже и телеведение вызывали - приехали-поснимали, запулили какой-то там репортаж, никому не интересный, кроме нас...
Мы уже и под мэрию ходили - устраивали пикеты - нас из окон обозвали проплаченными проститутками )))) а наш дубовые лес - сраным болотом
Вот она - реальная Украина
тем более Вошьдь - закомплексованный ссыкливый импотент, зациклившийся на мелочной мести Пороху, плюнул на Украину и все силы сосредоточил на прогрев своей пятой точки
Врешті решт, досить уже про той ліс, набридло. Давай про мову.