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Смерть нардепа Давиденка: знімки з місця події. ФОТО 18+

Тіло народного депутата Валерія Давиденка без ознак життя виявила прибиральниця. Поруч з тілом був знайдений пістолет. Увага! Фото для перегляду особам старшим за 18 років.

Як пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора, "огляд місця події здійснюється за участю представників прокуратури міста Києва та Офісу Генерального прокурора".

"Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група поліції. Огляд місця події здійснюється за участі представників прокуратури міста Києва та Офісу Генерального прокурора

Тривають першочергові слідчі дії для з’ясування обставин.

Також на сайті ОГПУ оприлюднено фото пістолета.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поліція розслідує смерть нардепа Давиденка як вбивство

Смерть нардепа Давиденка: знімки з місця події 01

Фото з місця події опублікувало tk.media.

Смерть нардепа Давиденка: знімки з місця події 02

Як повідомляє видання, Давиденко Валерій Миколайович - нардеп VIII і IX скликань, самовисуванець від 208 округу в Чернігівській області. Входить в групу "Довіра". Член Комітету з питань економічного розвитку. Працював заступником міністра аграрної політики і продовольства України (2013-2014). У нього залишилися дружина і двоє дочок.

Зазначимо, що останній запис на фейсбук-сторінці Давиденка присвячений допомозі медикам і хворим на коронавірус в його виборчому окрузі.

Смерть нардепа Давиденка: знімки з місця події 03

Нагадаємо, народного депутата групи "Довіра" Валерія Давиденка знайшли 23 травня в офісі з вогнепальним пораненням голови. Нацполіція почала кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

депутат (1776) Правоохоронні органи (2708) силовики (2514) смерть (6750) Валерій Давиденко (4) Офіс Генпрокурора (3249)


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Топ коментарі
+26
Нафіга це викладувати?
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23.05.2020 22:33
+22
99% дипутатів вори і прохіндєі і вони усвідомлюють куди лізуть...
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24.05.2020 06:50
+21
Майте повагу до померлого. От його нещодавне фото з https://www.facebook.com/profile.php?id=100009182269926 Фейсбуку з свята вишиванки
Смерть нардепа Давиденка: знімки з місця події - Цензор.НЕТ 5079
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23.05.2020 22:55
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з чого це такі висновки?
Може через обмеженність ресурсів у першу чергу захищають своїх, а вже потів всіх решту?
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24.05.2020 19:08 Відповісти
унітаз та ванна - це мордовський почерк
У них якийсь пунктік на фекально-генітальній тематиці
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24.05.2020 19:06 Відповісти
Тело народного депутата Валерия Давыденко без признаков жизни обнаружила уборщица. Рядом с телом найден пистолет Источник: https://censor.net/p3197561

Хто стріляється в туалеті?
БРЄД підставний.
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23.05.2020 23:26 Відповісти
Зачем или за что?Страшная картина в любом случае .
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23.05.2020 23:35 Відповісти
это не картина!!поверьте что это реальность!!(они так живут!!картина есть!!а их там нет!!и самое прискорбное что все во всё это верят!!)клован прийдёт!! порядок наведёт!!(аминь!!)
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23.05.2020 23:42 Відповісти
Самоубийцы никогда не выбирают местом суицида общественный туалет. Тем более в этом случае. Депутат, имеющий кабинет, мог с удобством для себя совершить самострел, оставив на столе записку. 100% убили, застав в кабинке в неудобной позе... Ищите, кому мешал.
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23.05.2020 23:49 Відповісти
Думаю, в туалете специально напали. Там камер нет.
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24.05.2020 02:19 Відповісти
на стуле?
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23.05.2020 23:56 Відповісти
Посадили труп.
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24.05.2020 02:17 Відповісти
да ладно, а самоубийцу, что утопился в общественном туалете написав записку "жил грешно-умер смешно" не слышали?
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24.05.2020 11:04 Відповісти
Це якось не вписується у класичне укпсучсамогубство, яке передбачає постріли з "різнокаліберної" зброї...
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24.05.2020 00:01 Відповісти
Какое-какое?
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24.05.2020 15:08 Відповісти
Здається є звязок з Попільнею. Щось багато трупів, як на один день.
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24.05.2020 00:21 Відповісти
Загадка. Що змусило успішну людину піти на цей крок?
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24.05.2020 01:28 Відповісти
яка совість, нема там нічого, влетів мабуть конкретно і вирішив таким чином проблему закрити.
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24.05.2020 16:28 Відповісти
пасан к успєху шол.
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24.05.2020 16:27 Відповісти
Как-то странно - запись на Facebook вчерашняя, в обед. Судя по тексту, человек строил какие-то планы рабочие, депрессивных эмоций в тексте не видно. На суицид не очень похоже. Разве что какое-то внезапное событие, резкое нервное потрясение подвигло на самоубийство. Но в таком возрасте и с таким опытом люди обычно не принимают скоропалительных решений даже при резких поворотах судьбы. К такому шагу долго идут, а тут по посту в соцсети не просматривается ничего такого в настроении . . .

Уж не убили ли . . .
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24.05.2020 01:42 Відповісти
Может самолюстрировался?
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24.05.2020 01:50 Відповісти
Откуда у него пистолет?
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24.05.2020 03:40 Відповісти
Обычно у депутатов наградные стволы. Вплоть до пулемётов.
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24.05.2020 04:50 Відповісти
Да пора осколочными гранатами их награждать
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24.05.2020 09:03 Відповісти
Вон у кролика - целый арсенал
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24.05.2020 09:04 Відповісти
Ага ... Танки і міномети ...
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24.05.2020 13:58 Відповісти
Авакян йому томмігана подарував
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24.05.2020 16:29 Відповісти
То бойові трофеї їз Чечні зняті з вбитих ним каців.
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24.05.2020 14:55 Відповісти
У Яценюка - пулемет "Максим"
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24.05.2020 15:31 Відповісти
Нащо йому в туалеті крісло?
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24.05.2020 06:03 Відповісти
Нардеп був завязаний у великих аграрних скандалах, тож мабуть допомогли з кінцями в воду
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24.05.2020 06:13 Відповісти
99% дипутатів вори і прохіндєі і вони усвідомлюють куди лізуть...
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24.05.2020 06:50 Відповісти
Навіщо було відпускати кожару відпустили під залог?
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24.05.2020 07:24 Відповісти
А по Тымчуку что?
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24.05.2020 07:53 Відповісти
Совершенно непонятно зачем самоубийце или убийце понадобилось брать стул из кабинета и тащить его в сортир чтоб застрелится или пристрелить там. Убийце это еще технически трудновато сделать, разве что депутат был уже в отключке.
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24.05.2020 08:33 Відповісти
Ага, самоубийца.(( Я ещё не видела самоубийц, у которых после выстрела сеье в висок руки были бы чинно - аккуратно сложены на ногах. Как минимум, правая рука с пистолетом не лежала бы замкнутой между колен.
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24.05.2020 08:44 Відповісти
ти їх багато бачила? і те, що ти не бачила не значить, що цього не може бути. от є люди які кажуть, що коронавіруса немає, бо вони його не бачили.
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24.05.2020 16:31 Відповісти
его в туалет пересадили???
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24.05.2020 08:57 Відповісти
Ну да, чтобы уборщица не сразу нашла
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24.05.2020 18:48 Відповісти
А зачем в туалете стул?
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24.05.2020 09:01 Відповісти
Да, в твоём мордовском деревянном сортире стул никак не поместиться...
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24.05.2020 17:03 Відповісти
Я понял, у таких придурков, как ты, всегда в сортирах стоят офисные стулья, чтобы вас на них мочили
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24.05.2020 22:18 Відповісти
Якщо вбили, то значить не настільки поганою людиною він був.
Тим більше цей туалетний натяк - мордовські шлюхи мабуть були задіяні
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24.05.2020 09:08 Відповісти
за рибу гроші.
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24.05.2020 09:50 Відповісти
Лідер групи " Довіра" висловлює НЕДОВІРУ...
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24.05.2020 09:55 Відповісти
справедливости ради, стул в туалете в плане суицида вполне объясним, он просто сел напротив зеркала и вел сам с собой диалог и принимал решение
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24.05.2020 10:26 Відповісти
Чому руки розміщені на ногах? Йому передавили сонну артерію, потім знепритомленого на стульці затягли в туалет, щоб применшити звук пострілу.
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24.05.2020 10:56 Відповісти
наверное по тому что это фото после криминалистических процедур, осмотрели посмотрели смывы с рук взяли а руки так положили чтоб не упал, или вы думаете цензор фотки выкладывает через 15 секунд после проишествия, с чего вы взяли что его нашли именно в таком положении))))))))))
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24.05.2020 11:04 Відповісти
Було саме так як я написав.... Не буде він себе вбивати...
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24.05.2020 12:07 Відповісти
бога ради хочется вам чтоб было по вашему пожалуста, мне фиолетово убили его или он самоубился, да хоть лазером с нибиру или чепига с мишкиным через канализацию, я просто говорю что самоубийство перед зеркалом это норма и позу могли поменять в ходе следственных мероприятий вот и все
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24.05.2020 12:30 Відповісти
Людина була повна життєвих планів. Це депутат по моєму виборчому округу. Під час виборів тільки й чутно було про його корисну діяльність. Та і зараз у групі з фейсбука по мойому містечку можна прочитати багато коментарів з сумом в тексті.
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24.05.2020 17:35 Відповісти
ти був там, що так категорично стверджуєш? чи ти експерт криміналіст, фахівець по самогубствах? ні, то не тринди.
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24.05.2020 16:33 Відповісти
А ти хто такий, щоб піддавпти сумніву мої слова?
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24.05.2020 17:40 Відповісти
тобто ти мудозвон тупорилий, найнятий зраду розводити.
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24.05.2020 21:43 Відповісти
Не мудозвон, не тупорилий. Припиніть мислити кацапськими категоріями, які базуються на матюках та приниженні.
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24.05.2020 22:36 Відповісти
а чому такі безапеляційні твердження, "та хто ти такий щоб піддавати сумніву", може б ти сказав хто ти такий, що твої припущення безсумнівні, або грунтованіше доводиводив свої твердження, а якщо цього не робиш, то заслужено ідеш в спам. тут таких диванних икзпердів, особливо найнятих і з параши тьма, ти нічим не відрізняєся.
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25.05.2020 08:09 Відповісти
Я так безапеляційно стверджую бо вже немає різниці як вбили Давиденка. Саме вбили і хай розслідують саме з такої позиції.
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25.05.2020 11:03 Відповісти
тобто розумного, логічного пояснення на підставі висновків судмедекспертів, їх досвіду по аналогічних ситуаціях, або хочаб підручних з крміналістикити не можеш, тому просто портиш повітря, своїми нічим не обгрунтовнаими твердженнями. а які докази, що його вбили, бо ти так стверджуєш? я, наприклад нічого не стверджую, вбили, чи сам, чи довели до самогубства, мені пофіг. Я до нього не відчуваю ніяких емоцій, ні жалю, ні злорадства, нічого, я навіть не знав про його існування. Щоб там не сталося, це його особистий вибір. На мою думку є три варіанта, він конкретно влетів на гроші на решалово і не зміг віддати або вирішити і таким чином вирішив закрити проблему,. Або його посада комусь треба, а він не захотів. Це все версії для слідства, а не безапеляційних тверджень диванних изкпердів. Складається враження, що боти платні, найняті поширювати потрібну комусь думку, занадто вже подібні "безапеляційні твердження".
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25.05.2020 15:12 Відповісти
і що ти таке, щоб стверджувати і тобі повинні вірити, найнятий троль номерний? ото істина, і ти у спамі тупориле.
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24.05.2020 21:46 Відповісти
Именно так и было, как пишет Алекс Руд: фото сделано после криминалистических процедур, обычная рутина следствия.

Большинство людей почему-то упорно принимают простые явления за сложно-конспирологические: им так больше нравится: им так интереснее. Примитивно-обывательское восприятие.
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24.05.2020 17:24 Відповісти
Зверніть увагу як лежить пістолет. Він не міг його собі під ноги кинути. Про тіло згоден, а пістолет якби вже й брали, то на місце вже б не вертали.
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24.05.2020 17:39 Відповісти
как же хочется улететь от дебилов на нибиру, я б от таких тупых избирателей сам бы небось застрелился, как им объяснить что выкладывать фото из уголовного дела это уголовное дело, фото сделали перед выносом тела санитарами, примерно: че выносим? ща еще одно фото, а пестик где? ща будет, но люди почему то уверены что им показывают как все есть на самом деле, видать трк украина пересмотрели
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24.05.2020 18:23 Відповісти
тобто це фото після того як уліки всі поміняли місцями? Теж цікава версія
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24.05.2020 18:59 Відповісти
Я не розуиію мету такого викладу думок з позиції, так би мовити, судмедексперта? Ви скоріше всьго хочете задурити людям мізки або похизуватися певними навиками.. Скільки в країні вже відбулося таких "самогубств"? Міністр транспорту Кирпа, міністр МВС Кравченко, голова держфонду Семенюк-Самсоненко... Хто буде відповідати за ці вбивства? Чечетов ще.
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24.05.2020 20:48 Відповісти
вы реально больной, где я говорил что я судмедэксперт, послушайте искренний совет, вызовите смп, скажите что у вас а/д повышен и попросите пол кубика аминазина как ганглиоблокатора, нейролептик он мозг прочищает поверьте, утром проснетесь другим человеком
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24.05.2020 20:59 Відповісти
А чому ви чіпляєтеся до деталей, які не відтворюють суть мого коментаря? Ось це дуже дивно насправді.
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24.05.2020 22:30 Відповісти
Сказочник вася, так это , оказывается ты аФтор заговора иллюминатов и вживления чипов в неокрепшие мозги
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24.05.2020 17:06 Відповісти
Щось не сподобалося в моїй версії, шановний?... Не хвилюйтеся. Слідство зробить висновки.
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24.05.2020 17:42 Відповісти
цікава версія
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24.05.2020 18:56 Відповісти
Выстрел в правый висок,судя по фото.Положение рук,туловища и пистолета при таком выстреле должно быть иное.Подозрительное самоубийство.
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24.05.2020 10:55 Відповісти
ну да, правая рука должна была вниз упасть, я это тоже заметил...
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24.05.2020 12:26 Відповісти
УЗНАЁТЕ ПОЧЕРК ???

https://rg.ru/2019/03/24/poroshenko-obvinili-v-ubijstve-brata.html Порошенко обвинили в убийстве брата - Российская газета

https://lenta.ru/news/2020/03/25/popal_paren/ Порошенко обвинили в убийстве Моторолы: Украина ...

https://tk.media/news/dnr-obyavila-v-rozysk-poroshenko-ego-obvinyayut-v-ubiystve-komandira-motoroly-2020-03-25 "ДНР" объявила в розыск Порошенко. Его обвиняют в ...



Чья крававая рука прервала жизнь народного избранника ???
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24.05.2020 11:18 Відповісти
Притащил в туалет стул, чтобы, усевшись на него, застрелиться. Ага, ничего подозрительного, все так делают.
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24.05.2020 12:42 Відповісти
Он смотрел в зеркало, там же зеркало напротив должно быть, пьяный наверное был, это похоже на самоубийство, по принуждению скорей всего, или поставили перед выбором или шантаж, если же это убийство то оформлено все именно под самоубийство, такое кто попало провернуть не может.
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24.05.2020 13:15 Відповісти
https://112.ua/statji/agrobaron-figurant-korrupcionnyh-skandalov-chem-byl-izvesten-nardep-valeriy-davidenko-kotorogo-nashli-zastrelennym-v-kieve-537032.html Типичный представитель эпохи Яныка-Петра, разворовавший аграрный фонд.
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24.05.2020 13:37 Відповісти
Замочили в сортире.
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24.05.2020 13:44 Відповісти
все депутаты сборище бандюганов .туда им и дорога ..
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24.05.2020 15:02 Відповісти
Одним більше,одним менше... Да какая разніца...
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24.05.2020 15:14 Відповісти
Хорошим депупадлам хорошие гробы , плохим плохие . Депупадлов не жалко , у нас еще 450 штук есть.
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24.05.2020 17:04 Відповісти
Я то думаю, почему простому народу стволы не разрешают - да если им разрешить, они от такой жизни поубиваются, а кто же на ни тогда работать будет
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24.05.2020 17:57 Відповісти
б*же, да самоубиться мона чистенько и безболезненно за 50 грн., а не заляпывать все + ствол доставать перед этим
скорее всего если разрешить стволы и закон норм. сделать то немало бандитов сядет на бутылку, что Авакову не понравится.
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24.05.2020 19:00 Відповісти
це такий тонкий сарказм?
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24.05.2020 19:01 Відповісти
Довбані козли! Щоб коли вас прикінчать (і мені байдуже, чому), ваші фотки так само були у мережі. ЖурнаШЛЮХИ!
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24.05.2020 19:21 Відповісти
Топорна робота.
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24.05.2020 20:05 Відповісти
Доверие кончилось.
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24.05.2020 20:42 Відповісти
вбиральня - досить дивне місце для самогубства.
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24.05.2020 21:18 Відповісти
та ще й в офісному стільці ... ???
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24.05.2020 21:19 Відповісти
Вы серьезно ,тут обсуждаете суицид Это, 100% Украинское убийство Кожары тоже сначала рассказывали про суицид Говнюки
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24.05.2020 22:05 Відповісти
Это даже не имитация самоубийства...это показано демонстративно, что место жмура около параши...ну а официально естественно "прикре самогубство"
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24.05.2020 22:33 Відповісти
а чего это он на компьютерном кресле в туалет ездил ??
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25.05.2020 20:37 Відповісти
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