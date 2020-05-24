Українське фентезі "Тільки Диво" отримало нагороду на WonderFest у Румунії. ФОТО
Дебютну фентезійну стрічку "Тільки Диво" української режисерки і сценаристки Олени Каретник відзначили в номінації "Найкраще візуальне рішення і операторська робота" на фестивалі WonderFest, який відбувся з 12 до 16 травня включно в Бухаресті (Румунія).
Про це повідомляє Держкіно, передає Цензор.НЕТ.
"Професійне журі в складі кінокритиків, режисерів і акторів із Бельгії, Македонії, Ізраїлю, Болгарії та Румунії нагородило українську кінокартину за найкраще візуальне рішення та операторську роботу, відзначивши режисерку Олену Каретник та оператора Дмитра Саніна", - йдеться в повідомленні.
Різдвяна сімейна казка "Тільки Диво" - це історія про юнака Северина та його сестру Аніку, які заради порятунку хворого батька долають низку випробувань і потрапляють у вир пригод. Події фільму розгортаються напередодні свята Миколая. Під впливом різдвяного дива головні герої не лише долають труднощі, а й знаходять любов і будують міцну дружбу.
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Когда идет война, выбор бинарный - да/нет, Украина/россия, Порошенко или путин. Не потому, что Порошенко идеальный, а потому что война ставит вопрос строго ребром. Ты выбрал путина - хавай.
Спочатку голосував за Гриценка, що розпродав армію так, що воювати скоро залишиться хіба що лопатами, а Тимоха підписала газову угоду, що обрушила гривню до 8, а наш держ бюджет почав фінансувати мордовію.
Мабуть пишаєшся собою?