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СБУ викрила незаконну вирубку лісу на Вінниччині, розмір збитків перевищує 3 млн. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України затримала у Вінницькій області організатора групи, яка причетна до незаконної вирубки понад 200 цінних порід дерев для продажу. За 5 тис. американських доларів фігурант намагався уникнути відповідальності.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

За даними слідства, 5 жителів регіону налагодили схему нелегального збуту лісосировини. Співробітники СБУ задокументували факт вирубки зловмисниками дубів на території Вінницького району для продажу місцевим комерсантам.

За попередніми оцінками екологів, розмір збитків, яких зловмисники завдали державі, становить понад 3 мільйони гривень.

За непритягнення до кримінальної відповідальності організатор нелегального бізнесу запропонував гроші чиновнику "Держекоінспекції" і співробітникові спецслужби, які відразу повідомили своєму керівництву про отриману "пропозицію". Оперативники СБУ затримали лідера групи під час спроби передачі хабара.

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СБУ викрила незаконну вирубку лісу на Вінниччині, розмір збитків перевищує 3 млн 01
СБУ викрила незаконну вирубку лісу на Вінниччині, розмір збитків перевищує 3 млн 02
СБУ викрила незаконну вирубку лісу на Вінниччині, розмір збитків перевищує 3 млн 03
СБУ викрила незаконну вирубку лісу на Вінниччині, розмір збитків перевищує 3 млн 04
СБУ викрила незаконну вирубку лісу на Вінниччині, розмір збитків перевищує 3 млн 05

Наразі затриманому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди посадовій особі) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин правопорушення та притягнення до відповідальності інших учасників групи.

Автор: 

Вінницька область (1014) вирубка (169) ліс (768) СБУ (12812)


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Топ коментарі
+4
Під виглядом збереження лісів Рада спростила вирубку Карпат - екологи
СЕРЕДА, 20 ЛИСТОПАДА 2019,СБУ разоблачила незаконную вырубку леса на Виннитчине: сумма ущерба превышает 3 млн - Цензор.НЕТ 73
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23.05.2020 15:27
+3
У нас под домом был дубовый лес, который по докам был реерканационной зоной!, то есть вырубать его нельзя, но очень хотелось мэру Ирпеня и его подельникам-застройщикам. Очень они хотели там настроить халуп, но, вроде как нельзя, лес... Тогда они начали присылать разного рода забулдыг, которые то мусор вывалят, то один-второй дуб надрежут, пока жители раздуплять и догонят, они успевают драпануть... в конце-концов, наняли мэр с застройщиками быков с ментами, те надавали жителям по ушам и вырезали все деревья... ну а поскольку поляна пустая, то и халуп настроить не грех...
вот и деятельность этого сбу из той же истории - выпилили весь лесь, тут и сбу нарисовалось... где оно раньше было и посадить ли теперь сбу назад весь лес - вопрос риторический
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23.05.2020 15:16
+3
Прямо в Киеве по улице Рогозовской спилено во ! время карантина Дарницким ЛПГ около 1000 сосен.Приезжайте из СБУ-разбирайтесь.Привлекайте воров леса к ответственности.Это прямо в Киеве 17 марта
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23.05.2020 15:20
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У нас под домом был дубовый лес, который по докам был реерканационной зоной!, то есть вырубать его нельзя, но очень хотелось мэру Ирпеня и его подельникам-застройщикам. Очень они хотели там настроить халуп, но, вроде как нельзя, лес... Тогда они начали присылать разного рода забулдыг, которые то мусор вывалят, то один-второй дуб надрежут, пока жители раздуплять и догонят, они успевают драпануть... в конце-концов, наняли мэр с застройщиками быков с ментами, те надавали жителям по ушам и вырезали все деревья... ну а поскольку поляна пустая, то и халуп настроить не грех...
вот и деятельность этого сбу из той же истории - выпилили весь лесь, тут и сбу нарисовалось... где оно раньше было и посадить ли теперь сбу назад весь лес - вопрос риторический
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23.05.2020 15:16 Відповісти
Прямо в Киеве по улице Рогозовской спилено во ! время карантина Дарницким ЛПГ около 1000 сосен.Приезжайте из СБУ-разбирайтесь.Привлекайте воров леса к ответственности.Это прямо в Киеве 17 марта
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23.05.2020 15:20 Відповісти
Надо было гражданам самостоятельно сделать фото и видео-фиксацию и приложить это к заявам с подписями жителей и направить в прокуратуру и сбу. И еще совет - если видите, что рядом с вашим домом кто-то что-то пилит - не стесняясь, зовите соседей и выходите к "пильщикам". Требуйте показать любую бумагу, на основании которой такие работы производятся и снимайте все на видео, не дожидаясь полиции. Угрожайте вызвать полицию - это "приводит в чувство")
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23.05.2020 15:27 Відповісти
никакие менты их не пугают, потому что они сами - переодетые менты!
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23.05.2020 19:17 Відповісти
СБУ разоблачила незаконную вырубку леса на Виннитчине: сумма ущерба превышает 3 млн - Цензор.НЕТ 1748
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23.05.2020 15:21 Відповісти
Лидером по незаконной вырубке леса среди областей Украины по состоянию на 2020 год является Харьковская область. Сумма нанесенного ущерба составляет порядка 51 млн. грн.
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23.05.2020 15:22 Відповісти
Під виглядом збереження лісів Рада спростила вирубку Карпат - екологи
СЕРЕДА, 20 ЛИСТОПАДА 2019,СБУ разоблачила незаконную вырубку леса на Виннитчине: сумма ущерба превышает 3 млн - Цензор.НЕТ 73
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23.05.2020 15:27 Відповісти
скорее всего отказались сбу дрова на шару подгонять , а сбу наехало в ответ
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23.05.2020 15:28 Відповісти
Какое отношение сбу имеет к сфере лесного хозяйства? Разве что не поделили очередной миллион и сфери влияния.
----
Ключовими завданнями СБУ є:

- захист державного суверенітету, конституційного ладу, територіальної цілісності, економічного, науково-технічного і оборонного потенціалу України;
- захист законних інтересів держави та прав громадян від розвідувально-підривної діяльності іноземних спецслужб та посягань з боку окремих організацій, груп і осіб;
- протидія тероризму;
протидія злочинам проти миру і безпеки людства, корупції та організованій злочинності, які створюють загрозу національній безпеці;
боротьба з кібертероризмом і кібершпигунством;
охорона державної таємниці.
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23.05.2020 15:35 Відповісти
Ну разоблачили.... ну а дальше что.?? Или яйца не пускают. Расстрелять публично и прилюдно и больше никакая тварь не тронет и кустика. Кто-то скажет - а как же закон...??? А когда Олеся Бузину прилюдно и публично расстреляли,кто соблюдал закон. И все убийцы Бузины живут и ходят под защитой властей и при медалях.
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23.05.2020 15:53 Відповісти
Пока граждане сами,не начнут защищать свои ресурсы,никто вам не поможет,жалуйтесь хоть в сбу,хоть в спортлото,все эти вырубщики и их крышеватели-живут рядом с вами,с вашего молчаливого согласия и упования на мифических дядей(которые всех накажут),это и происходит,когда начнут реально бояться людей,не будут ничего уничтожать.Дадут взятку,и ничего им не будет.
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23.05.2020 16:05 Відповісти
фиерическая чушь!

мы с соседями даже киздили палками быков, которые потом писали на нас заявы в ментуру!
жители ФИЗИЧЕСКИ не в состоянии противостоять бандитам во власти!
утром все мужчины уезжают на работу, остаются мамаши, которые бегают за быками с пилами, пытаясь защитить лес, мужики возвращаются - 2-3 дерева - минус!
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23.05.2020 19:16 Відповісти
Бла бла бла,иди на *** чёрт безграмотный,чушь это такие как ты,засоряющие землю своим присутствием,сиди и терпи терпила вечный,если не можешь понять суть.
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23.05.2020 19:22 Відповісти
что ты несёшь парнокопытное?! иди проспись, баран безрогий
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23.05.2020 19:23 Відповісти
В нашем случае всё выглядело так - вызываем мусаров, те, видимо звонят своим быкам, те собираются и уезжают! приезжают мусора - постоят-послушают соседей, напишут протокол, что такие-то такие-то заметили, как пилили какое-то там дерево и уезжают. Через полчаса возвращаются быки и начинают снова пилить деревья...
Мы уже и телеведение вызывали - приехали-поснимали, запулили какой-то там репортаж, никому не интересный, кроме нас...
Мы уже и под мэрию ходили - устраивали пикеты - нас из окон обозвали проплаченными проститутками )))) а наш дубовые лес - сраным болотом
Вот она - реальная Украина
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23.05.2020 19:21 Відповісти
а где сейчас в Украине не вырубуют лес как никогда?
тем более Вошьдь - закомплексованный ссыкливый импотент, зациклившийся на мелочной мести Пороху, плюнул на Украину и все силы сосредоточил на прогрев своей пятой точки
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23.05.2020 16:27 Відповісти
Этих сукиных детей стрелять на месте нужно,,,,, иначе некаких изменений в стране не будет
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23.05.2020 16:39 Відповісти
И тут я,и думаю 89% процентов форумчан со мной,согласны на 100% с ув.Гуменюком.Вот в Вышгороде один,совсем один,МУЖИК,с двухстволки,завалил,убил,прикончил,7 обидчиков.И там были и менты и герои АТО,короче,обстрелянные люди.Он же,как минимум 3 раза перезаряжал двухстволку.Вот любителей попилить деревья не мешало бы положить рядом с их пилами у срубленного дерева.
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24.05.2020 13:01 Відповісти
Беззубое обосцаное правительство ,, ****** великое дело,,, мрази
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23.05.2020 16:43 Відповісти
А що, там це все зрослося без авакінської мусарні? краще б бакланівським мудакам серед мусморів шукати хто це все кришує!
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23.05.2020 17:14 Відповісти
На гугл картах видно - леса по стране наполовину вырублены, как шахманая доска. Скоты. А в Беларуси однородные.
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23.05.2020 23:06 Відповісти
200 цінних порід дерев це зовсім не 200 дерев цінних порід
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23.05.2020 23:19 Відповісти
Свобода демократичною сокирою рубати ліс, правий сектор собі, лівий олігарху.
Врешті решт, досить уже про той ліс, набридло. Давай про мову.
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25.05.2020 10:56 Відповісти
 
 