Прикордонники на Донеччині виявили контрабанду сигарет: 6 800 пачок ховали в картоні. ФОТОрепортаж
Прикордонники Краматорського загону зі складу Об'єднаних сил спільно з представниками СБУ в районі Дружківки Донецької області зупинили вантажний автомобіль, у якому виявили 6 800 пачок контрабандних сигарет.
Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України, передає Цензор.НЕТ.
"Унаслідок огляду автомобіля правоохоронці виявили приховані за листками картону ящики з сигаретами. Загалом 6 800 пачок різних марок частково без акцизу і з акцизом українського і білоруського зразка", - йдеться в повідомленні.
Водієм вантажівки виявився сорокарічний житель міста Костянтинівка.
"Порушника та виявлені тютюнові вироби на 332 тис. грн. передали представникам ДФС для прийняття правового рішення", - підсумували в Держприкордонслужбі.
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