Діти 6, 10 і 11 років пошкодили пам'ятники на могилах Харківщини, - поліція. ФОТОрепортаж
Двоє братів 6 і 11 років і 10-річна дівчинка повалили пам'ятники і хрести на 13 могилах в Зміївському районі. "Розважитися" таким чином вони вирішили з ініціативи 9-річної подружки.
Інцидент стався в селищі Слобожанське Зміївського району. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Харківської області.
65-річна громадянка прийшла на могилу сина та через деякий час почула шум. Після цього вона побачила, як діти розхитували хрест на одній з могил. Малолітні помітили жінку та втекли. Заявниця пішла за дітьми і біля під'їзду одного з будинків селища поговорила з ними про їх вчинок. Після чого вона зателефонувала на спецлінію "102".
За адресою виїжджали слідчо-оперативна група, дільничний офіцер, ювенальна превенція та інші співробітники Зміївського відділу поліції.
Під час проведення перевірки поліцейські встановили, що учасниками події є двоє братів 6 та 11 років та 10-річна дівчинка. Також встановлюється причетність до скоєння злочину 9-річної дівчинки, яка запропонувала своїм товаришам розважитись таким чином.
Усі четверо дітей опитані, зараз поліцейські приймають заяви від потерпілих.
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Дорослі надто дебільні, щоб розуміти не тільки дорослих, а навіть малих дітей.
В нормальному світі цими дітьми займались би психологи і педагоги, причому так, шоб не травмувати їх і скерувати їх зусилля в інший бік. А в іншому світі з дітей та їх батьків зроблять злочинців, скалічивши їх морально за дитячу витівку. А то ще й вікна поб'ють. Бо свій надгробний камінь дорожчий за чужу дитину