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Новини Фото Будні поліції
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Діти 6, 10 і 11 років пошкодили пам'ятники на могилах Харківщини, - поліція. ФОТОрепортаж

Двоє братів 6 і 11 років і 10-річна дівчинка повалили пам'ятники і хрести на 13 могилах в Зміївському районі. "Розважитися" таким чином вони вирішили з ініціативи 9-річної подружки.

Інцидент стався в селищі Слобожанське Зміївського району. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Харківської області.

65-річна громадянка прийшла на могилу сина та через деякий час почула шум. Після цього вона побачила, як діти розхитували хрест на одній з могил. Малолітні помітили жінку та втекли. Заявниця пішла за дітьми і біля під'їзду одного з будинків селища поговорила з ними про їх вчинок. Після чого вона зателефонувала на спецлінію "102".

За адресою виїжджали слідчо-оперативна група, дільничний офіцер, ювенальна превенція та інші співробітники Зміївського відділу поліції.

Під час проведення перевірки поліцейські встановили, що учасниками події є двоє братів 6 та 11 років та 10-річна дівчинка. Також встановлюється причетність до скоєння злочину 9-річної дівчинки, яка запропонувала своїм товаришам розважитись таким чином.

Усі четверо дітей опитані, зараз поліцейські приймають заяви від потерпілих.

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Діти 6, 10 і 11 років пошкодили памятники на могилах Харківщини, - поліція 01
Діти 6, 10 і 11 років пошкодили памятники на могилах Харківщини, - поліція 02
Діти 6, 10 і 11 років пошкодили памятники на могилах Харківщини, - поліція 03
Діти 6, 10 і 11 років пошкодили памятники на могилах Харківщини, - поліція 04
Діти 6, 10 і 11 років пошкодили памятники на могилах Харківщини, - поліція 05
Діти 6, 10 і 11 років пошкодили памятники на могилах Харківщини, - поліція 06
Діти 6, 10 і 11 років пошкодили памятники на могилах Харківщини, - поліція 07
Діти 6, 10 і 11 років пошкодили памятники на могилах Харківщини, - поліція 08
Діти 6, 10 і 11 років пошкодили памятники на могилах Харківщини, - поліція 09
Діти 6, 10 і 11 років пошкодили памятники на могилах Харківщини, - поліція 10
Діти 6, 10 і 11 років пошкодили памятники на могилах Харківщини, - поліція 11
Діти 6, 10 і 11 років пошкодили памятники на могилах Харківщини, - поліція 12

діти (5065) цвинтар (193) плюндрування (42) Нацполіція (15164) Харківщина (6054)


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Топ коментарі
+22
Надеюсь, родители маленьких зверенышей уже позвонили в банки, чтобы взять кредиты для выплат потерпевшим?
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23.05.2020 16:40
+16
так дети до 14 лет не могут во время карантина гулять без сопровождения взрослых.. Ой .. о чем это я,у нас же законы только для бумаги Это как на "запрет" курения в подъездах.
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23.05.2020 16:36
+15
Ни фига себе «развлечения»..........
Пусть родители купят все необходимое для «восстановительных работ», а эти детки - восстанавливают памятники, которые они, ради «развлечения», повредили..........

Подозреваю будет уроком на будущее.......
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23.05.2020 16:42
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поховай мамку цього шмаркача на цієї ж могилі
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23.05.2020 21:22 Відповісти
За що, мразото? За те, що дитина камінь звалила?
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24.05.2020 18:29 Відповісти
Маразм. Це малолітні діти, які не розуміли, що робили. На буя це взагалі роздувати? Як ще сюди політику не пришили, аж дивує.
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23.05.2020 23:38 Відповісти
їх мозок - це батьківський нагляд, який був відсутній.
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24.05.2020 00:12 Відповісти
Знаєш, як все було? Гралися малі на цвинтарі. Бо там як в лабіринті - таємничо, затишно і безліч схованок. Якись з малих, втікаючи від інших, схопився рукою за камінь. Важкезний камінь, закріплений металевими прутами, спружинив. Від слабкої дитячої руки. Малого це здивувало - "ого, який я сильний!" Ну і давай випробовувати "силу"...
Дорослі надто дебільні, щоб розуміти не тільки дорослих, а навіть малих дітей.
В нормальному світі цими дітьми займались би психологи і педагоги, причому так, шоб не травмувати їх і скерувати їх зусилля в інший бік. А в іншому світі з дітей та їх батьків зроблять злочинців, скалічивши їх морально за дитячу витівку. А то ще й вікна поб'ють. Бо свій надгробний камінь дорожчий за чужу дитину
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24.05.2020 01:06 Відповісти
Тут половина комментаторов, дай им возможность, с легкостью поубивали бы этих детей... "А судьи кто?"(с)
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24.05.2020 07:49 Відповісти
Дети играли в декоммунизацию
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24.05.2020 01:37 Відповісти
Они же дєті! Вони будуть збирате лего до 11 класу, а в позашкільний час розбирати памятники на кладовищах. Що вложили в черепні коробки олігархи те і отримали.
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24.05.2020 07:33 Відповісти
Олигархи?) А тем кто рушил церкви, а потом выкапывал могилы немецких солдат и выбрасывал останки в скотомогильники, кто это вложил в головы??? А ну расскажите нам как там в совке хорошо жилось и какуюстранупотеряли)))
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24.05.2020 07:53 Відповісти
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