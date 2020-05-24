УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11928 відвідувачів онлайн
Новини Фото
4 256 16

Прикордонники на Донеччині виявили контрабанду сигарет: 6 800 пачок ховали в картоні. ФОТОрепортаж

Прикордонники Краматорського загону зі складу Об'єднаних сил спільно з представниками СБУ в районі Дружківки Донецької області зупинили вантажний автомобіль, у якому виявили 6 800 пачок контрабандних сигарет.

Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України, передає Цензор.НЕТ.

"Унаслідок огляду автомобіля правоохоронці виявили приховані за листками картону ящики з сигаретами. Загалом 6 800 пачок різних марок частково без акцизу і з акцизом українського і білоруського зразка", - йдеться в повідомленні.

Водієм вантажівки виявився сорокарічний житель міста Костянтинівка.

"Порушника та виявлені тютюнові вироби на 332 тис. грн. передали представникам ДФС для прийняття правового рішення", - підсумували в Держприкордонслужбі.

Читайте також: "Закон про податковий терор" призведе до масової контрабанди тютюнової продукції, - ЗМІ

Прикордонники на Донеччині виявили контрабанду сигарет: 6 800 пачок ховали в картоні 01
Прикордонники на Донеччині виявили контрабанду сигарет: 6 800 пачок ховали в картоні 02
Прикордонники на Донеччині виявили контрабанду сигарет: 6 800 пачок ховали в картоні 03
Прикордонники на Донеччині виявили контрабанду сигарет: 6 800 пачок ховали в картоні 04
Прикордонники на Донеччині виявили контрабанду сигарет: 6 800 пачок ховали в картоні 05
Прикордонники на Донеччині виявили контрабанду сигарет: 6 800 пачок ховали в картоні 06

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5979) контрабанда (1823) цигарки (974) Донецька область (8459)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+5
Віз кармільцам цидаретки, чи навпаки?
показати весь коментар
24.05.2020 09:36
+4
Хах,таки ездят грузовички через линию разграничения,приторговывает с оккупантом
показати весь коментар
24.05.2020 09:44
+3
якщо віз на непідконтрольну територію можно пропускати хай травляться, якщо в Україну то молодці що затримали
показати весь коментар
24.05.2020 09:47
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
В анальном отверстии перевозить не пробовали?
показати весь коментар
24.05.2020 09:25 Відповісти
Віз кармільцам цидаретки, чи навпаки?
показати весь коментар
24.05.2020 09:36 Відповісти
Це не контрабанда, це премії для "бойових" генералів.
показати весь коментар
24.05.2020 09:37 Відповісти
Это не для генералов, это экспортный вариант в ЕС.
показати весь коментар
24.05.2020 09:53 Відповісти
Хах,таки ездят грузовички через линию разграничения,приторговывает с оккупантом
показати весь коментар
24.05.2020 09:44 Відповісти
Деньги не пахнут. Зато мирных жителей там запечатали.
показати весь коментар
24.05.2020 09:52 Відповісти
якщо віз на непідконтрольну територію можно пропускати хай травляться, якщо в Україну то молодці що затримали
показати весь коментар
24.05.2020 09:47 Відповісти
С Донецка возили раньше, там дерьмовая фабрика штампует за копейки, с западной приезжали за сигаретами и пёрли их в ЕС.
показати весь коментар
24.05.2020 09:48 Відповісти
Не надо писать в прошедшем времени тому как это происходит в настоящем. Но ведь с Донецком КПП закрыты, как это все переправляют, по тонелям, как из Палестины в Израиль?
показати весь коментар
24.05.2020 09:51 Відповісти
И шо имели делать пограничники в Константиновка, если это не приграничный город и в нем нет таможни. И откуда там сигареты, если нет сигаретных фабрик да ещё с белорусским акцизом.
показати весь коментар
24.05.2020 09:49 Відповісти
"""У ході перевірки оперативної інформації, прикордонники Краматорського загону зі складу Об'єднаних сил спільно з представниками СБУ в районі Дружківки, Донецької області, зупинили вантажний автомобіль."""
Водитель родом из Константиновки... И кто-то его кинул...
показати весь коментар
24.05.2020 12:10 Відповісти
филип морис сейчас обосрались от страха на рынок выходит дээнеровские элитные сигареты престиж, еще и курит кто то это говно
показати весь коментар
24.05.2020 10:04 Відповісти
Єлітниє цігарки патроннага завода????
показати весь коментар
24.05.2020 10:06 Відповісти
Ага, с капсюлем-сюрпризом в каждой пачке)))
показати весь коментар
24.05.2020 12:12 Відповісти
Я таких и сигарет не видел..может потому что Camel курю.. а на остальной мусор не обращаю внимания?
показати весь коментар
24.05.2020 13:08 Відповісти
 
 