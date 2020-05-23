СБУ викрила незаконну вирубку лісу на Вінниччині, розмір збитків перевищує 3 млн. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України затримала у Вінницькій області організатора групи, яка причетна до незаконної вирубки понад 200 цінних порід дерев для продажу. За 5 тис. американських доларів фігурант намагався уникнути відповідальності.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

За даними слідства, 5 жителів регіону налагодили схему нелегального збуту лісосировини. Співробітники СБУ задокументували факт вирубки зловмисниками дубів на території Вінницького району для продажу місцевим комерсантам.

За попередніми оцінками екологів, розмір збитків, яких зловмисники завдали державі, становить понад 3 мільйони гривень.

За непритягнення до кримінальної відповідальності організатор нелегального бізнесу запропонував гроші чиновнику "Держекоінспекції" і співробітникові спецслужби, які відразу повідомили своєму керівництву про отриману "пропозицію". Оперативники СБУ затримали лідера групи під час спроби передачі хабара.

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Наразі затриманому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди посадовій особі) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин правопорушення та притягнення до відповідальності інших учасників групи.