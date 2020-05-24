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Новини Фото Коронавірус і карантин
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Видання New York Times надрукувало на першій шпальті імена 1 000 померлих від COVID-19: "Незліченна втрата". ФОТО

Видання The New York Times відвело першу шпальту для публікації тисячі імен жертв COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначається, що у такий спосіб видання привертає увагу до кількості летальних випадків від коронавірусу в США, яка наблизилася до 100 000.

"Замість статей, фотографій чи картинок, які зазвичай з'являються на першій шпальті New York Times, цієї неділі буде просто перелік, довгий, сумний перелік людей, які загинули унаслідок пандемії коронавірусу", - йдеться в коментарі.

Одна тисяча імен - це лише один відсоток від кількості померлих. Однак, як зазначив головний редактор видання Марк Лейсі, через століття люди зможуть поглянути на перелік і зрозуміти, наскільки масштабними були втрати від смертоносного вірусу.

Поруч із кожним ім'ям видання опублікувало короткі некрологи.

Читайте також: Пандемія COVID-19: кількість жертв перевищила 342 тис., інфікованих - 5,3 млн

Видання New York Times надрукувало на першій шпальті імена 1 000 померлих від COVID-19: Незліченна втрата 01

Автор: 

карантин (18172) смерть (6750) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+11
В Пензе сегодня снова плохое покрытие?
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24.05.2020 12:40
+2
тебе виднее. как переведёшь на украинский "опыт"?
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24.05.2020 12:42
+1
сколько эта "абсолютно независимая" газета получила от фонда Била и Мелинды?
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24.05.2020 12:36
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сколько эта "абсолютно независимая" газета получила от фонда Била и Мелинды?
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24.05.2020 12:36 Відповісти
В Пензе сегодня снова плохое покрытие?
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24.05.2020 12:40 Відповісти
тебе виднее. как переведёшь на украинский "опыт"?
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24.05.2020 12:42 Відповісти
кирилл лещенко?
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24.05.2020 12:58 Відповісти
перевод неверный
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24.05.2020 13:03 Відповісти
латпеножный..- NYT= настоящий печатный печатный орган СВОБОДНОЙ страны..- а твои..??- вечно безымянные герои...???
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24.05.2020 15:51 Відповісти
может ты ответишь на мой вопрос, хохол липовый?
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24.05.2020 15:52 Відповісти
А может и ничего.
Массовый психоз уже живёт своей жизнью, как лесной пожар.
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24.05.2020 12:53 Відповісти
https://www.youtube.com/channel/UC4SuEgRSjs_6Rp7IY4MU8fg

здесь говорят, что дал миллион и ссылаются на сайт фонда.
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24.05.2020 13:14 Відповісти
Кремлядь пукан твій не витримає довго))) баньте цю гниль кацапську
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24.05.2020 13:11 Відповісти
держи на рюмку стекломоя, лахта.
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24.05.2020 13:12 Відповісти
Глянул этот список умерших. 95% умерших в возрасте от 50 лет и выше.
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24.05.2020 12:43 Відповісти
я чет забыл где читал, может в коментах - но ссылка и т.д. была шо всплеск инсультов среди молодых - вирус сгущает кровь мол, но записывают..... как инсульт.
а так - мне побоку вирус - я православный обряд щас совершу и вирус на бутылку посажу гггг
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24.05.2020 12:48 Відповісти
от рака или обычной пневмонии умирает намного больше чем от короновируса...
От короновируса умирает менее 1% от всех умерших от других болезней.
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24.05.2020 12:52 Відповісти
типо тесты сделали 100% населения?

это типо умер от кашля, но у него был спид
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24.05.2020 13:02 Відповісти
Та ти скоріше кацапов сам на бутилку сядеш слопатоєдное алкобидло
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24.05.2020 13:12 Відповісти
Похоже мало кого интересует такая информация. Они ведь только узнали что люди смертны. И средняя продолжительность жизни в мире около 60-ти
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24.05.2020 17:13 Відповісти
Фото на палочки - и на митинг.
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24.05.2020 12:51 Відповісти
Неисчислимая потеря ...будет дальше....Не вешайте красные веревочки на руку.
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24.05.2020 13:41 Відповісти
ЛУЧШЕ Б КИТАЙСКИЕ КВАРТАЛЫ ЗАКРЫЛИ !!! И ТРИАДУ ПОДЖАЛИ !!!
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24.05.2020 17:02 Відповісти
Я бы сказал- умершие С коронавирусом, а не ОТ коронавируса. Наверняка все они пили йогурт хоть раз в последнюю неделю жизни. Давайте считать, что они умерли от йогурта. Попробуйте доказать обратное.
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24.05.2020 17:10 Відповісти
Хлеб ели все поголовно, за две недели до смерти. Хлеб очень опасный продукт.
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24.05.2020 21:31 Відповісти
То что хлеб-это яд, я давно знаю! А вот на йогурт кто мог подумать?
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25.05.2020 17:49 Відповісти
Будут дальше такое печатать, их перестанут читать
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24.05.2020 17:17 Відповісти
 
 