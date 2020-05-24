Активісти "Європейської Солідарності" зібрали 25 тис. продуктових наборів для нужденних. ФОТОрепортаж

Зусиллями Фонду Порошенка, волонтерів та благодійників зібрані 25 тисяч продуктових наборів.

Про це повідомляється в неділю на сайті партії, передає Цензор.НЕТ.

"Ті волонтери, які сьогодні тут, – абсолютна більшість у 2014-му році так само не залишилась байдужими - так само об‘єднались і стали на захист України. Сьогодні всі ці зусилля спрямовано на допомогу нужденним. Дуже важливо, що українці відгукнулися на цю допомогу. Я сьогодні хочу подякувати кожному, хто долучився до цієї акції. Понад половина коштів – це не кошти родини Порошенків чи Фонду Порошенка, це ваші кошти. Те, що грошима проголосували за цю програму, означає, що цій команді довіряють", – наголошує лідер "Європейської Солідарності", п'ятий президент України, народний депутат Петро Порошенко.

Як наголошується в повідомленні, акція збігається з річницею ГО "Справа громад", що об'єднала однодумців у різних містах України.

"Поки влада думала, як забезпечити в країні карантин, а тепер – як із нього вийти, "Справа громад", "Європейська Солідарність" і Фонд Порошенка разом не мріяли, а діяли. І я вдячна кожному активісту, кожному волонтеру, який долучився. Сьогодні ми збираємо завершальну партію. Загалом 25 тисяч сімей отримали допомогу від "Європейської Солідарності". Разом ми – сила", - сказала Марина Порошенко.

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На коробках із продуктовими наборами учасники акції залишають побажання для людей, які отримають цю допомогу, зокрема бажають здоров'я, благополуччя, миру і добра.

"Уже стало доброю традицією, коли і в п'ятницю, і в суботу ми приїжджаємо сюди... Якщо ця трагедія продовжиться далі, якщо економічні наслідки коронавірусу разом із медичними будуть змушувати страждати, вся ця команда волонтерів не буде байдужою. І ми цю нашу справу - "Справу громад" - продовжимо. І не залишимо людей у біді", - зазначив Порошенко.





















