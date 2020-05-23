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Водій "Запорожця" помер від серцевого нападу і врізався у Ford та Nissan у Запорізькій області, - Нацполіція. ФОТО

У Бердянську водій легкового автомобіля виїхав на смугу зустрічного руху та скоїв зіткнення з іншими транспортними засобами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Запорізької області, 23 травня, близько 8-ї години ранку до Бердянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області надійшло повідомлення про смертельну дорожньо-транспортну пригоду на проспекті Західному у місті Бердянськ. 

Під час огляду місця події встановлено, що водій автомобіля "ЗАЗ", місцевий мешканець, 1965 року народження, рухаючись  проспектом Західномим, виїхав на зустрічну смугу руху та скоїв зіткнення спершу з автомобілем "Ford" під керуванням чоловіка, 1990 року народження, а потім - з автомобілем "Nissan" під керуванням водія, 1960 року народження.

За результами експертизи водій автомобіля "ЗАЗ" помер від гострої коронарної недостатності. Водії та пасажири автомобілів "Ford" та "Nissan", мешканці міста Бердянськ, не постраждали.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Розпочато досудове розслідування.

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Водій Запорожця помер від серцевого нападу і врізався у Ford та Nissan у Запорізькій області, - Нацполіція 01

Водій Запорожця помер від серцевого нападу і врізався у Ford та Nissan у Запорізькій області, - Нацполіція 02

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Бердянськ (469) ДТП (4467) Нацполіція (15164) Правоохоронні органи (2708) силовики (2514) смерть (6750) запорожець (3) Запорізька область (3601)


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Топ коментарі
+10
Оживленная дорога. Нарушая все мыслимые и немыслимые правила дорожного движения, бабулька перебегает проезжую часть. Визг тормозов. Удар. Бабулька оказывается под колесами VW Touareg V12. Из-за экстренного торможения в Touareg влетает Audi A6 Allroad quattro, в нее Кубик (Mercedes-Benz Gelandewagen), далее Hammer Н2 и Toyota Land Cruiser 100 и по очереди: Rоlls-Rоусе Рhantоm, Bentley Continental GT, Aston Martin DВ9, Porsche Cayenne и довершает картину Lambоrghini Diablо.
Из Lambоrghini выползает водитель, встает, отходит назад и в сторону, чтобы лучше обозреть всю эту свалку дорого автометаллолома, и произносит с нотками восхищения в голосе:
- Дааа!!!.. красиво бабулька ушла!
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23.05.2020 21:51
+8
Мужики мрут не доживая 60 лет б.... статистика, средняя продолжительность жизни мужчин 66 лет. Мне 60 лет из 17 человек близких мне друзей осталось трое, вот и вся статистика.
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23.05.2020 22:09
+5
не зовсім ясно, чого в Запорожця не спрацював автопілот.
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23.05.2020 21:43
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Запежорці ще бігають?
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23.05.2020 21:33 Відповісти
Учора бачив славуту...
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23.05.2020 21:37 Відповісти
Славут в Запор. области дохрена.
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23.05.2020 21:44 Відповісти
а думаешь в Днепре их мало???
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23.05.2020 23:33 Відповісти
Нічого не думаю, бо не знаю.
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23.05.2020 23:36 Відповісти
Киянин?
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23.05.2020 22:08 Відповісти
С каких пор "Славуты" стали "Запорожцами?
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24.05.2020 08:29 Відповісти
чего не скажешь о их водителях
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23.05.2020 21:44 Відповісти
какое уголовное дело о чем виновник ДТП уже был мертвым когда и по причине его смерти (казус форс мажор) по факту или в отношении покойного?? дело то возбуждено???? полиция не может понять что НАРУШЕНИЕ ПДД лицами управляющими авто есть такие пока ЖИВЫЕ а смерть их сразу переводит в несколько иной статус... даже если не дай Бог были бы раненые пострадавшие или погибшие то тут казус и форс мажор.. единственно на что могут рассчитывать пострадавшие владельцы автомобилей это если за умершим будут наследования и пытаться взыскать что то с наследников...но не ранее чем через год по факту...
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23.05.2020 22:32 Відповісти
Наследники пошлют,они не совершали преступлений .А вот правительству нужно клизму вставить.Или запретить управлять автомобилем старше 65 лет.Мед комиссия ежегодно .
правила вождения тоже.У нас в стране электрик и не только сдает экзамены ежегодно а мед комиссия раз в два года.Так у них смертельных случаев на 1000 процентов меньше чем в автомобилистов.
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24.05.2020 01:21 Відповісти
Йому 55, а 65 років. А від інфарктів зараз помирають і в 30. Забороните й їм їздити?
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24.05.2020 08:17 Відповісти
у нас он ОСН умирают детки в 6 лет знаю такой случай а спортсмены причем профессионалы здоров как быка потом бамц и умер..прямо на тренировке разминке и диагноз ОСН... а скрытые болячки онкология без симптомов практически расслоение аорты или аневризма они вообще не выявляются случайно только и то не всегда и без каких либо диагностических проявлений.......
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24.05.2020 10:53 Відповісти
у нас вообще ЗАКОНЫ НАДО МЕНЯТЬ Правила Дорожного движения открывать подходы и в то же время ужесточать подбор к рулю людей а что младой алкоголик или просто дурачек или наркоман или все в одном теле флаконе лучше и не опасней??? у нас инфраструктуры нет вообще дорог нет в Нидерландах вообще не вводили карантин по короно вирусу а почему причина 1 свобода выбора КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА.. второй пункт транспорт как ездил так и ездит он всегда был свободным а стал вообще свободным кто пожелал взяли карантин оплачиваемый отпуск с покрытием убытков бизнесу делу... сравните с Украиной.. второй момент развитая сеть в городах крупных Гаага Амстердам велодорожек и вся страна по 2-4 велосипеда имеет Третий пункт и голландцы самые высокие люди в Европе и мире средний рост женщин 184 см!!!!! а вирус локально обожает 140-170 см.... так вот выбор!!! у народа кто пешком..кто на великах 80% кто на авто 15% остальные общественным транспортом а кто сидит дома и вот вам не в приказном порядке а по факту... ЕСТЕСТВЕННЫЙ КАРАНТИН людей дистанция более чем 3 метра.... а у нас Украине..задал я МВД Украине вопрос как там согласовать с Правилами где ездить можно элеткро-коляске на 3-4 колесах скорость до 20 км-час на батареях ОТВЕТ МВД вы должны сдать на права вождение этим креслом хотя у меня права категории Б и стаж вождения водителем не не придурки ли в нашей стране в МВД частности??!! водитель со стажем а сдавай плати сборы в кассу и карман право ездить на кресле???!! а была бы развита как в Нидерландах.... вело система дорожек- по которой ездят велики электро-самокаты электро-кресла тачки и скутера то какие вообще нафиг права и разрешения???!!!
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24.05.2020 11:03 Відповісти
Ще бігають, в мене для "гонок" по степові є жуж 1989 р.в.
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23.05.2020 23:26 Відповісти
Інколи на селі іще можна побачити.
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24.05.2020 07:43 Відповісти
Водій "Запорожця" помер від серцевого нападу і врізався у Ford та Nissan у Запорізькій області, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 2039
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24.05.2020 07:50 Відповісти
А где был "мерседес"!?
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23.05.2020 21:36 Відповісти
Он уходил от погони.
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23.05.2020 21:42 Відповісти
не зовсім ясно, чого в Запорожця не спрацював автопілот.
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23.05.2020 21:43 Відповісти
А він там є?
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23.05.2020 21:53 Відповісти
Конечно, расположен сзади, сразу за реактивным двигателем.
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23.05.2020 22:04 Відповісти
Колись був чи анекдот, чи правда таке було. З заводу виїжджав Запорожець. На прохідній охоронець каже відкрий багажник. Водій і відкрив ззаду, а там мотор. Охоронець здійняв галас що той вкрав двигун.
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23.05.2020 22:43 Відповісти
В запорожці автопілота немає. Зате є гідропідсилювач керма,АБС,АКПП,імобілайзер,парктронік і магнітола
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23.05.2020 23:48 Відповісти
встроенный
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24.05.2020 01:22 Відповісти
статью не читал? у автопилота случился сердечный приступ
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24.05.2020 04:06 Відповісти
Оживленная дорога. Нарушая все мыслимые и немыслимые правила дорожного движения, бабулька перебегает проезжую часть. Визг тормозов. Удар. Бабулька оказывается под колесами VW Touareg V12. Из-за экстренного торможения в Touareg влетает Audi A6 Allroad quattro, в нее Кубик (Mercedes-Benz Gelandewagen), далее Hammer Н2 и Toyota Land Cruiser 100 и по очереди: Rоlls-Rоусе Рhantоm, Bentley Continental GT, Aston Martin DВ9, Porsche Cayenne и довершает картину Lambоrghini Diablо.
Из Lambоrghini выползает водитель, встает, отходит назад и в сторону, чтобы лучше обозреть всю эту свалку дорого автометаллолома, и произносит с нотками восхищения в голосе:
- Дааа!!!.. красиво бабулька ушла!
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23.05.2020 21:51 Відповісти
Был бы стёб, если бы это твоя бабулька или мать. Шо ещё нарожают, а КАЦАП. Людей любить надо, а врагов ненавидеть, а не наоборот.
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23.05.2020 23:00 Відповісти
а за кацапа, ты, Гена, идешь в припрыжку нахер!
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23.05.2020 23:12 Відповісти
Украинцы только посмеиваются, когда их случайно называют кацапами.
Видать в больную точку попал.
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24.05.2020 07:53 Відповісти
ага .. до 2014 года большинство украинцев считали кацапов "мышебратья адиннарот".. а после 2014 г. наступило прозрение и глаза открылись..
у тебя Генннадий, походу задержка в развитии..
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24.05.2020 10:08 Відповісти
Не-е-е, прозрение у меня наступило в армии, когда я столкнулся с "братским" кацапским народом, который без хороших звиздюлей доброго отношения к себе не понимает.
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24.05.2020 10:19 Відповісти
+ к тому же необычайно серливые
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24.05.2020 11:03 Відповісти
Жёсткая судьба
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23.05.2020 22:08 Відповісти
Мужики мрут не доживая 60 лет б.... статистика, средняя продолжительность жизни мужчин 66 лет. Мне 60 лет из 17 человек близких мне друзей осталось трое, вот и вся статистика.
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23.05.2020 22:09 Відповісти
Эта все Кавид-19 винаватый...
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23.05.2020 23:04 Відповісти
Царство небесное водителю, соболезнование родным и близким.
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23.05.2020 23:37 Відповісти
хоть один адекватный комент.Павел.
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24.05.2020 10:08 Відповісти
Водитель "Запорожца" умер от сердечного приступа и врезался ....... в Запорожской области.

От судьбы не уйдёшь!
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24.05.2020 11:32 Відповісти
 
 