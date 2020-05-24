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Активісти "Європейської Солідарності" зібрали 25 тис. продуктових наборів для нужденних. ФОТОрепортаж

Активісти

Зусиллями Фонду Порошенка, волонтерів та благодійників зібрані 25 тисяч продуктових наборів.

Про це повідомляється в неділю на сайті партії, передає Цензор.НЕТ.

"Ті волонтери, які сьогодні тут, – абсолютна більшість у 2014-му році так само не залишилась байдужими - так само об‘єднались і стали на захист України. Сьогодні всі ці зусилля спрямовано на допомогу нужденним. Дуже важливо, що українці відгукнулися на цю допомогу. Я сьогодні хочу подякувати кожному, хто долучився до цієї акції. Понад половина коштів – це не кошти родини Порошенків чи Фонду Порошенка, це ваші кошти. Те, що грошима проголосували за цю програму, означає, що цій команді довіряють", – наголошує лідер "Європейської Солідарності", п'ятий президент України, народний депутат Петро Порошенко.

Як наголошується в повідомленні, акція збігається з річницею ГО "Справа громад", що об'єднала однодумців у різних містах України.

"Поки влада думала, як забезпечити в країні карантин, а тепер – як із нього вийти, "Справа громад", "Європейська Солідарність" і Фонд Порошенка разом не мріяли, а діяли. І я вдячна кожному активісту, кожному волонтеру, який долучився. Сьогодні ми збираємо завершальну партію. Загалом 25 тисяч сімей отримали допомогу від "Європейської Солідарності". Разом ми – сила", - сказала Марина Порошенко.

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На коробках із продуктовими наборами учасники акції залишають побажання для людей, які отримають цю допомогу, зокрема бажають здоров'я, благополуччя, миру і добра.

"Уже стало доброю традицією, коли і в п'ятницю, і в суботу ми приїжджаємо сюди... Якщо ця трагедія продовжиться далі, якщо економічні наслідки коронавірусу разом із медичними будуть змушувати страждати, вся ця команда волонтерів не буде байдужою. І ми цю нашу справу - "Справу громад" - продовжимо. І не залишимо людей у біді", - зазначив Порошенко.

Активісти Європейської Солідарності зібрали 25 тис. продуктових наборів для нужденних 01
Активісти Європейської Солідарності зібрали 25 тис. продуктових наборів для нужденних 02
Активісти Європейської Солідарності зібрали 25 тис. продуктових наборів для нужденних 03
Активісти Європейської Солідарності зібрали 25 тис. продуктових наборів для нужденних 04
Активісти Європейської Солідарності зібрали 25 тис. продуктових наборів для нужденних 05
Активісти Європейської Солідарності зібрали 25 тис. продуктових наборів для нужденних 06
Активісти Європейської Солідарності зібрали 25 тис. продуктових наборів для нужденних 07
Активісти Європейської Солідарності зібрали 25 тис. продуктових наборів для нужденних 08
Активісти Європейської Солідарності зібрали 25 тис. продуктових наборів для нужденних 09
Активісти Європейської Солідарності зібрали 25 тис. продуктових наборів для нужденних 10
Активісти Європейської Солідарності зібрали 25 тис. продуктових наборів для нужденних 11

Автор: 

Порошенко Петро (15173) Європейська Солідарність (1081)


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Топ коментарі
+31
Зебилы, а когда вы принимаете продуктовые наборы от Пороха вы тоже говорите что Порох клятый барыга итд?
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24.05.2020 14:14
+25
Активисты "Европейской солидарности" собрали 25 тыс. продуктовых наборов для нуждающихся - Цензор.НЕТ 1662
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24.05.2020 14:18
+19
ЗЕбилы которые ненавидят Порошенко и проклинают его каждый день с удовольствием гребут продуктовые наборы и жадно вырывая их с рук недовольно визжат - пачиму так мала барига мародьор, мог бы и больше дать!!!!
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24.05.2020 14:42
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На такую огромную страну нуждающихся оказалось не так уж много...
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24.05.2020 15:05 Відповісти
I нам, зебiлам, щось перепаде, бо в Пэтра нема такоi кiлькостi прихильникiв.
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24.05.2020 15:13 Відповісти
А шо собрало убогое шапито, что сейчас у власти?
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24.05.2020 15:15 Відповісти
Власть должна раздавать халявную жрачку? Именно для этого её избирают? Когда ж вы нажрётесь, голодающие *********?
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24.05.2020 16:46 Відповісти
Не нервничай так, животное. Страдай тихонько и не воняй
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24.05.2020 19:15 Відповісти
С чего это мне страдать и нервничать?
Похоже, что это ты от недоедания страдаешь. Но ты не переживай, Петро и тебе набор продуктовый пришлёт.
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24.05.2020 20:11 Відповісти
А тебе маску от кРадуцкого, или от Гереги?
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24.05.2020 20:25 Відповісти
Ну ведь главзебил раздал, цельную Гереговскую Мрию
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24.05.2020 20:24 Відповісти
Власть должна управлять так, чтобы не было нуждающихся.
Астрологи объявили эпоху некомпетентных клоунов - число нуждающихся выросло втрое....
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25.05.2020 11:38 Відповісти
це видно петруха з 25% переплати за комуналку "розщедрився" ...а міг взагалі ніяух і нікому ...який "щедрий" господар
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24.05.2020 15:19 Відповісти
А мог и товары Эпицентра рекламировать - правда?
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24.05.2020 20:26 Відповісти
так ти не путай старого злодюгу з лошарою клоуном ...гніда іловайська "працює" у реальному секторі а цей клоун у "рекламі"
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24.05.2020 21:41 Відповісти
Понятненько, а шо там с откатом от кРадуцкого, откатом от бизнеса, "своего прокурвора" Бакланова, с откатами от торговли должностями, откатами от кураторов Геруса из раши?
Говорите - "клёун"?
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24.05.2020 23:00 Відповісти
Нада просто перестати грабувати людей , плодячи нужденних всі 30 років , то й піаритись не буде на кому . Просто нада перестати красти і брехати .
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24.05.2020 15:22 Відповісти
Точно! А кто должен перестать?
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25.05.2020 11:40 Відповісти
Петро Олексійович вирішив допомогти Зеленському покінчити з епохою бідності.
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24.05.2020 15:23 Відповісти
І як? Вийшло? Краще вийшло, ніж виходило в Ведра Лексійовича з 2014 по 2019?
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24.05.2020 16:48 Відповісти
Я мала на увазі, що цими продуктовими наборами "Ведро Лексійович" (доречі, дякую за смішне прізвисько) показав Зеленскому приклад "боротьби" з бідністю і як можна конвертувати свою благочинність в еквівалентну кількість голосів на місцевих виборах.
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24.05.2020 18:59 Відповісти
Зеля уже делает, в тесном содружестве с эпиком
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24.05.2020 20:27 Відповісти
" ...епохою бідності"

Активісти "Європейської Солідарності" зібрали 25 тис. продуктових наборів для нужденних - Цензор.НЕТ 5125
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24.05.2020 15:28 Відповісти
Крав мільярдами, зробив жебраком кожного третього.. ліцемірна сволота
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24.05.2020 15:36 Відповісти
Так крав, таааа-ак крав, що з мільярдера перетворився у мільйонера.
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24.05.2020 17:33 Відповісти
Не рашка с войной виновата, нееее....
Клоун ты.
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25.05.2020 11:41 Відповісти
Ну шо тут пожелать почитателям политического трупика кондитера - обильных вам полюций истерик!
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24.05.2020 16:04 Відповісти
Если бы пес и патрашенко 5 лет не мародерствовали, не понадобилось собирать пакетики для пиара.
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24.05.2020 16:07 Відповісти
Бабища, не пались так втупую. "Потрошенко" - енто ваше чисто козломордое, из киселевской молофьятиньі про "нацгвардия бомбит дамбас" и "мальчика распяли в трусиках".
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24.05.2020 17:24 Відповісти
ЗА КРАДЕН1 ГРОШ1 У ЛЮДЕЙ БЕЗКОШТОВН1 НАБОРИ
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24.05.2020 16:23 Відповісти
Смотрю у Вас проблема с украинской клавой??? Капсить умеете, а вот украинский в раше кураторы не поймут??? Вас палит буква " і ", а есть еще ї и є .))) Шо делать будете?)))
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24.05.2020 16:50 Відповісти
Докази є, брехунец?
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24.05.2020 17:40 Відповісти
При Зеленском нуждающихся всего 25 тыщ. Чем не конец эпохи бедности?
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24.05.2020 16:30 Відповісти
У Патрашенка на фото снова нимб над головой... А вообще по хорошему людям надо давать не рыбу, а удочку...
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24.05.2020 16:42 Відповісти
будет тебе за 80, выдадим тебе удочку.
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25.05.2020 07:52 Відповісти
Безвиз, реализация свобод - разве не такая удочка, для самостоятельных людей?
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25.05.2020 11:42 Відповісти
А де активісти Слуги народу?Чи вони тільки пасиви?
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24.05.2020 16:54 Відповісти
Им герега платит
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24.05.2020 20:28 Відповісти
Петро Порошенко був, є і завжди буде Президентом України .
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24.05.2020 17:34 Відповісти
Первых два года люто его ненавидел,потом кардинально поменял свое мнение,все начало изменятся в лучшую сторону,армия,интернет 3Дж,4Дж. вера, безвиз,которым сейчас пользуются с удовольствием и 73% зеэлехтората)))Но бубочка сказал, что пошарит в карманах заробитчан с большим удовольствием))Понемногу везде все делалось,строилось,и это факт.Плюс кацапы обрезали 20%ВВП и развязали бойню(((И в самый трудный момент Порошенко сделал для страны,именно для страны все правильно,и после года управления Османского,хочу назад Мальдивского))
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24.05.2020 22:57 Відповісти
Дякую всім, хто допомагає українцям, і ''жадібному'' Порошенкові теж. Але вражає бидлячість зеботів.
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24.05.2020 18:36 Відповісти
Вы чье совсем охринели,зебил явно же сказал,кто получает 5000 грн. тот средний класс,а таких у нас в стране 80% и может многое себе позволить,и даже накормить нищих))))))))))Барыга,прекрати раскачивать лодку!))))))
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24.05.2020 22:49 Відповісти
А где мой пакет? У нас в подъезде помощь получают в основном те кто проросийский или наркоман и пьяница. Работягам ничего не дают, всё делают под покровом секретности и личной преданности местных активистов.
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25.05.2020 14:25 Відповісти
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