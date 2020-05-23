Діти 6, 10 і 11 років пошкодили пам'ятники на могилах Харківщини, - поліція. ФОТОрепортаж

Двоє братів 6 і 11 років і 10-річна дівчинка повалили пам'ятники і хрести на 13 могилах в Зміївському районі. "Розважитися" таким чином вони вирішили з ініціативи 9-річної подружки.

Інцидент стався в селищі Слобожанське Зміївського району. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Харківської області.

65-річна громадянка прийшла на могилу сина та через деякий час почула шум. Після цього вона побачила, як діти розхитували хрест на одній з могил. Малолітні помітили жінку та втекли. Заявниця пішла за дітьми і біля під'їзду одного з будинків селища поговорила з ними про їх вчинок. Після чого вона зателефонувала на спецлінію "102".

За адресою виїжджали слідчо-оперативна група, дільничний офіцер, ювенальна превенція та інші співробітники Зміївського відділу поліції.

Під час проведення перевірки поліцейські встановили, що учасниками події є двоє братів 6 та 11 років та 10-річна дівчинка. Також встановлюється причетність до скоєння злочину 9-річної дівчинки, яка запропонувала своїм товаришам розважитись таким чином.

Усі четверо дітей опитані, зараз поліцейські приймають заяви від потерпілих.

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