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Українське фентезі "Тільки Диво" отримало нагороду на WonderFest у Румунії. ФОТО

Дебютну фентезійну стрічку "Тільки Диво" української режисерки і сценаристки Олени Каретник відзначили в номінації "Найкраще візуальне рішення і операторська робота" на фестивалі WonderFest, який відбувся з 12 до 16 травня включно в Бухаресті (Румунія).

Про це повідомляє Держкіно, передає Цензор.НЕТ.

"Професійне журі в складі кінокритиків, режисерів і акторів із Бельгії, Македонії, Ізраїлю, Болгарії та Румунії нагородило українську кінокартину за найкраще візуальне рішення та операторську роботу, відзначивши режисерку Олену Каретник та оператора Дмитра Саніна", - йдеться в повідомленні.

Різдвяна сімейна казка "Тільки Диво" - це історія про юнака Северина та його сестру Аніку, які заради порятунку хворого батька долають низку випробувань і потрапляють у вир пригод. Події фільму розгортаються напередодні свята Миколая. Під впливом різдвяного дива головні герої не лише долають труднощі, а й знаходять любов і будують міцну дружбу.

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Українське фентезі Тільки Диво отримало нагороду на WonderFest у Румунії 01

Українське фентезі Тільки Диво отримало нагороду на WonderFest у Румунії 02
Українське фентезі Тільки Диво отримало нагороду на WonderFest у Румунії 03
Українське фентезі Тільки Диво отримало нагороду на WonderFest у Румунії 04
Українське фентезі Тільки Диво отримало нагороду на WonderFest у Румунії 05
Українське фентезі Тільки Диво отримало нагороду на WonderFest у Румунії 06

Автор: 

кіно (961) кінофестиваль (106) Румунія (1160)


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Топ коментарі
+5
Почему сразу с Марса? Клоунов нам выбрал путин. Постеры перед выборами видел? Или Порошенко, или путин. Было выбрало путина. Так что все правильно.
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24.05.2020 13:14
+5
Кандидатов было два: Порошенко и путин. Остальные - статисты. Не оправдываю Порошенко, информационную войну с россией он проиграл. Но где были личные мозги у избирателей? Ну, так теперь наступает ответственность. Выбрали путина - хавайте. Жрите. Давитесь. Сдыхайте.
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24.05.2020 13:31
+4
Вот именно, только чудо поможет Украине,а совсем не правительство.
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24.05.2020 12:51
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Вот именно, только чудо поможет Украине,а совсем не правительство.
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24.05.2020 12:51 Відповісти
Почему сразу с Марса? Клоунов нам выбрал путин. Постеры перед выборами видел? Или Порошенко, или путин. Было выбрало путина. Так что все правильно.
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24.05.2020 13:14 Відповісти
Кандидатов было два: Порошенко и путин. Остальные - статисты. Не оправдываю Порошенко, информационную войну с россией он проиграл. Но где были личные мозги у избирателей? Ну, так теперь наступает ответственность. Выбрали путина - хавайте. Жрите. Давитесь. Сдыхайте.
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24.05.2020 13:31 Відповісти
Во-во-во. "В другому турі зіпсував бюлетень" = проголосовал за зеленского. С чем тебя и поздравляю. Ты - выгребаешь заслуженно. Я - потому что остался в стране.

Когда идет война, выбор бинарный - да/нет, Украина/россия, Порошенко или путин. Не потому, что Порошенко идеальный, а потому что война ставит вопрос строго ребром. Ты выбрал путина - хавай.
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24.05.2020 14:18 Відповісти
от молодець!
Спочатку голосував за Гриценка, що розпродав армію так, що воювати скоро залишиться хіба що лопатами, а Тимоха підписала газову угоду, що обрушила гривню до 8, а наш держ бюджет почав фінансувати мордовію.
Мабуть пишаєшся собою?
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24.05.2020 15:09 Відповісти
З Пэкла.
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24.05.2020 13:02 Відповісти
Прекрасный фильм. Это уже вторая международная награда , а на Золоту Дзиґу ни в одну номинацию не попал! Позор нашим киноакадемики! Как была коррупция в кино, так и осталась.
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24.05.2020 13:23 Відповісти
повинна бути конкуренція і гроші повинні йти тим продюсерам. що найбільш успішні (або найбільш прибуткові, або виграють найбільше нагород)
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24.05.2020 15:11 Відповісти
Это не в украинском кино. Посмотрите данные за три последних года. Одни и те же люди в номинациях. И все они - члены Киноакадемии. О, как! К сожалению, никто из съёмочной группы этой сказки в членах Киноакадемии не числятся.
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24.05.2020 15:20 Відповісти
фільм знято із залученням коштів держ бюджету?
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24.05.2020 15:56 Відповісти
Да.
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24.05.2020 16:03 Відповісти
Хоть новогодние открытки и календари делай из кадров.
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24.05.2020 13:24 Відповісти
Фото с декорациями вроде ничего. Надеюсь, актеры все наши.
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24.05.2020 13:30 Відповісти
Все. Абсолютно. Много новых молодых лиц. Режиссёр Елена Каретник и сочинила эту сказку. А Музыка какая! Тоже наш украинский композитор - Дмитрий Коновалов. И полнил ее оркестр под управлением Миколи Лисенка. Так что, это полностью украинский продукт.
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24.05.2020 14:08 Відповісти
Костюмы создала Айна Гассе.
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24.05.2020 14:09 Відповісти
Костюми теж заслуговують на овації, принаймні на цих фото
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24.05.2020 14:25 Відповісти
Костюмы просто чудо. И не только на этих фото.
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24.05.2020 14:37 Відповісти
Не имею чести знаю эту достойную женщину, но костюмы великолепные..
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24.05.2020 15:09 Відповісти
Зайдите к ним на страничку, там столько фото!! Я хочу к Новому году календарь заказать и открытки из них.
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24.05.2020 15:13 Відповісти
Что мне очень нравится - это все натуральные съемки. В Буковеле снимали и на леднике в Альпах.
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24.05.2020 15:16 Відповісти
Пишите правильно: не буковель, а быковель.
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24.05.2020 15:29 Відповісти
Браво
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24.05.2020 13:33 Відповісти
Нет. Не Зеленский. Посмотрите список киноакадемиков и номинантов и призеров. Вам все станет понятно. Никто из съёмочной группы в члены киноакадемии не входит.
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24.05.2020 14:05 Відповісти
 
 