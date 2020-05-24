Видання New York Times надрукувало на першій шпальті імена 1 000 померлих від COVID-19: "Незліченна втрата". ФОТО

Видання The New York Times відвело першу шпальту для публікації тисячі імен жертв COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначається, що у такий спосіб видання привертає увагу до кількості летальних випадків від коронавірусу в США, яка наблизилася до 100 000.

"Замість статей, фотографій чи картинок, які зазвичай з'являються на першій шпальті New York Times, цієї неділі буде просто перелік, довгий, сумний перелік людей, які загинули унаслідок пандемії коронавірусу", - йдеться в коментарі.

Одна тисяча імен - це лише один відсоток від кількості померлих. Однак, як зазначив головний редактор видання Марк Лейсі, через століття люди зможуть поглянути на перелік і зрозуміти, наскільки масштабними були втрати від смертоносного вірусу.

Поруч із кожним ім'ям видання опублікувало короткі некрологи.

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