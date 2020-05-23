Водій "Запорожця" помер від серцевого нападу і врізався у Ford та Nissan у Запорізькій області, - Нацполіція. ФОТО

У Бердянську водій легкового автомобіля виїхав на смугу зустрічного руху та скоїв зіткнення з іншими транспортними засобами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Запорізької області, 23 травня, близько 8-ї години ранку до Бердянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області надійшло повідомлення про смертельну дорожньо-транспортну пригоду на проспекті Західному у місті Бердянськ.

Під час огляду місця події встановлено, що водій автомобіля "ЗАЗ", місцевий мешканець, 1965 року народження, рухаючись проспектом Західномим, виїхав на зустрічну смугу руху та скоїв зіткнення спершу з автомобілем "Ford" під керуванням чоловіка, 1990 року народження, а потім - з автомобілем "Nissan" під керуванням водія, 1960 року народження.

За результами експертизи водій автомобіля "ЗАЗ" помер від гострої коронарної недостатності. Водії та пасажири автомобілів "Ford" та "Nissan", мешканці міста Бердянськ, не постраждали.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Розпочато досудове розслідування.

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