Українське фентезі "Тільки Диво" отримало нагороду на WonderFest у Румунії. ФОТО

Дебютну фентезійну стрічку "Тільки Диво" української режисерки і сценаристки Олени Каретник відзначили в номінації "Найкраще візуальне рішення і операторська робота" на фестивалі WonderFest, який відбувся з 12 до 16 травня включно в Бухаресті (Румунія).

Про це повідомляє Держкіно, передає Цензор.НЕТ.

"Професійне журі в складі кінокритиків, режисерів і акторів із Бельгії, Македонії, Ізраїлю, Болгарії та Румунії нагородило українську кінокартину за найкраще візуальне рішення та операторську роботу, відзначивши режисерку Олену Каретник та оператора Дмитра Саніна", - йдеться в повідомленні.

Різдвяна сімейна казка "Тільки Диво" - це історія про юнака Северина та його сестру Аніку, які заради порятунку хворого батька долають низку випробувань і потрапляють у вир пригод. Події фільму розгортаються напередодні свята Миколая. Під впливом різдвяного дива головні герої не лише долають труднощі, а й знаходять любов і будують міцну дружбу.

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